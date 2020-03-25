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بالفيديو.. كيف يسهم الدفاع المدني العراقي في مكافحة كورونا؟

بادرت فرق الإطفاء في محافظة البصرة (جنوبي العراق) بالقيام بدوريات في شوارع المدينة ليس لإطفاء الحرائق، بل لنشر الوعي بين الناس بشأن مخاطر فيروس كورونا المستجد وكيفية مكافحته، كما تقوم الفرق بجهود لتطهير الشوارع والمباني.
 
وبدأت مبادرة الدفاع المدني في البصرة أمس الثلاثاء باستخدام مكبرات صوت لنقل المعلومات والتوجهات للسكان.
 
وقال مدير الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين حسين إنه يتم توزيع صفارات الإنذار في وسط المدينة لإعلان التعليمات للسكان بسرعة.
 
من جهته قال العقيد طالب حاتم عضو الدفاع المدني "نقوم بحملات التطهير والضباب في المناطق المأهولة..".
 
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 327، أدت إلى وفاة 28 شخصا، في حين تعافى 75 من المرض.
 
ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.
المصدر : رويترز
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