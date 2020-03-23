كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالم

فاق عدد المصابين بجائحة فيروس كورونا المستجد بمختلف مناطق العالم أربعة ملايين و636 ألفا، وقضى المرض على ما يقارب 312 ألفا، في حين تعافى نحو مليون و700 ألف مصاب. وفيما يأتي آخر الأرقام والإحصاءات المتعلقة بهذه الجائحة في مختلف أنحاء العالم: الأحد 17 مايو/أيار 2020 19:22 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية بعدن: 89 وفاة بتفشي حمى الضنك والملاريا وكورونا ترفع الإجمالي إلى نحو 800 منذ مطلع مايو. 19:12 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية: 483 وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 28108. 19:05 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: 18 وفاة بفيروس كورونا و510 إصابات خلال 24 ساعة. 19:00 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية الإيطالية: تسجيل 145 وفاة جديدة و675 إصابة بفيروس كورونا. 18:56 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 6870. 18:47 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية: تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 3404. 18:33 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية البريطانية : تسجيل 170 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34636. 18:26 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة الأردني: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 613. 18:12 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفلسطينية: 5 إصابات جديدة بعد عدم تسجيل إصابات منذ 9 أيام ترفع الإجمالي إلى 560. 17:55 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. 17:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 54752، وتسجيل 10 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 312. 17:21 بتوقيت غرينتش- فريق مكافحة كوفيد-19 في مدغشقر: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمسعف يبلغ من العمر 57 عاما يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. 16:49 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في فيتنام: تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد قادمتين من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 320 دون تسجيل أي وفيات. 16:12 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السنغالية: تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 16:03 بتوقيت غرينتش- بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 47 ألفا و144 حالة. 15:57 بتوقيت غرينتش- ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 15 ألفا و662 حالة. 15:48 بتوقيت غرينتش- أعلنت بعثة الأمم المتحدة في نواكشوط تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها في موريتانيا. 15:30 بتوقيت غرينتش- مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 6 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 15:13 بتوقيت غرينتش- سجلت باكستان 1352 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 40 ألفا و151 حالة. 14:41 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الوفيات بكورونا المستجد حول العالم إلى 311 ألفا و959 حالة على الأقل منذ ظهر الفيروس في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 14:30 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في بلجيكا إلى 9 آلاف و52 حالة إثر تسجيل 47 وفاة آخر 24 ساعة. 14:15 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 112 حالة. 13:39 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في كندا إلى 77 ألفا و206 حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت تورنتو طبقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء. 13:17 بتوقيت غرينتش- سجلت الصين 5 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا، في حين سجلت كوريا الجنوبية 13 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية. 12:45 بتوقيت غرينتش- أعلنت روسيا 9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مع 94 وفاة، مسجلة للمرة الثالثة خلال أسبوع إصابات تحت عتبة الـ10 آلاف. 12:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة النمساوية: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 26 حالة في العاصمة فيينا، في حين لم يتم تسجيل أي وفيات على مدار يومين. 11:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 54 ألفا و752 حالة. 10:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 14 ألفا و850 حالة.

10:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 32 ألفا و604 حالات.

09:34 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: 6 وفيات و731 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

09:19 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6798. 08:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 51 وفاة و1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا. 08:23 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 231 ألفا و350 حالة.

07:42 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 87 وفاة بفيروس كورونا، وهو أدنى رقم منذ إعلان حالة الطوارئ. 07:16 بتوقيت غرينتش- روسيا تسجل 92 وفاة و9709 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2631 والإصابات إلى 281 ألفا و752 حالة. 06:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5186. 05:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الباكستانية تسجل 39 وفاة و1313 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 873 والإصابات إلى 40 ألفا و112 حالة. 03:50 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ الألماني يسجل 583 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، مما يرفع إجمالي المصابين إلى 174 ألفا و355 حالة، كما توفي جراء المرض 33 شخصا بنهاية أمس السبت ليناهز إجمالي عدد الوفيات 7914. 02:18 بتوقيت غرينتش- السلطات الصينية تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس مقارنة بثمان في اليوم السابق، وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن اثنتين من الحالات الخمس مستوردة، والبقية عبارة عن عدوى محلية في إقليم شمال شرقي الصين. 01:50 بتوقيت غرينتش- كوريا الجنوبية تحصي 13 إصابة جديدة بالجائحة، وهي حالات مرتبطة بتفشي المرض في أندية ليلية وفق ما صرح به مسؤولون صحيون في البلاد، في حين لم تسجل أي وفاة جديدة، ليناهز إجمالي عدد الإصابات 11 ألفا و50 حالة، والوفيات 262. 01:18 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية تقول إن البلاد سجلت أعلى معدل إصابات يومية منذ ظهور المرض المستجد، إذ بلغ عدد الإصابات الجديدة 325، في حين قضى الفيروس على ستة أشخاص، وحسب إحصائيات الوزارة فإن إجمالي المصابين ارتفع إلى 2289 والمتوفين إلى 97، في حين تعافى 222 آخرون. 00:40 بتوقيت غرينتش- نيبال تعلن أول وفاة بفيروس كورونا، وهي امرأة تبلغ 29 عاما وكانت وضعت في الآونة الأخيرة مولودا. وقالت وسائل إعلام محلية إن المولود وأفرادا آخرين من عائلة المتوفاة سيخضعون لفحوص، لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس. 00:30 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل 1237 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 88 ألفا و730 حالة. 00:30 بتوقيت غرينتش- البرازيل تسجل 14 ألفا و919 إصابة جديدة بالفيروس و816 وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات فيها منذ بدء الجائحة 233 ألفا و142 حالة، والوفيات 15 ألفا و633. السبت 16 مايو/أيار 2020 21:41 بتوقيت غرينتش- المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض: مليون و435098 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة 22977، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 1325 حالة إلى 87315. 20:49 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: اتخذنا مخاطرة محسوبة بتقليص تدابير العزل العام. 20:48 بتوقيت غرينتش- عدد المتعافين من كورونا يتجاوز المليون و800 ألف. 20:38 بتوقيت غرينتش- إصابات كورونا حول العالم تتخطى 4 ملايين و700 ألف. 19:44 بتوقيت غرينتش- إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية: نحو 310 آلاف وفاة بكورونا المستجد في العالم. 18:59 بتوقيت غرينتش- فرنسا.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 27 ألفا و625، إثر تسجيل 96 حالة. 18:48 بتوقيت غرينتش- تركيا.. حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تبلغ 148 ألفا و67، بعد تسجيل 1610 حالات، وبلغ إجمالي الوفيات 4096 إثر تسجيل 41 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 18:30 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 290 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و767. 18:20 بتوقيت غرينتش- أعلنت إيطاليا السبت تسجيل 875 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 224 ألفا و760 حالة. 18:07 بتوقيت غرينتش- حاكم ولاية نيويورك: تسجيل 157 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 17:55 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيطالية: تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 31763. 17:32 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأردنية: لم تُسجّل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة، في حين سُجلت 11 إصابة قادمة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607. 17:10 بتوقيت غرينتش- أعلنت السلطات الكندية تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 74 ألفا و993 حالة. 16:44 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 6741 حالة. 16:07 بتوقيت غرينتش- وزيرة الصحة الفلسطينية: عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين تم تسجيل 12 حالة تعاف في رام الله وضواحي القدس. 15:41 بتوقيت غرينتش- أحصت إيران 35 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في أدنى حصيلة تسجل منذ مارس/آذار الماضي على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات، وأعلنت تخفيفا إضافيا لتدابير الاحتواء. 15:34 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية: تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات إلى 3260 حالة، وتسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 121. 15:18 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 468 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34 ألفا و466 حالة. 14:49 بتوقيت غرينتش- اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا في اليمن: تسجيل 3 وفيات و13 إصابة جديدة بالفيروس. 14:20 بتوقيت غرينتش- سجلت إسبانيا 102 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ 18 مارس/آذار الماضي والتي كانت بعد 4 أيام فقط من فرض الحكومة حالة الطوارئ، في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس. 13:49 بتوقيت غرينتش- سجلت السلطات الباكستانية 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 38 ألفا و799 حالة. 13:17 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل بواقع 8.4% منذ أمس إلى 220 ألفا و291 حالة بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبيرغ نيوز. 12:54 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 51 ألفا و980، و10 وفيات جديدة لترفع الإجمالي إلى 302 حالة. 12:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: 11 وفاة بفيروس كورونا و942 إصابة خلال 24 ساعة. 12:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية: وفاة مصاب بمرض كورونا يبلغ من العمر 80 عاما ليصل عدد الوفيات نتيجة هذا المرض في السلطنة إلى 21 حالة. 11:40 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الوفيات بكورونا المستجد حول العالم إلى 307 آلاف و321 حالة على الأقل منذ ظهر الفيروس في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 11:03 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: وفاة واحدة و1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 10:12 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 35 وفاة و1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 10:07 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 230 ألفا و698 حالة. كما أعلنت عن تسجيل 102 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27 ألفا و563 حالة. 09:34 بتوقيت غرينتش- الصحة البلجيكية: تسجيل 47 وفاة و345 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9005 والإصابات إلى 54 ألفا و988 إصابة. 08:23 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5029 حالات. 07:51 بتوقيت غرينتش –وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6002. كما أعلنت عن تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 168 حالات. 07:42 بتوقيت غرينتش- روسيا تعلن تسجيل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 272 ألفا و43 حالة. كما أعلنت عن تسجيل 119 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2537 حالة. 01:40 بتوقيت غرينتش- مجلس النواب الأميركي يوافق على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. 00:26 بتوقيت غرينتش- بيان حكومي إيطالي: السماح بالسفر من إيطاليا وإليها بدءا من 3 يونيو/حزيران المقبل. الجمعة 15 مايو/أيار: 19:36 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، مما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا، حتى اليوم الجمعة، إلى 50 إصابة. 19:22 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة. 18:53 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 21 وفاة بفيروس كورونا و399 إصابة جديدة. 18:21 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية البريطانية: تسجيل 384 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 33998. 17:30 بتوقيت غرينتش- سجلت أفغانستان 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية في أعلى معدل إصابة يومي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6 آلاف و850 حالة. 17:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر:187 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 6629 موزعة عبر كل مناطق البلاد. 16:44 بتوقيت غرينتش- أعلنت الدانمارك أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ نحو شهرين. 16:18 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السنغالية: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 15:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية: تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 61 مصابًا من فيروس كورونا في البلاد، مؤكدة تسجيل حالتي وفاة بالفيروس في بغداد. 15:14 بتوقيت غرينتش- أعلن اليمن تسجيل 21 إصابة بكورونا بينها 3 وفيات، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل أول حالة بالبلاد في العاشر من الشهر الماضي. 14:33 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 210. 14:10 بتوقيت غرينتش- سجلت هولندا 53 حالة وفاة بكورونا، في آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و643. 14:00 بتوقيت غرينتش- أعلنت السلطات اليونانية وفاة ثلاثة مصابين بفيروس كورونا في العناية المركزة، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 159. 13:52 بتوقيت غرينتش- المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا: عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 13:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 49176 حالة مؤكدة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 21869 حالة. 13:41 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29425. 13:23 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3771. 13:10 بتوقيت غرينتش- أعلنت إيران تسجيل أكثر من 2100 إصابة جديدة بكوفيد-19، في أعلى حصيلة للإصابات اليومية منذ أكثر من شهر، وحذرت من بؤر جديدة للعدوى. 12:35 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بلجيكا إلى 54 ألفا و644، عقب تشخيص 356 إصابة جديدة. 12:15 بتوقيت غرينتش- انخفضت حصيلة الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 138 حالة وفاة، لكن حصيلة الإصابات اليومية واصلت ارتفاعها لتسجل 549 إصابة جديدة. 11:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الموريتانية: تسجيل ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26 إصابة. 11:33 بتوقيت غرينتش- موقع جونز هوبكنز: تسجيل 27125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1770 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. 11:04 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 8 وفيات و885 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 96، والإصابات إلى 12860 حالة. 10:25 بتوقيت غرينتش- المغرب يعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 6623. 10:05 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 891. 09:56 بتوقيت غرينتش- إيران تسجل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا –وهي أعلى حصيلة يومية خلال شهر- ليرتفع مجمل الإصابات إلى 116635. وأعلنت وزارة الصحة أيضا عن 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6902. 09:19 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و138 وفاة ليرتفع مجموع الإصابات إلى 230183، ومجموع الوفيات إلى 27459. 07:53 بتوقيت غرينتش- المركز الروسي لمكافحة كورونا يسجل 10598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 262598، وإجمالي الوفيات إلى 2418. 07:51 بتوقيت غرينتش- سلطنة عمان تعلن تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4625. 03:02 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية تسجل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة لترتفع الإصابات إلى 1964 والوفيات إلى 91. الخميس 14 مايو/أيار: 19:36 بتوقيت غرينتش- أعلنت فرنسا تسجيل 351 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19″ في الساعات الـ 24 الماضية، لكن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة يواصل التراجع. 19:25 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: 91% من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد التي توجد تحت العلاج ليست لديها أية أعراض مرضية نهائيا، أو حالاتها بسيطة. 18:51 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: تسجيل 1635 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 144 ألفا و749 خلال الـ 24 ساعة الماضية. 18:22 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيطالية: تسجيل 262 وفاة و992 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 17:46 بتوقيت غرينتش- رصدت بنغلاديش أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مخيمات لاجئي الروهينغا، حيث يعيش نحو مليون شخص في فقر مدقع، وفق ما أعلنت السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية. 16:32 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. 16:13 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 15 وفاة و398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. 15:41 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 189 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6442 والوفيات إلى 529. 15:34 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 658. 15:23 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المكسيكية: تسجيل 294 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و220 حالة. 15:14 بتوقيت غرينتش- عبرت السلطات الإيرانية الخميس عن خشيتها من وجود بؤر محتملة لكوفيد-19 في ثلاث محافظات على الأقل، كما أعلنت إحصاء 71 وفاة وأكثر من 1800 إصابة جديدة. 14:45 بتوقيت غرينتش- تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 297 ألفا و259 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول في الصين. 14:37 بتوقيت غرينتش- موقع وورلد ميتر المتخصص برصد إحصاءات الفيروس: عدد مصابي كورونا في القارة الأفريقية ارتفع إلى 72 ألفا و527 مصابا. 14:10 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية في السويد: تسجيل 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28 ألفا و582 حالة. 13:44 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 283 حالة. 12:50 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: بوتين يعلن إصابة وزير التعليم الروسي بفيروس كورونا. 12:10 بتوقيت غرينتش- موقع جونز هوبكنز: تسجيل 20 ألفا و748 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1747 وفاة بالولايات المتحدة في 24 ساعة. 11:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 6 حالات وفاة جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 88. 10:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28 ألفا و272 حالة. 10:22 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 886 حالة. 10:21 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي عدد الإصابات يرتفع إلى 6593 حالة. 10:18 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 21 ألفا و84 حالة. 09:49 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6854. كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 1808 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 114 ألفا و533 مصابا. 09:06 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: 217 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 27 ألفا و321 وفاة. وأعلنت الوزارة أيضا عن تسجيل 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 229 ألفا و540 مصابا. 07:40 بتوقيت غرينتش- المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 9974 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 252 ألفا و245 حالة. كما أعلن المركز عن تسجيل 93 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2305 حالات. 07:28 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 4341 إصابة. 07:16 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية: 413 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى5239 إصابة. 03:23 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا: عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 933 ليصل إلى 172239 وعدد الوفيات ارتفع 89 ليصل إلى 7723. 01:30 بتوقيت غرينتش– الصين: تسجيل ثلاث حالات إصابة محلية لترتفع حصيلة الإصابات إلى 82929 حالة، دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة. 01:00 بتوقيت غرينتش– المكسيك: رصد 1862 إصابة و294 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 40186 والوفيات إلى 4220. 00:40 بتوقيت غرينتش– جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجل 1,813 وفاة ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الى 84,059، وعدد الإصابات يبلغ 1,389,935 حالة. 00:30 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة البرازيلية: 749 وفاة بفيروس كورونا و11385 إصابة في غضون 24 ساعة. الأربعاء 13 مايو/أيار: 22:30 بتوقيت غرينتش– البرازيل: السلطات سجلت الأربعاء عددا قياسيا من الإصابات الجديدة في يوم واحد بلغ 11385، إضافة إلى 749 وفاة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 188974، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررا. 22:00 بتوقيت غرينتش– المغرب: تسجيل 94 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6512، ودون وفيات جديدة. 21:11 بتوقيت غرينتش– جامعة جونز هوبكنز: 2077 وفاة و26320 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 83648. 18:28 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة البحرينية: تسجيل وفاة واحدة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 18:04 بتوقيت غرينتش– جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1579 وفاة و23,719 إصابة جديدة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا. 18:02 بتوقيت غرينتش– وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: تسجيل 195 وفاة و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 16:16 بتوقيت غرينتش– وزير الصحة التركي: 58 وفاة و1639 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3952 والإصابات إلى 143,114. 16:10 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة المصرية: 12 وفاة و338 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 556 والإصابات إلى 10,431. 16:08 بتوقيت غرينتش– حاكم ولاية نيويورك: إذا أعدنا فتح الولاية بشكل مبكر جدا فسيعاود فيروس كورونا الانتشار وسنفقد مزيدا من الأرواح. 15:08 بتوقيت غرينتش- الرئيس التونسي يقرر تقليص ساعات حظر التجوال بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر. 14:51 بتوقيت غرينتش– السلطات اليمنية: 3 إصابات وحالتا وفاة جديدتان بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 58 والوفيات إلى 12. 14:47 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 494 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 33,186. 14:45 بتوقيت غرينتش– السلطات العراقية: 119 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 3032 والوفيات إلى 115. 12:49 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة السعودية: 9 وفيات و1905 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 273 والإصابات إلى 44,830. 11:39 بتوقيت غرينتش– الصحة الكويتية: تسجيل 7 وفيات و751 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الوفيات 82 والإصابات 11,028. 11:19 بتوقيت غرينيتش– وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 26,539. 10:54 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 878 إصابة. 10:39 بتوقيت غرينيتش- إيران تعلن 50 وفاة، و1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 112 ألفا و725 إصابة، والوفيات إلى 6783 وفاة. 10:38 بتوقيت غرينيتش– وزارة الصحة المغربية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6466 إصابة. 10:31 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 184 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27 ألفا و104 وفيات، و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 228 ألفا و691 إصابة. 07:43 بتوقيت غرينتش- روسيا تعلن 96 وفاة، و10028 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2212 وفاة، والإصابات إلى 242 ألفا و271 إصابة. 07:23 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4019 إصابة. 07:18 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4826 إصابة. 02:57 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات: تسجيل 101 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7634، كما سُجلت 798 إصابة جديدة ترفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 171,306. 00:30 بتوقيت غرينتش- سجلت الولايات المتحدة 1894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 82,246، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. 00:21 بتوقيت غرينتش- قالت سلطات الصحة في الصين إن البلاد سجلت 7 إصابات جديدة بكورونا في البر الرئيسي مقابل حالة واحدة قبلها بيوم. كما سجلت الصين 8 إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض. 00:08 بتوقيت غرينتش- أكدت وزارة الصحة المكسيكية رصد 1997 إصابة جديدة بكورونا، إلى جانب 353 وفاة جديدة في أشد أيام التفشي في المكسيك منذ بداية الجائحة، لترتفع حالات الإصابة المؤكدة إلى 38,324، بالإضافة إلى 3926 وفاة في المجمل. الثلاثاء 12 مايو/أيار: 20:00- بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البرازيلية تعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع إلى 177,589، ليتجاوز عدد الحالات في ألمانيا البالغ 170,508. كما أعلنت البرازيل 881 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو رقم قياسي في يوم واحد. ورصدت 9258 إصابة جديدة بالفيروس في الفترة ذاتها. 21:12- بتوقيت غرينتش- قالت وكالة الصحة العامة في كندا إن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 2.9% إلى 5049 حالة من 4906 في اليوم السابق، وهي واحدة من أصغر أعداد الوفيات اليومية حتى الآن. وكندا هي الدولة رقم 11 التي تسجل أكثر من 5000 حالة وفاة. 21:00- بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 6 وفيات جراء فيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 80 وفاة، وتسجيل 134 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. 20:15 بتوقيت غرينتش- وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 290 ألف شخص، حيث أظهرت معطيات موقع "وورلد ميتر" المتخصص أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ اليوم 290 ألفا و455، في حين بلغت الإصابات 4 ملايين و310 ألفا و786.

18:03 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية تعلن تسجيل 1746 وفاة و18,496 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

17:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية تسجل 348 وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 26,991.

17:05 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 11 وفاة و347 إصابة جديدة بالفيروس.

17:00 بتوقيت غرينتش- تركيا تسجل 53 وفاة و1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا. تركيا تسجل 53 وفاة و1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا. 16:36 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 137 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6418.

16:08 بتوقيت غرينتش- بريطانيا تعلن وفاة 627 بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 32,692. بريطانيا تعلن وفاة 627 بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 32,692. 13:39 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في اليمن تعلن تسجيل وفاة واحدة و8 إصابات بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 65 والوفيات إلى 10.

13:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 576.

13:11 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 2913.

12:48 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 9 وفيات و1911 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 264 والإصابات إلى 42,925. 12:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تسجل 1526 إصابة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 25 ألفا و149. 12:00 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن عن 1156 وفاة جديدة، و18,137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. جامعة جونز هوبكنز تعلن عن 1156 وفاة جديدة، و18,137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. 11:30 بتوقيت غيرنتش- الكويت تعلن عن 991 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلفا و277. 11:15 بتوقيت غيرنتش- وزارة الصحة اللبنانية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 870 إصابة. 11:00 بتوقيت غرينتش- البحرين تسجل وفاة واحدة بفيروس كورونا، و173 إصابة جديدة. 10:30 بتوقيت غرينتش- إيران تعلن 48 وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 6733، كما تم تسجيل 1481 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ومن ثم ارتفع عدد الإصابات إلى 119 ألفا و767. 10:20 بتوقيت غرينتش- المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعلن تصدر مصر قائمة بلدان القارة السمراء من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا. وأوضح المركز -في بيان صادر عنه، الثلاثاء- أن عدد الإصابات في القارة الأفريقية ارتفع إلى 66 ألفا و373، إثر تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة. 10:15 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلجيكا إلى 53 ألفا و779 حالة، بعد تسجيل 330 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة. 10:00 بتوقيت غرينتش- إسبانيا تسجل أقل عدد إصابات بكورونا في شهرين. وقالت السلطات الصحية الإسبانية إن 594 إصابة جديدة سجلت اليوم، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 228 ألفا و30، كما سجلت 176 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 26 ألفا و920. 9:30 بتوقيت غرينتش- أعلنت إندونيسيا ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1007، بعد تسجيل 16 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 14 ألفا و749 بعد تسجيل 484 حالة جديدة، كما بلغ إجمالي المتعافين 3063. 8:00 بتوقيت غرينتش- روسيا تعلن تسجيل 10 آلاف و899 إصابة جديدة و107 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 232 ألفا و243، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 2116. 7:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3721. 5:40 بتوقيت غرينتش- تايلند تعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3017، ولم تسجل أي وفيات جديدة، مما يجعل العدد الإجمالي للوفيات مستقرا عند 56 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في يناير/كانون الثاني. 4:15 بتوقيت غرينتش- أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية -اليوم الثلاثاء- أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 933، ليصل العدد الإجمالي إلى 170 ألفا و508 إصابات. وزاد عدد الوفيات المسجلة بـ116 ليصل الإجمالي إلى 7533 وفاة، وفقا لبيانات المعهد. 3:00 بتوقيت غرينتش- البرازيل تسجل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا و396 وفاة، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 168 ألفا و331 وإجمالي الوفيات 11 ألفا و519 وفاة. 2:00 بتوقيت غرينتش- الصين تعلن تسجيل حالة إصابة واحدة فقط يوم أمس الاثنين بفيروس كورونا لدى مسافر قادم من الخارج، بعد أن سجلت 17 إصابة أول أمس. ويبلغ إجمالي عدد الحالات فيها إلى الآن 82 ألفا و919، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633. 1:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المكسيكية تؤكد تسجيل 1305 إصابات جديدة و108 وفيات بالفيروس يوم أمس الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 36 ألفا و327 إصابة و3575 وفاة. 1:00 بتوقيت غرينتش- الولايات المتحدة تعلن 830 وفاة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 80 ألفا و352، وفق حصيلة لجامعة "جونز هوبكنز". وأفادت الجامعة بأن عدد الإصابات في البلاد وصل إلى مليون و346 ألفا و723 إصابة. 00:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6281 حالة مؤكدة. الاثنين 11 مايو/أيار: 23:56 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات. 23:21 بتوقيت غرينتش- أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ283978 شخصا على الأقل حول العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي. 22:53 بتوقيت غرينتش- ترامب: نائب الرئيس مايك بنس خضع لفحص الإصابة بفيروس كورونا والنتيجة جاءت سلبية. 22:35 بتوقيت غرينتش- أعلنت أوكرانيا تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 15648. 22:10 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية الروسية: تسجيل 55 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس. 21:48 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل ست وفيات بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة إلى 258. 21:22 بتوقيت غرينتش- ذكر تقرير نشرته السلطات الصحية الأميركية أن نحو 5300 حالة وفاة أخرى في مدينة نيويورك قد تكون مرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، أكثر مما تظهره الحصيلة الرسمية للوفيات. 20:40 بتوقيت غرينتش- الإدارة العامة للصحة الفرنسية: عدد الوفيات بفيروس كورونا عاود الارتفاع مع تسجيل 263 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. 20:14 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، ما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم ويتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع القادمة. 19:53 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اليمنية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة. 18:25 بتوقيت غرينتش- نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للجزيرة: يجب تقييم كل خطوة من خطوات تخفيف الحجر قبل اتخاذ أخرى، وأي تخفيف لإجراءات الحظر يجب أن يكون تدريجيا. 18:15 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء البريطاني: تسجيل 210 وفيات جديدة بفيروس كورونا ترفع إجمالي عدد الوفيات إلى 32065. 18:13 بتوقيت غرينتش- موقع جونز هوبكنز: تسجيل 645 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 79825، وتسجيل 17179 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 133754. 17:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 3 وفيات و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 17:39 بتوقيت غرينتش- وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: تسجيل 179 وفاة و744 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 17:35 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 263 وفاة جديدة بفيروس كورونا بما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 26643. 17:33 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: تسجيل 55 وفاة و1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 11.39 بتوقيت غرينتش- أعلنت الحكومة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 6685 وفاة في عموم البلاد. وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور أن إجمالي الإصابات بلغ 109 آلاف و286 بعد تسجيل 1683 حالة جديدة، مشيرا إلى أن 2703 مصابا في حالة حرجة. 11:34 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9286. 11:32 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا بما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 23623. 11.29 بتوقيت غرينتش- بلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في الدول الإسلامية 476 ألفا و335، بينها 15 ألفا و290 وفاة، بحسب إحصاء رسمي اليوم لمنظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة بينها تركيا) عبر موقعها على الإنترنت. 10.39 بتوقيت غرينتش- تبدأ بلجيكا اليوم المرحلة الثانية من رفع إجراءات الوقاية من تفشي كورونا، بناء على قرار مجلس الأمن القومي في البلاد. وبحسب القرار، يتم فتح جميع المتاجر شرط الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي في إطار الوقاية من الفيروس. 9.56 بتوقيت غرينتش- سجلت روسيا اليوم 11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أكثر من نصفها كان في العاصمة موسكو، ومن المقرر أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين على رأس اجتماع وزاري حول تدابير العزل. 9.47 بتوقيت غرينتش- أعلنت السلطات اليمنية من عدن (مقر الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية) مدينة "موبوءة" بفيروس كورونا اليوم بعد ارتفاع حالات الإصابة، واندلاع اشتباكات في أماكن أخرى بالجنوب بين الانفصاليين والقوات الحكومية. 9.31 بتوقيت غرينتش- قالت وزارة الصحة في إسبانيا إن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد انخفض اليوم إلى 123 وهو أقل معدل في سبعة أسابيع. وارتفع العدد الإجمالي لوفيات الجائحة إلى 26744. وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 227436 من 224390 أمس. 6.38 بتوقيت غرينتش- قال معهد إيفو الألماني اليوم الاثنين إن صناعات ألمانية عديدة تخفض الوظائف بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أن 39% من شركات السيارات و50% من الفنادق و58% من المطاعم و43% من وكالات السفر استغنت عن عاملين في أبريل/نيسان الماضي. 6.17 بتوقيت غرينتش- سجلت كوريا الجنوبية الاثنين أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر بسبب ظهور بؤرة جديدة للعدوى في حي يضج بالحياة الليلية في سيول، مسجلة 35 إصابة جديدة الاثنين، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 10909 حالات، بحسب المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. 5:57 بتوقيت غرينتش- أعلنت الصين الاثنين خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ووهان، البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19، غداة الإعلان عن أول إصابة في المدينة الواقعة وسط الصين منذ أكثر من شهر. وسجلت الصين الاثنين بشكل إجمالي 17 إصابة بكوفيد-19 على أراضيها، بينها 10 إصابات مصدرها محلي، في ارتفاع لليوم الثاني على التوالي. 5:33 بتوقيت غرينتش- قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن الحكومة اليابانية ستدرس رفع حالة الطوارئ عن كثير من مقاطعاتها الأربع والثلاثين، التي ليست من بين أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا، قبل الموعد العام المقرر لهذا الرفع في 31 مايو/أيار. 3:34 بتوقيت غرينتش- يواجه التشاديون الذين لا يلتزمون وضع قناع في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوما، وذلك بموجب قرار حكومي صدر الأحد. 02:17 بتوقيت غرينتش- تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو/ أيار في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل/ نيسان، بحسب بيانات رسمية. 02:03 بتوقيت غرينتش- اللجنة العليا لمواجهة كورونا باليمن تعلن عدن مدينة موبوءة بعد ارتفاع حالات الإصابة إلى 35. 01:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في المكسيك: تسجيل 1562 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 112 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 35022 والوفيات إلى 3465. 01:27 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في بنما: عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 8844 حالة بزيادة 166 حالة عن اليوم السابق. 01:13 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: سجلت الولايات المتحدة 776 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 79 ألفاً و522. 00:33 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات. 00:07 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البرازيلية: تسجيل 6760 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 162699، وتسجيل 496 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11123. الأحد 10 مايو/أيار: 23:59 بتوقيت غرينتش- أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 280693 شخصا حول العالم منذ ظهر بالصين في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي. 23:22 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اليمنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة. 22:36 بتوقيت غرينتش- مايك بنس نائب الرئيس الأميركي يعزل نفسه بعد إصابة موظف في البيت الأبيض بفيروس كورونا. 22:19 بتوقيت غرينتش- أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الأحد، تسجيل 56 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو. 21:44 بتوقيت غرينتش- سجلت فرنسا 70 حالة وفاة جديدة فقط بمرض "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية للبلاد منذ فرض حالة إغلاق تام في منتصف مارس/آذار. 21:10 بتوقيت غرينتش- أجلت السلطات التركية، 253 من مواطنيها العالقين في الكويت، جراء تداعيات فيروس كورونا. 20:09 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة والبيئة العراقية: تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2767 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة. 19:53 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفلسطينية: لم تسجل الأراضي الفلسطينية أي إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19" لليوم الثالث على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور المرض في الضفة الغربية مطلع مارس/آذار الماضي. 19:41 بتوقيت غرينتش- أسفر وباء "كوفيد-19" عن وفاة أكثر من 20 ألف شخص في أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي، أكثر من نصفهم في البرازيل. 19:12 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا و23 إصابة جديدة. 18:35 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة: تسجيل 269 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، وهي أقل حصيلة منذ نهاية مارس/آذار الماضي. 18:10 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: سنبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق، وسنسمح لمن لا يستطيعون العمل من المنزل بمباشرة عملهم من مواقعهم. وأضاف أنه سيطرح "خطة لإعادة فتح البلاد، وسأقدمها للبرلمان غدا، وأسسنا منظومة إنذار جديدة سنسيطر بها على العدوى". 16:58 بتوقيت غرينتش- اللجنة العراقية للصحة والسلامة تقرر تغيير ساعات فرض حظر التجول الجزئي لتصبح من 5 عصرا حتى 5 فجرا. 16:17 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي عدد الوفيات يرتفع إلى 3686. 15:44 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 436 إصابة. 15:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 31855. 15:34 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة. 12:49 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 39048، وتسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 246. 12:33 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية السويدية: تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 26322. 11:22 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58، وتسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8688. 10:44 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 14، وتسجيل 1189 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22520. 10.23 بتوقيت غرينتش- إسبانيا تسجل 143 وفاة بفيروس كورونا، في أدنى معدل للوفيات منذ 18 مارس/آذار الماضي. وبحسب معطيات أعلنتها وزارة الصحة، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و621. وتشير المعطيات إلى تسجيل 621 إصابة، ليبلغ الإجمالي 224 ألفا و390. كما ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 133 ألفا و166، بعد شفاء أكثر من ألفي مصاب. 10.17 بتوقيت غرينتش- سجّلت روسيا 11 ألفا و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المثبتة منذ ظهور الوباء 209 آلاف و688 بحسب السلطات الصحية. وبذلك تكون روسيا سجلت عدد إصابات يتخطى عتبة الـ10 آلاف لليوم السابع على التوالي، بينما لا يزال عدد الوفيات منخفضا نسبيا (1915) وفقاً للإحصاءات الرسمية. 9.46 بتوقيت غرينتش- أعلن ثلاثة مسؤولين بالبيت الأبيض -بينهم كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي- فرضهم حجرا صحيا منزليا على أنفسهم بعد تأكد تعاملهم مع مصاب بفيروس كورونا. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المسؤولين الآخرين هما مدير مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، ومفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان. 8.53 بتوقيت غرينتش- أوقفت قوات الأمن الإيرانية العشرات على خلفية نشرهم أخبارا كاذبة عن فيروس كورونا بالبلاد. وقال قائد جهاز الشرطة الجنرال حسين أشتري، الأحد، إن قوات الأمن أوقفت 320 شخصا لنشرهم محتويات كاذبة واستفزازية عن كورونا على منصات التواصل الاجتماعي، وفق وكالة أنباء العمال "إيلنا". 7:47 بتوقيت غرينتش- مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا يعلن تسجيل 11012 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 209688، إضافة إلى تسجيل 88 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1915. 7:35 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3399. 5:20 بتوقيت غرينتش- تايلند تعلن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3009 حالات منذ بدء تفشي الفيروس في يناير/كانون الثاني، ويبقى عدد حالات الوفاة عند 56 حالة. 4:30 بتوقيت غرينتش- أكبر ولايات أستراليا تخفف تدابير العزل العام ابتداء من 15 مايو/أيار، وستسمح للمقاهي والمطاعم والملاعب وحمامات السباحة غير المغطاة باستئناف نشاطها بعد أن أظهرت الاختبارات المكثفة تباطؤ انتشار فيروس كورونا بشكل كبير. 3:45 بتوقيت غرينتش- كوريا الجنوبية تعلن 34 إصابة جديدة بكورونا، وهو أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ شهر، كما أعلنت إغلاق حاناتها وملاهيها الليلية خوفا من موجة ثانية للوباء. 3:10 بتوقيت غرينيتش- شركات الطيران الأميركية الرئيسية توافق على مراجعة درجات حرارة المسافرين والموظفين للحد من انتشار فيروس كورونا. 2:20 بتوقيت غرينتش- ألمانيا تسجل 667 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا. 2:03 بتوقيت غرينتش- أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا. 2:00 بتوقيت غرينتش- مدير مركز مكافحة الأمراض الأميركي روبرت ريدفيلد يقرر حجر نفسه لاختلاطه بموظف في البيت الأبيض مصاب بكورونا.

