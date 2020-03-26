شاهد: تحديا لمخاطر كورونا.. وزير عراقي يشارك بحفل صاخب رغم حظر التجول

بينما تفرض السلطات العراقية المزيد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح عبد الله الجبوري ومسؤولين آخرين، في حفل صاخب ببلدة الشرقاط في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بحضور عدد كبير من المدنيين رغم حظر التجول المفروض في البلاد.

وقد انتقد العديد من المعلقين على تويتر وفيسبوك تصرف الوزير العراقي والمشاركين معه، وقالوا إنه كان يتعين عليهم أن يكونوا قدوة للآخرين ويحثوهم على البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

حفلة او سفرة لمحافظ صلاح الدين الاسبق والنائب ابو مازن ووزير الصناعة في صلاح الدين قضاء الشرقاط قلعة اشور ، في وضع حظر التجوال وكسر قرارات خلية الازمة وتجمع المئات pic.twitter.com/JItUmVLbHh — علي السجاد الساعدي (@HabashAlsaady) March 25, 2020

وتساءل غزوان الجبوري -على فيسبوك- عن المسؤول الذي خرق حظر التجوال في صلاح الدين، بعد إغلاق حدود المحافظة والطرق مع باقي المحافظات بالقطع الإسمنتية، والتشديد في إجراءات مرور البضائع وانتقال الأرتال الرسمية.

وقال إن عددا من الناشطين في المحافظة وخارجها تداولوا أن مسؤولا كبيرا أقام حفلا صاخبا وتجمعا كبيرا قرب المواقع الأثرية في قضاء الشرقاط، مما أثار موجة من الاستياء والاستهجان والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.