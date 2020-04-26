يحدث في الهند.. عزلت منفردة خوفا من كورونا فتعرضت لاغتصاب جماعي

فتحت الشرطة الهندية -اليوم الأحد- تحقيقا في مزاعم بتعرض امرأة لاغتصاب جماعي في مدرسة بولاية راجاستان الصحراوية، بعد عزلها بمفردها ليلة واحدة في إطار إجراءات العزل العام المطبقة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقد وقع الحادث الأسبوع الماضي، عندما طلبت الضحية -التي تعمل بأجر يومي- توفير مأوى لها في مركز للشرطة، بعد أن سارت عدة كيلومترات ضلت خلالها الطريق إلى قريتها.

وبسبب عدم وجود مركز عزل، وفّرت لها الشرطة المأوى في مبنى مدرسة خلال الليل، حيث زعمت أن ثلاثة رجال اغتصبوها.

من جهته، أكد بارث شارما نائب قائد الشرطة في منطقة ساوال مادهوبور في ولاية راجاستان -الذي يتولى التحقيق في القضية- " إلقاء القبض على الرجال الثلاثة الذين اغتصبوا المرأة داخل المدرسة، وإيداعهم السجن".

وأضاف شارما أن المرأة أُرسلت إلى منشأة محلية للعزل الصحي، لفحصها خشية إصابتها بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا.

ودفعت إجراءات الإغلاق العام التي أعلنها رئيس الوزراء ناريندرا مودي الشهر الماضي من أجل احتواء تفشي الفيروس، عشرات الآلاف ممن فقدوا وظائفهم في المدن إلى السير أياما للوصول إلى قراهم.

يذكر أن البيانات الاتحادية تشير إلى أن حادث اغتصاب يقع كل 20 دقيقة في المتوسط بالهند، على الرغم من القوانين الصارمة المعمول بها في البلاد.