وكذلك قرر مدير معهد الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي حجر نفسه لاختلاطه بموظف في البيت الأبيض مصاب بكورونا. 1:46 بتوقيت غرينتش– أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1938 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 193 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 33,460 والوفيات إلى 3353.

1:19 بتوقيت غرينتش- سجّلت الولايات المتحدة 1568 وفاةً جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفا و746، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

00:27 بتوقيت غرينتش- ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بنما إلى 8282 والوفيات إلى 237. السبت 9 مايو/أيار 22:40 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة السودانية: تسجيل 5 وفيات و53 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 64 والإصابات إلى 1164. 22:32 بتوقيت غرينتش- سجّلت البرازيل حتى الحين أكثر من 10 آلاف وفاة و150 ألف إصابة بفيروس كورونا، حسب أرقام نشرتها السبت وزارة الصحة في البلاد. 21:57 بتوقيت غرينتش- سجلت إيطاليا السبت 149 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، كما سجلت 1083 إصابة جديدة.

17:40 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 شخصا. 15:12 بتوقيت غرينتش- السلطات البريطانية: تسجيل 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 31 ألفا و587 وفاة. 13:43 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 37 ألفا و136 حالة. 11:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 13 وفاة، وتسجيل 1130 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 21 ألفا و331 حالة. 11:17 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل وفاتين بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 49 وفاة، وتسجيل 415 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 7623 حالة. 11:13 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 809 إصابات. 11:08 بتوقيت غرينتش- وزارة الداخلية السعودية: رفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عن 6 أحياء في المدينة المنورة. 10:22 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5837 حالة. 09:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106 آلآف و220 حالة. 09:49 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: 48 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589 وفاة. 9.38 بتوقيت غرينتش- خضعت كايتي ميلر المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته وسائل إعلام ومصادر رسمية الجمعة، في ثاني إصابة تسجل هذا الأسبوع في البيت الأبيض، في حين يواصل الرئيس دونالد ترامب المشاركة في مناسبات رسمية من دون وضع كمامة. 9.28 بتوقيت غرينتش- أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم السبت تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589. وأبلغت وزارة الصحة أيضا عن وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 108. 9.27 بتوقيت غرينتش- قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومي في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض إلى 179 وفاة من 229 في اليوم السابق. 9.10 بتوقيت غرينتش- ذكرت قناة أساهي التلفزيونية اليابانية أن طوكيو سجلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهو عدد يقل بثلاث حالات عن اليوم السابق. وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يقل فيه عدد الحالات الجديدة عن مئة. 8.47 بتوقيت غرينتش- أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز تمديد فترة الحجر الصحي للمرة الرابعة، حتى 24 مايو/أيار الجاري، لمكافحة فيروس كورونا. وبدأ إعلان الحجر الصحي أول مرة في 20 مارس/آذار الماضي، وأشار إلى أن الوضع تحت السيطرة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. 8.02 بتوقيت غرينتش- قالت السلطات في روسيا اليوم السبت إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 10 آلاف و817 في اليوم السابق، ليصل الإجمالي على مستوى البلاد إلى 198 ألفا و676 مصابا. وقال فريق العمل المكلف بمكافحة كورونا في روسيا إن 104 أشخاص توفوا خلال الليل بسبب المرض، مما يرفع الإجمالي إلى 1827. 7.32 بتوقيت غرينتش- أعادت السلطات الألمانية، السبت، فتح أبواب المساجد أمام المصلين، بعد إغلاق استمر نحو شهرين، في إطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. 3:15 بتوقيت غرينتش- أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل إصابة جديدة واحدة لشخص قادم من الخارج، خلال 24 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل 15 إصابة جديدة دون أعراض. 3:00 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1906 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و199 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 31 ألفا و522 والوفيات إلى 3160. 2:17 بتوقيت غرينتش– أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 168 ألفا و551 حالة، وتسجيل 147 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7369 حالة. 00:48 بتوقيت غرينتش– سجّلت الولايات المتحدة 1635 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 77 ألفا. 00:06 بتوقيت غرينتش– أعلنت باكستان أن 516 من مواطنيها العائدين من الشرق الأوسط ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا عند رجوعهم إلى البلاد. 00:00 بتوقيت غرينتش– بدء سريان حظر التجوال ليومين عند منتصف الليل في 24 ولاية تركية، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا. الجمعة 8 مايو/أيار: 22:30 بتوقيت غرينتش- البرازيل: 751 وفاة و10,222 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9897 والإصابات إلى 145,328. 22:00 بتوقيت غرينتش- رويترز عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين: تسجيل إصابة جديدة بكورونا في العاصمة صنعاء. 21:55 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: حاكم كاليفورنيا يقر السماح للناخبين بالتصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة توقيا من كورونا. 21:50 بتوقيت غرينتش– إجمالي عدد الإصابات بكورونا حول العالم يتجاوز 4 ملايين منذ بدء تفشي الفيروس. 18:46 بتوقيت غرينتش- سي إن إن: إصابة كيتي ميلر المستشارة الإعلامية لنائب الرئيس الأميركي وزوجة كبير مستشاري ترامب بكورونا. 18:33 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: واشنطن عرقلت تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار التونسي الفرنسي بشأن مكافحة كورونا. 18:00 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: 2528 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 76 ألفا. 17:59 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: 36,528 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون 268 ألفا. 17:53 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية: تسجيل حالتي وفاة و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 17:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 243 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26,230 وفاة. 16:48 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التركية: 48 وفاة و1848 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 16:25 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 21 وفاة و495 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 16:17 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة الأردني: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا ليرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 508. 16:14 بتوقيت غرينتش- السلطات البريطانية: تسجيل 626 وفاة جديدة بكورونا يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 31,241. 16:13 بتوقيت غرينتش- وزير الدفاع الأميركي: البنتاغون يتخذ تدابير للتعامل مع موجة ثانية أو أكثر لكورونا، وإجراءات الوقاية ستتواصل لأشهر. 16:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 163 إصابة جديدة بكورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 5711. 16:10 بتوقيت غرينتش- وسائل إعلام أميركية: إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بفيروس كورونا. 14:54 بتوقيت غرينتش- المفوضية الأوروبية توصي بالإبقاء على إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي حتى 15 يونيو/حزيران المقبل ضمن جهود مواجهة كورونا. 14:24 بتوقيت غرينتش- اليمن يسجل حالة وفاة و9 إصابات جديدة بكورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 7 وفيات و34 إصابة. 13:20 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: الكويت تقرر فرض حظر تجوال كلي اعتبارا من عصر الأحد وحتى نهاية مايو/أيار الجاري للحد من تفشي فيروس كورونا. 12:40 بتوقيت غرينتش– السعودية تسجل 10 وفيات و1701 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 229 وفاة و35,432 إصابة. 12:30 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة القطرية تسجل 1311 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 20,201. 12:00 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الكويتية تسجل 3 حالات وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 10:30 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل 229 وفاة، و1410 إصابات جديدة بفيروس كورونا. 10:00 بتوقيت غرينتش– المغرب تسجل حالتي وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع الإجمالي إلى 185 وفاة و5661 إصابة. 09:30 بتوقيت غرينتش– إيران تسجل 55 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 08:30 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3112. 08:00 بتوقيت غرينتش– روسيا تسجل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 1723، و10699 إصابة جديدة ليترفع الإجمالي إلى 187859. 07:00 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة في سنغافورة تقول إنه تم رصد 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21707 حالات. 02:38 بتوقيت غرينتش– قال معهد روبرت كوخ الألماني إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ 1209 ليرتفع العدد الإجمالي إلى 167300، في حين زاد عدد الوفيات بـ 147 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 7266. 12:00 بتوقيت غرينتش- السلطات الأفغانية تعلن إصابة وزير الصحة فيروز الدين فيروز بفيروس كورونا. الخميس 7 مايو/أيار:

22:45 بتوقيت غرينتش- قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفد بيزلي إن العالم سيواجه مجاعات كبيرة إذا لم توفر الأموال الضرورية لمحاربة الآثار الخطيرة لجائحة كورونا على الدول الأكثر هشاشة في العالم، والتي تعيش أصلا حالة انعدام للأمن الغذائي. 19:22 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية تقول إن الولايات المتحدة سجلت 19869 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى مليون و232 ألفا، كما سجلت 2162 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 73 ألفا. 19:15 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل عرضه لتقديم أجهزة للتنفس الصناعي للسلطات الروسية في حربها على الفيروس، وأضاف ترامب أن روسيا تعيش أوقاتا عصيبة نتيجة الجائحة. 18:45 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية تحذر من أن جائحة كورونا قد تقضي على 83 ألفا إلى 190 ألف شخص بأفريقيا في العام الأول من تفشي المرض، وقد تصيب ما بين 29 مليونا و44 مليونا في الفترة نفسها إذا فشلت إجراءات محاصرة الفيروس. 18:39 بتوقيت غرينتش- وكالة الأنباء الرسمية الأردنية: 21 مصابا بكورونا خلال 24 ساعة. 18:35 بتوقيت غرينتش- وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة: فيروس كورونا قد يهدد كل المنطقة إذا استمر تفشيه في اليمن. 18:33 بتوقيت غرينتش- وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة: أزمة كورونا سترتد على الدول الغنية إذا لم يتم توفير تمويل لمحاصرته. 16:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: 140 إصابة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 5548 إصابة. 16:28 بتوقيت غرينتش- الصحة التركية: 57 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 3641 وفاة، و1977 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 133721 إصابة. 16:24 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد الوفيات إلى 482 وفاة مقابل تعافي 1887 شخصا. 16:23 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7981 إصابة. 16:09 بتوقيت غرينتش- السلطات البريطانية: 539 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 30615 وفاة. 12:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 219، وتسجيل 1793 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33731. 12:10 بتوقيت غرينتش- السلطات الهولندية تسجل 84 وفاة و455 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

12:00 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تؤكد تسجيل 2353 وفاة و24134 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

11:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 784، و وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 918 إصابة جديدة. 10:20 بتوقيت غرينتش- الإمارات تعلن تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا و502 إصابة جديدة، والمغرب يعلن تسجيل 97 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5505. 10:00 بتوقيت غرينتش- إيران تعلن تسجيل 68 وفاة و1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 09:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تعلن 213 وفاة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 26070 وتسجيل 754 إصابة جديدة. 08:00 بتوقيت غرينتش- روسيا تعلن تسجيل 88 وفاة جديدة بالفيروس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 1625، وتسجيل 11231 إصابة وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 177160. 07:50 بتوقيت غرينتش- الصين تقول إنها تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل الفيروس وتعارض محاولات الولايات المتحدة تسييس القضية. 07:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية تعلن 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958. 06:00 بتوقيت غرينتش- سنغافورة تسجل 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 20939 حالة. 00:30 بتوقيت غرينتش- البرازيل تعلن تسجيل 615 وفاة و10503 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8536 والإصابات إلى 125218. الأربعاء 6 مايو/أيار: 19:25 بتوقيت غرينتش- حاكم ولاية نيويورك: 66% من مصابي كورونا بالولاية كانوا من كبار السن المقيمين في منازلهم، وهذا أمر صادم لنا. 16:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا و189 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. 16:18 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية تقول إن محادثات تُجرى مع الصين لإرسال فريق من المنظمة بشأن فيروس كورونا. 15:41 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 387 إصابة بفيروس كورونا و17 وفاة ليرتفع عدد الإصابات إلى 7588 إصابة والوفيات إلى 469 وفاة. 14:06 بتوقيت غرينتش- مايك بومبيو: الصين كان يمكنها أن تمنع وفاة مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم بسبب فيروس كورونا. 13:27 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أحد مراكز الحجر الصحي. 12:58 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا بين ركاب طائرة قادمة من نيجيريا إلى بيروت. 12:50 بتوقيت غرينتش– السعودية تعلن تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 209، و1687 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 31938. 11:30 بتوقيت غرينتش– الكويت تعلن تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6289، وروسيا تعلن إصابة وزيرة الثقافة الروسية ووضعها في الحجر المنزلي.

10:30 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17972 تعافى منهم 2070.

09:10 بتوقيت غرينتش– إسبانيا تعلن تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325، و 224 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857. 08:00 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903. 07:30 بتوقيت غرينتش– روسيا تؤكد تسجيل 86 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1537، و10559 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 165929. 06:20 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الأفغانية تعلن 168 إصابة و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3392. 02:00 بتوقيت غرينتش– شركة سانوفي الفرنسية تقول إنها ستسجل الآلاف حول العالم للمشاركة في التجارب على لقاح ضد فيروس كورونا تطوره بالتعاون مع شركة غالكسوسميث كلين البريطانية. وقال مسؤولون تنفيذيون في شركة سانوفي باستور لرويترز، إن الشركة تأمل في بدء التجارب في سبتمبر/أيلول المقبل، وستختبر اللقاح على أعداد أكبر من الناس لتأمين بيانات أقوى في وقت أقرب. 01:50 بتوقيت غرينتش– بلدة سويفينه الصينية الحدودية تبدأ في تخفيف قيود الإغلاق التي فرضت فيها بعد ارتفاع حالات الإصابة في صفوف القادمين من روسيا عبر تلك المدينة. 01:30 بتوقيت غرينتش– أبلغت الصين عن حالتين جديدتين من الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 20 حالة دون أعراض، ولم تسجل البلاد وفيات. 00:00 بتوقيت غرينتش– استئناف موسم البيسبول لكوريا الجنوبية من دون مشجعين. الثلاثاء 5 مايو/أيار: 22:21 بتوقيت غرينتش- وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 70 ألفا، بينما بلغت الإصابات أكثر من 1.2 مليون حالة. 18:37 بتوقيت غرينتش- فرنسا.. حصيلة وفيات فيروس كورونا ترتفع إلى 25 ألفا و531 إثر تسجيل 330 حالة جديدة، كما ارتفعت الإصابات إلى 204 آلاف و659، بعد تسجيل 1406 إصابات في غضون الـ24 ساعة الأخيرة. 18:25 بتوقيت غرينتش- العراق.. وزارة الصحة: تسجيل 4 وفيات جراء الفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 102، بجانب 85 إصابة جديدة. 18:25 بتوقيت غرينتش- إيطاليا.. حصيلة وفيات فيروس كورونا ترتفع إلى 29 ألفا و315 إثر تسجيل 236 وفاة جديدة، كما ارتفعت الإصابات إلى 213 ألفا و13 إثر تسجيل 1075 حالة. 17:19 بتوقيت غرينتش- وفيات كورونا في تركيا تزيد 59 لتصل إلى 3520 حالة مع استمرار التباطؤ في وتيرة الوفيات وعدد المرضى في وحدات العناية المركزة. 16:47 بتوقيت غرينتش- الحكومة الفلسطينية تقرر مزيدا من تخفيف الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا. 15:58 بتوقيت غرينتش- الأردن يقرر استمرار حظر التجول الليلي رغم "احتواء" انتشار فيروس كورونا. 14:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: وفاة 16 وإصابة 388، وشفاء 98، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله إلى 7 آلاف و201 إصابة، من ضمنها 1730 حالة تم شفاؤها، و452 وفاة. 14:12 بتوقيت غرينتش- إحصاءات رسمية: المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بكوفيد-19. 13:46 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في هولندا إلى 5 آلاف و168 بعد تسجيل 86 وفاة في الساعات 24 الماضية، كما ارتفعت أعداد المصابين إلى 41 ألفا و87 حالة بعد تسجيل 317 إصابة. 13:34 بتوقيت غرينتش- الكشف عن أكثر من 1700 وفاة إضافية بكورونا في دور ومرافق رعاية المسنين بولاية نيويورك الأميركية. 13:21 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تسجل 9 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى مئتين، إضافة إلى ألف و595 إصابة، لترتفع المحصلة إلى 30 ألفا و251. 12:55 بتوقيت غرينتش- باكستان تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21 ألفا و501. 12:37 بتوقيت غرينتش- إصابات كورونا في أفريقيا تقترب من 50 ألفا. 12:20 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز توثق 22 ألفا و293 إصابة جديدة، و1248 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. 12:15 بتوقيت غرينتش- سلطنة عمان تقرر تمديد إغلاق عاصمتها مسقط إلى 29 مايو/أيار الجاري. 11:55 بتوقيت غرينتش- الحكومة اليمنية: وفاة و8 إصابات بكورونا‎ ترفع الإجمالي إلى 21، منها 3 وفيات، ووزير الصحة التابع للحوثيين يعلن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في صنعاء. 11:07 بتوقيت غرينتش- إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية: أكثر من ربع مليون وفاة بفيروس كورونا حول العالم. 11:00 بتوقيت غرينتش- الكويت تسجل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5804. 10:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تسجل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 17 ألفا و142، تعافى منهم 1924. 10:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 15192، و9 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 146. 10:00 بتوقيت غرينتش- إيران تعلن تسجيل 1323 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 99970، و63 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 6340. 09:00 بتوقيت غرينتش- إسبانيا تؤكد تسجيل 867 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219329، وتسجيل 185 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25613. 08:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2735. 07:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية تسجل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات خلال 24 ساعة. 07:30 بتوقيت غرينتش- السلطات الروسية تسجل 95 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1451، وتسجيل 10 آلاف و102 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155 ألفا و370. 02:40 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ الألماني: 685 إصابة بفيروس كورونا و139 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 163 ألفا و860، والوفيات إلى 6831. 00:38 بتوقيت غرينتش– جونز هوبكنز: وفاة 1015 مصابا بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة يومية منذ شهر. الاثنين 4 مايو/أيار 23:51 بتوقيت غرينتش– البرازيل تعلن تسجيل 296 وفاة جديدة بكورونا، و6633 إصابة ليصل الإجمالي إلى 7321 وفاة و107,780 إصابة. 23:50 بتوقيت غرينتش– الصين تعلن عن حالة جديدة من فيروس كورونا لشخص عاد من الخارج دون وفيات. كما أبلغ عن 15 حالة من دون أعراض للمرض. 18:45 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في 3 بلدان عربية بواقع 11 في الإمارات، و3 في الصومال، وواحدة بالعراق، بحسب بيانات رسمية. 18:25 بتوقيت غرينتش- سجلت فرنسا 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 25,201 وفاة منذ 1 مارس/آذار الماضي، وفق ما أفادت الإدارة العامة للصحة. 18:20 بتوقيت غرينتش- قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 74 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 6277 حالة. 18:15 بتوقيت غرينتش- تعهد المشاركون في مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا بتقديم 7.4 مليارات يورو من أجل تطوير علاج ولقاح للفيروس، وشاركت العديد من الدول والمنظمات الدولية في المؤتمر الذي غابت عنه الولايات المتحدة. 18:05 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع حصيلة متعافي فيروس

