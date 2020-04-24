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إحصائيات كورونا اليومية.. الحالات والوفيات الرسمية في كل دولة

23/4/2020

الدول الأكثر إصابات عالميا

الدولة الإصابات حالات التعافي الوفيات
الولايات المتحدة 886,709 85,922 50,243
إسبانيا 213,024 89,250 22,157
إيطاليا 189,973 57,576 25,549


الدول العشر الأكثر إصابات في الشرق الأوسط 

الدولة

 الإصابات حالات التعافي الوفيات
تركيا 101,790 18,491 2491
إيران 87,026 64,843 5,481
إسرائيل 14,803 5611 192
السعودية 13,930 1925 121
الإمارات 8,756 1637 56
قطر 7764 750 10
مصر 3891 1004 287
المغرب 3568 456 155
الجزائر 3007 1355 407
الكويت 2399 498 14

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 191 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين، وبلغ عدد المصابين به حتى صباح اليوم الجمعة 24 أبريل/نيسان مليونين و725 ألفا، في حين بلغ عدد المتعافين منه 746 ألفا، وفقا لموقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد ومتابعة حالات فيروس كورونا في العالم.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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