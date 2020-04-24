إحصائيات كورونا اليومية.. الحالات والوفيات الرسمية في كل دولة

الدول الأكثر إصابات عالميا
|الدولة
|الإصابات
|حالات التعافي
|الوفيات
|الولايات المتحدة
|886,709
|85,922
|50,243
|إسبانيا
|213,024
|89,250
|22,157
|إيطاليا
|189,973
|57,576
|25,549
الدول العشر الأكثر إصابات في الشرق الأوسط
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الدولة
|الإصابات
|حالات التعافي
|الوفيات
|تركيا
|101,790
|18,491
|2491
|إيران
|87,026
|64,843
|5,481
|إسرائيل
|14,803
|5611
|192
|السعودية
|13,930
|1925
|121
|الإمارات
|8,756
|1637
|56
|قطر
|7764
|750
|10
|مصر
|3891
|1004
|287
|المغرب
|3568
|456
|155
|الجزائر
|3007
|1355
|407
|الكويت
|2399
|498
|14
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 191 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين، وبلغ عدد المصابين به حتى صباح اليوم الجمعة 24 أبريل/نيسان مليونين و725 ألفا، في حين بلغ عدد المتعافين منه 746 ألفا، وفقا لموقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد ومتابعة حالات فيروس كورونا في العالم.