كورونا إلى 68,166، وأظهرت معطيات نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي أن 5015 مصابا بالفيروس تعافوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت نفس المعطيات أن البلاد سجلت 1614 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 127,659. 18:00 بتوقيت غرينتش- أعلنت بريطانيا تسجيل 288 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 28,734. 17:47 بتوقيت غرينتش- أعلنت إيطاليا تسجيل 195 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 29,079. 17:00 بتوقيت غرينتش- أعلنت أوهايو وولايات أميركية أخرى الاثنين اعتزامها تخفيف القيود بدرجة أكبر على الشركات حتى بعد إقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن جائحة فيروس كورونا المستجد التي أضرت بالاقتصاد قد تودي بحياة 100 ألف أميركي. 14:17 بتوقيت غرينتش- سجلت إيطاليا البلد الأوروبي الأكثر تضررا بفيروس كوفيد-19 ارتفاعا في عدد الوفيات في مارس/آذار الماضي بنسبة 49,4% مقارنة بمعدل الوفيات في الشهر المذكور من 2015 إلى 2019. وأفاد بيان مشترك للمعهد الوطني للإحصاء والمعهد العالي للصحة بأنه بالنسبة إلى الفترة بين 20 فبراير/شباط الماضي تاريخ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا و31 مارس/آذار بلغت نسبة الارتفاع 38,7%، مع 25,354 وفاة إضافية مقارنة بالأعوام الخمسة الفائتة. 13:36 بتوقيت غرينتش- قالت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا اليوم الاثنين إن 204 مصابين آخرين بفيروس كورونا المستجد توفوا في مستشفيات إنجلترا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بها إلى 21,384 حالة، لكن العدد يشكل أقل معدل زيادة للوفيات هناك منذ أواخر مارس/آذار الماضي. 13:55 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الوفيات بكورونا المستجد حول العالم إلى 247,503 أشخاص على الأقل منذ ظهر الفيروس في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية. 13:22 بتوقيت غرينتش- سجلت السلطات الصحية في هولندا اليوم الاثنين 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 40,770 إضافة إلى تسجيل 26 وفاة جديدة، وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي إن إجمالي وفيات كورونا في البلاد ارتفع إلى 5082. 11:12 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5000، وتسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 177. 11:05 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98,647، وتسجيل 74 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277. 11:01 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 218,011، وتسجيل 164 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25,428. 10:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50,267، وتسجيل 80 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7924. 10:35 بتوقيت غرينتش- رويترز: اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو دبي 2020 تعلن تأجيل المعرض بسبب كورونا. 10:11 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء الياباني يمدد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا حتى نهاية مايو/أيار الجاري. 09:36 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: شفاء 171 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1947. 09:00 بتوقيت غرينتش- السلطات الروسية: تسجيل 10,581 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 145,268. 08:13 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في سلطنة عمان: تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2637 حالة. 08:03 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية: 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة. 07:59 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الألمانية: تسجيل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6692 حالة. 07:34 بتوقيت غرينتش- ارتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في كندا إلى 3774 بعد تسجيل 312 حالة خلال آخر 24 ساعة. 07:12 بتوقيت غرينتش- يعود مئات الآلاف من الطلاب إلى مدارسهم في ألمانيا اعتبارا من اليوم الاثنين، بعدما اضطروا إلى الاعتماد على التعلم عن بعد على مدار أسابيع بسبب جائحة كورونا. 06:35 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية في نيوزيلندا تعلن أنه لأول مرة منذ 11 مارس/آذار الماضي لا تسجل أي حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 على مدار 24 ساعة. 06:22 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع لأكثر من 100 ألف حالة. 05:55 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية في كوريا الجنوبية: تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من القادمين من الخارج، حيث لم تظهر أي حالة جديدة من الإصابة لانتقال العدوى داخليا. 05:27 بتوقيت غرينتش- أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة الماضية وكانت جميعها وافدة من الخارج. 04:45 بتوقيت غرينتش- شدد الرئيس التنفيذي لشركة "ساوثويست إيرلاينز"، إحدى أكبر شركات الطيران الأميركية، الأحد على أنه يمكن للناس أن يستأنفوا السفر بأمان. 04:33 بتوقيت غرينتش- تُواصل أوروبا تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها للحد من انتشار وباء كوفيد-19 بقرارات جديدة يُفترض أن تطبق اعتبارا من بداية الأسبوع. 04:00 بتوقيت غرينتش- الحكومة السودانية: إصابة وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتية هاشم أبنعوف بفيروس كورونا. 02:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البرازيلية: تسجيل 275 وفاة بفيروس كورونا و4588 إصابة جديدة ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 101174. 02:00 بتوقيت غرينتش- إحصاء لرويترز يقول إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء العالم تجاوزت 3.5 ملايين، بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون حالة. 00:50 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل 1450 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. الأحد 3 مايو/أيار 23:36 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إن عدد القتلى الإجمالي جراء الإصابة بالفيروس قد يرتفع إلى ثمانين أو تسعين ألف شخص. 21:30 بتوقيت غرينتش- وكالة أسوشيتد برس تقول نقلا عن وثائق استخبارية أميركية إن هناك اعتقادا لدى مسؤولين بأن الصين أخفت مدى تفشي فيروس كورونا لتخزين الإمدادات الطبية. 18.46 بتوقيت غرينتش- تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة 135 شخصا خلال 24 ساعة في فرنسا، بما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24 ألفا و895 منذ الأول من مارس/آذار الماضي، وفق ما أعلنته الإدارة العامة للصحة. 17.58 بتوقيت غرينتش- تواصل أوروبا تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها للحد من انتشار جائحة "كوفيد 19" بقرارات جديدة يفترض أن تطبق اعتبارا من بداية الأسبوع في نحو 15 بلدا، بينها إيطاليا التي تخضع لحجر منذ شهرين وتنتظر الرفع الجزئي للقيود غدا الاثنين. 17.53 بتوقيت غرينتش- أعلنت الحكومة البريطانية أنها تستعد لرفع تدابير الحجر "على مراحل"، وذلك عقب تعرضها لضغوط للكشف عن إستراتيجيتها حول استئناف النشاط الاقتصادي بعد تسجيل أكثر من 28400 وفاة بكورونا. 15.43 بتوقيت غرينتش- أعلن الأردن رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، وذلك في أحدث خطوة لتخفيف قواعد حظر التجول بهدف إعطاء دفعة سريعة للاقتصاد الذي يعاني من ضغوط مالية. 15.37 بتوقيت غرينتش- أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 3606. 14.08 بتوقيت غرينتش- أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وجود "أدلة هائلة" على أن مصدر جائحة "كوفيد 19" هو مختبر في مدينة ووهان الصينية. 13.22 بتوقيت غرينتش- سيوفر مطار العاصمة النمساوية فيينا إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد اعتبارا من غد الاثنين، ليتمكن الركاب من دخول النمسا دون الاضطرار للبقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما. 12.30 بتوقيت غرينتش- قالت شركة الأدوية السويسرية "روش" إنها حازت على موافقة عاجلة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية على اختبار للأجسام المضادة لتحديد إن كان شخص ما قد أصيب بفيروس كورونا من قبل. 12.15 بتوقيت غرينتش- فرضت السلطات التركية الحجر الصحي على 170 مواطنا أجلتهم من السعودية، ضمن تدابير فيروس كورونا. 12:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15551. 11:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: 7 وفيات و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 126 والإصابات إلى 14163. 11:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4983. 11:31 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 79 وفاة و389 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7844 والإصابات إلى 49906. 11:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 10:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: وفاة واحدة و151 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 174 والإصابات إلى 4880. 09:47 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: 47 وفاة و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6203 وفاة و97424 إصابة. 09:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 217466، وتسجيل 164 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25264. 08:17 بتوقيت غرينتش- مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 10633 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 134687، و58 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 1280. 07:26 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية: 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة. 07:22 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2568. 06:43 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المكسيكية: تسجيل 1349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و89 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22 ألفا و88 حالة، والوفيات إلى 2061. 06:00 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية في الصين: تسجيل حالتي إصابة جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية، في استمرار لانخفاض الأعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات لخفض أعداد القادمين من الخارج. 05:10 بتوقيت غرينتش- رئيس وزراء كوريا الجنوبية يعلن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي وفتح بعض المؤسسات ابتداء من الأربعاء المقبل. 04:33 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي باليمن يعاني من الهشاشة ونقص الإمدادات اللازمة لمكافحة كورونا. 03:26 بتوقيت غرينتش– ألمانيا: 793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 162496 حالة و74 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 6649. 03:05 بتوقيت غرينتش– 1453 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، مايرفع إجماليّ عدد الوفيّات إلى أكثر من 66 ألفاً، وفقًا لإحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز مساء السبت. السبت 2 مايو/أيار 19:50 بتوقيت غرينتش– طاجيكستان تعلن أول وفاتين بسبب فيروس كورونا، منذ ظهوره أول مرة بالبلاد في 29 أبريل/نيسان الماضي. 19:42 بتوقيت غرينتش- عدد المتعافين من كورونا حول العالم يتجاوز مليونًا ومئة ألف. 19:40 بتوقيت غرينتش– وزير المالية السعودي يقول إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، لمواجهة تأثير فيروس كورونا، ويؤكد أن "هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة". 19:33 بتوقيت غرينتش- اليمن.. ثلاث إصابات بكورونا ترفع الإجمالي إلى عشر، ومحافظ تعز يقرر إغلاق المساجد والأسواق ويمنع التجمعات الكبيرة كإجراء احترازي. 19:30 بتوقيت غرينتش- السلطات التركية تبدأ بإخضاع 336 مواطنا لحجر صحي، بعد إجلائهم من السعودية جراء تداعيات فيروس كورونا. 19:20 بتوقيت غرينتش- المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 1092815 والوفيات إلى 64283. 18:20 بتوقيت غرينتش- المستشفى الميداني بحديقة "سنترال بارك" في نيويورك يعلن أنه سيتم إغلاقه خلال أيام مع تراجع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولاية. 18:21 بتوقيت غرينتش- فرنسا.. 166 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 24 ألفا و760. 16:39 بتوقيت غرينتش- تركيا.. 78 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى ثلاثة آلاف و336. 16:11 بتوقيت غرينتش- إيطاليا.. 474 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 28 ألفا و710. 15:48 بتوقيت غرينتش- موقع وورلد ميتر: أكثر من 240 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد في العالم. 15:11 بتوقيت غرينتش- بريطانيا.. 621 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 28 ألفا و131. 14.00 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة الياباني يقول إن بلاده ستسرّع وتيرة مراجعة عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات. 13.39 بتوقيت غرينتش- قررت الحكومة الفرنسية تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو/تموز المقبل. 13.29 بتوقيت غرينتش- قالت هيئة الصحة الوطنية إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19" في مستشفيات إنجلترا زادت بـ370 وفاة لتصل إلى 20853. 13.21 بتوقيت غرينتش- أعلنت روسيا ارتفاع عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد بنحو 10 آلاف، في أعلى حصيلة منذ بدء تفشي المرض. 13.14 بتوقيت غرينتش- قالت السلطات الصحية الهولندية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع بواقع 445 حالة إلى 40236. 13.07 بتوقيت غرينتش- أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن وضع القناع سيصير "واجبا" في وسائل النقل العام بدءاً من الاثنين. 13.04 بتوقيت غرينتش- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أجهزة التنفس التي طورتها بلاده في حملة التكنولوجيا الوطنية "ستكون متنفسا لأشقائنا الصوماليين". 12.56 بتوقيت غرينتش- أعلنت إيران "تراجعا واضحا" في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مع تسجيلها 802 حالة، في أدنى حصيلة يومية منذ 10 مارس/آذار الماضي. 09:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: 276 وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 25100. 09:42 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية: 82 وفاة و485 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7765 والإصابات إلى 49517. 09:33 بتوقيت غرينتش- أعلنت الولايات المتحدة تقديم 23.1 مليون دولار للسودان، لدعمه في مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم. 09:21 بتوقيت غرينتش- أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" عن ارتفاع قياسي للإصابات الجديدة بالفيروس خلال الــ24 ساعة الماضية في عموم روسيا. 08:51 بتوقيت غرينتش- وكالة الأنباء الألمانية: سجلت ألمانيا حوالي 162 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة نحو 100 حالة منذ مساء أمس. 08:23 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا بما رفع الحصيلة إلى 227 وفاة من إجمالي المصابين. 07:13 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا في بريطانيا بنسبة 7.4% عن يوم أمس لتصل إلى 178685، طبقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء. 06:38 بتوقيت غرينتش- بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 207 آلاف و428، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ الأميركيتين. 06:24 بتوقيت غرينتش- أعلنت كوريا الجنوبية أنها سجلت أقل من 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لليوم الرابع على التوالي، مما يعطي الضوء الأخضر للمضي قدما في تنفيذ خطة الحكومة بتخفيف بعض قواعد التباعد الاجتماعي خلال الأيام القادمة. 05:44 بتوقيت غرينتش- روسيا تعلن عن 9623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 05:44 بتوقيت غرينتش- سنغافورة تسجل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل حصيلة يومية منذ أسبوعين ليصل إجمالي الإصابات إلى 17548 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 16. 04:37 بتوقيت غرينتش- الصين: لا حالات وفاة بفيروس كورونا وتسجيل إصابة واحدة خلال 24 ساعة مقارنة بـ12 إصابة في اليوم السابق. 03:44 بتوقيت غرينتش- باكستان تعلن تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا و291 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 411 والإصابات إلى 18,092. 02:44 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 6575 والإصابات إلى 161,703. 00:34 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1883 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 64,700. الجمعة 1 مايو/أيار 20:30 بتوقيت غرينتش- إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجيز الاستخدام الطارئ لعقار رمديسيفير بعلاج كورونا بعد أن أثبت تقليصه فترة التعافي. 19:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اليمنية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة تعز ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7. 17:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 218 وفاة خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24594. 16:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4569 إصابة. 16:20 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة البريطاني: تسجيل 739 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 27510. 16:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 5895 إصابة و14 وفاة. 15:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية: 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 4154 وتسجيل 3 وفيات. 15:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 49032، و130 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7703. 12:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24097، وتسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 169. 12:00 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 29544 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2020 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة 11:34 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4377، وتسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 30. 11:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 687 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14,096، تعافى منهم 1436. 11:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 729. 10:39 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالة وفاة واحدة، و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 71 شخصا. 10:23 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: 63 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6091، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 95,646. 09:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 281 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24,824، وارتفاع الإصابات إلى 215.216. 08:33 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 99 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2447. 08:00 بتوقيت غرينتش- السلطات الروسية: تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1169، وتسجيل 7933 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114 ألفا و431. 07:11 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و4 حالات. 05:20 بتوقيت غرينتش- باكستان تسجل 39 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 385. 04:15 بتوقيت غرينتش- الإعلان عن فتح الحدائق والمتاحف في العاصمة الصينية بكين، ومنها "المدينة القديمة المحرمة" بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا. 04:05 بتوقيت غرينتش- رئيس وزراء ماليزيا: سنسمح باستئناف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية التي لا تستدعي تجمعات كبيرة. 03:22 بتوقيت غرينتش- أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة إضافية. 02:35 بتوقيت غرينتش- سلطات ولاية ريو دي جانيرو تعلن أنها ستبقي إجراءات الحجر التي اتُخذت من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد حتى 11 من الشهر الحالي. 00:15 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية تعلن أن أكثر من ألفي وفاة بسبب فيروس كورونا سجلت بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة. 00:15 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنه اطلع على أدلة تؤكد أن مختبر ووهان الصيني مسؤول عن تفشي كورونا لكنه لا يستطيع الإفصاح عنها.

الخميس 30 أبريل/نيسان 16:50 بتوقيت غرينتش- وكالة إيفاكس الروسية تؤكد إصابة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا. 16:30 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن بريطانيا تجاوزت ذروة جائحة كورونا، وسيعلن خطة شاملة الأسبوع المقبل للتخفيف من الإغلاق العام دون فقدان السيطرة على الوباء. 16:05 بتوقيت غرينتش- أنطونيو غوتيريش يقول "ندعو لتمويل خطة الاستجابة التي وضعناها لمساعدة السكان الأكثر ضعفا لمواجهة فيروس كورونا". 16:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 269 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا. 14:00 بتوقيت غرينتش- نيويورك تايمز تقول إن الرئيس دونالد ترامب يريد أي معلومات تدعم النظرية التي تربط بين فيروس كورونا ومختبر في ووهان الصينية، وإن وزير الخارجية مايك بومبيو قاد حملة للضغط على الاستخبارات للبحث عن أدلة تدعم النظرية. 12:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 162، وتسجيل 1351 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 22753. 12:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 13409، تعافى منهم 1372. 12:00 بتوقيت غرينتش- بلجيكا تعلن تسجيل 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بما يرفع الإجمالي إلى 7594. 11:50 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل 2644 حالة وفاة و27905 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. 11:45 بتوقيت غرينتش- إيرلندا تقرر تقييم تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة منعا لتفشي كورونا كل أسبوعين أو أربعة، والتدخل العاجل إن ساءت الأمور، وفق ما أكده رئيس الوزراء بالإنابة ليو فارادكار. 11:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4024، بينما سُجلت حالتا وفاة. 11:00 بتوقيت غرينتش- إيران تعلن تخطي حصيلة الوفيات بسبب كورونا لديها حاجز 6000 وفاة إثر تسجيل 71 حالة في 24 ساعة. 10:10 بتوقيت غرينتش- طاجيكستان تسجل أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وبلغ عدد الحالات المكتشفة 15 حالة. 10:05 بتوقيت غرينتش- قطر تبدأ في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي من أجل تغطية متطلبات القطاع الصحي محليا ودوليا في ضوء جائحة كورونا. 10:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإندونيسية تعلن تخطي حاجز 10 آلاف إصابة بالفيروس بعد تسجيل 347 حالة جديدة خلال 24 ساعة. 09:40 بتوقيت غرينتش- ماليزيا تسجل 57 إصابة جديدة بالفيروس بما يرفع الحصيلة إلى 6002 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 102 بعد تسجيل حالتين جديدتين. 09:25 بتوقيت غرينتش- معدل الوفيات جراء كورونا في إسبانيا يتراجع إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع وهو 268 وفاة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسبانية. 09:10 بتوقيت غرينتش- اقتصاد إسبانيا ينكمش بنسبة 4.1% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام 2019 بسبب تأثيرات انتشار فيروس كورونا. 08:35 بتوقيت غرينتش- الفلبين تسجل 276 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8488، بينما سجلت 10 وفيات جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 568 في عموم البلاد. 08:06 بتوقيت غرينتش– وزير الصحة الكويتي باسل الصباح يقول إن 150 مصابا بفيروس كورونا تعافوا منه، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1539. 07:45 بتوقيت غرينتش- روسيا تتجاوز سقف 100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 7099 إصابة جديدة في يوم واحد. وقال المركز الروسي لمكافحة كورونا إنه تم تسجيل 101 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1073. 07:40 بتوقيت غرينتش- سنغافورة تسجل 528 إصابة جديدة بالفيروس وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16169 حسب وزارة الصحة. 07:25 بتوقيت غرينتش- كبير الموظفين في دائرة المستشارية الألمانية يصرح بأن إجراءات التباعد الاجتماعي في البلاد سيتم تمديدها حتما إلى غاية 10 مايو/أيار المقبل. 07:00 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة اليمني ناصر باعوم يعلن تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس في البلاد. كما سجلت السلطات خمس حالات إصابة جديدة بالمرض في العاصمة المؤقتة عدن. 04:52 بتوقيت غرينتش- سريلانكا تعيد فرض حظر التجول على مدار الساعة بعدما سجلت زيادة في عدد المصابين بجائحة كورونا. وسجلت البلاد 630 إصابة، توفي 7 منها. وكانت السلطات فرضت حظرا للتجول يوم 20 مارس/آذار الماضي، قبل أن تخففه في الأيام القليلة الماضية في ثلثي مناطق البلاد. 04:35 بتوقيت غرينتش- ألمانيا تعلن عن 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا و173 وفاة. ووفقا للإحصاء، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6288، بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 159119 إصابة. 03:10 بتوقيت غرينتش- قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل اليوم الخميس أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير/شباط. 01:16 بتوقيت غرينتش- أعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل أربع إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال هذه الفترة، مضيفة أن حالات الإصابة الأحدث جميعها لقادمين من خارج البلاد. 01:00 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة اليمني يعلن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. 00:00 بتوقيت غرينتش- موقع وورلد ميتر: عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تجاوز المليون. 23:50 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة. 23:00 بتوقيت غرينتش- الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا تتجاوز الخمسة آلاف. الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2020: 18:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 427 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 24087 منذ مارس/آذار الماضي.

17:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 9 وفيات بكورونا ليبلغ الإجمالي 98 و549 إصابة خلال 24 ساعة، ووزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل وفاتين ليبلغ الإجمالي 92.

17:30 بتوقيت غرينتش- إيطاليا تسجل 323 وفاة جديدة بكورونا و2086 إصابة خلال 24 ساعة. 15:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 28 وفاة، إضافة إلى 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 15:20 بتوقيت غرينتش- الجزائر تعلن تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 444، وتسجيل 199 إصابة جديدة.

15:00 بتوقيت غرينتش- نيويورك تايمز تقول إن بيانات هيئة مكافحة الأمراض تظهر أن أعداد المتوفين في أمريكا بفيروس كورونا أعلى بكثير من المسجل.

12:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السويدية تعلن تسجيل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 2462، فيما ارتفعت الإصابات إلى 20,302 بعد تسجيل 681 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد. 12:06 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3740.

12:00 بتوقيت غرينتش- قطر تعلن تسجيل 643 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 11,311 حالة.

11:45 بتوقيت غرينتش- تونس تقرر البدء في تخفيف إجراءات الإغلاق الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا في كل من قطاعي الأغذية والبناء بدءا من الأسبوع المقبل.

11:30 بتوقيت غرينتش- روسيا تمدد حظر دخول الأجانب إلى البلاد بعد أن سجلت ارتفاعا حادا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

11:00 بتوقيت غرينتش- ألمانيا تمدد العمل بالتحذير ضد السفر إلى الخارج المعمول به حاليا حتى 14 مايو/أيار المقبل. 10:00 بتوقيت غرينتش- إيران تعلن تسجيل 80 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 5957، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى أكثر من 93 ألفا في عموم البلاد.

09:45 بتوقيت غرينتش- شركة "بيونتيك" الألمانية للأدوية تبدأ في اختبار لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد على متطوعين.

09:40 بتوقيت غرينتش- ارتفاع معدل الوفيات اليومي جراء فيروس كورونا في إسبانيا بشكل جزئي، حيث وصل اليوم إلى 325 حالة وفاة، مقابل 301 وفاة في اليوم السابق. 09:35 بتوقيت غرينتش- مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا يعلن تسجيل 108 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 972، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 99,399، بعد تسجيل 5841 إصابة جديدة بالفيروس. 09:30 بتوقيت غرينتش- سلطنة عمان تعلن تسجيل 143 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 2274. 09:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15,782. 09:09 بتوقيت غرينتش- رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يعلن أنه رزق بمولود ذكر وهو يتمتع بصحة جيدة رغم إصابته وزوجته كاري سيموند بفيروس كورونا. 08:50 بتوقيت غرينتش- إندونيسيا تسجل 260 إصابة جديدة و11 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9771 وعدد الوفيات إلى 260. 08:15 بتوقيت غرينتش- تركيا تقرر تمديد قرار إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية إلى نهاية مايو/أيار المقبل. 07:55 بتوقيت غرينتش- حالات الإصابة بالفيروس في روسيا تقترب من اجتياز عتبة المئة ألف إصابة، بعد تسجيل 5811 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 99,399. 07:40 بتوقيت غرينتش- سنغافورة تسجل 690 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلد إلى 15,641. 06:00 بتوقيت غرينتش- باكستان تسجل ثاني أعلى يوم من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بتسجيل 26 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 327. 05:50 بتوقيت غرينتش- قطر تقرر إرسال مساعدات طبية "عاجلة" إلى كل من إيران والجزائر لمساعدتهما في احتواء تفشي فيروس كورونا. 05:40 بتوقيت غرينتش- محافظ طوكيو يوريكو كويكي يدعو إلى تمديد حالة الطوارئ في عموم اليابان لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد. 04:10 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ الألماني: 1304 إصابة بكورونا و202 وفاة يرفع إجمالي الإصابات إلى 157641 والوفيات إلى 6115. 02:48 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصدر أمرا تنفيذيا لتسهيل توزيع الإمدادات الغذائية بالولايات المتحدة إثر تفشي وباء كورونا. 02:41 بتوقيت غرينتش- أستراليا تعلن أنها بصدد إجراء 10 ملايين اختبار للكشف عن الإصابة بكورونا. 00:38 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: الحصيلة اليومية لكورونا في الولايات المتحدة تعاود الارتفاع مع أكثر من 2200 وفاة. الثلاثاء 28 أبريل/نيسان 2020: 21:55 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حصيلة القتلى الأميركيين في حرب فيتنام. 21:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البرازيلية: 474 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وتسجيل أعلى معدل وفيات في يوم. 19:48 بتوقيت غرينتش- انخفاض حالات كورونا بالعناية المركزة في تركيا لليوم الخامس على التوالي. 19:30 بتوقيت غرينتش- فرنسا تعلن 367 وفاة بكورونا مما يرفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660. 19:24 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل وفاتين بفيروس كورونا رفعت الحصيلة إلى 210. 19:21 بتوقيت غرينتش- وزارة النقل المصرية تعلن إعادة 150 مواطنا كانوا عالقين قرب ميناء ضبا السعودي على متن عبارة حكومية. 19:06 بتوقيت غرينتش- حاكم نيويورك: تسجيل أدنى عدد دخول للمستشفيات بسبب كورونا منذ شهر. 18:21 بتوقيت غرينتش- الولايات المتحدة: حصيلة مصابي كورونا تتجاوز عتبة المليون. 17:15 بتوقيت غرينتش– وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية تعلن تسجيل 382 وفاة و2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 16:15 بتوقيت غرينتش– بريطانيا تعلن تسجيل 586 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 21678، وتركيا تعلن 92 وفاة جديدة جراء كورونا ليرتفع عدد المتوفين إلى 2992 وتسجيل 2392 إصابة جديدة. 16:07 بتوقيت غرينتش- إحصاء لوكالة رويترز: إصابات كورونا في جميع أنحاء العالم تتجاوز ثلاثة ملايين. 15:20 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 22 وفاة و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 12:30 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20077. 12:00 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11921. 08:10 بتوقيت غرينتش– الفلبين تقترب من 8000 إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل 181 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 19 وفاة. 07:56 بتوقيت غرينتش– مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 73 وفاة، و6411 إصابة جديدة بكورونا. 07:50 بتوقيت غرينتش– تقول المملكة المتحدة إن بعض الأطفال ماتوا بسبب متلازمة مرتبطة بفيروس كورونا. 07:30 بتوقيت غرينتش– صحيفة واشنطن بوست تقول إنه تم تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل متكرر في يناير/كانون الثاني الماضي من مخاطر فيررس كورونا ضمن إحاطات استخبارية. 07:11 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة العمانية: 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2131. 07:10 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الإسرائيلية: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 15,589. 06:40 بتوقيت غرينتش– تقارير إعلامية تقول إن نحو 300 ألف قناع للفيروسات التاجية المرسلة إلى النساء الحوامل في اليابان في إطار مساعدات حكومية عُثر عليها معيبة، وهي أحدث حلقة في سلسلة من الشكاوى بشأن كيفية تعامل الحكومة مع الوباء. 04:55 بتوقيت غرينتش– باكستان تسجل أكبر ارتفاع في الوفيات في يوم واحد، حيث سجلت 20 وفاة بسبب الفيروس التاجي يوم الاثنين، وهي أعلى نسبة منذ بدء تفشي المرض ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 301. وارتفع عدد الإصابات إلى 14,079. 04:15 بتوقيت غرينتش– توفي 2200 إندونيسي بأعراض فيروس كورونا، لكن لم يتم تسجيلهم كضحايا للمرض. 04:06 بتوقيت غرينتش– معهد روبرت كوخ الألماني: 1144 إصابة بكورونا و163 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 156,337 والوفيات إلى 5913. 03:50 بتوقيت غرينتش– منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن على ماليزيا التوقف عن سجن الأشخاص الذين ينتهكون الحظر بسبب كورونا، ومنذ 18 مارس/آذار الماضي اعتُقل أكثر من 15 ألفا. 02:20 بتوقيت غرينتش– عودة موظفي الخدمة المدنية في هونغ كونغ إلى العمل اعتبارًا من 4 مايو/أيار المقبل. 01:45 بتوقيت غرينتش– رئيس الجمعية الطبية اليابانية يقول إنه من الصعب إقامة أولمبياد طوكيو في العام 2021 من دون لقاح فعال ضد كورونا. 00:48 بتوقيت غريتش– رويترز: الصين تعلن 6 إصابات جديدة بكورونا منها 3 لوافدين، دون تسجيل أي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. الاثنين 27 أبريل/نيسان 2020: 00.56 بتوقيت غرينتش- ناهز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مساء الاثنين المليون، في حين سجلت البلاد وفاة 1303 مصابين خلال 24 ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة لغاية مساء الاثنين أرواح 56,144 شخصا من أصل 987,022 مصابا، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء في هذا البلد 111,109 مصابين. 22.07 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 39 إثر تسجيل حالة جديدة، وقالت إنها سجلت 18 إصابة جديدة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 967، وأشارت إلى تعافي 63 مصابا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 279. 21.47 بتوقيت غرينتش- سجل البر الرئيسي الصيني ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من ثلاثة قبل يوم، ليصل العدد الإجمالي للإصابات بمرض كوفيد-19 إلى 82,836. وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن عدد الحالات التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى ثلاثة. وارتفع عدد الحالات التي لم تظهر أعراض المرض على أصحابها إلى 40 يوم الاثنين مقابل 25 قبل يوم، وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633. 21.37 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و83 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15,529 حالة، والوفيات إلى 1434. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات بالفيروس أعلى بكثير من الحالات المؤكدة. 21:11 بتوقيت غرينتش- أعلنت الإمارات تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 10,839 إصابة. 20:20 بتوقيت غرينتش- خلفت جائحة كوفيد-19 ما لا يقل عن 208,973 وفاة في كل أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية. 19:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة والبيئة العراقية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1847 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل وفاة واحدة. 18:38 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 18,787 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة يرفع عدد الإصابات إلى 972,969، وتسجيل 638 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 55,118. 17:38 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية: 437 وفاة بفيروس كورونا ترفع إجمالي الوفيات إلى 23,293. 17:38 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: 95 وفاة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 2900 وفاة، إضافة إلى 2131 إصابة ترفع الإجمالي إلى 112,261 إصابة. 17:30 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة البريطاني: تسجيل 360 وفاة جديدة بفيروس كورونا. 17:03 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 432، والإصابات إلى 3517. 16:44 بتوقيت غرينتش- حاكم ولاية نيويورك: 337 وفاة في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب فيروس كورونا. 16:25 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 20 وفاة و248 إصابة جديدة بكورونا. 16:08 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية السويدية: وفاة 80 مصابا بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2274. 15:49 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية تعلن عن وفاة واحدة و38 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة. 15:27 بتوقيت غرينتش- السعودية: الإعلان عن 5 وفيات و1289 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. 15:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 213 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3288. 14:34 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البحرينية تعلن عن تسجيل 61 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. 14:08 بتوقيت غرينتش- 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران مع تراجع عدد الإصابات المؤكدة اليومي إلى ما دون عتبة الألف للمرة الأولى منذ أكثر من شهر. 11:45 بتوقيت غرينتش- مستشفيات بلجيكا تسجل أدنى عدد من المصابين بالفيروس منذ بدء تدابير الإغلاق قبل سبعة أسابيع، إذ سجلت 553 حالة. 11:15 بتوقيت غرينتش- القضاء البريطاني يقرر تأجيل جلسات الاستماع في ملف ترحيل مؤسس "ويكليكس" جوليان أسانج للولايات المتحدة إلى الشهر القادم، نتيجة إجراءات محاربة كورونا التي منعت المحامين من حضور جلسة مقررة لهذا الغرض. 11:05 بتوقيت غرينتش- الشرطة الصينية تعتقل شخصين شاركا في النشر إلكترونيا لأرشيف من المقالات المحظورة، التي تتحدث عن نشأة فيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة رويترز، وأفاد شقيق أحد المعتقلين بأن الاتصالات مع "شين ماي" و"كي وين" انقطعت منذ 19 أبريل/نيسان الحالي عقب اعتقال الأمن لهما في بكين. 10:35 بتوقيت غرينتش- مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذرت من أن الإجراءات التي اتخذتها الدول بمبرر محاربة فيروس كورونا قد تؤدي إلى كارثة في مجال حقوق الإنسان، ودعت المفوضية الدول إلى عدم انتهاك الحقوق الإنسانية للمواطنين بمبرر تطبيق الإجراءات الاستثنائية أو تدابير الطوارئ. 10:26 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 11 ألفا و244. 08:29 بتوقيت غرينتش – إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتجاوز 3 ملايين، والوفيات تتخطى 207 آلاف. 07:54 بتوقيت غرينتش – المركز الروسي لمكافحة كورونا يعلن عن 6198 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 87147، وتسجيل 50 وفاة جديدة جراء الجائحة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 794. 4:00 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ الألماني يعلن تسجيل 1018 إصابة جديدة بكورونا و110 وفيات، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 155193 والوفيات إلى 5750. 1:30 بتوقيت غرينتش- الصين تعلن ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا، ضمنها حالتان من الخارج. 1:00 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل 1330 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة. الأحد 26 أبريل/نيسان 2020 22:30 بتوقيت غرينتش- المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعلن أن 928,619 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 32,853 عن الإحصاء السابق، وأن عدد الوفيات ارتفع بـ2020 حالة ليصل إلى 52,459 وفاة. 22:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البرازيلية تعلن تسجيل 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 4205. 21:30 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعود إلى مقره في داونينغ ستريت في لندن بعدما أنهى فترة نقاهة استمرت أكثر من أسبوعين إثر تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد وفق ما أفادت رئاسة الوزراء. 19:57 بتوقيت غرينتش- تركيا تسجل أدنى معدل للإصابات بفيروس كورونا منذ 20 يوما، وقال وزير الصحة على تويتر إنه "تم تسجيل 2357 إصابة جديدة فقط، ليصل إجمالي الإصابات إلى 110,130 حالة". 19:47 بتوقيت غرينتش- إيطاليا تعلن تخفيف قيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا اعتبارا من 4 مايو/أيار المقبل، مما يسمح بالتريض الخارجي قرب المنازل. 18:25 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 15,443، وتسجيل وفاتين جديدة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 201 حالة. 16:55 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية الفرنسية: تسجيل 242 وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 22,856. 16:42 بتوقيت غرينتش- بيانات رسمية كندية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 2489. 16:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التركية: 99 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 2805، مع تأكيد 2357 إصابة جديدة. 16:24 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 10 وفيات و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 16:12 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4065. 15:49 بتوقيت غرينتش- حاكم ولاية نيويورك: تسجيل 367 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ومعدل الإصابات انخفض إلى ألف إصابة يوميا. 15:36 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية الإيطالية: تسجيل 260 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أدنى حصيلة منذ منتصف الشهر الماضي. 15:20 بتوقيت غرينتش- وزير البيئة البريطاني: تسجيل 413 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 20,732. 15:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3382، كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 425. 14:37 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 17,522. 14:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية: 24 إصابة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 237، و4 وفيات ترفع الإجمالي إلى 21. 14:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 76، وتسجيل 536 إصابة ترفع الإجمالي إلى 10,349. 13:25 بتوقيت غرينتش- 1978 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة ترفع الإجمالي إلى 53,934. 11:19 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10,287 إصابة. 11:14 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 3075 إصابة. 10:06 بتوقيت غرينتش- إيران تسجل 1153 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 90,481 إصابة، وتسجيل 60 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 5710 وفيات. 09:13 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل أقل عدد وفيات بكورونا منذ أكثر من شهر. 09:07 بتوقيت غرينتش- المركز الروسي لمكافحة كورونا: 6361 إصابة بكورونا في 24 ساعة ترفع الإجمالي إلى 80,949 إصابة. 08:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1531 إصابة. 08:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العُمانية: تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1998 إصابة. 06:37 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15,398 إصابة. 04:40 بتوقيت غرينتش- وكالة الأنباء السعودية: أمر ملكي برفع جزئي لحظر التجوال بمناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد، باستثناء مكة والأحياء المعزولة سابقا بسبب انتشار فيروس كورونا. 00:56 بتوقيت غرينتش- لجنة الصحة الوطنية في الصين تعلن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، مقابل 12 حالة في اليوم السابق دون تسجيل وفيات وذلك لليوم الـ11 على التوالي. ومن بين الحالات الجديد ستة منقولة محليا وخمسة من الخارج. 00:55 بتوقيت غرينتش- وكالة الأنباء السعودية الرسمية: أمر ملكي برفع جزئي لحظر التجول في كل مناطق المملكة على خلفية مكافحة انتشار كورونا ابتداء من اليوم مع إبقاء حظر التجول الكامل طوال 24 ساعة في مكة. ويسمح الأمر بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية من السادس من رمضان حتى 20 من الشهر نفسه. 00:38 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجل 2494 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، كما بلغ عدد الوفيات في البلاد 53511، فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس. السبت 25 أبريل/نيسان 2020 23:18 بتوقيت غرينتش- الحكومة الأسترالية تطلق تطبيقا مثيرا للجدل للمساعدة في تتبع الأشخاص الذين خالطوا أشخاصا مصابين بفيروس كورنا المستجد كوفيد-19. 22:59 بتوقيت غرينتش- تركيا تجلي 1411 من رعاياها من ثماني دول، هي الولايات المتحدة وجيبوتي وإثيوبيا وغانا وموريتانيا ونيجيريا والسنغال والصومال، وذلك عبر تسع رحلات، على خلفية التدابير المتخذة حيال انتشار فيروس كورونا. 20:30 بتوقيت غرينتش– جامعة جونز هوبكنز الأميركية: عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد تجاوز 200 ألف حالة وفاة على مستوى العالم. 20:10 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة البرازيلية: تسجيل 5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 58509، وتسجيل 346 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4016. 19:33 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة المصرية: تسجيل 13 وفاة و227 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة. 18:43 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة التركية: تسجيل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 107773، وتسجيل 106 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2706. 18:05 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة المغربية: تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 3897. 17:25 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الإيطالية: 415 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 26384. 16:51 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة السودانية: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 213. 15:55 بتوقيت غرينتش– وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم إلى 1070 إصابة، بينها 53 حالة وفاة، بينما سجلت 301 حالة تعافٍ. 15:41 بتوقيت غرينتش– ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 12.507 إصابات و261 حالة وفاة. 15:33 بتوقيت غرينتش– وزير الصحة الأردني يعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي لأردنيين وسائق من جنسية عربية، مشيرا إلى تسجيل 6 حالات شفاء. 15:22 بتوقيت غرينتش– حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم تقترب من تخطي عتبة الـ200 ألف. 15:13 بتوقيت غرينتش– ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في هولندا إلى 4409 إثر تسجيل 120 حالة جديدة. 14:53 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3256، وتسجيل 4 وفيات جديدة رفعت الإجمالي إلى 419. 14:33 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة البريطانية تعلن تسجيل 813 وفاة جديدة بفيروس كورونا بما يرفع الإجمالي إلى 20.319 وفاة. 14:10 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 47. 13:53 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 16299. 13:35 بتوقيت غرينتش- تسجيل 711 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات بريطانيا مما يرفع العدد إلى 18.084 وفاة. 10:34 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 378 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2944 إصابة. 10:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 241 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6917 وفاة، والإصابات إلى 45325 بعد تسجيل 1032 إصابة جديدة. 10:27 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8419 إصابة. 10:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3889. 09:59 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5650 وفاة. 9:58 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 89328. 8:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل وفاتين و8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24 والإصابات إلى 696. 8:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15148. 8:42 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العُمانية: تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1905. 7:09 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1463. 03:34 بتوقيت غرينتش- تايلند تعلن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى حالة وفاة إضافية واحدة. 03:30 بتوقيت غرينتش- كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي وفيات لليوم الثاني على التوالي. لترتفع حصيلة الإصابات بذلك إلى 10 آلاف و 718 شخصا. واستقرت حصيلة الوفيات عند 240 حالة وفاة. 00:57 بتوقيت غرينتش- لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة دون تسجيل أي وفيات لليوم العاشر على التوالي. ومن بين الحالات الجديدة 11 حالة واردة من الخارج. وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82816 حالة. وما زال عدد الوفيات عند المستوى نفسه وهو 4632. 00:36 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجل 1258 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع. لترفع العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 51017، استنادا إلى الأرقام الرسمية. 00:31 بتوقيت غرينتش- أعلن رئيس باراغواي ماريو بينيتيز تمديد إجراءات الحجر "الصارمة" حتى الثالث من مايو/أيار، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. الجمعة 24 أبريل/نيسان 2020

