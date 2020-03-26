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شاهد: تحديا لمخاطر كورونا.. وزير عراقي يشارك بحفل صاخب رغم حظر التجول

26/3/2020

بينما تفرض السلطات العراقية المزيد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح عبد الله الجبوري ومسؤولين آخرين، في حفل صاخب ببلدة الشرقاط في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بحضور عدد كبير من المدنيين رغم حظر التجول المفروض في البلاد.

وقد انتقد العديد من المعلقين على تويتر وفيسبوك تصرف الوزير العراقي والمشاركين معه، وقالوا إنه كان يتعين عليهم أن يكونوا قدوة للآخرين ويحثوهم على البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
 
 
وتساءل غزوان الجبوري -على فيسبوك- عن المسؤول الذي خرق حظر التجوال في صلاح الدين، بعد إغلاق حدود المحافظة والطرق مع باقي المحافظات بالقطع الإسمنتية، والتشديد في إجراءات مرور البضائع وانتقال الأرتال الرسمية.
 
وقال إن عددا من الناشطين في المحافظة وخارجها تداولوا أن مسؤولا كبيرا أقام حفلا صاخبا وتجمعا كبيرا قرب المواقع الأثرية في قضاء الشرقاط، مما أثار موجة من الاستياء والاستهجان والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعض الناشطين اتهم بشكل مباشر كلا من النائب أحمد عبد الله والنائب مقدام الجميلي ووزير الصناعة صالح الجبوري وقائمقام قضاء الشرقاط، وهناك من ذكر مشاركة مدير عام صحة محافظة صلاح الدين رائد الجبوري في الحفلة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات العراقية الخميس تمديد حظر التجوال في عموم محافظات البلاد حتى 11 أبريل/نيسان المقبل، ضمن خطوات مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بعد وفاة 29 شخصا وتسجيل ما لا يقل عن 346 إصابة، كما قررت تمديد حظر السفر داخل البلاد ومن وإلى مطاراتها للفترة ذاتها.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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