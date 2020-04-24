ترامب يحث بن زايد على اتخاذ خطوات لحل الأزمة الخليجية

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب حث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على اتخاذ خطوات لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017 بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر وحصارها من البحر والبر والجو.

وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين، أكد ترامب على أهمية حل الأزمة الخليجية والتعاون للتغلب على فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاقتصادية، والتركيز على القضايا الإقليمية الحساسة.

وأضاف البيت الأبيض أن الجانبين اتفقا على أهمية خفض التصعيد في ليبيا، وضرورة وقف دائم للأعمال العدائية في سوريا للسماح بالتوصل إلى حلول سياسية في البلدين.