23:50 بتوقيت غرينتش- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستبيع أجهزة تنفس اصطناعية لكل من إندونيسيا والإكوادور والسلفادور وهندوراس بعد محادثات هاتفية أجراها مع نظرائه بتلك الدول في إطار مواجهة فيروس كورونا. 23:02 بتوقيت غرينتش- تبدأ بريطانيا تجارب لتحديد ما إذا كانت بلازما الدم التي تم الحصول عليها من متبرعين متعافين من كورونا المستجد يمكن أن تكون علاجا فعالا للمرضى الذين هم في حالة خطرة بهذا الفيروس. وقالت وزارة الصحة البريطانية إنه يمكن علاج ما يصل إلى خمسة آلاف مريض ممن هم في حالة خطرة ببلازما الدم أسبوعيا في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس. 22:20 بتوقيت غرينتش- إدارة الغذاء والدواء الأميركية: ليس هناك علاج مرخص باستخدامه حاليا للمصابين بفيروس كورونا. 22:20 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إدارة الغذاء والدواء الأميركية وافقت على استخدام أول اختبار يجري في المنزل لكشف الإصابة بفيروس كورونا. 22:07 بتوقيت غرينتش- أعلنت رئيسة الوزراء في بلجيكا صوفي ويلمس أن المتاجر والمدارس في البلاد ستعيد فتح أبوابها تدريجيا، بدءا من 11 و18 مايو/أيار على التوالي، في وقت تسري فيه إجراءات الحجر منذ منتصف مارس/آذار في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. 20:33 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 30004 إصابات جديدة بكورونا في الولايات المتحدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 886213، وتسجيل 3508 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 50780. 20:20 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة المغربية: ثلاث وفيات جديدة جراء كورونا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع عدد الوفيات إلى 158. 19:55 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة المصرية: تسجيل سبع وفيات جراء كورونا و201 إصابة جديدة. 19:18 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتراجع عن اقتراحات كان قد صرح بها في اليوم السابق لعلاج فيروس كورونا، منها حقن مرضى فيروس كورونا بمواد معقمة ومنظفة، وقال إن تلك الاقتراحاتِ لم تكن سوى ملاحظات ساخرة. 19:00 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية الفرنسية: تسجيل 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22245. 18:10 بتوقيت غرينتش– أعلنت السلطات الكندية اليوم تسجيل 147 حالة وفاة جديدة بفيروس ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة بالبلاد إلى 2294 حالة. 17:00 بتوقيت غرينتش– إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحذر من استخدام "هيدروكسي كلوروكين" و"كلوروكين" لعلاج كورونا خارج المستشفيات. 16:44 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الجزائرية تسجل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 16:10 بتوقيت غرينتش– وزير الصحة التركي يعلن تسجيل 109 وفيات و3122 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 15:33 بتوقيت غرينتش– حاكم ولاية نيويورك يعلن تسجيل 422 وفاة بفيروس كورونا، ومنحنى الإصابات يواصل انحداره. 15:00 بتوقيت غرينتش– جامعة جونز هوبكنز: وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألفا. 14:20 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الإماراتية تسجل 8 وفيات و525 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 13:59 بتوقيت غرينتش- بريطانيا تعلن تسجيل 684 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 19506. 13:20 بتوقيت غرينتش– منظمة الصحة العالمية تطلق مبادرة لتسريع وتيرة إنتاج اللقاحات والعلاجات لفيروس كورونا. 12:32 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 6 وفيات جديدة و1172 إصابة جديدة بفيروس كورنا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15102. 11:49 بتوقيت غرينتش– السويد تسجل 131 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2152. 11:03 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل وفاة جديدة و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2614. 10:32 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تسجل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 8525 إصابة. 10:18 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3692 إصابة. 10:07 بتوقيت غرينتش- إسبانيا تسجل 6740 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 219764 إصابة. 10:05 بتوقيت غرينتش- إسبانيا تسجل 367 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 22524 وفاة. 09:54 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 5574 وفاة. 09:53 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 88194 إصابة. 09:21 بتوقيت غرينتش- بلجيكا تسجل 190 وفاة و1496 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6680 والإصابات إلى 44293 إصابة. 09:02 بتوقيت غرينتش- إندونيسيا تعلن تسجيل 42 وفاة و436 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 689 وفاة والإصابات إلى 8211 إصابة. 08:19 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العُمانية تسجل حالة وفاة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 1790 إصابة. 07:45 بتوقيت غرينتش- المركز الروسي لمكافحة كورونا يعلن تسجيل 60 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 615 وفاة. 07:22 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 14882 إصابة. 4:30 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ يسجل 2337 إصابة جديدة و227 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا. 03:32 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتيْ وفاة في العاصمة الخرطوم. 02:40 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 868395 إصابة وعدد الوفيات إلى 49861 وفاة. 00:56 بتوقيت غرينتش- الصين تعلن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة. 00:23 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المكسيكية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11633 إصابة والوفيات إلى 1069 وفاة. الخميس 23 أبريل/نيسان 2020 20:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن عن تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 14,802 والوفيات إلى 192. 20:20 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية تعلن تسجيل 1322 وفاة جديدة و20,893 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 47 ألفا، والإصابات إلى ما يفوق 845 ألف إصابة. 20:05 بتوقيت غرينتش- عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم يتخطى حاجز مليونين و700 ألف مصاب. 20:00 بتوقيت غرينتش- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يدعو في كلمة له قادة دول العالم -ولا سيما الدول الصناعية الكبرى- إلى التعاون بدل التنافس في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، ويقول إنه لن يكون بالإمكان مواجهة ما سيخلفه الوباء من تبعات اقتصادية واجتماعية دون تعاون وتنسيق دوليين. 19:53 بتوقيت غرينتش- حكومة دبي بالإمارات تقرر فتح مراكز التسوق والمحلات التجارية اعتبارا من 12 ظهرا وحتى 10 مساء اعتبارا من غد الجمعة مع مراعاة الدخول بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية. 19:53 بتوقيت غرينتش- رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تعلن التوصل إلى اتفاق مع شبكة "سكاي" صاحبة حقوق البث وباقي المحطات باستثناء واحدة بشأن حصول الأندية على دفعات مقدمة من مستحقات موسم 2019-2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. 19:45 بتوقيت غرينتش- مجموعة رولينغ ستونز الموسيقية تقدم لمتابعيها بعض التسلية بطرح أغنيتها الجديدة "ليفينغ إن أغوست تاون" (العيش في مدينة أشباح) التي جرى تسجيل جزء منها في ظل إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا. 19:40بتوقيت غرينتش- المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعلن اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل لإنشاء صندوق من أجل المساعدة على التعافي من تداعيات كورونا و"إن كانوا ما زالوا مختلفين بشأن بعض النقاط". 19:35بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 11 وفاة و232 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 287 والإصابات إلى 3891. 19:30 بتوقيت غرينتش- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن عن اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تداعيات كورونا. 19:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 97 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 3007 والوفيات إلى 407.

18:04 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية تعلن عزمها إطلاق مبادرة للتعاون مع شركائها من أجل تسريع تطوير وإنتاج واستخدام آمن وفعال للأدوية واللقاحات والفحوصات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا. 17:42 بتوقيت غرينتش- حصيلة الوفيات في فرنسا تقترب من 22 ألفا بعد تسجيل 516 وفاة جديدة في يوم واحد، وبلغ عدد الوفيات المسجل حتى اللحظة في عموم البلاد 21,856. 17:40 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى أكثر من 101 ألف مصاب، بعد تسجيل 3116 إصابة جديدة في يوم واحد، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2491، بعد تسجيل 115 حالة وفاة جديدة. 17:15 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يعد بتوسيع اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لتشمل كل العمال "الرئيسيين" إثر انتقادات وجهت للحكومة بالفشل في إجراء فحوصات شاملة. 16:25 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد العمال المسرحين الذين تقدموا بطلب للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 26 مليونا بعد أن قدم نحو 4.4 ملايين عامل جديد طلبات إضافية الأسبوع الماضي. 16:20 بتوقيت غرينتش- حصيلة الوفيات جراء الفيروس في إيطاليا ترتفع إلى 25,549، وهي ثاني أعلى حصيلة عالميا بعد الولايات المتحدة، فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 189,973، لتحتل بذلك إيطاليا المركز الثالث من حيث إجمالي الإصابات بعد أميركا وإسبانيا. 15:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 121، بينما تجاوزت الإصابات 13.9 ألفا بعد تسجيل 1158 حالة جديدة. 14:57 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية تعلن تسجيل 1710 وفيات جديدة بسبب الفيروس في الولايات المتحدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46,785، بينما سجلت 17,318 إصابة في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 842 ألفا.

14:50 بتوقيت غرينتش- رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تحذر قادة الاتحاد الأوروبي من القيام بمجهودات "قليلة جدا ومتأخرة جدا" لحماية اقتصاد القارة من تداعيات كورونا. 14:25 بتوقيت غرينتش- مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة تنهار في مارس/آذار الماضي بنسبة 15.4% مقارنة بشهر فبراير/شباط الماضي، وفق بيانات حكومية.

14:20 بتوقيت غرينتش- سلطات جنوب أفريقيا تقرر إحالة شركة "ديس تشيم" لصناعة الأقنعة والكمامات الطبية إلى المحكمة عقب تحقيق خلص إلى أنها رفعت أسعارها بنسبة 261%. 13:45 بتوقيت غرينتش- مصر تقرر الإبقاء على حظر التجول ليلا خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار وباء كورونا مع السماح بساعة إضافية من الحركة، حيث سيبدأ تفعيل الحظر من الساعة التاسعة مساء بدلا من الثامنة وسيستمر حتى السادسة صباحا. 13:30 بتوقيت غرينتش- ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 18,738 بعد تسجيل 616 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

12:55 بتوقيت غرينتش- علماء بجامعة أوكسفورد في بريطانيا يبدؤون تجارب سريرية على متطوعين بحثا عن لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد.

12:40 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية تقول إن نحو نصف الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا سجلت في دور للمسنين، واصفة الأمر بأنه "مأساة تفوق التصور".

12:20 بتوقيت غرينتش- إندونيسيا تحظر مؤقتا كل أنواع الرحلات الداخلية برا وبحرا وجوا بدءا من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس، وفق بيان لوزارة النقل الإندونيسية.

11:45 بتوقيت غرينتش- اليونان تقرر تمديد العمل بإجراءات الإغلاق وباقي التدابير الاحترازية ضد وباء كورونا أسبوعا إضافيا إلى يوم 4 مايو/أيار المقبل.

11:30 بتوقيت غرينتش- اللجنة الأوروبية لكرة القدم تقرر تأجيل تنظيم بطولة أوروبا للسيدات 2021 التي كان مقررا إقامتها في إنجلترا إلى يوليو/تموز 2022. 11:17 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 688 إصابة. 10:53 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية تسجل 908 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 42,797 إصابة. 10:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية تسجل 230 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 6490 وفاة. 10:24 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تسجل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 7764 إصابة. 10:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تسجل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 151 وفاة. 10:16 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3537 إصابة. 10:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، والإجمالي يرتفع إلى 56 وفاة. 09:43 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية تسجل 90 وفاة و1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87026 حالة. 09:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2399 إصابة. 09:12 بتوقيت غرينتش- اتحاد النقل الجوي الدولي يعلن أن خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط قد تصل إلى 24 مليار دولار بسبب كورونا. 09:08 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تسجل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024 إصابة. 07:41 بتوقيت غرينتش- المركز الروسي لمكافحة كورونا يعلن تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 555 وفاة. 07:40 بتوقيت غرينتش- المركز الروسي لمكافحة كورونا يعلن تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 62773 إصابة. 06:56 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1716 إصابة. 06:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1224 إصابة. 06:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الباكستانية تسجل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10503 إصابة. 06:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الباكستانية تسجل 14 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 220 وفاة. 06:24 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 14592 إصابة. 04:36 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ الألماني يعلن تسجيل 2352 إصابة جديدة و215 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا. 00:41 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 163 إصابة.

