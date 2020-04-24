اتهم واشنطن بالتنمر.. ظريف: إيران لا تمتلك أسلحة نووية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا تمتلك أسلحة نووية ولا صواريخ مصممة لحمل مثل هذه "الأسلحة الرهيبة".

وأشار عبر حسابه على تويتر أنه "لا يمكن إلقاء الدروس على إيران اعتمادا على سوء قراءة لقرار مجلس الأمن رقم 2231".

واتهم ظريف واشنطن بالتنمر على الجميع بشأن هذا القرار منذ عام 2017 "كما أطاعت أوروبا الولايات المتحدة بدلا من القرار الأممي".

وفي وقت سابق، غرد الوزير حول ما اعتبره استفزاز القوات التابعة للأسطول الأميركي بالخليج العربي.

وعلق بالتغريدة على إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليمات لقواته باستهداف الزوارق الحربية الإيرانية في حال تعرضت للمضايقات، مؤكدا أنه لا يحق للولايات المتحدة استفزاز البحرية الإيرانية بالخليج العربي.

تهديدات متبادلة

وكان قائد الحرس الثوري حسين سلامي أكد أن طهران ستدمر السفن الحربية الأميركية إذا تعرض أمن إيران لتهديد بالخليج، وذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بأن بلاده غيرت قواعد الاشتباك بعد الاحتكاك الأخير بين الجانبين في الخليج.

وأضاف سلامي -في حديث للتلفزيون الرسمي أمس الخميس- أن أي تهديد لأمن بلاده ومصالحها القومية بالمياه الخليجية "سيقابل برد مباشر وقاطع".

وعما جرى بين زوارق الحرس الثوري والسفينة الأميركية قبل أكثر من أسبوع بمياه الخليج، قال سلامي إن سببه السلوك الأميركي العدائي غير المحترف، وفق تعبيره.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس إن بلاده تستنكر تهديدات ترامب، وتوصي الإدارة الأميركية باستخدام قواتها المسلحة لمواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة بدلا من تهديد الدول.

وأضاف موسوي أنه لا يوجد قرار دولي يمنع إيران من إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء.