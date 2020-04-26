اليمن.. نجاة نائب مدير مطار سقطرى من محاولة اغتيال

نجا إياد يحيى مبارك نائب مدير مطار سقطرى في اليمن -مساء اليوم الأحد- من محاولة اغتيال على يد مسلحين تابعين لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وفق مصدر محلي.

وقال المصدر إن مسلحي الانتقالي استحدثوا نقطة تفتيش بالقرب من المطار، وأوقفوه أثناء مغادرته مقر عمله، وطلبوا منه النزول من سيارته باعتبار انه "مطلوب" لديهم.

وأضاف أن المسؤول رفض النزول وقاد سيارته، قبل أن يتعرض لإطلاق نار من المسلحين ومطاردة بعربة عسكرية حتى وصل إلى منطقة سكنية.

وأشار المصدر إلى أن ذلك قد يعود لطلب نائب مدير مطار سقطرى من حراسة المطار في اليوم السابق، إنزال شعارات المجلس الانتقالي التي رفعها جنود متمردون على الحكومة.

ومساء السبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي -في بيان- الإدارة الذاتية في عدن وعموم محافظات الجنوب، وسط رفض حكومي.