00:34 بتوقيت غرينتش– جامعة جونز هوبكنز تؤكد تسجيل أكثر من 1700 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة. 12:22 بتوقيت غرينتش– المكسيك تعلن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 10544 والوفيات إلى 970. الأربعاء 22 أبريل/نيسان 2020 20:47 بتوقيت غرينتش– جامعة جونز هوبكنز الأميركية: 41,869 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 830,789. 19:00 بتوقيت غرينتش– رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس يقول إنه يأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرار قطع التمويل. 18:30 بتوقيت غرينتش– وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 98,674، بعد تسجيل 3083 إصابة جديدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2376. 17:40 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الفرنسية: 544 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 21,340، والإصابات تقترب من 120 ألفا. 17:40 بتوقيت غرينتش– رئيس منظمة الصحة العالمية يحذر من أن "الفيروس سيبقى معنا لفترة طويلة"، وقال إن هناك "اتجاهات تصاعدية مثيرة للقلق" في الأوبئة المبكرة في أجزاء من أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية، بينما حذر من أن الانفتاح على السفر العالمي يحتاج إلى إدارة دقيقة. 17:38 بتوقيت غرينتش– وكالة الإغاثة الإيطالية: 437 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 25 ألفا، و3370 إصابة ترفع الإجمالي إلى 187 ألفا. 15:01 بتوقيت غرينتش- وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني لم يشارك في عينات من الإصابات بالفيروس مع العالم، مما يجعل من المستحيل تعقبه. 14:51 بتوقيت غرينتش– جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 37,346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2711 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. 14:11 بتوقيت غرينتش- الصحة البريطانية: 759 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18,100. 14:10 بتوقيت غرينتش- ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها 34,842 حالة، وأعلن معهد الصحة العامة عن 138 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 4054. 13:45 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الوفيات في سويسرا اليوم إلى 1217 مقارنة بـ1187 حالة أمس، في حين بلغ العدد الإجمالي للإصابات 28,268. 13:07 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 52. 11:50 بتوقيت غرينتش- في إندونيسيا قال حاكم جاكرتا إنه سيمدد القيود الاجتماعية واسعة النطاق لمدة شهر إضافي حتى 22 من مايو/أيار المقبل، وسيصلي السكان في منازلهم خلال شهر رمضان. 10.50 بتوقيت غرينتش- قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور -في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم- إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 5391، بعد وفاة 94 مريضا في الساعات 24 الماضية. وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 85,996 حالة. 10.28 بتوقيت غرينتش- تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا عشرة آلاف حالة اليوم، وهو أعلى عدد مسجل بمنطقة وسط أوروبا الشيوعية سابقا، وتخفف الدولة ببطء القيود المفروضة على الحياة العامة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 مايو/أيار المقبل. وسجلت بولندا 404 وفيات مقارنة بنحو 25 ألف وفاة في إيطاليا، ونحو 21 ألفا في فرنسا. 10.20 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم تسجيل خمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5532 حالة، وذكرت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات إلى 93. 10.17 بتوقيت غرينتش- أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 21 ألفا و717، إثر تسجيل 435 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة. جاء ذلك في تحديث لمعطيات الوفيات والإصابات بالفيروس أصدرته وزارة الصحة اليوم، وأوضحت المعطيات تسجيل 4211 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 208,389 إصابة. وأفادت أن عدد المتعافين بلغ 85,915 حالة، بعد تسجيل شفاء 3411. 9.52 بتوقيت غرينتش- أعلنت السلطات الصحية الفدرالية بألمانيا اليوم أن شركة "بيونتيك" -التي مقرها ماينز والمرتبطة بمختبر بفايزر الأميركي- ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وقال معهد بول إيرليخ على موقعه الإلكتروني إن هذه التجارب ستشمل في مرحلة أولى مئتين من المتطوعين الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، موضحا أنها تشكل "الاختبار الرابع على الإنسان" في العالم، في سياق البحث عن لقاح ضد مرض كوفيد-19. 9.42 بتوقيت غرينتش- أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 110 آلاف شخص في أوروبا، أي نحو ثلثي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية. والبلدان الأكثر وفيات هي: إيطاليا (24,648) وإسبانيا (21.717) وفرنسا (20,796) وبريطانيا (17,337). 04:15 بتوقيت غرينتش- إلغاء مسابقة التهجئة السنوية في الولايات المتحدة المعروفة باسم "سبيلنج بي" لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب جائحة كورونا. 03:48 بتوقيت غرينتش- الإعلان عن إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في جنوبي غربي اليابان بفيروس كورونا. 03:02 بتوقيت غرينتش- وصول طائرة شحن عسكرية بريطانية إلى مطار منطقة برايز نورتون قادمة من مطار إسطنبول الدولي، وعلى متنها معدات ومستلزمات طبية مقدمة من تركيا، في إطار مكافحة فيروس كورونا. 02:12 بتوقيت غرينتش- كوريا الجنوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 10,694. 02:00 بتوقيت غرينتش- وسائل إعلام سعودية: الملك السعودي يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات. 01:45 بتوقيت غرينتش- الصين تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا بينها 23 لقادمين من الخارج، ليصل عدد الإصابات إلى 82,788 دون تسجيل وفيات جديدة. 01:30 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 2700 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة. 01:08 بتوقيت غرينتش- السودان يسجل 33 إصابة جديدة بكورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 140 من بينها 12 وفاة. 01:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المكسيكية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9501 والوفيات إلى 857. 00:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 140، وعدد الوفيات يرتفع إلى 13. 00:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 901. 00:10 بتوقيت غرينتش- ترامب: نعيد فتح البلاد مرة أخرى وعشرون ولاية اتخذت قرار رفع قيود الإغلاق تدريجيا. الثلاثاء 21 أبريل/نيسان 2020 23:03 بتوقيت غرينتش- المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 59 من ضمنها 15 حالة شفاء، ووفاة واحدة. 22:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد ناهز الـ 14 ألفا، وذلك بعد تسجيل 59 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. 21:55 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية: 34048 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 810,561. 21:23 بتوقيت غرينتش- أعلنت وكالة الرعاية الصحية الهولندية تسجيل 165 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3916. 20:50 بتوقيت غرينتش- أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 174 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. 20:15 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في كندا إلى 1884، وأعلنت وزارة الصحة الكندية تسجيل 236 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 1884. 19:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكندية: تسجيل 236 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 1884. 18:26 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية ترصد 26929 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 788920، كما سجلت الجامعة 1553 وفاة جديدة بالمرض ليرتفع الإجمالي إلى 42458. 17:31 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية تعلن 531 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 20796. 17:13 بتوقيت غرينتش- وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية تعلن 534 وفاة جديدة نتيجة الفيروس ليصل الإجمالي إلى 24648. 16:26 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2811 إصابة، كما سجلت ثماني وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 392، فيما زاد عدد المتعافين إلى 1152. 16:21 بتوقيت غرينتش- مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون الطوارئ، بما يمنح صلاحيات جديدة للرئيس لمواجهة تفشي كورونا. 16:09 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يعلن تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2259، مع تسجيل 4611 إصابة جديدة بالمرض. 15:25 بتوقيت غرينتش- برنامج الغذاء العالمي يحذر من أن 130 مليونا معرضون للمجاعة بنهاية العام الجاري بسبب كورونا، بما يرفع الإجمالي إلى 265 مليونا. ويتوقع البرنامج الأممي أن تحدث المجاعة في 36 دولة جراء تداعيات الجائحة. 15:17 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية تسجل 828 وفاة جديدة بالفيروس، وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 17337 وفاة. 15:10 بتوقيت غرينتش- حاكم نيويورك أندرو كومو يعلن تسجيل 481 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ويقول إن سلطات الولاية تقوم بجهود جبارة لمواجهة الجائحة. 12:49 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية في السعودية تعلن عن 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 11631، وعن 6 وفيات جديدة بالجائحة بلغ بها العدد الإجمالي إلى 109. 12:29 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة في جيبوتي يقول إن وزارة الصحة في البلاد سجلت 99 إصابة جديدة بمرض كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 945. 12:20 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية تسجل 1681 وفاة جديدة و28174 إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. 11:19 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية تسجل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 7755. 11:00 بتوقيت غرينتش- ماليزيا تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات. 10:40 بتوقيت غرينتش- قطر تُسجل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عددها الإجمالي إلى 6533. 10:30 بتوقيت غرينتش- سنغافورة تمدد الإغلاق الجزئي أربعة أسابيع حتى أول يونيو/حزيران المقبل. 10:20 بتوقيت غرينتش- المغرب يسجل وفاة واحدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 144. كما يسجل 140 إصابة جديدة رفعت العدد إجمالي إلى 3186. 10:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية تسجل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297، بالإضافة إلى 1297 إصابة جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 84802. 9:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية تسجل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 11. كما تسجل 85 إصابة جديدة ارتفع بها العدد الإجمالي إلى 2080. 9:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية تسجل 973 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 40946. كما تسجل 170 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5998. 9:35 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تسجل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 204178، كما تم تسجيل 430 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21282. 9:00 بتوقيت غرينتش- أفغانستان تُسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1092. 8:55 بتوقيت غرينتش- روسيا تعلن تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763، كما تسجل 51 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 456. 8:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العُمانية تعلن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1508. 8:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 13883. 05:01 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية: ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا بواقع 1785 إلى 143457 إصابة، كما زاد عدد وفيات الفيروس بواقع 194 إلى 4598. 04:28 بتوقيت غرينتش- الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات. 04:27 بتوقيت غرينتش- رئاسة شؤون الحرمين في السعودية: استمرار تعليق الصلوات الخمس في الحرمين الشريفين ولا صلاة للتراويح في رمضان. 03:14 بتوقيت غرينتش- ترامب يعلن "تعليقاً مؤقتاً" للهجرة إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا. 00:40 بتوقيت غرينتش- مسؤول تركي رفيع يقول إن خطط بلاده لتشغيل أنظمتها الدفاعية الصاروخية الجديدة الروسية الصنع تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا. 00:37 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1433 وفاة بكورونا في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة. 00:33 بتوقيت غرينتش- قرار أممي بإجماع 193 دولة يطالب بإتاحة "اللقاحات المستقبلية" لكوفيد-19 بصورة "عادلة". 00:25 بتوقيت غرينتش- أعلنت شركة "فيرجن أستراليا" التي تعاني من ضائقة مالية الثلاثاء أنها قررت التوقف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد. الاثنين 20 أبريل/نيسان 2020 23:10 بتوقيت غرينتش- أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة تجاوز 42 ألفا. 22:45 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) حتى مساء الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 3046 حالة. 22:25 بتوقيت غرينتش- قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا زاد 454 الاثنين، بارتفاع طفيف عن حصيلة الأحد. 22:15 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 177، إثر تسجيل خمس حالات جديدة. 21:50 بتوقيت غرينتش- أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا مساء الاثنين تماثل ثلاث حالات جديدة للشفاء كانت مصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد19-). 21:20 بتوقيت غرينتش- السعودية تقرر استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك. 19:16 بتوقيت غرينتش- قالت شركة فيسبوك إنها أزالت الفعاليات في نبراسكا ونيوجيرسي وكاليفورنيا التي تروج للاحتجاجات ضد تدابير البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا. 18:55 بتوقيت غرينتش- مجلس الوزراء الكويتي يقرر تمديد حظر التجول الجزئي خلال شهر رمضان ليصبح من الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا، ويقرر استمرار تعطيل العمل بمختلف المؤسسات حتى نهاية مايو/أيار للحد من انتشار فيروس كورونا. 17:56 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية: 1614 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي بالولايات المتحدة إلى 40905. 17:50 بتوقيت غرينتش- ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى 2140 بعد تسجيل 123 حالة وفاة جديدة، مقابل 4674 إصابة جديدة. 17:40 بتوقيت غرينتش- فرنسا تصبح رابع دولة، بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، من حيث عدد الوفيات حيث بلغ الإجمالي 20 ألف حالة وفاة. 17:25 بتوقيت غرينتش- ترحيل رجل من الولايات المتحدة يصيب 14 مهاجرا في المكسيك. 17:05 بتوقيت غرينتش- تركيا تفرض إغلاقا لمدة أربعة أيام في 31 مدينة اعتبارا من يوم الخميس. 15:24 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية تسجل 449 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 16 ألفا و509. 14:22 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء السوداني: وصلنا مرحلة الخطر في معدلات انتشار فيروس كورونا. 14:12 بتوقيت غرينتش- سلطنة عمان تقرر تمديد إغلاق العاصمة مسقط، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا حتى 8 مايو/أيار المقبل. 14:08 بتوقيت غرينتش- المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: كلما تحلت الصين بقدر أكبر من الشفافية بشأن فيروس كورونا، كان ذلك أفضل للجميع. وقالت إنه بعد 14 يوما يمكننا تقييم إذا كان تخفيف القيود الحالية قد يزيد معدل العدوى بفيروس كورونا. 13:28 بتوقيت غرينتش- البحرين ستخفض إنفاق الهيئات الحكومية %30 لإفساح المجال للإنفاق المرتبط بفيروس كورونا. 13:21 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية تسجل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7265. 12:46 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تسجل 6 وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 103. 10:45 بتوقيت غرينتش- ماليزيا تسجل 36 إصابة بكورونا ولا وفيات جديدة. 10:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 677. 10:25 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تسجل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 143، إضافة إلى تسجيل 135 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2990. 10:15 بتوقيت غرينتش- السلطات العُمانية تقرر إلغاء مهرجان صلالة السياحي لهذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. 10:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية تسجل 91 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5209، وتسجيل 1294 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83505. 10:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى تسع حالات، وكذا تسجيل ثمانين إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1995. 9:55 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 200210، إضافة إلى تسجيل 399 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20852. 9:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفلسطينية تسجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 449. 9:30 بتوقيت غرينتش- روسيا تعلن تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 405، وتسجل 4268 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 47121. 9:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العُمانية تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1410. 8:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 13654. 6:03 بتوقيت غرينتش- أعادت النرويج فتح دور الحضانات بعد شهر من الإغلاق، وهي الخطوة الأولى في إطار رفع بطيء وتدريجي للقيود في البلد. 5:00 بتوقيت غرينتش- أظهرت بيانات لمعهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 1775 حالة، في ثاني يوم على التوالي من تراجع عدد الإصابات الجديدة. كما أوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات بـ110 حالات إلى 4404 وفيات. 4:46 بتوقيت غرينتش- نيوزيلندا تمدد العزل العام أسبوعا وتخفف الإجراءات يوم 27 أبريل/نيسان الجاري. 4:25 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الباكستانية تعلن تسجيل 20 وفاة بفيروس كورونا و514 إصابة جديدة. 3:20 بتوقيت غرينتش- تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية. 2:00 بتوقيت غرينتش- منظمة اليونيسيف تعرب عن قلقها من تأثير جائحة كورونا على الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 1:10 بتوقيت غرينتش- أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 00:50 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: 1997 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا. 00:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتين في العاصمة الخرطوم. 00:25 بتوقيت غرينتش- رويترز: الصين تقول إنها لم تسجل أي وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي. الأحد 19 أبريل/نيسان 2020 21:05 بتوقيت غرينتش- سجلت العاصمة الروسية موسكو 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها ثلاثة متوفين لديهم أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المدينة 204 وفيات. 20:55 بتوقيت غرينتش- الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتجاوز 100 ألف في أميركا اللاتينية، إضافة إلى نحو 5 آلاف وفاة. 20:33 بتوقيت غرينتش- سجلت كندا 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 1583 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 34,813 حالة، بعد الإعلان عن تسجيل 1430 حالة اليوم. 20:13 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 40,500 وفاة في أميركا منذ بدء تفشي الوباء. 20:03 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة والسكان المصرية: إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 3144 حالة، ضمنها 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، وتسجيل 239 وفاة. 19:54 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: رئيس الحكومة التونسية يقرر تمديد الحجر الصحي الشامل لمواجهة كورونا إلى 3 مايو/أيار المقبل. 17:06 بتوقيت غرينتش- حاكم ولاية نيويورك: كورونا بدأ بالانحسار في الولاية، وأصبحنا على الجانب الآخر من المنحنى. 16:49 بتوقيت غرينتش– وكالة الحماية المدنية الإيطالية: تسجيل 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 23,660 وفاة. 16:29 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 1539 إصابة. 16:25 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 8 وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 16:03 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: وفاة 127 شخصا بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2017 وفاة. 16:02 بتوقيت غرينتش- السلطات الفرنسية تعلن تسجيل 395 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 19718 وفاة. 14:07 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2006 حالة وفاة جديدة في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 39090 وفاة. 14:05 بتوقيت غرينتش– جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 28534 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 735366 إصابة. 13:22 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16060 وفاة. 12:46 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 12:44 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 97 وفاة. 12:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 9362 إصابة. 12:11 بتوقيت غرينتش– السويد: تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14385 إصابة. 11:59 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة القطرية: تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5448 إصابة. 11.09 بتوقيت غرينتش- أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في العراق رفع حظر التجول المفروض منذ أكثر من شهر، في فترة النهار خلال رمضان. وأوضحت أن الحظر سيرفع من الساعة 6 صباحا حتى 19 مساء بالتوقيت المحلي، باستثناء مناطق محددة، دون الإشارة إلى أسمائها. 10.55 بتوقيت غرينتش- بدأت إسرائيل تخفيف التدابير الاحترازية الصارمة التي كانت أقرتها لاحتواء جائحة كوفيد-19، كخطوة أولى نحو إنهاء الحجر في ظل انخفاض عدد الإصابات الجديدة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الأحد مصادقة مجلس الوزراء على عدة إجراءات؛ من بينها إعادة فتح الأسواق التجارية الكبرى والمدارس الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، على ألا تتجاوز مجموعات الدراسة أكثر من ثلاثة تلاميذ. كما أُعلن استئناف الصلوات الجماعية في الهواء الطلق، على ألا يتجاوز عدد المشاركين 19 مصليا، وبشرط ارتدائهم كمامات وإبقاء مسافة مترين بينهم. 10.38 بتوقيت غرينتش- ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 5 آلاف و118، إثر تسجيل 87 حالة في آخر 24 ساعة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور الأحد إن عدد المصابين بالفيروس في بلاده وصل إلى 82 ألفا و211. وأوضح جهانبور -في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي- أنه تم تسجيل ألف و343 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. وأضاف أن 3 آلاف و456 شخصا من المصابين بالفيروس في حالة صحية حرجة. 10.34 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل أدنى حصيلة يومية في وفيات كورونا، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وأكدت الوزارة -في بيان لها- ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 20 ألفا و543، إثر تسجيل 410 حالات خلال 24 ساعة الأخيرة. 10.28 بتوقيت غرينتش- بدأت باكستان إعادة بعض مواطنيها من الإمارات، التي هددت بإعادة النظر في علاقاتها المتعلقة بالعمالة مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها أثناء جائحة فيروس كورونا. وكتبت القنصلية العامة الباكستانية في دبي على تويتر أن أول رحلة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية غادرت مساء أمس السبت متجهة إلى إسلام آباد، وعلى متنها 227 "راكبا عالقا" من دبي وإمارات أخرى. 10.15 بتوقيت غرينتش- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن قرار إغلاق الأضرحة ودور العبادة سيستمر حتى الأسبوع الأول من مايو/أيار القادم، في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا الجديد. وأشار روحاني -خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لمكافحة كورونا، حسب وكالة إرنا الرسمية- إلى أهمية مبدأ التباعد والعزل الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى وجوب أداء العبادات في شهر رمضان بشكل فردي. وأكد أن المطاعم والمقاهي ستظل مغلقة خلال الفترة القادمة. 9.25 بتوقيت غرينتش- قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد وفيات كورونا ارتفع اليوم الأحد بتسجيل 410 وفيات جديدة خلال الليل، انخفاضا من 565 أمس السبت، بما يرفع إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و453، في واحدة من أكثر الدول التي تشهد تفشيا للمرض في العالم. وأضافت الوزارة أن عدد إصابات كورونا ارتفع إلى 195 ألفا و944 اليوم من 191 ألفا و726 أمس. 8.25 بتوقيت غرينتش- قال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا إن البلاد سجلت اليوم الأحد ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بلغ 6060 حالة خلال 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42 ألفا و853. وبدأ عدد الإصابات بالفيروس في روسيا الارتفاع بشكل حاد هذا الشهر، رغم أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض. 8.00 بتوقيت غرينتش- ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن الحكومة تستعد لعرض خطة على رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن إعادة فتح المدارس، وعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد. وأوضحت الصحيفة أن الخطة ستعرض على جونسون المصاب بفيروس كورونا، بعد عودته إلى العمل. وتتضمن الخطة إعادة فتح المدارس اعتبارا من 11 مايو/أيار القادم، على أن يتم استقبال الطلاب في أيام محددة. 7.58 بتوقيت غرينتش- أكدت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض إلى 6588. وقالت وزارة الصحة -في بيان اليوم الأحد- إن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة ظهرت بين العمال الوافدين، في حين سجلت 25 حالة لمقيمين دائمين. 7.47 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 171. وقالت الوزارة -في بيان- إن إجمالي الإصابات بلغ 13 ألفا و362، بعد تسجيل 97 حالة خلال الليلة الماضية. وأوضحت أن بين الإصابات 140 حالة متوسطة، و156 خطيرة، و3564 تماثلوا للشفاء. 5:00 بتوقيت غرينتش- أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بـ2458 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 139,897. ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة بـ184 حالة لتصل إلى 4294 وفاة، في تراجع عن 243 وفاة أعلنت يوم السبت و299 يوم الجمعة. 3:55 بتوقيت غرينتش- أعلن الرئيس نيكولاس مادورو السبت أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها هذا العام في فنزويلا قد تُرجأ بسبب جائحة فيروس كورونا. وقال مادورو "لا أعرف ما إذا كانت ستُجرى انتخابات هذا العام، لأنّ لدينا هذه الأولويّة (الجائحة). واليوم، سيكون من غير المسؤول أن أقول إنّه يجب أن تكون هناك انتخابات". وأشار إلى أن محكمة العدل العليا ستتّخذ القرار في هذا الصدد إذا لزم الأمر. 2:49 بتوقيت غرينتش- أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم 18 أبريل/نيسان الجاري، وهو ما يعد أقل عدد منذ 17 مارس/آذار الماضي، وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق. وكان من ضمن هذه الحالات تسع حالات لأشخاص جاؤوا من الخارج، وهو أقل عدد منذ 13 مارس/آذار وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق. أما الحالات السبع المتبقية فكانت منقولة محليا بتراجع عن عشر حالات في اليوم السابق. ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حتى 18 أبريل/نيسان الحالي إلى 82,735. وقالت اللجنة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632. 2:34 بتوقيت غرينتش- قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم السبت إنه سيطلب من البرلمان تمديد إجراءات العزل العام المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا 15 يوما حتى التاسع من مايو/أيار المقبل، ولكنه قال إن هذه القيود ستكون أكثر مرونة. وأضاف سانتشيث خلال إفادة صحفية "تجاوزنا أخطر اللحظات". ولكنه أضاف أن "هذه الإنجازات ما زالت غير كافية وهي هشة في المقام الأول. لا يمكننا المخاطرة بها بحلول متعجلة". 1:38 بتوقيت غرينتش- حذّرت الولايات المتحدة السبت الصين من "تبعات" محتملة إذا كانت "مسؤولة بشكل متعمّد" عن انتشار الوباء. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض، "كان يمكن أن يتمّ إيقافه (الوباء) في الصين قبل أن يبدأ، وهذا لم يتمّ". أضاف "والآن، العالم كلّه يُعاني جرّاء ذلك". 4:12 بتوقيت غرينتش- سُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38,664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وأشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقراً، إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732,197 منذ بدء الوباء. 1:30 بتوقيت غرينتش- كوريا الجنوبية تعلن عن ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا، لتصبح أول مرة -منذ شهرين- تعلن فيها سول رقما للإصابات أقل من 10. 1:00 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تسجل 1891 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة جراء الفيروس. 00:30 بتوقيت غرينتش- احتجاجات في مدن برازيلية ضد إجراءات الحظر والإغلاق التي اتخذتها السلطات لمنع تفشي وباء كورونا. السبت 18 أبريل/نيسان 2020 21:30 توقيت غرينتش- ترامب يصرح بأن الصين هي الدولة الأولى في عدد الوفيات بفيروس كورونا، والوفيات فيها أكبر بكثير من الولايات المتحدة. ويضيف أنه "كان يمكن إيقاف فيروس كورونا في الصين، والعالم كله يعاني بسبب عدم قيامها بذلك". 21:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البرازيلية تسجل 2917 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 36,599. كما تؤكد تسجيل 206 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2347 وفاة. 17:48 بتوقيت غرينتش- وكالة الأنباء الموريتانية تعلن خلوّ البلاد من أي إصابة بفيروس كورونا. 17:37 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية تسجل 642 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19,323 وفاة. 17:23 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13,265 إصابة. 17:21 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تسجل وفاتين و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 17:19 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية تسجل 19 وفاة و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 16:57 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي يعلن تسجيل 121 وفاة و3783 إصابة جديدة بالفيروس. 16:32 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية تعلن وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 82، إضافة إلى 31 إصابة جديدة. 16:26 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 2534، وتسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 367 وفاة. 15:11 بتوقيت غرينتش- رويترز تعلن عن تسجيل 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى نحو 176 ألفا. 15:10 بتوقيت غرينتش- رويترز تعلن عن تسجيل 482 وفاة جديدة بالفيروس في إيطاليا، بتراجع يقدّر بنحو 100 حالة مقارنة بيوم أمس. 15:04 بتوقيت غرينتش- وزارة الداخلية التركية تمدد حظر التنقل بين 31 محافظة لمدة 15 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا. 14:46 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن عن 35,407 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ليرتفع عدد المصابين فيها إلى 706,832 مصابا. 14:44 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن عن 3798 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 37,084 وفاة. 14:40 بتوقيت غرينتش- رئيس وزراء كندا يقول إن أوتاوا وواشنطن اتفقتا على تمديد إغلاق الحدود بين البلدين شهرا إضافيا، ضمن تدابير مواجهة كورونا. 13:38 بتوقيت غرينتش- التلفزيون الجزائري يعلن عن تمديد إجراءات الحجر الصحي والتدابير الاحترازية حتى 29 أبريل/نيسان الجاري، لمواجهة فيروس كورونا. 12:43 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تسجل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات. 12:38 بتوقيت غرينتش- الدانمارك تعلن تسجيل 10 وفيات و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7242. 12:36 بتوقيت غرينتش- السويد تسجل 111 وفاة جديدة و606 إصابات بالفيروس. 12:03 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الهولندية تعلن تسجيل 142 وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31,589. 11:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 345 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5008، والوفيات إلى 8. 11:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل 565 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043، وتسجيل 3658 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726 09:20 بتوقيت غرينتش- إيران تؤكد تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليترفع عدد الوفيات إلى 5031، وتسجيل 1374 إصابة جديدة ليترفع عدد الإصابات إلى 80868. 09:00 بتوقيت غرينتش- بلجيكا تؤكد تسجيل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37183، وتسجيل 290 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5453. 07:40 بتوقيت غرينتش- روسيا تعلن تسجيل 4785 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793، وتسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313. 07:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 7 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13107. 05:00 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ الألماني يعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 4110 والإصابات إلى 137439. 03:20 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تؤكد ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أميركا إلى نحو 37000 والإصابات إلى أكثر من 700 ألف. 00.40 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنه يتوقع أن يصل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بلاده إلى ما بين 60 و65 ألف حالة. 00.09 بتوقيت غرينتش- متحدث باسم الرئاسة النيجيرية يعلن أن أبا كياري مدير مكتب الرئيس توفي أمس الجمعة بعد إصابته بالفيروس. الجمعة 17 أبريل/نيسان 2020 23.56 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي ينتقد إدارة حكام بعض الولايات لتدابير مواجهة تفشي مرض كورونا المستجد، موضحا أن سلطات بعض الولايات -مثل فرجينيا- أصدرت أوامر مشددة للسكان بالبقاء في المنازل، وذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لتخفيف إجراءات إغلاق الاقتصاد الأميركي على مراحل وتبعا للوضع الوبائي لكل ولاية على حدة. 22.45 بتوقيت غرينتش- حاكم ولاية واشنطن الديمقراطي جاي إنسلي يتهم الرئيس ترامب بالسعي لإذكاء "تمرد داخلي ونشر أكاذيب"، بعدما دعا الرئيس مناصريه في سلسلة تغريدات إلى "تحرير" ثلاث ولايات أميركية يقودها حكام من الحزب الديمقراطي. وحذر إنسلي من أن تصريحات ترامب تعرض حياة ملايين الناس لخطر الإصابة بفيروس كورونا. 21.06 بتوقيت غرينتش- وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يقول "نعلم أن فيروس كورونا ظهر في ووهان، لكن لا نعرف أين بالضبط، ويحتاج الأمر إلى علماء أوبئة لتأكيد منشئه"، مضيفا أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين "حاول تقديم صورة ناصعة له على حساب واشنطن، وأنا والرئيس ترامب حاولنا صدّ ذلك". 19.46 بتوقيت غرينتش- رئاسة الجمهورية في تونس تعلن أن مجلس الأمن القومي قرر تمديد الحظر الصحي لوقف تفشي جائحة كورونا إلى غاية 4 مايو/أيار المقبل. 19.34 بتوقيت غرينتش- وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس يقول إن مراجعة الصين لأرقام وفيات فيروس كورونا أمر يثير القلق، وإن عليها تحري الشفافية بشأن نشأة الجائحة. 19.20 بتوقيت غرينتش- إجمالي الوفيات في دول العالم جراء الفيروس المستجد يتجاوز 150 ألفا وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، وقد استغرق الأمر منذ بداية ظهور الوباء في الصين 83 يوما ليصل إجمالي الوفيات في العالم إلى 50 ألفا، وبعد ذلك بثمانية أيام فقط قفز العدد إلى 100 ألف وفاة، ومثلها ليصل العدد الإجمالي إلى 150 ألفا. 16:27 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية: 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2418، وإجمالي الوفيات يصل إلى 364 وفاة. 16:26 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2844 إصابة، وتسع وفيات جديدة ترفع الإجمالي إلى 205.. 13:48 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: تسجيل 4353 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 78546 إصابة. 13:47 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: تسجيل 126 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1769 وفاة. 13:46 بتوقيت غرينتش- رويترز: 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا ليرتفع عدد الإصابات إلى 30449 إصابة. بالإضافة إلى 144 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 3459 وفاة. 13:09 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 847 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14576 وفاة. 13:08 بتوقيت غرينتش – مصادر طبية مصرية: عزل 127 من أفراد الطاقم الطبي لمستشفى الفيوم بعد تسجيل إصابات بكورونا في نفس المبنى. 12:42 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في السويد تسجل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 13216 إصابة. 12:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 87 وفاة. 12:38 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7142 إصابة. 12:23 بتوقيت غرينيتش- مراسل الجزيرة: وزارة الصحة في جيبوتي تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 732 إصابة. 11:56 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية: تسجيل 31781 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالولايات، و2301 وفاة خلال 24 ساعة. 11:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4663. 11:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية تعلن 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1658 إصابة. 10:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 89 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4958، وتسجيل 1499 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 79494. 09:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل 5252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 188068، وتسجيل 348 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 19478. 09:15 بتوقيت غرينتش- المغرب يسجل 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2528، و3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133. 09:00 بتوقيت غرينتش- بلجيكا تسجل 313 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5163. 08:20 بتوقيت غرينتش- وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 402. 08:00 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة الألماني يعلن أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة. 08:10 بتوقيت غرينتش- مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة يقرر تمديد تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. 07:50 بتوقيت غرينتش- روسيا تعلن تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 273، وتسجيل 4069 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32007. 07:30 بتوقيت غرينتش- عُمان تعلن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1169. 07:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 97 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12855. 05:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الباكستانية تعلن تسجيل 602 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 7025، وتسجيل 6 وفيات جديدة. 02:06 بتوقيت غرينتش- اليابان تعلن عن الإصابة الثالثة بفيروس كورونا في صفوف المسؤولين بمكتب مجلس الوزراء. 01:40 بتوقيت غرينتش- الرئيسي الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يبحثان في اتصال هاتفي جائحة كورونا، ورفضَا "تسييس" الأزمة. 01:28 بتوقيت غرينتش- غواتيمالا تكشف عن إصابة 44 شخصا من المبعدين من الولايات المتحدة والبالغ عددهم 76. 00:45 بتوقيت غرينتش- رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تقول إن الإرشادات التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب بشأن استئناف النشاط الاقتصادي، غامضة وغير متسقة. 00:32 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعلن أن قيود كندا على الحدود مع الولايات المتحدة ستبقى قائمة، حيث تكافح الدولتان فيروس كورونا. الخميس 16 أبريل/نيسان 20: 20 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: نحو 40 ألف إصابة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ترفع العدد الإجمالي إلى 653825 إصابة. 19:41 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية: 753 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 17920 وفاة. 19:24 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التونسية: حالتا وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 37، و42 إصابة وجديدة ترفع الإجمالي إلى 822 إصابة. 17:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 130 وفاة. 17:32 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة المصرية: 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 196 وفاة. 17:27 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: حالتا وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35، والإصابات إلى 5825 إصابة. 16:55 بتوقيت غرينتش- وكالة الإغاثة المدنية في إيطاليا: 525 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 22170 وفاة. 16:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التركية: تسجيل 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4801 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 15:12 بتوقيت غرينتش- الحكومة البريطانية تعلن تمديد إجراءات الإغلاق 3 أسابيع أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا. 15:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية: 12 وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 348، و108 إصابات جديدة ترفع الإجمالي إلى 2268 إصابة. 13: 56 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: وزارة الصحة في جيبوتي تسجل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 591 إصابة. 13:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية: 861 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع عدد الوفيات إلى 13729 وفاة. 12:51 بتوقيت غرينتش- وزارة العمل الأميركية: ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل منذ بدء تفشي فيروس كورونا إلى أكثر من 22 مليون عاطل. 12:43 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 83 وفاة. 12:41 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6380 إصابة. 12:15 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية الهولندية: تسجيل 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا و181 وفاة. 12:00 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل نحو 5000 وفاة جديدة في الولايات المتحدة، وقرابة 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة. 11:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تؤكد تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4103. 10:40 بتوقيت غرينتش- الصليب الأحمر يقول إن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط قد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية ويهدد بتدمير حياة الملايين، خاصة في مناطق الصراعات. 10:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل 5183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 182816، وتسجيل 551 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 19130. 10:05 بتوقيت غرينتش- إيران تعلن تسجيل 1606 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995، وتسجيل 92 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869. 10:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2251. 09:50 بتوقيت غرينتش- المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا يقول "نحتاج لتخفيف تدريجي للقيود ولا مسار سريعا للعودة إلى الوضع الطبيعي". 08:40 بتوقيت غرينتش- الفلبين تسجل 207 إصابات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5660، و13 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 362. ووزارة الصحة الأفغانية تعلن تسجيل 56 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 840. 08:00 بتوقيت غرينتش- روسيا تعلن تسجيل 3448 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 27938، وتسجيل 34 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 232. 06:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 10 وفيات بفيروس بكورونا ليصل الإجمالي إلى 140 وتسجيل 90 إصابة ليصل الإجمالي إلى 12591. 03:43 بتوقيت غرينتش- باكستان تسجل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا و440 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 118 والإصابات إلى 6423. 00:45 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن إحصاء حوالي 2600 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة. 00:43 بتوقيت غرينتش- المكسيك تعلن تسجيل 43 وفاة و448 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. 00:40 بتوقيت غرينتش- حوالي 2600 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، وهي أعلى حصيلة يومية وفق جامعة جونز هوبكنز. 00:00 بتوقيت غرينتش- تسجيل أكثر من 300 وفاة و3 آلاف إصابة بفيروس كورونا في البرازيل خلال 24 ساعة. الأربعاء 15 أبريل/نيسان 19:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 33. 19:35 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2465 وفاة جديدة اليوم في الولايات المتحدة. 18:55 بتوقيت غرينتش- وزيرة الجيوش الفرنسية: إصابة 668 شخصا من طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس كورونا. 18:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 183، كما سجلت 155 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2505. 17:45 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي يعلن تسجيل 115 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 1518. 16:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 336، كما تم تسجيل 90 إصابة جديدة بالفيروس ليترفع إجمالي الإصابات إلى 2160. 16:40 بتوقيت غرينتش- السلطات البلجيكية تقرر تمديد حالة الإغلاق في البلاد ضمن إجراءات مواجهة كورونا حتى 3 مايو/أيار المقبل. 16:35 بتوقيت غرينتش- ألمانيا تقرر السماح للمحال التجارية الصغيرة باستئناف عملها اعتبارا من الاثنين المقبل. 15:35 بتوقيت غرينتش- مدير منظمة الصحة العالمية يقول إن هناك 3 لقاحات لكورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية، و70 أخرى قيد التطوير.

14:15 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: 27,091 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد المصابين إلى 609,685، وتسجيل 2410 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 26,059. 13:45 بتوقيت غرينتش- رويترز تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ مليونين في جميع أنحاء العالم. 13:40 بتوقيت غرينتش- 19 أو 20 ولاية أميركية قد تكون مستعدة للعودة للعمل في 1 مايو/أيار المقبل. وقال مدير المراكز الاتحادية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن 19 أو 20 ولاية أميركية شهدت ضررا محدودا من فيروس كورونا، ويرى حكامها أنها قد تكون مستعدة لاستئناف العمل بحلول الموعد الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 1 من مايو/أيار المقبل. 13:30 بتوقيت غرينتش- بريطانيا تسجل 761 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة إلى 12,868. 13:00 بتوقيت غرينتش- البحرين تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 15 شخصا. 13:00 بتوقيت غرينتش- السعودية تسجل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5862، وتسجيل 6 وفيات جديدة. 13:00 بتوقيت غرينتش- تسجيل 170 وفاة جديدة بفيروس كورونا في السويد، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1203. 12:00 بتوقيت غرينتش- قطر تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 3711. 09:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية تعلن تسجيل 2454 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33،573، وتسجيل 283 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4440. 09:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18،579، وتسجيل 5092 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177,633. 08:00 بتوقيت غرينتش- مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا تعلن تسجيل 28 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 198.

07:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12,200، وباكستان تعلن عن تسجيل 243 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5983.

06:00 بتوقيت غرينتش- موقع وورلد ميتر يعلن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يتخطى حاجز المليوني حالة. 05:10 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ الألماني يؤكد تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة. 04:10 بتوقيت غرينتش- متحدث حكومي ياباني يقول إن عدد الإصابات بكورونا قد يرتفع إلى 80 ألفا خلال شهر إذا لم نحقق تباعدا اجتماعيا بنسبة 70%. 04:05 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل 2228 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية حتى الآن. 03:05 بتوقيت غرينتش- وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) تعلن إحباط عملية احتيال بملايين اليوروهات، كان الهدف منها إبرام صفقة وهمية لبيع كمامات لألمانيا. 02:35 بتوقيت غرينتش- الخارجية السودانية تطلب من السلطات الصينية مساعدتها بالأدوية والمعدات الطبية لمجابهة فيروس كورونا. 02:33 بتوقيت غرينتش- الحكومة المغربية تقرر اقتطاع أجرة ثلاثة أيام من أجور جميع الموظفين التابعين لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، لدعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. 02:17 بتوقيت غرينتش- وزارة الخزانة الأميركية تبرم اتفاقا مع شركات النقل الجوي في البلاد، ينص على حصول هذه الشركات على مساعدة مالية حكومية تجنّبها الإفلاس أو تسريح موظفين، في قطاع يعمل فيه مباشرة أكثر من 750 ألف شخص. 02:10 بتوقيت غرينتش- مالاوي تنضم لدول الجنوب الأفريقي وتعلن إغلاقا يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال رئيس مالاوي بيتر موثاريكا -في مؤتمر صحفي قبيل إعلان القرار- "إذا لم نتوخ الحرص فيمكن أن تخسر مالاوي ما يصل إلى 50 ألف شخص جراء وباء كورونا". 01:35 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة يذكر أن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية ويلسون ويتزل أصيب بفيروس كورونا، وأن السلطات في البرازيل سجلت 204 وفيات جديدة جراء الوباء، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1532. 01:33 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن أنه وجّه إدارته لأن تعلّق دفع مساهمة الولايات المتحدة المالية في منظمة الصحة العالمية، بسبب "سوء إدارة" المنظمة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. 00:52 بتوقيت غرينتش- المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الإمارات يعلن على تويتر أن هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة أعلنت إيقاف النقل بين المدن، وإغلاق محطة الجبيل للحافلات حتى إشعار آخر.

الثلاثاء 14 أبريل/نيسان: 19.10 بتوقيت غرينتش- سجّلت ولاية نيويورك 778 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في الساعات 24 الأخيرة، مقارنة بـ671 في اليوم السابق، وفق ما أفاد به حاكمها أندرو كومو الثلاثاء. في المقابل، انخفض عدد الإصابات والمصابين الذين استدعت حالاتهم النقل إلى المستشفيات، حسب كومو، الذي أكد أن المرحلة الأسوأ من تفشي الوباء "انتهت". 19.05 بتوقيت غرينتش- قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن معدل إصابات فيروس كورونا في البلاد بدأ التراجع في الأسبوع الرابع من انتشاره. وقال قوجة -في مؤتمر صحفي- إن تركيا سجلت 107 وفيات جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 1403، مضيفا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 65 ألفا و111، بعد تسجيل 4 آلاف و62 حالة. ولفت إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 4 آلاف و799، بعد تماثل 842 شخصا للشفاء. 19.00 بتوقيت غرينتش- كشفت أرقام رسمية في بريطانيا عن أن واحدا من بين كل 3 عاملين في الخدمة الصحية الوطنية ممن شاركوا بمكافحة فيروس كورونا أصيب به، وذلك على خلفية إجراء فحوصات واسعة لهم، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية الثلاثاء. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" المحلية أن النتائج الجديدة أثبتت إصابة 5 آلاف و733 شخصا (33%) من العاملين في الخدمة الصحية الوطنية، من أصل 17 ألف شخص خضعوا للفحص حتى الآن من الكوادر الطبية التي تعاملت مع الوباء. 18.43 بتوقيت غرينتش- أفادت إحصاءات وزارة الصحة المغربية مساء الثلاثاء بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الساعات 24 الماضية بلغ 125 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1888. وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أنه لم تسجل خلال هذه الفترة أي حالة وفاة، ليظل إجمالي عدد الوفيات بهذه الجائحة عند 126 حالة، في حين تم شفاء 14 شخصا، ليصل مجموع المتعافين إلى 217. 18.40 بتوقيت غرينتش- أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء فرض حظر تجول شامل يومي الجمعة والسبت المقبلين ضمن جهود المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحفي إنه "استمرارا للإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم؛ تقرر أن يكون هناك حظر شامل في جميع محافظات ومناطق المملكة لمدة 48 ساعة ابتداء من منتصف ليل الخميس/الجمعة المقبل". وسجلت المملكة حتى الآن سبع وفيات و397 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 235 حالة شفاء. 18.26 بتوقيت غرينتش- ارتفعت الثلاثاء، وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 15 ألفا و529، إثر تسجيل 562 وفاة جديدة، في الساعات 24 الماضية. وذكر المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، أن البلاد سجلت 6 آلاف و524 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 143 ألفا و303. وأضاف سالومون أن 32 ألفا و292 مصابا بكورونا يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات، منهم 6 آلاف و730 بوحدات العناية المركزة. وأشار إلى تعافي 1125 مصابا في 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 28 ألفا و805. 18.17 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 21 ألفا و67، إثر تسجيل 602 حالة وفاة جديدة. وأعلن المدير العام للدفاع المدني بالبلاد أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 162 ألفا و488 إصابة، بما فيهم المتعافون والوفيات. وأوضح أن عدد الوفيات بلغ 21 ألفا و67، إثر تسجيل 602 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 37 ألفا و130، بعد تسجيل ألف و695 متعافيا جديدا. ومع تسجيل 675 إصابة جديدة، أشار بوريللي إلى أن البلاد سجلت اليوم أدنى نسبة إصابات بالفيروس، منذ 10 مارس/آذار الفائت. 13:37 بتوقيت غرينتش- أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 143 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 2415 إصابة. ولم يقدم وزير الصحة أي تحديث لعدد الوفيات التي بلغت أمس 27 وفاة. 13:33 بتوقيت غرينتش- قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا خلال مؤتمر صحفي اليوم إن إسبانيا تشهد استقرارا في منحنى انتشار فيروس كورونا. ووفقا لبيانات من وزارة الصحة فإن الزيادة اليومية في عدد الحالات المسجلة تتراجع يوميا منذ وصلت إلى ذروة تزيد عن تسعة آلاف حالة في نهاية مارس/آذار الماضي. 13:22 بتوقيت غرينتش- أعلنت السعودية، الثلاثاء، ارتفاع وفيات كورونا إلى 73 بعد تسجيل 8 حالات. وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت 435 إصابة، لتبلغ الحصلية 5369، بينها 889 متعافيا. 13:20 بتوقيت غرينتش- تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من ألف شخص في السويد منذ بدء انتشاره، وفق حصيلة رسمية للسلطات الصحية الثلاثاء. وبلغت الحصيلة 1033 وفاة، و11,445 إصابة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10.3 ملايين نسمة، واتخذ خلافا لغالبية الدول الأوروبية إجراءات غير مشددة لاحتواء انتشار الوباء. 13:12 بتوقيت غرينتش– تمكن مركز البحث والتطوير في جامعة "أرجيس" بولاية قيصري التركية من تحديد الخريطة الجينية لفيروس كورونا. وأوضح مدير المركز أيكوت أوزدارنده لي، وهو أحد عالمين تمكنا من عزل الفيروس في تركيا، أنهم نشروا خريطة الجينات على منصة تسلسل جينات فيروس كورونا-2، المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة (سارس-كوف-2). وأضاف أوزدارنده لي، في البيان، أن المركز نشر تسلسل جينات الفيروس تحت الرمز EPI_ISL_424366، وتم تسجيل جينوم الفيروس في قاعدة بيانات بنك الجينات برقم 2333526. 10:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 10:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 197 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428. 10:15 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية: لم نصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا بعد، و90% من الإصابات تأتي من أوروبا وأميركا. 10:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 641. 9:50 بتوقيت غرينتش –وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74,877، وتسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683. 9:30 بتوقيت غرينتش وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1838. 09:25 بتوقيت غرينتش- 55 إصابة جديدة بالفيروس في الكويت. 09:20 بتوقيت غرينتش- تسجيل 567 وفاة، و3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا. 07:43 بتوقيت غرينتش- ارتفاع الإصابات بالفيروس في أفغانستان إلى 714 بعد تسجيل 49 حالة جديدة. 06:43 بتوقيت غرينتش- سلطنة عمان تعلن تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 813. 06:12 بتوقيت غرينتش- أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26. 05:10 بتوقيت غرينتش- تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلند. 04:43 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ الألماني: 170 وفاة جديدة في ألمانيا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2969 والإصابات إلى 125,098. 04:24 بتوقيت غرينتش- الهند تسجل 1211 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، و31 وفاة، وتمديد الإغلاق حتى 3 مايو/أيار المقبل. 01:30 بتوقيت غرينتش– وكالة شينخوا تقول إن الصين صدقت على إجراء تجارب سريرية على لقاحين ضد فيروس كورونا. 00:35 بتوقيت غرينتش– جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل 1509 وفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الـ24 ساعة الماضية. 00:18 بتوقيت غرينتش– جامعة جونز هوبكنز: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز عتبة المليونين. الاثنين 13 أبريل/نيسان 19:13 بتوقيت غرينتش- 440 ألفا تعافوا من فيروس كورونا حول العالم، بينما تخطت الإصابات 1.9 مليون. 19:10 بتوقيت غرينتش- الأمم المتحدة تعلن ارتفاع وفيات كورونا بين موظفيها حول العالم إلى 3، والإصابات إلى 189. 18:38 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وإجمالي عدد الوفيات يرتفع إلى 164. 18:15 بتوقيت غرينتش- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمدد العزل العام في فرنسا حتى 11 مايو/أيار القادم. 17:51 بتوقيت غرينتش- فرنسا تعلن تسجيل 574 وفاة جديدة بكوفيد-19، والحصيلة الإجمالية في البلاد تناهز 15 ألفا. 17:43 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: 8 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 126. 16:55 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: ارتفاع وفيات فيروس كورونا بواقع 98 إلى 1296 حالة. 16:24 بتوقيت غرينتش- الجزائر.. وزارة الصحة: 20 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 313. 16:21 بتوقيت غرينتش- سنغافورة.. تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2918، وذلك في أكبر زيادة يومية لعدد الإصابات هناك. 16:12 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد وفيات وباء كوفيد-19 في إيطاليا بواقع 566 حالة اليوم الاثنين، بعدما بلغ 431 في اليوم السابق، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى 3153 بالمقارنة مع 4092 أمس. 16:12 بتوقيت غرينتش- إيطاليا تتجاوز سقف عشرين ألف وفاة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 566 وفاة إضافية في 24 ساعة. 16:11 بتوقيت غرينتش- السودان يفرض العزل العام على الخرطوم بعد اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا. 16:05 بتوقيت غرينتش– وكالة الصحة الكندية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 734. 15:44 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل حالتيْ وفاة، و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 78 والإصابات 1378. 15:41 بتوقيت غرينتش- حاكم نيويورك أندرو كومو: أكثر من عشرة آلاف وفاة بفيروس كورونا في الولاية، مع تسجيل 671 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة. 15:06 بتوقيت غرينتش- ارتفاع وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 11,329، إثر تسجيل 717 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية. 14:55 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 22,116، بعد تسجيل 1508 وفيات جديدة. 14:38 بتوقيت غرينتش- مصر.. وزارة الأوقاف تجيز الإفطار في شهر رمضان لمصابي فيروس كورونا. 13:58 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 717 وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 11329. 13:29 بتوقيت غرينتش- وفاة بحار أميركي من طاقم حاملة الطائرات تيودور روزفلت بعد إصابته بكورونا، في أول وفاة لأحد المصابين على متن حاملة الطائرات التي شهدت انتشارا للمرض. 13:12 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25. 13:00 بتوقيت غرينتش- بوتين: روسيا قد تستعين بموارد وزارة الدفاع لمكافحة كورونا. 12:54 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 65 حالة. 12:52 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية: 13% من المصابين بكورونا في مصر من العاملين بالمجال الصحي. 12:45 بتوقيت غرينتش- ماليزيا تسجل 134 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4817. 12:43 بتوقيت غرينتش- بريطانيا أجرت 18 ألف فحص لكورونا خلال 24 ساعة. 12:36 بتوقيت غرينتش- غانا.. 566 إصابة بكورونا وحظر التجول في منطقتين. 12:25 بتوقيت غرينتش- ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في هولندا إلى 2823 حالة. 12:18 بتوقيت غرينتش- إسبانيا تخفف إجراءات الإغلاق مع تراجع وتيرة انتشار كورونا. 12:01 بتوقيت غرينتش- وزير العدل التركي: وفاة ثلاثة سجناء بكوفيد-19. 11:55 بتوقيت غرينتش- الصين تكثف فحوص كورونا لمغادري ووهان. 11:21 بتوقيت غرينتش- وفيات كورونا تصل 788 في القارة الأفريقية. 10:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد المصابين 3231 وشفاء 59 حالة. 10:02 بتوقيت غرينتش- إيران تعلن عن وفاة 111 بكورونا و1617 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 9:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل 517 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17489. 9:28 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية تسجل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73303، وأعلنت الوزارة تسجيل 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 4585. 9:26 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1300. 9:10 بتوقيت غرينتش- تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30589، وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية تسجيل 303 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3917. 9:05 بتوقيت غرينتش- المغرب يعلن تسجيل حالتي وفاة و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1746. 9:05 بتوقيت غرينتش– ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن المحكمة العليا في باكستان طلبت من الحكومة عزل الوزير ظافر ميرزا المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الصحة من منصبه. وأفادت قناة "جيه" الإخبارية بأن رئيس قضاة المحكمة العليا جولزار أحمد أصدر توجيهاته بعزل ميرزا، بعد أن استمع إلى إشعار خاص بوضع فيروس كورونا المستجد في البلاد. وقال أحمد "إننا غير راضين عن أداء الدكتور ظافر ميرزا" مضيفا أنهم سيصدرون توجيهات بعزله من المنصب. 8:58 بتوقيت غرينتش- أكدت وزارة الصحة العامة الكوبية إصابة 56 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ليصل العدد الإجمالي إلى 620 حالة في البلاد. وأشارت إلى أن ألفين و415 شخصا يخضعون للمراقبة السريرية والوبائية، وأن سبعة آلاف و128 من السكان يخضعون للرعاية الأولية. 8:40 بتوقيت غرينتش– ذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين أنها سجلت 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و184 حالة إصابة أخرى. وقالت الوزارة في نشرة أصدرتها إن إجمالي حالات الوفاة بلغ 315 حالة وإجمالي الإصابات 4932 حالة، وأضافت أن 45 مريضا تعافوا من المرض ليبلغ الإجمالي 242. 8:23 بتوقيت غرينتش- ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم أن العاصمة طوكيو سجلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا. لكن هذا الرقم شكل تراجعا عن العدد المسجل أمس والذي بلغ 166 إصابة. 7:50 بتوقيت غرينتش- مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا يعلن تسجيل 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 18328. كما أعلن المركز تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في روسيا إلى 148.

07:10 بتوقيت غرينتش- سلطنة عمان تعلن تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الحصيلة إلى 727.

وقالت الوزارة -في بيان صحفي على موقعها الالكتروني- إن 15 إصابة جديدة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124 حالة، مشيرة إلى تسجيل أربع حالات وفاة. 6:50 بتوقيت غرينتش- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من احتمالات تعرض الأطفال الأشد فقرا في الدول النامية لكارثة بسبب جائحة كورونا. وقال المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا "الجائحة تشكل خطرا وجوديا بالنسبة لملايين الأطفال.. لا يمكننا الحيلولة دون تطور الأزمة الصحية العالمية إلى كارثة عالمية بالنسبة للأطفال، إلا عبر تصرف منسق على المستوى الدولي".

6:14 بتوقيت غرينتش- سجلت تايلند 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" تاويسين ويسانويوتين، إن أغلب الحالات الجديدة في العاصمة بانكوك.

ومنذ تفاقم التفشي في يناير/كانون الثاني، أعلنت تايلند عن حالات إصابة بلغت 2579 حالة وأربعين وفاة، بينما تعافى 1288 وعادوا لمنازلهم. 4:38 بتوقيت غرينتش- أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين تسجيل 2537 إصابة جديدة في ألمانيا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 123016 حالة. وسجلت ألمانيا 126 وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2799 حالة. 04:46 بتوقيت غرينتش- سجّلت الولايات المتحدة مساء الأحد 1514 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، ما يُمثّل تراجعا طفيفا لليوم الثاني على التوالي، حسب جامعة جونز هوبكنز. 04:35 بتوقيت غرينتش- يعقد القادة الآسيويون قمة افتراضية حول كورونا. ويجتمع قادة الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا مع نظرائهم في الصين واليابان وكوريا الجنوبية غدا الثلاثاء لحضور قمة افتراضية حول كورونا. 2:10 بتوقيت غرينتش- سجلت كوريا الجنوبية 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى عشرة آلاف و537 شخصا. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه هي المرة الثانية منذ أواخر فبراير/شباط الماضي التي تنخفض فيها الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أقل من ثلاثين، بعد أن سجلت 27 إصابة جديدة يوم الجمعة الماضي. وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية إلى 217 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة. وبلغ عدد الذين تعافوا من المرض سبعة آلاف و447، بزيادة 79 عن اليوم السابق. 1:57 بتوقيت غرينتش- ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بكورونا في الصين لأعلى مستوى منذ نحو ستة أسابيع. وأعلنت الصين تسجيل 108 حالات إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 1:11 بتوقيت غرينتش- أعلنت السلطات الصومالية فرض حظر تجول ليلي على العاصمة مقديشو، ابتداء من الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر، لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد. ويشمل القرار كافة وسائل النقل العامة والخاصة، وسيتم إغلاق جميع المحال التجارية والمطاعم والفنادق، باستثناء الصيدليات ومحال بيع الأغذية. 00:39 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: 1514 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في الولايات المتحدة، والعدد الإجمالي للوفيات يتجاوز 22 ألفا. 00:30 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية الإثيوبية تعرب عن قلقها من ترحيل السعودية آلاف الإثيوبيين دون إخضاعهم لفحص كورونا.

الأحد 12 أبريل/نيسان 21:00 بتوقيت غرينتش- الرئاسة التركية تعلن رفض الرئيس رجب طيب أردوغان الاستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية سليمان صويلو على خلفية أزمة تنفيذ حظر التجول. 19:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التونسية تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا و22 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 19:20 بتوقيت غرينتش- وزير الداخلية التركي يقدم استقالته على خلفية انتقادات وجهت إلى طريقة تنفيذ قرار حظر التجول لمواجهة كورونا، وقال إنه يتحمل نتيجة خطأ إعلان الحظر قبل ساعتين فقط من تنفيذه. 19:10 بتوقيت غرينتش- الأردن يمدد تعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى نهاية أبريل/نيسان الجاري. 19:00 بتوقيت غرينتش- الإمارات تسجل حالتي وفاة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بالفيروس إلى 22، في حين سجلت 387 إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4123. 19:00 بتوقيت غرينتش- مصر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. 18:10 بتوقيت غرينتش- فرنسا تسجل 315 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 14393. 17:00 بتوقيت غرينتش- الجزائر تسجل 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا و64 إصابة جديدة و55 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجموع المتوفين 275 وعدد المتعافين 460. 17:00 بتوقيت غرينتش- الدفاع المدني الإيطالي يسجل 431 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة للوفيات اليومية منذ 18 مارس/آذار الماضي. 16:55 بتوقيت غرينتش- تركيا تسجل 97 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4789 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 16:50 بتوقيت غرينتش- اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان تقرر حظر السفر بين المدن والولايات اعتبارا من اليوم لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 14:44 بتوقيت غرينتش- بريطانيا تتخطى عتبة الـ10 آلاف وفاة جراء وباء كورونا. 14:06 بتوقيت غرينتش- إندونيسيا تفرض قيودا على وسائل المواصلات لاحتواء انتشار الفيروس. 13:35 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر المستشفى. 13:14 بتوقيت غرينتش- الصين تسجل 97 إصابة لوافدين من الخارج، في أعلى حصيلة منذ أوائل مارس/آذار الماضي وبدء تسجيل هذه الإصابات. 12:23 بتوقيت غرينتش- إصابات كورونا في هولندا تتجاوز 25 ألفا والوفيات 2737. 12:10 بتوقيت غرينتش- ارتفاع وفيات كورونا بإيران إلى 4474 بعد وفاة 117 شخصا. 11:00 بتوقيت غرينتش- ارتفاع الوفيات المسجلة ليلا في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16,972. 11:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في البحرين تعلن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 11:35 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: النرويج تؤكد تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 6415. 11:33 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 251 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2979 والوفيات إلى 7. 11:15 بتوقيت غرينتش- الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة القدس المحتلة. 10:49 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية تعلن وفاة 117 جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 4474، وتسجيل 1657 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 71,686. 10:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 630. 10:01 بتوقيت غرينتش- إسبانيا تعلن تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 16,972، وتسجيل 4167 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 166,019. 10:01 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1617. 09:37 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1234. 09:18 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية تعلن تسجيل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 29,647، وتسجيل 268 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3614. 08:55 بتوقيت غرينتش- ماليزيا تعلن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 4683. 08:27 بتوقيت غرينتش- إندونيسيا تسجل 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 373، وتسجيل 399 إصابة ليصل الإجمالي إلى 4241. 07:49 بتوقيت غرينتش- السلطات الفلبينية تعلن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة جديدة. 07:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 600. 06:45 بتوقيت غرينتش- مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا يعلن تسجيل 2186 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 15770، وتسجيل 24 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 130. 06:03 بتوقيت غرينتش- وكالة الأنباء السعودية: تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر في جميع مناطق المملكة. 05:42 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 599. 05:13 بتوقيت غرينتش- الحكومة الإندونيسية تفرض قيودا على وسائل النقل العام قبل النزوح السنوي إلى القرى بنهاية شهر رمضان في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا. 04:51 بتوقيت غرينتش- البنك الدولي: من المرجح أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى هذا العام أسوأ نمو لها منذ أربعين عاما بسبب تفشي فيروس كورونا. 04:17 بتوقيت غرينتش- معهد روبرت كوخ الألماني: 120479 إصابة مؤكدة في ألمانيا بفيروس كورونا وعدد الوفيات 2673. 02:33 بتوقيت غرينتش- الحكومة الفنزويلية: تمديد "حال التأهّب" التي كان أُعلِن عنها في 13 مارس/آذار لثلاثين يومًا، وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. 02:13 بتوقيت غرينتش- سجلت كوريا الجنوبية 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى عشرة آلاف و512 شخصا. 01:34 بتوقيت غرينتش- الصين: 1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج ترفع عدد الإصابات إلى 82052 مع وفيات وصلت إلى 3339. 01:17 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المكسيكية تعلن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 4219 والوفيات إلى 273. 01:00 بتوقيت غرينتش- بنما تعلن تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات 3234 والوفيات إلى 79. 00:42 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: 1920 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بالولايات المتحدة، والعدد الإجمالي للوفيات يتجاوز 20 ألفا ويصل إلى 20506. 00:16 بتوقيت غرينتش- السلطات الصينية تعلن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين من الخارج، مقارنة بـ 46 حالة جديدة أعلنت في اليوم السابق. وتم تسجيل 63 إصابة جديدة عديمة الأعراض مقارنة بـ 34 إصابة جديدة مماثلة سجلت في اليوم السابق. السبت 11 أبريل/نيسان 22:29 بتوقيت غرينتش- ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز يقرر تمديد حظر التجول في المملكة حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية. 19:35 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 146. 18:505 بتوقيت غرينتش- فوكس نيوز تنقل عن مصدر بالبحرية الأميركية تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت. 17:35 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 619 وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19468، ووزارة الصحة التركية تعلن تسجيل 95 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1101. 17:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 353 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 13832. 13:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية تسجل 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9875، والدنمارك تؤكد تسجيل 177 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 5996، و13 وفاة ليصل الإجمالي إلى 260. 13:10 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20 وتعافي 170 حالة، بالتوازي مع تسجيل 376 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3736. 12:40 بتوقيت غرينتش- السعودية تسجل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 52 وتعافي 35 حالة، و382 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4033. 12:00 بتوقيت غرينتش- السويد تسجل 466 إصابة جديدة لتصل الإصابات إلى 10151، والنرويج تسجل 76 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 6320 إصابة، وهولندا تسجل 1316 إصابة جديدة و132 حالة وفاة. 11:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728 وتعافي 20 حالة. 10:00 بتوقيت غرينتش- إيران تسجل 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 70,029، وتسجيل 125 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 4357. 9:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل 510 وفيات جديدة بفيروس كورونا، و4830 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 9:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تعلن 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1527 إصابة، و3 وفيات جديدة، وتعافي 141. 9:25 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية الماليزية تسجل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات. 9:25 بتوقيت غرينتش- السلطات الفلبينية تعلن تسجيل 26 وفاة، و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 9:20 بتوقيت غرينتش وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 619. 9:10 بتوقيت غرينتش- تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا ليصل الإجمالي إلى 28,018. وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية تسجيل 327 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 3346. 9:00 بتوقيت غرينتش- تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت ليصل الإجمالي إلى 1154. 8:55 بتوقيت غرينتش- تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و330 إصابة جديدة في إندونيسيا. 8:40 بتوقيت غرينتش- السلطات الروسية تعلن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 106. كما أعلنت تسجيل 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 13,584. 8:26 بتوقيت غرينتش- قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم. 8:16 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 555. 8:10 بتوقيت غرينتش- مددت بنغلاديش إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد لمدة 11 يوما، أي حتى 25 أبريل/نيسان الجاري، وذلك بعد وصول إصابات كورونا إلى أكثر من 400 حالة. 8:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية تعلن عن تسجيل 62 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 546. 7:50 بتوقيت غرينتش- تسجيل 97 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10,505، بالإضافة إلى 95 وفاة. 7:10 بتوقيت غرينتش- أظهرت دراسة أجريت في مستشفى ميداني في ووهان ونشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن فيروس كورونا المستجد يلوث الأسطح والهواء في محيط المرضى لمسافة قد تصل إلى أربعة أمتار. 4:16 بتوقيت غرينتش- أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 10,480 حالة، وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 211. 3:44 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا إلى 4 حالات، بعد تسجيل حالتين خلال الـ24 ساعة الماضية. 3:01 بتوقيت غرينتش- أعلنت الصين عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 42 حالة لمسافرين قادمين من الخارج.

02:15 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 500 ألف إصابة، أي حوالي ربع عدد الإصابات المسجلة في كل العالم. 00:55 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بلغ 2108، مسجلا بذلك أعلى معدل وفيات يومي في العالم منذ ظهور الفيروس قبل نحو أربعة أشهر. الجمعة 10 أبريل/نيسان 19:40 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول "لا يعجبني انحياز منظمة الصحة العالمية للصين وأريد التأكد من أن أموالنا تصرف بالطريقة الصحيحة".

19:20 بتوقيت غرينتش- تركيا تعلن حظرا للتجوال في 31 محافظة اعتبارا من منتصف هذه الليلة وحتى منتصف ليلة الأحد المقبل.

18:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 17 وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 10 وفيات و74 إصابة جديدة.

18:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية تؤكد تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3360.

17:00 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية تعلن أن إجمالي عدد الوفيات في العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 100 ألف. 16:50 بتوقيت غرينتش- وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية تعلن تسجيل 570 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18849. 15:45 بتوقيت غرينتش- مدير عام منظمة الصحة العالمية يقول "لا يوجد أي بلد محصن من تفشي كورونا ولا يمكن لأي بلد الادعاء أن نظامه الصحي قوي، والتسرع في رفع إجراءات الحجر الخاصة بكورونا قد يؤدي إلى عودة قاتلة للوباء". 15:40 بتوقيت غرينتش- بريطانيا تعلن تسجيل 5706 إصابة جديدة و980 حالة وفاة جراء كورونا خلال الساعات 24 الماضية.

14:44 بتوقيت غرينتش- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن العالم مقبل على "واقع جديد" بعد تجاوز محنة كورونا، معربا عن ثقته بأن تركيا ستتمكن من التغلب على خطر الوباء.

14:21 بتوقيت غرينتش- دفعة ثانية من المعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا قادمة من الصين تصل الجزائر. وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن طائرتي نقل عسكريتين تابعتين للقوات الجوية على متنهما شحنة ثانية من المعدات الطبية -التي تم اقتناؤها من الصين بحمولة تقدر بـ30 طن- وصلتا مطار هواري بومدين. 14:08 بتوقيت غرينتش- منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي تتخطى عتبة 50 ألف إصابة بفيروس كورونا، بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى الأرقام المعلنة رسميا وإلى بيانات منظمة الصحة العالمية. 14:05 بتوقيت غرينتش- وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ينتقد رد الفعل الأميركي إزاء تفشي كورونا، واصفا إياه بأنه "بطيء للغاية". 13:45 بتوقيت غرينتش- حصيلة وفيات كورونا في سويسرا تتجاوز 800 والإصابات 24 ألفا، وفق بيانات جديدة لوزارة الصحة السويسرية. 13:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تقول إن عدد الوفيات اليومية انخفض مرة أخرى اليوم إلى 605، وهو أدنى رقم منذ 24 مارس/آذار الماضي، فيما انخفض معدل الزيادة اليومية في الوفيات إلى 4% من 20% قبل أسبوعين. 12:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2512. 12:49 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 609. 12:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3651. 12:23 بتوقيت غرينتش- المغرب يعلن اكتشاف 57 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1431 والوفيات إلى 105. 12:21 بتوقيت غرينتش- الكويت تعلن تسجيل 83 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 993. 12:09 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية تعلن تسجيل 500 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3019، فيما سجلت 1648 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات 26,667. 11:15 بتوقيت غرينتش- الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 266، وتم تسجيل وفاتين اثنتين أيضا.



10:45 بتوقيت غرينتش- فرنسا تعلن اكتشاف 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"، بحسب ما أكدت وزارة الدفاع الفرنسية. 10:15 بتوقيت غرينتش- حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران ترتفع إلى 4232، بعد تسجيل 122 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 68,192، وفق بيان لوزارة الصحة الإيرانية. 10:11 بتوقيت غرينتش- إصابات كورونا حول العالم تتجاوز المليون و600 ألف، حسب معطيات حديثة لموقع "ورلد ميتر" المتخصص. 10:07 بتوقيت غرينتش- السلطات الإسرائيلية تعلن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 92، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 10,095، بينهم 164 في حالة صحية حرجة. 10:00 بتوقيت غرينتش- مصادر روسية تقول إن الحكومة السورية سجلت 19 إصابة بفيروس كورونا في البلاد. 08:35 بتوقيت غرينتش- المجر تعلن تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابة بفيروس كورونا، حيث أظهرت بيانات حكومية أن حالات الإصابة بالفيروس زادت بواقع 210 إصابات لتصل إلى 1190، وهي أكبر نسبة زيادة يومية منذ ظهور الفيروس. 08:00 بتوقيت غرينتش- شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي تتبرع لنحو 50 دولة بمئة مليون جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار يستخدم في علاج الملاريا ويروج له البعض كسلاح محتمل في مكافحة كورونا. 6:20 بتوقيت غرينتش- تايوان تعلن سادس وفاة جراء كورونا، وارتفاع عدد الإصابات بالوباء إلى 382 في عموم البلاد، بحسب بيانات لوزارة الصحة التايوانية. 6:00 بتوقيت غرينتش- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من أن جائحة فيروس كورونا المستجد تشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. وقال غوتيريش خلال إحاطة مغلقة قدمها لأعضاء مجلس الأمن إن الجائحة قد تؤدي إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية والعنف، مما قد يقوض القدرة على مكافحة المرض. 5:45 بتوقيت غرينتش- السلطات الأسترالية تعلن أنها ستستعين بطائرات مروحية، وتفرض نقاط تفتيش وغرامات قاسية على كل من يخالف قرارات حظر السفر خلال عطلة عيد الفصح. 5:35 بتوقيت غرينتش- اليمن يسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت. 5:20 بتوقيت غرينتش- تايلند تعلن تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة واحدة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2473 و33 وفاة. 4:58 بتوقيت غرينتش- كوريا الجنوبية تعلن إصابة 27 شخصا إضافيا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك تاسع يوم على التوالي يقل فيه عدد الإصابات عن حاجز المئة إصابة، وبهذه الحصيلة اليومية يرتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 10,450، فيما توفي 208 أشخاص جراء الفيروس. 4:25 بتوقيت غرينتش- بيانات رسمية تظهر فقدان 16.8 مليون أميركي عملهم خلال ثلاثة أسابيع فقط، بسبب التداعيات السلبية لتفشي وباء كورونا. 3:55 بتوقيت غرينتش- شركة "توب غلوف كوربورايشن" الماليزية -وهي أكبر منتج قفازات طبية في العالم- تعلن التحول بشكل كامل إلى إنتاج الكمامات انسجاما مع الطلب المتزايد عليها بسبب فيروس كورونا، وتعلن عن إنشاء وحدة إنتاج جديدة ستفتتح في غضون شهرين، بطاقة إنتاجية تبلغ 110 ملايين كمامة في العام. 3:40 بتوقيت غرينتش- إيطاليا تعلن تجاوز وفيات الأطباء المصابين بفيروس كورونا -لدى مزاولتهم مهامهم- المئة، وفق بيانات لجنة الصحة الإيطالية. 2:45 بتوقيت غرينتش- المكسيك تعلن عن وفاة امرأتين حاملين جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع عدد الوفيات المسجلة حتى الآن في البلاد إلى 194، وذكرت السلطات الصحية أن إحدى السيدتين أنجبت طفلها قبل أن تتوفى، وأن الرضيع يعاني من مشاكل تنفسية. 2:20 بتوقيت غرينتش- أكبر سجون مدينة شيكاغو الأميركية يسجل حوالي 450 إصابة بفيروس كورونا في صفوف السجناء والموظفين، وفق ما ذكر مسؤولون في إدارة السجون الأميركية، ويعد هذا الرقم أكبر عدد من المصابين يسجل في مؤسسة واحدة حتى الآن بالولايات المتحدة. 2:11 بتوقيت غرينتش- الأرجنتين تسجل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنقضية، وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 79 حالة، بينما ارتفعت الإصابات إلى 1894 بعد تسجيل 99 إصابة. 1:37 بتوقيت غرينتش- الولايات المتحدة تسجل 1783 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة تقل قليلا عن تلك المسجلة في اليوم السابق والتي بلغت 1973 وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. 00:15 بتوقيت غرينتش- البر الرئيسي الصيني يسجل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 38 حالة تشمل مسافرين من الخارج مقارنة بـ63 حالة قبل يوم. وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه جرى تسجيل 47 إصابة جديدة بالفيروس غير مصحوبة بأعراض في البر الرئيسي، بانخفاض عن 61 إصابة في اليوم السابق، ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي الآن 81,907، في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى 3336. الخميس 9 أبريل/نيسان 22.30 بتوقيت غرينتش- استمرت معدلات البطالة في الولايات المتحدة بالارتفاع بشكل هائل، حيث أظهرت بيانات نشرت الخميس أن 17 مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ منتصف مارس/آذار الماضي رغم الجهود التي يبذلها المسؤولون للحدّ من الضرر الناتج عن جائحة كورونا. وأطلق الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس برامج إقراض جديدة لضخ 2.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، بينما حاول رئيسه جيروم باول تقديم تطمينات قائلا إنّ التعافي سيكون "قويا". 21:30 بتوقيت غرينتش- قالت منصة "وورلد متر" المتخصصة في متابعة مختلف الإحصاءات حول العالم، إن وفيات فيروس كورونا حول العالم تعدت مساء أمس الخميس 95 ألفا، بزيادة أكثر من 5000 حالة خلال ساعات. وأظهرت أرقام المنصة نفسها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ مليونا و593 ألفا و515 حالة، كما تجاوزت حصيلة المتعافين من المرض حتى الساعة نفسها عتبة 355 ألفا. 21:15 بتوقيت غرينتش- الإمارات العربية المتحدة تعلن عن وفاتين و331 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك ارتفع عدد الوفيات إلى 14، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 2990. كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تعافي 29 مصابا، ليرتفع بذلك مجموع المتعافين إلى 268. 21:00 بتوقيت غرينتش- البرازيل تعلن عن 141 وفاة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 941. وأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 17 ألفا و857 حالة، بعد تسجيل 1930 إصابة جديدة. 20:45 بتوقيت غرينتش- ألمانيا تسجل أكثر من 50 ألف حالة شفاء من كورونا. ويبلغ عدد المصابين بالفيروس الخاضعين للعلاج في العناية المركزة قرابة 3000. 20:10 بتوقيت غرينتش- وزراء المالية الأوروبيون يقرّون خطة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو لمواجهة تداعيات كورونا. 19:50 بتوقيت غرينتش- إسرائيل تعلن عن 13 وفاة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 86. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين إلى 9968، إثر تسجيل 564 حالة جديدة. 19:30 بتوقيت غرينتش- عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يبلغ نحو 16 ألفا، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز. كما بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 450 ألفا.

