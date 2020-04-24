بومبيو يطالب القاهرة بضمان سلامة المعتقلين الأميركيين من فيروس كورونا

قالت الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير مايك بومبيو أكد -في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري- ضرورة ضمان سلامة المعتقلين الأميركيين في السجون المصرية من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا القضايا الإقليمية الرئيسية والتعاون الثنائي بشأن فيروس كورونا.

ولم تعط الوزارة أي تفاصيل عن السجناء، لكن كان قد ورد ذكر ثلاثة أميركيين محتجزين في مصر في خطاب أرسله أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ إلى بومبيو، وطالبوه فيه بأن يدعو للإفراج عن المواطنين المسجونين في عدة دول خشية إصابتهم بالفيروس.

وأسفر كوفيد-19، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي وتسببه السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية، عن وفاة ما يزيد على 175 ألف شخص في أنحاء العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي مصر، أودى الفيروس بحياة 276 شخصا من بين أكثر من 3600 مصاب حسب بيانات منظمة الصحة أيضا.

ومن بين السجناء المذكورين بخطاب أعضاء مجلس الشيوخ، طالب الطب الأميركي المصري الأصل محمد عماشة الذي ينتظر المحاكمة منذ أكثر من عام على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة "تنظيم إرهابي".

‪114 ألفا يقبعون في سجون مصر وفق تقدير حديث لمنظمة الأمم المتحدة‬ (مواقع التواصل)

قلق ومطالبة

من جهته، أعرب السيناتور الأميركي كريس مورفي عن قلقه من استمرار احتجاز مواطنين في مصر، ومن بينهم عماشة الذي بدأ أمس إضرابا عن الطعام في سجنه.

وحذر مورفي من تكرار مأساة مواطنه مصطفى قاسم المصري الأصل والذي توفي في سجون مصر في وقت سابق من هذا العام.

وقال في بيان إن هناك ستة سجناء سياسيين أميركيين يحتجزون بالسجون المصرية التي لديها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، وهم يواجهون خطر الموت تحت أنظار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد السيناتور أنه سيستمر بالضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن المساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة.

وينتمي مورفي للحزب الديمقراطي، وقاد تحركا مع السيناتور الجمهوري ماركو روبيو لمطالبة وزير الخارجية بالضغط على الحكومات الأجنبية للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين المحتجزين بالخارج لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه يقبع حوالي 114 ألف شخص في سجون مصر، وفقا لتقدير حديث لمنظمة الأمم المتحدة.