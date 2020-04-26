إصابات كورونا تقارب 3 ملايين.. أسبوع أوروبي حاسم والصين تعلن قائمة ممنوعات ودول عربية تخفف الحجر

تخوض دول أوروبية أسبوعا حاسما تبدأ فيه تخفيف إجراءات الإغلاق التاريخية التي اتخذتها لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، في حين يقترب عدد الإصابات المسجلة عالميا من ثلاثة ملايين حالة.

وأودى الوباء بحياة 203 آلاف إنسان، من مجموع 2.9 مليون إصابة سُجلت رسميا منذ اكتشاف الفيروس في الصين أواخر العام الماضي، وفقا للإحصاءات المجمعة التي تنشرها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، وتماثل أكثر من 827 ألف مصاب للشفاء.

وفي إسبانيا، ثالث أكثر الدول تضررا بالوباء، تسمح السلطات بدءا من اليوم الأحد بخروج الأطفال من منازلهم للمرة الأولى منذ ستة أسابيع.

وقالت الحكومة إنها ستسمح بخروج الأطفال دون سن 14 عاما لمدة ساعة واحدة من النشاط الخارجي الخاضع للإشراف في الفترة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن لا يبتعدوا أكثر من كيلومتر واحد عن منازلهم.

وتخضع إسبانيا منذ 14 مارس/آذار الماضي لإجراءات عزل مشددة، مُددت حتى 9 مايو/أيار القادم، وكانت تحظر خلالها الخروج على من تقل أعمارهم عن 14 عاما، حتى لو كانوا برفقة أهاليهم.

وقال ميغيل لوبيز، وهو أب لطفلين يعيش في شقة بأحد أحياء مدريد الشمالية الغربية، لوكالة الصحافة الفرنسية "استيقظ الطفلان باكرا وهما يسألان متى سنخرج إلى الشارع؟". وأضاف أن ذلك "يعد بمثابة رحلة بالنسبة لهم. إنه أكثر الأشياء تسلية لهم منذ شهر".

‪أطفال يمرحون في شوارع برشلونة بعد إنهاء حظر خروجهم‬ أطفال يمرحون في شوارع برشلونة بعد إنهاء حظر خروجهم (غيتي)

تراجع وفيات إسبانيا

وقالت السلطات اليوم إن الحصيلة اليومية لوفيات المصابين بفيروس كورونا تراجعت إلى أدنى مستوى خلال أكثر من شهر، حيث سُجلت 288 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وبلغ مجموع الوفيات 23,190، ومجموع الإصابات أكثر من 207 آلاف.

ويقدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء المقبل خطته الموسعة للخروج من الإغلاق، التي يرجح تنفيذها في النصف الثاني من مايو/أيار المقبل.

ويكشف نظيره الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء أيضا أمام البرلمان عن "الإستراتيجية الوطنية لرفع العزل"، الذي يفترض أن يبدأ يوم 11 مايو/أيار القادم.

استعدادات في إيطاليا

وعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بإعادة فتح المدارس في سبتمبر/أيلول المقبل، وقال في حديث نشرته صحيفة "لاريبوبليكا" اليوم "نفكر بالطبع بالمدارس.. لكن كل السيناريوهات التي أعدتها لجنة خبراء كانت تتوقع مخاطر عالية لانتقال العدوى في حال إعادة فتحها (قبل سبتمبر)".

وأكد كونتي أن الحكومة تعمل على وضع خطة "لإعادة فتح قسم كبير من المؤسسات، من الصناعة إلى البناء، اعتبارا من الرابع من مايو/أيار" القادم.

وأعلنت السلطات أمس السبت خططا لوضع حد لأسعار الكمامات الواقية، وزيادة اختبارات الأجسام المضادة، مع اقترابها من نهاية أطول فترة إغلاق وطنية لاحتواء فيروس كورونا.

وتنتظر البلاد اتخاذ قرار مصيري نهاية هذا الأسبوع بشأن القيود التي سترفع عندما ينتهي العمل بفترة الإغلاق الحالية يوم 3 مايو/أيار المقبل. والأرجح أن يُسمح للإيطاليين مع بداية الشهر المقبل بمغادرة منازلهم بحرية لأول مرة منذ 9 مارس/آذار الماضي.

وتبدأ إيطاليا -وهي ثاني أشد الدول تضررا في العالم- حملة اختبارات للأجسام المضادة على 150 ألف شخص على المستوى الوطني، في محاولة لمعرفة المزيد حول هذا الوباء.

تحذير ألماني

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من الإسراع في إعادة فتح المقاصد السياحية قبل الأوان، وقال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" إن على أوروبا الاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "السباق الأوروبي على من يسمح بحركة السياحة أولا سيؤدي لمخاطر غير مقبولة". وأشار إلى ارتفاع حالات العدوى في منتجع إيشغل النمساوي للتزلج حيث يُعتقد أن الكثير من السياح الألمان التقطوا العدوى.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الحكومي للأمراض المعدية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 154 ألفا، وارتفعت الوفيات بواقع 140 حالة ليصل الإجمالي إلى 5640.

احتجاجات

ولا يزال نصف البشرية تحت العزل، مع ظهور معارضة -ولو أقلية- في بعض الدول لهذه الإجراءات.

