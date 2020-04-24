برلماني بريطاني يقرر صوم أسبوع من رمضان

أعلن النائب البريطاني عن حزب المحافظين باول بريستو اليوم الجمعة أنه سيصوم أول أسبوع من شهر رمضان المبارك، لفهم ماذا يعني هذا الشهر للمسلمين.

ونشر بريستو فيديو على حسابه في موقع "تويتر"، قال فيه إنه قرر صوم أول أسبوع من رمضان لمشاركة المسلمين تجربة الصيام، ولفهم ماذا يعني رمضان بالنسبة لهم، مضيفا أن "رمضان وقت للتأمل الروحي وتحسين الذات والإكثار من العبادات".

وقال النائب البريطاني عن حزب المحافظين في مدينة بيتربورو شرقي إنجلترا إنه قرر "الصوم خلال الأسبوع الأول من رمضان رغم أني لست مسلما، لكني أشعر أنه من المهم أن أشارك هذه التجربة مع نحو 20 ألف مسلم يعيشون في مدينتي بيتربورو".

وفي حديث لصحيفة محلية، أوضح بريستو أنه يأمل معرفة المزيد عن العقيدة الإسلامية وعن نفسه أيضا، وتابع أن دروس الانضباط الذاتي والتضحية والتعاطف مع المحتاجين متاحة للجميع، وأن الكرم لا يقتصر على عقيدة معينة.

ويوافق اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك في معظم دول العالم، ويأتي وسط إجراءات إغلاق غير مسبوقة لاحتواء جائحة فيروس كورونا، من بينها التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات الكبيرة وحظر الصلاة بالمساجد في العديد من الدول.