19:00 بتوقيت غرينتش ــ وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة. 18:20 بتوقيت غرينتش ــ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر وحدة العناية المركزة في المستشفى. 17:15 بتوقيت غرينتش ــ المغرب يعلن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 1374. 17:10 بتوقيت غرينتش ــ وزير الصحة الأردني يعلن تسجيل وفاة سابعة و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 14:40 بتوقيت غرينتش ــ تركيا تعلن تسجيل 4056 إصابة جديدة، بينما توفيت 96 حالة، بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات. 14:10 بتوقيت غرينتش ــ رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة يعلن تسجيل 400 إصابة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات روزفلت. 13:30 بتوقيت غرينتش ــ السلطات الصحية الكندية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 461 والإصابات إلى 19774. 12:40 بتوقيت غرينتش ــ وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3287. 12:10 بتوقيت غرينتش ــ وزارة الصحة السويدية تعلن تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9141. 10:24 بتوقيت غرينتش ــ وزارة الصحة اللبنانية تؤكد تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 582. 10:20 بتوقيت غرينتش ــ قطر تسجل 166 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2376 وحالات الشفاء إلى 206. 09:56 بتوقيت غرينتش ــ سلطات الصحة المغربية تعلن تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات 1346، كما قضى المرض على ثلاثة أشخاص آخرين ليصل الإجمالي إلى 96 وفاة. 09:45 بتوقيت غرينتش ــ إيران تقول إنها سجلت 1634 إصابة جديدة بمرض كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66220، وتأكدت 117 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 4110. 09:32 بتوقيت غرينتش ــ تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت ليرتفع إجمالي المصابين إلى 910. 09:07 بتوقيت غرينتش ــ وزارة الصحة البلجيكية تسجل 283 وفاة جديدة وارتفاع عدد الوفيات إلى 2523 والإصابات إلى 24983. 07:54 بتوقيت غرينتش ــ روسيا تسجل 13 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 76. 07:35 بتوقيت غرينتش ــ وزارة الصحة العُمانية تعلن تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 457 وحالات الشفاء إلى 109، ووزير الصحة يقول إن الإصابات في تزايد ولم تصل بعد إلى الذروة. 07:23 بتوقيت غرينتش ـــ وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل وفاة 15 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الوفيات إلى 79 والإصابات إلى 9755. 06:20 بتوقيت غرينتش – الهند تحدد وتغلق النقاط الساخنة لفيروس كورونا في العاصمة حيث سيحصل الناس على الغذاء والأدوية والإمدادات الأخرى على عتبات منازلهم ولن يسمح لهم بمغادرة هذه المناطق. 05:10 بتوقيت غرينتش – الأمم المتحدة تدعو دول جنوب شرق آسيا لحماية صحة المهاجرين. 4:52 بتوقيت غرينتش– معهد روبرت كوخ الألماني يعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 2107 والإصابات إلى 108202. 4:51 بتوقيت غرينتش– باكستان تعلن خمس وفيات جديدة و99 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ستين والإصابات إلى 4263. 4:49 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن عن عشر وفيات بكورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 74 والإصابات إلى 9519. 04:30 بتوقيت غرينتش – تم العثور على أول حالة بين سكان يانومامي في البرازيل، وهي لمريض يبلغ من العمر 15 عاما. 04:10 بتوقيت غرينتش – إشارات إيجابية في نيوزيلندا بعد أسبوعين من الإغلاق

حيث سجلت 19 إصابة فقط، وهو أقل عدد من حالات الإصابة في ما يقرب من ثلاثة أسابيع. 03:20 بتوقيت غرينتش – الصين تعالج مجموعة من الفيروسات التاجية في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية، وفرضت البلاد قواعد حجر صحي صارمة على أي شخص يصل إلى البلاد من الخارج. 1:20 بتوقيت غرينتش- المكسيك تسجل 396 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 3181 إصابة و174 وفاة. 1:00 بتوقيت غرينتش- بر الصين الرئيسي يسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة. 00:30 بتوقيت غرينتش- الولايات المتحدة تسجّل لليوم الثاني على التوالي نحو ألفي وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

الأربعاء 8 أبريل/نيسان 22.30 بتوقيت غرينتش- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن صحة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الذي يرقد في العناية المركزة بعدما أصيب بمرض كوفيد-19، تتحسن فيما يبدو. وأضاف أنه تحدث مع مندوبين من المملكة المتحدة. 22.10 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء الأربعاء، تسجيل حالة وفاة و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بما يرفع العدد الإجمالي إلى 24 وفاة و628 إصابة. وأضافت الوزارة في بيان، أنها أجرت نحو 604 تحاليل لمشتبهين جدد بإصابتهم، مما رفع إجمالي التحاليل إلى نحو 9000 تحليل. 21:50 بتوقيت غرينيتش: إحصاء لرويترز يؤكد أن وفيات فيروس كورونا في أميركا تجاوزت 14.600، ليصبح ثاني أعلى عدد مسجل في العالم بعد إيطاليا. 21:40 بتوقيت غرينيتش: إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز 1.5 مليون. وجاءت الولايات المتحدة في الصدارة من حيث عدد الإصابات بـ422 ألفا، تلتها إسبانيا بـ146 ألفا، ثم إيطاليا بـ139 ألفا، ثم فرنسا بـ112 ألفا، فألمانيا بـ111 ألفا. 21:30 بتوقيت غرينيتش: صربيا تعلن إصابة نجل رئيسها ألكسندر فوتشيتش بفيروس كورونا، وقالت إنه يخضع للمراقبة في مركز الأمراض المعدية بالعاصمة بلغراد. 21.00 بتوقيت غرينتش- فتح التحالف بقيادة الرياض في اليمن مساء الأربعاء نافذة لإحلال السلام في البلد الغارق في الحرب بإعلانه وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، من أجل التركيز على مكافحة فيروس كورونا وتهيئة الظروف لبدء محادثات مع الحوثيين لإنهاء النزاع. وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه "يعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس" في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ)، مشيرا إلى أن مدة الهدنة "قابلة للتمديد". 20:20 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: 17052 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، و1255 وفاة خلال الساعتين الأخيرتين. 17:15 بتوقيت غرينتش- حظر تجول شامل في الأردن يومي الجمعة والسبت ضمن إجراءات لمواجهة فيروس كورونا. 17:05 بتوقيت غرينتش- في تركيا: تسجيل 4117 إصابة ليصل الإجمالي إلى 38226، وتسجيل 87 وفاة ليصل الإجمالي إلى 812. 16:30 بتوقيت غرينتش- بريطانيا: تسجيل 938 وفاة جديدة في أعلى عدد وفيات يومي والإجمالي يرتفع إلى أكثر من 7 آلاف.

16:20 بتوقيت غرينتش- المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدعو إلى عدم تسييس جائحة كورونا، ويدعو واشنطن وبكين إلى توحيد الجهود.

15:20 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء الإيطالي يقول للجزيرة إن "النظام الصحي غير مؤهل لهذا النوع من الطوارئ، وكان لدينا أسابيع قليلة للتأقلم، وهناك تراجع إيجابي في الإصابات بفيروس كورونا، وهذا يعني أن إجراءاتنا تحرز نتائج".

14:55 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية البريطانية: تسجيل 936 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة إلى 7172.

14:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الدفاع الأميركية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيها إلى 3160.

11:44 بتوقيت غرينتش- السلطات المصرية تعلن تمديد حظر حركة المواطنين والطائرات وبقية الإجراءات الاحترازية المطبقة لاحتواء كورونا لمدة أسبوعين. 10:51 بتوقيت غرينتش- قطر تعلن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2210، بينما تسجل تعافي 28 حالة ارتفع بها عدد المتعافين إلى 178. 10:06 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 575. 09:59 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1242. 09:47 بتوقيت غرينتش- إيران تعلن تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4003، وتسجيل 1997 إصابة جديدة ارتفع بها عدد المصابين إلى 64586. 09:37 بتوقيت غرينتش- إسبانيا تسجل 6180 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 146690، في حين سجلت 757 وفاة جديدة ارتفع بها عدد الوفيات إلى 14555. 09:10 بتوقيت غرينتش- الكويت تعلن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 855. 09:09 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية تعلن تسجيل 1209 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 23403، و2240 حالة وفاة. 08:46 بتوقيت غرينتش- الدانمارك تعلن تسجيل 408 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5386. 08:00 بتوقيت غرينتش- سويسرا تعلن تجاوز حصيلة الوفيات جراء وباء كورونا 700 حالة، وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 22700 حالة. 07:45 بتوقيت غرينتش- مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا يقول إن "الوقت لم يحن بعد" لتخفيف الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد رغم ظهور "مؤشرات إيجابية" في بعض الدول بالقارة العجوز. 07:30 بتوقيت غرينتش- عدد الإصابات في روسيا البيضاء يتجاوز الألف، وبقاء عدد الوفيات دون ارتفاع (13 حالة). 07:10 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يعلن حالة الطوارئ في البلاد للحد من انتشار كورونا. 06:55 بتوقيت غرينتش- ماليزيا تسجل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4119، وعدد الوفيات إلى 65 حالة. 06:50 بتوقيت غرينتش- بولندا تعلن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على أراضيها إلى 5 آلاف شخص، و136 حالة وفاة. 06:48 بتوقيت غرينتش- الرئيس الإيراني حسن روحاني يحث صندوق النقد الدولي على منح بلاده قرضا طلبته بقيمة خمسة مليارات دولار لدعم الجهود الحكومية لاحتواء وباء كورونا. 06:43 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 419 حالة. 06:28 بتوقيت غرينتش- وزراء المال الأوروبيون يفشلون، بعد مباحثات مكثفة دامت 16 ساعة، في التوصل إلى اتفاق حول خطة إنعاش ضد تفشي فيروس كورونا ويعلنون عن عقد اجتماع ثان غدا الخميس. 06:08 بتوقيت غرينتش- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين "بشدة" القصف المكثف لليوم الثاني على التوالي لمستشفى الخضراء العام في طرابلس، بحسب بيان صدر في نيويورك. ونبه غوتيريش إلى "أن الهجمات على العاملين في المجال الصحي والمستشفيات والمرافق الطبية التي يحميها القانون الإنساني الدولي، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب". 08:42 بتوقيت غرينتش- مدينة ووهان الصينية، منشأ وباء كورونا المستجد، تبدأ بالسماح للناس بمغادرتها لأول مرة منذ عزل المدينة قبل 76 يوما، رغم مخاوف من موجة ثانية من العدوى إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان. 08:37 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 9404 حالات. 07:56 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية تقول إن كوريا الشمالية، وهي واحدة من الدول القلائل التي لم تسجل حتى الآن حالات إصابة بوباء كورونا، أبلغتها بأنها تواصل الفحص ووضعت أكثر من خمسمئة شخص في الحجر الصحي. 07:01 بتوقيت غرينتش- وفاة المغني الأميركي جون براين، الحائز على جائزة غرامي، بسبب مضاعفات وباء كورونا عن عمر ناهز 73 عاما، وفق صحيفة نيويورك تايمز. 06:24 بتوقيت غرينتش- المغرب يعلن تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1184، فيما توفي تسعون شخصا وبلغ عدد المتعافين 93. 06:01 بتوقيت غرينتش- ولادة طفلين سليمين لمصابتين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى بالعاصمة البيروفية ليما، والسلطات تؤكد أن الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض للرضيعين. 05:25 بتوقيت غرينتش- منظمة العفو الدولية تطالب السلطات الفلبينية بالتحقيق في تجاوزات بحق مواطنين خالفوا إجراءات حظر التجول، بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تصرفات مهينة من قبل رجال الشرطة بحق مخالفين للحظر. 04:50 بتوقيت غرينتش- ألمانيا وتايلند تسجلان حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت السلطات الألمانية عن وفاة 254 شخصا بالوباء ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1861. في المقابل، سجلت في تايلند ثلاث وفيات جديدة، كلهم مواطنون أجانب، لترتفع الحصيلة إلى ثلاثين. 04:25 بتوقيت غرينتش- رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تعبر عن تفاؤلها "الحذر" من إمكانية احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد بعد تسجيل أدنى عدد من الإصابات بالفيروس خلال 15 يوما. فقد سجلت السلطات النيوزيلندية اليوم خمسين حالة إصابة، مقابل 54 حالة أمس و67 حالة أول أمس الاثنين، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 1210 وحالة وفاة. 04:10 بتوقيت غرينتش- نواب برلمانيون في جنوب شرق آسيا يحذرون من أن تتخذ الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا ذريعة من قبل حكومات المنطقة لتقوية سلطتها، وقمع المعارضين وتقويض المؤسسات. 03:50 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إن منظمة الصحة العالمية "أخفقت حقا" في الاستجابة لنداء كورونا، منددا بطريقة إدارتها للتصدي للوباء ومتهما إياها بـ "الانحياز" للصين. كما هدد ترامب بتعليق دفع المساهمة المالية لبلاده في المنظمة، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم مالي فيها. 02:05 بتوقيت غرينتش- هونغ كونغ تمدد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي، بما في ذلك حظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، حتى 23 أبريل/نيسان الجاري. وتشمل التدابير أيضا إغلاق الحانات، فضلا عن دور السينما والصالات الرياضية والنوادي الليلية، كما تمت إضافة صالونات التجميل والتدليك إلى القائمة. 01:30 بتوقيت غرينتش- الصين تسجل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كلها لأشخاص قادمين من الخارج، وفق بيان للجنة الصحة الوطنية. الثلاثاء 7 أبريل/نيسان 22:30 بتوقيت غرينيتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل نحو ألفي وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وهي أكبر حصيلة يومية في العالم منذ ظهور الوباء بالصين في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي. 22:00 بتوقيت غرينتش- ترامب يعلن عزمه تعليق المساهمة الأميركية في تمويل منظمة الصحة العالمية، ويتهمها بتضليل بلاده في ما يتعلق باستمرار الرحلات الجوية إلى الصين. وكشف وزير الصحة التركي في مؤتمر صحفي أن عدد الاختبارات الطبية الخاصة بكورونا بلغ حتى الآن 228,868، وأن عدد المصابين به بلغ 3892 مصابا جديدا، وأن العدد الكلي ارتفع إلى 34,109، بينما بلغ عدد المتعافين منه 1582. 21:00 بتوقيت غرينتش- مؤسس موقع تويتر جاك دورسي يتبرع بمليار دولار لمكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن المبلغ المتبرع به سيكون على شكل أسهم يملكها في شركة "سكوير"، وسيحول إلى مؤسسة خيرية تابعة له. 20:40 بتوقيت غرينتش- استقالة قائد سلاح البحرية الأميركية، على خلفية إدارته لأزمة تفشّي كورونا على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت. 20:20 بتوقيت غرينتش- الحكومة التي تسير مناطق شرق ليبيا، تعلن ظهور أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المنطقة. 20:00 بتوقيت غرينتش- أكثر من 80 ألف وفاة في العالم جراء فيروس كورونا المستجد، وفق إحصائية لوكالة الصحافة الفرنسية تحدثها كل يوم وتستند فيها إلى مصادر رسمية. 19:30 بتوقيت غرينتش- إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن أن "كتيبة الحرب الإلكترونية" باتت تعمل بنصف طاقتها، إثر إصابة 4 من جنودها بفيروس كورونا ودخول 150 آخرين للحجر الصحي. وأوضحت الإذاعة أن جنديا من الكتيبة أصيب بكورونا خلال مشاركته في أحد الاحتفالات بعيد "البوريم" (المساخر) في 10 مارس/آذار الماضي، ونقل العدوى إلى 3 جنود، فيما ظهرت الأعراض على 23 آخرين. 19:10 بتوقيت غيرينتش- فرنسا تعلن 1427 وفاة جديدة بالفيروس لترفع الحصيلة إلى 10 آلاف و328 وفاة. وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 109,069، إثر تسجيل 3777 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

19:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات. 18:55 بتوقيت غرينتش- أمير دولة قطر يوجّه بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتتضمن المساعدات مستشفيين ميدانيين. 18:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة جديدة جراء الإصابة به. 17:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 12 حالة. 17:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 64 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل الإجمالي إلى 1184. كما سجلت 10 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 90. 16:50 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية تعلن تسجيل 9840 إصابة جديدة و837 وفاة في غضون 5 ساعات. 16:45 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي يعلن تسجيل 76 وفاة جديدة بالفيروس و3892 إصابة. 16:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الدفاع الأميركية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في صفوف العاملين فيها إلى 2657. 16:30 بتوقيت غرينتش- تسجيل 3000 إصابة جديدة في إيطاليا، وهو أقل معدل للإصابات خلال يوم واحد منذ 25 يوما. كما شهدت تسجيل 604 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية 16:30 بتوقيت غرينتش- وزير خارجية بريطانيا يؤكد أن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون مستقرة ولا يحتاج إلى الاستعانة بجهاز التنفس الاصطناعي. 16:26 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية تسجل 45 إصابة جديدة بالفيروس، و20 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تعافى 23 شخصا من المرض. 16:20 بتوقيت غرينتش- تسجيل 225 إصابة جديدة في قطر ووفاتين خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تعافى 19 شخصا. 16:15 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة السعودي: دراسات تتوقع أن تتراوح الإصابات بفيروس كورونا لدينا ما بين 10 آلاف و200 ألف إصابة. 16:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البحرينية: 55 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 811. 15:30 بتوقيت غرينتش- حاكم ولاية نيويورك يعلن تسجيل 731 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة وفيات يومية بالولاية. 15:20 بتوقيت غرينتش- ترامب يقول إن منظمة الصحة العالمية ضللت بلاده فيما يتعلق بمنع السفر من وإلى الصين على إثر تفشي كورونا، ويتهمها بالعمل لمصلحة بكين، ويعلن عزمه إعادة النظر في التعامل معها. 15:00 بتوقيت غرينتش- وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يقول إن بلاده تقدم الآن 225 مليون دولار إضافية "للدول الأخرى لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس كورونا". 14:50 بتوقيت غرينتش- منظمة العمل الدولية تقول إن أزمة كورونا ستؤدي إلى إلغاء 195 مليون وظيفة في النصف الثاني من العام 2020، وتتوقع فقدان 12 مليون عامل لوظائفهم في أوروبا، و5 ملايين في المنطقة العربية. 14:45 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: 30515 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة و1340 وفاة خلال 24 ساعة. 14:00 بتوقيت غرينتش- الداخلية السعودية: تقديم ساعات حظر التجول في بقية المناطق ليبدأ من 3 عصرا إلى 6 صباحا بدءا من يوم غد الأربعاء. ووزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2795. 13:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية تسجل 854 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6227. 10:05 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية تحذر من تخفيف إجراءات فيروس كورونا في وقت مبكر للغاية. 10:00 بتوقيت غرينتش- ماليزيا تسجل 170 حالة جديدة ووفاة واحدة. 09:45 بتوقيت غرينتش- إيران تسجل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3872. 09:40 بتوقيت غرينتش- إسبانيا تعلن عن 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 13,798 شخصا. 09:20 بتوقيت غرينتش- اليابان توافق على حزمة تحفيز بقيمة 993 مليار دولار. 09:17 بتوقيت غرينتش- إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في الحالات بتأكيد 247 إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات إلى 2738. 09:00 بتوقيت غرينتش- الفلبين تسجل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا و104 إصابات. 08:46 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء الياباني يعلن حالة الطوارئ بسبب الفيروس. 07:30 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء البريطاني يتلقى الأكسجين لكنه لم يوضع على جهاز التنفس الصناعي. 06:00 بتوقيت غرينتش- دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل/نيسان الجاري كجزء من جهود احتواء الفيروس التاجي. 04:50 بتوقيت غرينتش- اليابان تستعد لحزمة حوافز اقتصادية قياسية بقيمة 108 تريليونات ين (990 مليار دولار) لتخفيف تأثير جائحة كورونا. 04:30 بتوقيت غرينتش- تعد سنغافورة جداول أعمال انتخابات "آمنة" أثناء تفشي فيروس كورونا. 03:50 بتوقيت غرينتش- يرسل قادة العالم الدعم إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في معركة الفيروس. 03:30 بتوقيت غرينتش- تم تخفيض رتبة وزير الصحة النيوزيلندي بعد خروجه إلى الشاطئ، في مخالفة لقواعد الإغلاق على الصعيد الوطني. 02:50 بتوقيت غرينتش- هيومن رايتس ووتش تحث الفلبين على اتخاذ إجراءات بشأن السجون للإفراج عن المحتجزين أو المدانين بجرائم منخفضة المستوى وغير عنيفة. 02:30 بتوقيت غرينتش- محافظ جاكرتا يحصل على موافقة وزارة الصحة لفرض قيود اجتماعية صارمة في العاصمة الإندونيسية. 1:28 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل 1150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية تسجل في هذا البلد. وقالت الجامعة إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في أميركا بلغ لغاية اليوم 10,783 شخصا، في حين تخطى إجمالي عدد الإصابات في البلاد 366 ألفا. 1:15 بتوقيت غرينتش- الصين تعلن للمرة الأولى عدم تسجيل أي وفاة بسبب فيروس كورونا أمس الاثنين، وذلك منذ ظهور الفيروس قبل أشهر. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة، جميعها وافدة من الخارج. الاثنين 6 أبريل/نيسان 22:35 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن أن إدارته تسعى لرفع قيود الإغلاق بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري، ويقول إنه تحدث مع شركات عدة لإنتاج عقار للعلاج من فيروس كورونا. 22:00 بتوقيت غرينتش- المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19 إصابة. 21:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية تعلن عن 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 80 وفاة. كما أعلنت عن تماثل 10 حالات جديدة للشفاء، مما يرفع عدد المتعافين إلى 81 شخصا. 21:35 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تعلن عن 82 إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات إلى 2605. 21:30 بتوقيت غرينتش- وزير الدفاع في ساحل العاج يعلن إصابته بفيروس كورونا. وقد قال في بيان إن نتيجة الفحص جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أي من أعراض الإصابة عليه. 20:20 بتوقيت غرينتش- نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن وفاة دولورس سالا كاريو والدة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، بعد إصابتها بالفيروس. 20:15 بتوقيت غرينتش- إحصائية لوكالة الصحافة الفرنسية تعلن أن عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا تجاوز 73 ألفا، وتؤكد أنه تم تشخيص أكثر من 1.3 مليون إصابة في 191 دولة ومنطقة، وفق الأرقام الرسميّة. 20:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 13. 20:00 بتوقيت غرينتش- مصر تعلن عن 149 إصابة جديدة بالفيروس وسبع حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1322 وإجمالي الوفيات إلى 85. 19:52 بتوقيت غرينتش- اليونان تعلن أنها سجلت يوم الاثنين أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 12 مارس/آذار، مما يشير إلى هبوط منحنى الإصابات في البلاد. 19:30 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن إغلاقا عاما سيبدأ اليوم الثلاثاء وينتهي يوم الجمعة، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفصح. 19:20 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل أكثر من 10 آلاف وفاة بالفيروس في الولايات المتحدة منذ بدء تفشيه في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي. 19:16 بتوقيت غرينتش- نُقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعناية المركزة، بعد إصابته بفيروس كورونا. 19:12 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا. 19:07 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن فرض العزلة التامة على البلاد، ومنع التنقل بين المدن ابتداء من مساء الغد لمدة 3 أيام. 19:05 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2605. 18:49 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة السلوفاكي: سجلت سلوفاكيا رسميا أول حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد. 18:44 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في سنغافورة: 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1375 حالة. 18:30 بتوقيت غرينتش- الداخلية السعودية: إجراءات مواجهة كورونا تشمل منع التجوال كليا في مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف. 18:30 بتوقيت غرينتش- الداخلية السعودية: منع التجوال على مدار 24 ساعة بمحافظات جدة والطائف والقطيف والخبر. 18:20 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة الأردني: تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 349 حالة. 18:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 130 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1120 حالة. 17:56 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المكسيكية: ارتفعت وفيات فيروس كورونا إلى 94، بعد تسجيل 15 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 2143. 17:27 بتوقيت غرينتش- جامعة جون هوبكنز الأميركية: حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت حاجز 10 آلاف شخص. 17:14 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة الفرنسي: 833 وفاة بكوفيد-19 في فرنسا في 24 ساعة، والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 8911. 16:55 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: تسجيل 3148 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 30 ألفا و217، بالإضافة إلى 75 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 649. 16:53 بتوقيت غرينتش- الناطق باسم الحكومة الكويتية يقول إن مجلس الوزراء قرر تمديد فترة العطلة أسبوعين إضافيين بسبب فيروس كورونا.



16:45 بتوقيت غرينتش- وزير الداخلية الكويتي: مجلس الوزراء يقرر عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا. 16:27 بتوقيت غرينتش- مجلس الوزراء الكويتي يقرر زيادة مدة حظر التجول لتكون من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا. 16:10 بتوقيت غرينتش- رويترز: 636 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا ليرتفع عدد الوفيات إلى 16523 إضافة إلى نحو 3600 إصابة جديدة. 15:55 بتوقيت غرينتش- حاكم ولاية نيويورك: ثمة مؤشرات جيدة على تراجع نسبة نقل المصابين الجدد بفيروس كورونا للمستشفيات. 15:24 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الشفاء إلى 131. 15:06 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية: 21 وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

14:49 بتوقيت غرينتش- أردوغان: مصرون على توزيع الكمامات لجميع المواطنين مجانا وسيمنع بيعها. 14:31 بتوقيت غرينتش- المستشارة الألمانية: الاتحاد الأوروبي يواجه أكبر اختبار منذ إنشائه بسبب فيروس كورونا، وأوروبا تحتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الكمامات. 14:15 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: وزير الصحة النرويجي يعلن أن انتشار العدوى بفيروس كورونا في بلاده أصبح تحت السيطرة. 14:05 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: الدانمارك تؤكد تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4647. 13:49 بتوقيت غرينتش- تقرير لوزارة الصحة الأميركية: المستشفيات في شتى أنحاء الولايات المتحدة تواجه نقصا حادا في المعدات الطبية، وتخشى ألا تتمكن من ضمان سلامة العاملين فيها. 13:46 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في جيبوتي تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 89. 13:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 403 وفيات جديدة بفيروس كورونا. 13:31 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2076، وتسجيل وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 11. 13:22 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2523، بالإضافة إلى 4 وفيات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 38. 13:15 بتوقيت غرينتش- تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السويد لتصل الإصابات إلى 7206، وتسجيل 76 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 477. 13:05 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإٍسرائيلية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في إسرائيل إلى 55. 9:55 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 541. 9:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2274 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60500، وتسجيل 136 وفاة جديدة وارتفاع العدد الإجمالي إلى 3739. 9:47 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 4237 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 135032، وتسجيل 637 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13055. 9:35 بتوقيت غرينتش- ماليزيا تعلن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3793. 9:25 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا بأربيل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 277. 09:11 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 665 إصابة. 08:49 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفلبينية: تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3660 إصابة. 08:21 بتوقيت غرينتش- رئيس وزراء بولندا يتوقع أن تصل الإصابات بفيروس كورونا إلى ذروتها في مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين. 08:08 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قريتين قرب القدس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 246 إصابة. 07:43 بتوقيت غرينتش- روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6343 والوفيات إلى 47 بعد وفاة شخصين. 07:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1113 إصابة. 07:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البحرينية: شفاء 19 حالة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 526 متعافيا. 07:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2463 إصابة. 07:04 بتوقيت غرينتش- تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3150 إصابة. 06:33 بتوقيت غرينتش –وزارة الصحة العمانية: السلطنة تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 331 إصابة. 05:54 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8611 إصابة. 01:30 بتوقيت غرينتش- أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداءً عالميا لحماية النساء والفتيات "في المنازل"، في وقتٍ يتفاقم فيه العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الناجم عن فيروس كورونا المستجد. 01:24 بتوقيت غرينتش- كوريا الجنوبية تعلن لأول مرة منذ 29 فبراير/شباط، حالات إصابة بكورونا تقل عن 50 حالة، حيث أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض 47 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل مجمل عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 10,284 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى ثلاث ليسجل 186. 00:51 بتوقيت غرينتش- الصين تعلن 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كلها -باستثناء حالة واحدة- واردة من الخارج، وذلك ارتفاعا من 30 حالة في اليوم السابق، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة. 00:37 بتوقيت غرينتش- توفي أكثر من 1200 شخص جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، استنادا إلى إحصاءات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. وسجلت الولايات المتحدة حتى اللحظة 337,072 إصابة و9,633 وفاة، بحسب نفس المصدر. 00:00 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن توفير 29 مليون جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين، فضلا عن ملايين الكمامات الطبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة. كما أعلن ترامب إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى مناطق من بينها نيويورك، وقال إن تراجع عدد الوفيات في ولاية نيويورك ربما يكون علامة طيبة. الأحد 5 أبريل/نيسان 23:07 بتوقيت غرينتش- قالت صحيفة يوميوري إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن يعلن خططه للقيام بذلك الاثنين. 23:04 بتوقيت غرينتش- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّه "واثق" من أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -الذي دخل المستشفى- سيتعافى من إصابته بفيروس كورونا، ووصفه بالرجل والقائد العظيم. 21:33 بتوقيت غرينتش- أكَدت حديقة حيوانات برونكس في مدينة نيويوروك الأميركية إصابة أنثى نمر من فصيلة نمورالملاوي الماليزية بفيروس كورونا، لتكون بذلك أول إصابة لدى حيوان تُسجل في الولايات المتحدة. 20:13 بتوقيت غرينتش- أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه أدخل المستشفى وسيمكث فيه حتى صباح اليوم التالي، وذلك لإجراء فحوص مع استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا الذي أصيب به قبل عشرة أيام وخضع على إثره للعزل المنزلي. 19:10 بتوقيت غرينتش- ملكة بريطانيا إليزبيث الثانية توجّه خطابا للشعب استلهمت فيه أجواء الحرب العالمية الثانية، وتتعهد بالنجاح في مواجهة أزمة كورونا. 19:00 بتوقيت غرينتش- تشخيص 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع الإجمالي إلى 2402. 18:42 بتوقيت غرينتش- إثيوبيا تعلن أول حالتي وفاة جراء فيروس كورونا المستجد. 18:30 بتوقيت غرينتش- أعلن الأردن مساء الأحد، تسجيل 22 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 345. 17:45 بتوقيت غرينتش- أعلنت هايتي عن أول وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد، وهي لرجل يبلغ من العمر 55 عاما، كان يعاني من مشاكل صحية سابقة. 17:39 بتوقيت غرينتش- وضع 20 ألف شخص في الحجر لمشاركتهم في تجمع لحركة إسلامية في مدينة لاهور الباكستانية. 18:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 357 وفاة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8078. 17:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 78، و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1173. 17:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تؤكد تسجيل حالة وفاة واحدة و 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 14 حالة للشفاء. 17:30 بتوقيت غرينتش- وزاة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 19 حالة. 17:25 بتوقيت غرينتش- تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع عدد المصابين إلى 990. 17:20 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: تسجيل 73 وفاة و3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

17:00 بتوقيت غرينتش- وكالة الإغاثة الإيطالية: تسجيل 525 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4316 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

17:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 22 حالة وفاة جديدة و69 إصابة بفيروس كورونا.

