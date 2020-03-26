شاهد: تحديا لمخاطر كورونا.. وزير عراقي يشارك بحفل صاخب رغم حظر التجول

تناولت صحيفة نيويورك تايمز الوضع على الحدود بين إيران التي تعتبر أكبر بؤرة لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، والعراق الذي لم يشهد إلا حالات قليلة، ووصفت الأجواء بأنها مشحونة.
بينما تفرض السلطات العراقية المزيد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح عبد الله الجبوري ومسؤولين آخرين، في حفل صاخب ببلدة الشرقاط في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بحضور عدد كبير من المدنيين رغم حظر التجول المفروض في البلاد.
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بعض الناشطين اتهم بشكل مباشر كلا من النائب أحمد عبد الله والنائب مقدام الجميلي ووزير الصناعة صالح الجبوري وقائمقام قضاء الشرقاط، وهناك من ذكر مشاركة مدير عام صحة محافظة صلاح الدين رائد الجبوري في الحفلة.
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يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات العراقية الخميس تمديد حظر التجوال في عموم محافظات البلاد حتى 11 أبريل/نيسان المقبل، ضمن خطوات مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بعد وفاة 29 شخصا وتسجيل ما لا يقل عن 346 إصابة، كما قررت تمديد حظر السفر داخل البلاد ومن وإلى مطاراتها للفترة ذاتها.