وأوقفت السلطات في العاصمة الألمانية برلين أمس السبت نحو مئة شخص لمخالفتهم تدابير التباعد الاجتماعي خلال مظاهرة مناهضة للتدابير الوقائية، ضمت نحو ألف شخص.

وفي كندا، انتقد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو داغ فورد متظاهرين نددوا بتدابير العزل وتوقف العجلة الاقتصادية، قائلا إن هناك مجموعة من الأشخاص "يحتجون ويخرقون القانون ويعرضون الجميع للخطر، بما في ذلك أنفسهم".

وأكدت السلطات الكندية أن خططها لإعادة فتح الاقتصاد لا تقوم على تحلي السكان مستقبلا بمناعة ضد الفيروس، وفقا لرئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي دعا إلى توخي الحذر.

ويترافق رفع القيود المقرر في بعض الدول مع قواعد جديدة للتنقل وممارسة الحياة اليومية؛ ففي جنوب أفريقيا، سيكون وضع الكمامات إلزاميا اعتبارا من الأول من مايو/أيار القادم، الموعد الذي ستُخفف فيه إجراءات العزل.

محظورات في الصين

تستعد سلطات العاصمة الصينية بكين لحظر عدد من التصرفات "غير المتحضرة" بدءا من مطلع يونيو/حزيران المقبل بهدف تحسين مستوى النظافة في الأماكن العامة.

وبات العطس أو السعال من دون تغطية الأنف أو الفم وعدم ارتداء قناع في الأماكن العامة في حالة المرض بمثابة جرائم جديدة يُحاسب عليها في العاصمة الصينية.

ويتعين على المواطنين ضمن قائمة الإجراءات الجديدة "ارتداء ثياب لائقة" في الأماكن العامة، وعدم التجول بصدور عارية، في إشارة إلى ما يسمى بظاهرة "بيكيني بكين"، حيث اعتاد العديد من الرجال في الصيف التجول ببطون مكشوفة وقمصان مرفوعة.

وتتضمن الإجراءات كذلك وضع علامات للحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

وسجلت الصين -وهي مهد وباء كورونا- أكثر من 82 ألف حالة إصابة في المجمل، و4632 وفاة، حسب الإحصاءات الرسمية.

تخفيف القيود بدول عربية

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية فجر اليوم الأحد إن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا برفع جزئي لحظر التجول في كل مناطق المملكة، ليصبح من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء ابتداء من اليوم، مع إبقاء حظر التجول الكامل في مكة المكرمة.

وسمح الأمر الملكي أيضا بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتشمل محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، خلال الفترة من السادس من رمضان حتى العشرين من الشهر نفسه.

وأعلنت السلطات السعودية أمس السبت تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسع وفيات جديدة.

وفي الأردن، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن بعض مؤسسات القطاع العام الخدمية ستعود للعمل وبعدد محدود من الموظفين، يقرره الوزير المختص أو من يرأس تلك المؤسسات.

وقررت الحكومة رفع حظر التجول عن مدينة المفرق شمالي شرقي البلاد، وذلك لعدم تسجيلها أي إصابات بفيروس كورونا.

وتجولت كاميرا الجزيرة في مدينة العقبة (جنوبي البلاد)، التي أعلنت السلطات خلوها من أي إصابات بفيروس كورونا، وكانت أول محافظة أردنية تحظى بتخفيف حظر التجول على المواطنين بسبب درجة الالتزام بالإجراءات.

وتأمل سلطات المدينة عودة السياحة الداخلية إليها خلال الشهرين المقبلين.

وفي الجزائر، قال مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أمس إن البلاد اتخذت خطوات أخرى لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا بالسماح للعديد من المتاجر باستئناف نشاطها للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية التي تسببت فيها الجائحة.

وتشمل الإجراءات فتح متاجر مواد البناء والأشغال العامة والأدوات المنزلية والأقمشة والمجوهرات والملابس والأحذية وأدوات التجميل والعطور وأثاث المنازل والمكاتب والمعجنات وصالونات الحلاقة، بالإضافة إلى نقل الأفراد بسيارات الأجرة.

وكانت الحكومة الجزائرية قررت الخميس تخفيف إجراءات العزل العام عبر تقليص حظر التجول في بعض الولايات، لكنها دعت المواطنين إلى اليقظة. وجاء ذلك الإجراء قبل ساعات من حلول شهر رمضان الذي بدأ الجمعة.

وحسب الأرقام الحكومية الجزائرية، فقد بلغ عدد الإصابات بكورونا 3256 حالة، و419 وفاة، في حين تعافى 1479 مريضا.

في غضون ذلك، يستمر رصد حالات الإصابة بالفيروس في دول عربية عديدة، حيث أعلنت وزارة الصحة في دولة قطر اليوم تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10,287.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 183 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3075.

وأحصت سلطنة عمان 93 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1998. وسجلت السلطات في المغرب 150 إصابة جديدة ليصل المجموع إلى 4047.

خطة إيرانية

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن وزارة الصحة الإيرانية ستقسم المحافظات على أساس نسبة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن وزارة الصحة ستحدد تاريخ رفع القيود عن المساجد وصلاة الجمعة وفق بروتوكولات محددة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 60 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 5710، في حين ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 90,481.