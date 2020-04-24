إحصائيات كورونا اليومية.. الحالات والوفيات الرسمية في كل دولة

الدول الأكثر إصابات عالميا الدولة الإصابات حالات التعافي الوفيات الولايات المتحدة 886,709 85,922 50,243 إسبانيا 213,024 89,250 22,157 إيطاليا 189,973 57,576 25,549



الدول العشر الأكثر إصابات في الشرق الأوسط

الدولة الإصابات حالات التعافي الوفيات تركيا 101,790 18,491 2491 إيران 87,026 64,843 5,481 إسرائيل 14,803 5611 192 السعودية 13,930 1925 121 الإمارات 8,756 1637 56 قطر 7764 750 10 مصر 3891 1004 287 المغرب 3568 456 155 الجزائر 3007 1355 407 الكويت 2399 498 14

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 191 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين، وبلغ عدد المصابين به حتى صباح اليوم الجمعة 24 أبريل/نيسان مليونين و725 ألفا، في حين بلغ عدد المتعافين منه 746 ألفا، وفقا لموقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد ومتابعة حالات فيروس كورونا في العالم.