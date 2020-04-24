بايدن يتوقع أن يحاول ترامب تأجيل الانتخابات

توقع المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن أن يحاول الرئيس دونالد ترامب تأجيل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مسعى للفوز بولاية ثانية.

وقال بايدن خلال حفل جمع تبرعات جرى عبر الإنترنت أمس الخميس "تذكّروا كلامي، أعتقد أنه سيحاول تأجيل الانتخابات بطريقة ما، وطرح مبرر يمنع إجراءها".

وأضاف نائب الرئيس السابق باراك أوباما أن "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعتقد (ترامب) أن بإمكانه الفوز من خلالها".

من جهة أخرى، قال بايدن (77 عاما) لأنصاره إنه "متحمس لمناظرة دونالد ترامب".

وأضاف "أنا مستعد لمناظرته.. عبر زوم، أو سكايب، أو سلاك، أو هانغ آوتس، أو شخصيا، في أي وقت وأي مكان يرغب فيهما".

وجرت آخر مناظرة بين بايدن والسيناتور بيرني ساندرز خلال السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي يوم 15 مارس/آذار الماضي، بدون حضور الجمهور نظرا لانتشار وباء كورونا المستجد.

لكن، بينما لا يزال الفيروس متفشيا في الولايات المتحدة، طرحت تساؤلات بشأن التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالمناظرة المرتقبة بين بايدن وترامب قبيل الانتخابات.

‪ترامب: لا يمكنني وصف ما سيحصل في الانتخابات‬ (رويترز)

انتقاد وتنديد

وندد بايدن خلال الحفل الافتراضي بطريقة تعاطي ترامب مع تفشي جائحة "كوفيد 19" التي أودت بحياة نحو 50 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ورد ترامب على بايدن خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي يعقده في البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا المستجد، وقال في جوابه عن سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن الانتخابات المقبلة "لا يمكنني وصف ما سيحصل في الانتخابات".

وقد تكون مهمة ترامب للفوز في الانتخابات أصعب مما توقّع، في وقت تفشى فيه الوباء وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 26.4 مليونا بحسب إحصاءات الخميس.

وبينما يعد التصويت عن بعد وعن طريق البريد الوسيلة التي يقول البعض إنها قد تساعد في الحد من انتقال عدوى كورونا بين الناخبين، يصر ترامب على أن ذلك يفسح المجال للتزوير.

في هذه الأثناء، أجّلت عشرات الولايات الأميركية انتخاباتها التمهيدية التي تحدد رسميا المرشح للانتخابات.