15:30 بتوقيت غرينتش- حاكم ولاية نيويورك: تسجيل 594 وفاة و8327 إصابة جديدة في الولاية خلال 24 ساعة. 13:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية: 621 وفاة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4934. 13:30 بتوقيت غرينتش- إعلان وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في القاهرة جراء إصابته بفيروس كورونا. 13:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2385، وحالات التعافي إلى 488. 12:50 بتوقيت غرينتش- هولندا تسجل 115 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1766.

10:41 بتوقيت غرينيتش- السلطات الروسية: حالتا وفاة و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 45 والإصابات إلى 5398 إصابة. 10:06 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة في ماليزيا: تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الإصابات إلى 3662 والوفيات إلى 61 وفاة. 09:53 بتوقيت غرينيتش– دولة جنوب السودان تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لسيدة قادمة من هولندا. 09:51 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 إصابة. 09:50 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 151 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603 وفاة. 09:46 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 674 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 12418 وفاة والإصابات إلى 130759 إصابة. 09:11 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 77 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 556 إصابة. 09:09 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 1447 وفاة والإصابات إلى 19691 إصابة. 08:17 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 226 إصابة. 08:37 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا و7 إصابات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 18 وفاة والمصابين إلى 527 مصابا. 08:47 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 960 إصابة. 07:22 بتوقيت غرينيتش- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 298. 07:20 بتوقيت غرينيتش- إقليم كردستان العراق: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل ليرتفع عدد الإصابات إلى 232 إصابة. 04:32 بتوقيت غرينيتش- باكستان تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 42 وفاة والإصابات إلى 2808 إصابة. 00:12 بتوقيت غرينتش- ترامب يقول إن أميركا ستشهد عددا كبيرا من الوفيات بسبب كورونا في الأيام المقبلة، و"إننا مقبلون على وقت سيكون مروعا جدا، ربما لم نر قط مثل هذه الأعداد". 00:08 بتوقيت غرينتش- مركز الوقاية من الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي: 339 وفاة و8018 إصابة بفيروس كورونا في 50 من دول القارة. 00:05 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية تعلن تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في ولاية هرات، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 310. السبت 4 أبريل/نيسان 23:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإريترية تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 29. 23:46 بتوقيت غرينتش- رويترز: الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، مقارنة بـ19 أمس. 22:39 بتوقيت غرينتش- البرلمان التونسي يمنح رئيس الحكومة صلاحيات استثنائية لمواجهة تداعيات كورونا. 22:23 بتوقيت غرينتش- وزير الإعلام المصري: نتوقع تمديد حظر التجول والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 22:11 بتوقيت غرينتش- جاويش أوغلو يصف مزاعم استيلاء أنقرة على أجهزة تنفس "بالقبيحة". 22:09 بتوقيت غرينتش- الإمارات تطلب رسميا من المكتب الدولي للمعارض تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021 بسبب كورونا. 22:22 بتوقيت غرينتش- وزير الإعلام المصري: قلقون من تضاعف إصابات كورونا في الأيام المقبلة بما يفوق طاقة القطاع الطبي. 20:42 بتوقيت غرينتش- ترامب: لا نريد لدول أخرى أن تحصل على ما نحتاجه من أقنعة، ولكم أن تسموا ما سيحصل بالانتقام إن لم نأخذ ما نريد. 20:34 بتوقيت غرينتش- ترامب يقرر نشر ألف جندي في مدينة نيويورك ضمن جهود التصدي لتفشي وباء كورونا في المدينة، ويعلن أن آلافا آخرين من الجنود والعسكريين سيشاركون في مساعدة الولايات على مواجهة وباء كورونا. 20:18 بتوقيت غرينتش- سلطنة عمان تسجل ثاني وفاة بكورونا، لمواطن يبلغ من العمر 72 عاما. 18:41 بتوقيت غرينتش – أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 878 إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 58 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات 24 الماضية. 18:34 بتوقيت غرينتش – أعلنت السلطات الجورجية تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 79 عاما كانت تعاني من أمراض مزمنة. 18:20 بتوقيت غرينتش – أحصت فرنسا وفاة 7560 شخصا جراء فيروس كورونا المستجدّ منذ بدء تفشي الوباء، بعد تسجيل 441 وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو عدد أقلّ من الرقم القياسي المسجّل الجمعة (588 وفاة). 18:15 بتوقيت غرينتش – أعلنت السلطات التونسية ارتفاع وفيات كورونا إلى 19، بعد تسجيل حالة جديدة، في حين صدّق البرلمان على مشروع قانون يفوض الحكومة بإصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس. 18:07 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 7851. 18:00 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة المصرية: 85 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا. 18:44 بتوقيت غرينتش – وزير الصحة التركي: حصيلة الوفيات جرّاء كوفيد-19 بلغت أكثر من 500، ووصل عدد الإصابات إلى نحو 24 ألفا. 17:40 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة التركية تعلن تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 501. 17:20 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة المغربية تسجل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 883. 17:11 بتوقيت غرينتش – البحرية الأميركية: ثبوت إصابة 155 بحارا على حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" بكورونا بعد فحص 44% من طاقمها. 17:01 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة التونسية: تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 553. 16:30 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الجزائرية: وفاة 25 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 130. 16:28 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة القطرية: تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1325. 16:05 بتوقيت غرينتش – مدير مستشفى "الملك المؤسس عبد الله الجامعي" الأردني: أربع حالات كانت تخضع للعلاج من فيروس كورونا في المستشفى تماثلت للشفاء. 15:58 بتوقيت غرينتش – قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إن بلاده تسلمت ثلاثمئة جهاز تنفس صناعي من الصين اليوم السبت، مضيفا أن المزيد من هذه الأجهزة سيتم البدء في إنتاجه قريبا. 15:47 بتوقيت غرينتش – سجّلت ولاية نيويورك التي تعدّ مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 630 وفاة في يوم واحد، بأسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565. 15:31 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة العراقية: تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 878. 15:15 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 44 حالة وتجاوز عدد المصابين بالوباء 7500 شخص من بينهم نحو 115 شخصًا في حالة خطيرة، منهم 98 على أجهزة التنفس. 15:06 بتوقيت غرينتش – تراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران لليوم الرابع على التوالي، وفق ما تظهر الأرقام الرسمية التي أصدرتها السلطات السبت، في وقت يخرج هذا البلد من عطلة استمرت 15 يوما. 14:59 بتوقيت غرينتش – أعلنت السلطات في أفغانستان ارتفاع عدد الوفيات جراء وباء كورونا إلى سبع حالات والإصابات 299. 14:47 بتوقيت غرينتش – ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في قارة أفريقيا إلى 313، والإصابات سبعة آلاف و741 إصابة. 14:33 بتوقيت غرينتش – ارتفعت وفيات فيروس كورونا في بلجيكا إلى 283 حالة إثر تسجيل 140 وفاة خلال الساعات 24 الماضية. 14:27 بتوقيت غرينتش – أعلنت الحكومة الفلسطينية ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 210، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. 14:27 بتوقيت غرينتش – طلبت الإمارات رسميا تأجيل "إكسبو 2020 دبي" حتى أكتوبر/ تشرين الأول العام المقبل على خلفية وباء كوفيد-19، وفق ما أفادت الهيئة المشرفة على المعرض الدولي السبت. 14:17 بتوقيت غرينتش – وزير الصحة الفرنسي: قدمت باريس طلبيات لدى مصنعين صينيين للحصول على كمية من الكمامات تصل إلى حوالى ملياري كمامة ضمن جهودها المتواصلة للتزود بمعدات الحماية هذه. 14:13 بتوقيت غرينتش – أعلنت سنغافورة تسجيل 75 إصابة جديدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 1189. 14:01 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1505. 13:05 بتوقيت غرينتش – بريطانيا تعلن تسجيل 708 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4313. 12:33 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2179. 12:26 بتوقيت غرينتش – مراسل الجزيرة: إسبانيا تمدد حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا حتى 26 أبريل/نيسان الحالي. 12:23 بتوقيت غرينتش – وزارة الداخلية السعودية: عزل سبعة أحياء في محافظة جدة ومنع التجوال فيها ضمن إجراءات مكافحة كورونا. 12:20 بتوقيت غرينتش – السويد: 365 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 6443، بالإضافة إلى أربعين وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 373. 11:00 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479، وتسجيل أول حالة وفاة. 10:33 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 158 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452، وتسجيل 2560 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55743. 10:23 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 7026 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124736، بالإضافة إلى تسجيل 809 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11744. 10:15 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الماليزية: تسجيل أربع وفيات جديدة و150 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3500. 10:10 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 520. 10:00 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليترفع إجمالي الإصابات إلى 18431، بالإضافة إلى 140 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283. 08:31 بتوقيت غرينتش- مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا: تسجيل تسع وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 43. 08:30 بتوقيت غرينتش- مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا: تسجيل 582 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 4731. 08:25 بتوقيت غرينتش- الصحة الفلسطينية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا لعمال عائدين من إسرائيل ليرتفع عدد الإصابات إلى 205. 07:52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 844. 07:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 277. 07:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7589، بينها 213 إصابة خطيرة. 02:56 بتوقيت غرينتش- عمدة العاصمة الأميركية واشنطن يتوقع إصابة نحو 93 ألف شخص في المدينة بكورونا. 02:18 بتوقيت غرينتش- أفغانستان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 300 حالة. 01:13 بتوقيت غرينتش- رويترز عن وزارة الصحة المكسيكية: تسجيل 1688 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدد الوفيات يصل 60 حالة. 00:47 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل 1480 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بسبب كورونا، في أسوأ حصيلة يومية عالميا. الجمعة 3 أبريل/نيسان 23:19 بتوقيت غرينتش- رويترز عن البنك الدولي: سنبحث قريبا مع قادة كينيا وإثيوبيا ودول أخرى كيفية دعمنا لجهودهم لمواجهة كورونا. 23:17 بتوقيت غرينتش- رويترز عن البنك الدولي: مواجهتنا للركود المتوقع بسبب فيروس كورونا ستكون ببرامج دعم، لا سيما للدول الفقيرة. 23:16 بتوقيت غرينتش- رويترز عن البنك الدولي: نعتزم الاستجابة بقوة وعلى نطاق واسع لمواجهة الركود المتوقع بسبب كورونا. 23:13 بتوقيت غرينتش- رويترز عن البنك الدولي: نتوقع ركودا عالميا ضخما بسبب وباء كورونا. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أكدت أن جائحة كورونا تسببت في أزمة اقتصادية عالمية لا مثيل لها، وأنها أسوأ من أزمة 2008. 22:55 بتوقيت غرينتش- مدير معهد الأورام في القاهرة: إصابة 15 من الأطباء والممرضين بالمعهد بفيروس كورونا. 22:32 بتوقيت غرينتش- السلطات المصرية تغلق المعهد القومي للأورام مؤقتا بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين طواقمه الطبية. 22:21 بتوقيت غرينتش- نقابة الأطباء في مصر: إصابة 10 أطباء وممرضين من الطاقم الطبي للمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا. 21:55 بتوقيت غرينتش- رويترز عن الرئاسة الفرنسية: فكرة وقف القتال في مناطق النزاع لأسباب إنسانية يجب مناقشتها في مجلس الأمن. 21:46 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: أعلى عدد من الوفيات والمصابين بفيروس كورونا بالبرازيل في يوم واحد بوفاة 60 شخصا وإصابة 1146. 21:44 بتوقيت غرينتش- الحكومة الفلسطينية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 194. 21:21 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: 15 ألفا و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ليرتفع عدد المصابين إلى نحو 261 ألفا. 21:21 بتوقيت غرينتش- المغرب يسجل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مما يرفع حصيلة الإصابة إلى 761 حالة، في حين سجلت 3 وفيات جراء الفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 47. 21:15 بتوقيت غرينتش- طبيب فرنسي يعتذر عن اقتراحه تجربة لقاح لعلاج فيروس كورونا في أفريقيا، بعدما أثارت تصريحاته انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. 21:05 بتوقيت غرينتش- مصر تسجل 120 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و8 وفيات خلال 24 ساعة. 20:55 بتوقيت غرينتش- محافظة أونتاريو الكندية -وهي أكبر محافظات البلاد من حيث عدد السكان- تتوقع تسجيل 80 ألف إصابة على ترابها بحلول 30 أبريل/نيسان الجاري. 20:41 بتوقيت غرينتش- رئيس وزراء كندا جاستين ترودو يحذر الولايات المتحدة من مغبة تقييد تصدير المستلزمات الصحية الأساسية -بما فيها الكمامات- إلى بلاده، بعد دعوة الرئيس دونالد ترامب شركات أميركية مصنعة لوقف تصديرها وإعطاء الأولوية للداخل الأميركي. 20:30 بتوقيت غرينتش- فرنسا تسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا حيث توفي 588 شخصا في 24 ساعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5091. 20:27 بتوقيت غرينتش- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن قرارا بمنع دخول وخروج السيارات الخاصة من وإلى 31 محافظة تركية بدءا من الليلة ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا. 19:44 بتوقيت غرينتش- الجزائر تعلن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 105 حالات. 19:41 بتوقيت غرينتش- تركيا تسجل 69 وفاة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 425، وفق بيانات لوزارة الصحة التركية. 18:44 بتوقيت غرينتش- تسجيل 766 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا، مما يرفع عدد الوفيات إلى 14,681 وارتفاع عدد المصابين إلى 119,827، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. 18:44 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1075 وتماثل 21 مصابا للشفاء. 16:09 بتوقيت غرينتش- بريطانيا تعلن تسجيل 4450 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع الإجمالي إلى 38,186، فيما توفي 684 شخصا خلال يوم واحد ليصل الإجمالي إلى 3605. 15:45 بتوقيت غرينتش- حاكم نيويورك يعلن تسجيل 562 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية ،وهو أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد. 14:30 بتوقيت غرينتش- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجدد دعوته لكل البلدان التي تشهد صراعات مسلحة وقفها والتفرغ لمكافحة وباء كورونا، ويقول إن "القادم أسوأ". 14:05 بتوقيت غرينتش- روسيا تقرر وقف جميع الرحلات الجوية لإجلاء رعاياها العالقين في الخارج. 13:15 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في هولندا إلى 1487 بعد تسجيل 148 وفاة جديدة خلال يوم واحد، وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 15,723. 11:59 بتوقيت غرينتش- حالة غضب وصدمة في أوساط الأقلية المسلمة في سريلانكا بعد تواتر أنباء عن إقدام السلطات السريلانكية على حرق جثماني مصابين مسلمين بفيروس كورونا خلافا لما تنص عليه تعاليم الشريعة الإسلامية. 10:10 بتوقيت غرينتش- ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 3294 بعد تسجيل 134 وفاة جديدة خلال يوم واحد. 09:43 بتوقيت غرينتش- وفاة أكثر من 900 شخص في إسبانيا في أقل من 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 10,935. 08:45 بتوقيت غرينتش- السلطات الإسرائيلية تغلق بشكل كامل بلدة بني براك قرب تل أبيب، وهي بلدة يقطنها يهود متشددون وتعد واحدة من بين أكثر الأحياء السكنية تسجيلا للإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل. 07:40 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 7030 إصابة، توفي منهم 37 شخصا. 07:38 بتوقيت غرينتش– مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34. 07:37 بتوقيت غرينتش- مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 601 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4149. 07:25 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 47 وفاة. 07:23 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 735. 06:55 توقيت غرينتش- وزارة الخارجية الصينية: هناك إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في بكين. 06:26 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة الكويتي: شفاء إصابة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 82. 05:48 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 37 بعد تسجيل وفاة جديدة. 04:42 بتوقيت غرينتش- واس: الداخلية السعودية تعلن تقديم موعد حظر التجوال في الدمام والطائف والقطيف إلى الساعة 3 عصر اليوم. 04:08 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: 1169 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 5911. 03:23 بتوقيت غرينتش- رويترز عن مسؤول صيني: ينبغي على سكان مدينة ووهان تجنب الخروج من منازلهم إلا للضرورة. 03:22 بتوقيت غرينتش- رويترز عن مسؤول صيني: خطر عودة تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان لا يزال عاليا. 01:36 بتوقيت غرينتش- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو إلى تعاون دولي مكثف لمواجهة تفشي فيروس كورونا. 01:02 بتوقيت غرينتش- الرئيس ترامب يقول إنه خضع لاختبار ثان لفيروس كورونا وإن النتيجة جاءت سلبية. 00:48 بتوقيت غرينتش- ترامب: سنقدم دعما لملايين الشركات الصغيرة ونضع خطة لدعم شركات الطيران. 00:14 بتوقيت غرينتش- وزير الإعلام المصري: من الوارد فرض حظر تجول كامل خلال الفترة المقبلة لوقف انتشار فيروس كورونا. 00:11 بتوقيت غرينتش- البنتاغون: إعفاء قائد حاملة الطائرات روزفلت من مهامه على خلفية خطوات قام بها بشأن الإفصاح عن إصابات كورونا. الخميس 2 أبريل/نيسان

23:57 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل مما يرفع عدد الوفيات إلى 299. 23:55 بتوقيت غرينتش- الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمدد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية 30 يوما. 23:36 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: ارتفاع عدد الإصابات إلى 708 والوفيات إلى 44 وشفاء 31. 23:20 بتوقيت غرينتش- المركز الليبي لمكافحة الأمراض في طرابلس يعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد. 22:40 بتوقيت غرينتش- ألمانيا تسجل ارتفاعا لعدد الوفيات جراء كورونا إلى أكثر من ألف شخص، في حين تجاوز عدد الإصابات المؤكدة 79400 حالة. 22:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 865، مقابل تعافي 201 ووفاة ست حالات.

21:36 بتوقيت غرينتش- الإمارات تعلن تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1024.

21:36 بتوقيت غرينتش- قطر تعلن تسجيل 114 إصابة جديدة وحالة شفاء وثالث حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا. 21:05 بتوقيت غرينتش- تسجيل نحو خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال يوم واحد وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 115 ألفا، وفق إحصائيات لوكالة رويترز. 20:47 بتوقيت غرينتش- عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم يتجاوز حاجز المليون، وفق منصة "ورلد ميترز" المتخصصة في متابعة الإحصائيات حول العالم. 20:45 بتوقيت غرينتش- الجزائر تعلن ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 83 إثر تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، وعدد الإصابات إلى 986. 20:30 بتوقيت غرينتش- تونس تعلن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 14 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وارتفاع حالات الإصابة إلى 455. 20:25 بتوقيت غرينتش- مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران تخفض ساعات عمل أكثر من 60% من قوتها العاملة بموجب خطة مدعومة من الحكومة لاحتواء آثار كورونا. 20:00 بتوقيت غرينتش- شبكات "بي بي سي غلوبال نيوز" البريطانية و"سي أن أن" الأميركية و"يورونيوز" الأوروبية تقرر تخصيص مساحات إعلانية بقيمة 50 مليون دولار للمنظمات الكبرى ووزارات الصحة الراغبة في بث معلومات حول فيروس كورونا. 19:22 بتوقيت غرينتش- المغرب يعلن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 691 حالة، بعد تسجيل 49 إصابة خلال آخر 24 ساعة، وشفاء 4 حالات ليبلغ عدد المتعافين 30. 19:00 بتوقيت غرينتش- الخطوط الجوية البريطانية تبرم اتفاقا مع اتحادات العمال لإيقاف أكثر من 30 ألفا من موظفي أطقم الطائرات والخدمات الأرضية بسبب تأثيرات وباء كورونا. 18:23 بتوقيت غرينتش- البنك الدولي يوافق على خطة لتقديم 160 مليار دولار من المساعدات الطارئة على مدى 15 شهرا لمساعدة الدول في التعاطي مع تداعيات انتشار الفيروس. 18:21 بتوقيت غرينتش- عدد وفيات كورونا في فرنسا يقفز إلى 5400 حالة، بعد ارتفاع بلغت نسبته 12% في يوم واحد. 17:05 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 356 بعد تسجيل 79 حالة جديدة، في حين ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في عموم البلاد إلى 18135. 17:01 بتوقيت غرينتش- العاصمة الروسية موسكو تعلن تمديد العمل بإجراءات الإغلاق الجزئي والإجراءات الاحترازية الأخرى ضد تفشي كورونا حتى 1 مايو/أيار المقبل. 16:33 بتوقيت غرينتش- مالاوي تسجل أول ثلاث إصابات مؤكدة بالفيروس في البلاد. 16:14 بتوقيت غرينتش- حاكم نيويورك يقول إن المدينة تمتلك أجهزة تنفس اصطناعي تكفي لستة أيام فقط بسبب الارتفاع المتسارع لحالات الإصابة بكورونا. 15:28 بتوقيت غرينتش- إصابة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحي، وفق وسائل إعلام إيرانية. 15:22 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في كندا إلى 10132 بعد تسجيل 1115 إصابة جديدة خلال يوم واحد، في حين بلغت حصيلة الوفيات 127 بعد تسجيل 22 حالة وفاة جديدة.

14:08 بتوقيت غرينتش- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقرر تمديد العطلة في البلاد حتى 30 أبريل/نيسان الجاري للحد من تفشي فيروس كورونا، ويقرر منح رؤساء الأقاليم سلطات إضافية لاتخاذ قرارات للحفاظ على الصحة العامة. 14:06 بتوقيت غرينتش- فرنسا تعلن إصابة أربعة جنود فرنسيين يعملون في غربي أفريقيا بكورونا، وإجلاء ثلاثة منهم إلى داخل البلاد. 13:46 بتوقيت غرينتش- سنغافورة تعلن تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 1049.

13:30 بتوقيت غرينتش- ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا إلى 2921 بزيادة بلغت 24% في يوم واحد. 12:50 بتوقيت غرينتش- تأجيل قمة الأمم المتحدة للمناخ التي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى العام 2021، وفق ما أعلنت سلطات البلد المنظم بريطانيا. 12:30 بتوقيت غرينتش- البرتغال يمدد إجراءات الطوارئ 15 يوما إضافية بعد تجاوز حصيلة القتلى بكورونا 200 حالة في عموم البلاد.

12:15 بتوقيت غرينتش- السلطات السعودية تعلن فرض حظر تجوال في مكة والمدينة على مدى 24 ساعة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

12:10 بتوقيت غرينتش- ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كورونا في هولندا إلى 1339 بعد تسجيل 166 حالة وفاة جديدة.

12:00 بتوقيت غرينتش- وضعُ مسؤولين إسرائيليين كبار في الحجر الصحي بسبب اتصالهم بوزير الصحة يعقوب ليتسمان الذي أُعلنت رسميا إصابته بالفيروس، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين.

11:55 بتوقيت غرينتش- وفاة رئيس الوزراء الصومالي الأسبق نور حسن حسين عدي بسبب فيروس كورونا بمستشفى في لندن، وبلاده تعلن الحداد ثلاثة أيام.

11:36 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تجاوز حالات الوفاة في البلاد بسبب كورونا 10 آلاف حالة. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه تم خلال الساعات الـ24 الأخيرة تسجيل 950 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10,003. وأضاف البيان أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 110,238 حالة، بعد تسجيل 8102 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة. ووصل عدد المرضى في غرف العناية المشددة بإسبانيا 6092، في حين تماثل 26,743 مريضا للشفاء. 11:25 بتوقيت غرينتش- قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 432 حالة من 378 أمس الأربعاء. وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 18,267 من 17,139 إصابة أمس. 11:05 بتوقيت غرينتش- أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 3160 إثر تسجيل 124 حالة جديدة. وقال مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جيهانبور، في تصريحات، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 50,468، بعد تسجيل 2875 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 16,711 في عموم البلاد، وأن هناك 3956 مصابا في حالة حرجة. 11:00 بتوقيت غرينتش- أعلن وزير الصحة في زامبيا عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وقال إن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع بواقع ثلاث حالات إلى 39. وأضاف الوزير تشيتالو تشيلوفيا أن الحالات الثلاث الجديدة انتقلت لهم العدوى من أشخاص سافروا إلى الخارج. 10:32 بتوقيت غرينتش- كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الخميس، عن شفاء أول إصابة بفيروس كورونا، وفق إعلام محلي. وقال مدير المركز (حكومي) بدر الدين النجار إن نتائج التحليل التي أخذت حديثا من المصاب الأول بالفيروس جاءت سلبية. وأضاف النجار لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن كل الحالات المسجلة لدى المركز وضعها مستقر، والإجراءات في التعامل معهم ممتازة، والوضع في تحسن مستمر والتجهيزات مطمئنة. 7:02 بتوقيت غرينتش- ذكرت وكالة بلومبيرغ أن إدارة الطوارئ الأميركية (فيما) طلبت من وزارة الدفاع (البنتاغون) 100 ألف كيس لاستخدامها في رفع الجثامين المحتملة لوفيات جائحة كورونا التي تضرب البلاد. وأضافت هذه الوكالة الأميركية -نقلاً عن مسؤولين في إدارة الطوارئ الخميس- أن الطلب تم تسليمه إلى وزارة الدفاع للحصول على هذه الكمية من الأكياس المصنوعة خصيصا لوضع الجثث داخلها. وأشارت إلى أن البنتاغون سيرسل 50 ألف كيس لديه في وقت قريب إلى إدارة الطوارئ، في حين سيتم تأمين العدد المتبقي عبر شرائها. 6:53 بتوقيت غرينتش- يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم من مليون شخص مع انتشار الوباء "بشكل متسارع" حاصدا أرواحا بينها رضيع في أسبوعه السادس أصبح أصغر الضحايا البالغ عددهم 46 ألفا الذين أودى المرض بحياتهم. وسجلت أكثر من 900 ألف إصابة بكوفيد-19 في العالم، بينها 215 ألفا بالولايات المتحدة حيث يتسارع انتشار المرض. وفي غياب القدرات الكافية لكشف الإصابات، تعتبر هذه الأرقام أقل من الواقع على الأرجح. 6:52 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 29 والإصابات إلى 6211. وقالت هيئة البث الإسرائيلية "تم تسجيل ثلاث وفيات في ساعات فجر اليوم". وأضافت أن الوفيات بأعمار بين 95 و77 و78 عاما، وأن المتوفين كانوا يعانون من أمراض قبل إصابتهم بفيروس كورونا. كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6211، بينها 29 وفاة. 4:37 بتوقيت غرينتش- أعلن برلمانيون أميركيون الأربعاء -نقلاً عن تقرير سرّي للاستخبارات- أنّ الصين كذبت بشأن الحصيلة التي نشرتها لضحايا فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مؤكدين أنّ العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن الوباء أعلى بكثير. وخلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 بالولايات المتحدة، سئل الرئيس دونالد ترامب عن هذا الأمر لكنه لم يرد بوضوح. وقال "أرقامهم تبدو أقل من الواقع قليلا". وأضاف بعيد ذلك "بشأن معرفة ما إذا كانت أرقامهم صحيحة، لست محاسبا صينيا". 03:27 بتوقيت غرينتش- أعلنت الخارجية الأميركية، الأربعاء، قيام السلطات المختصة بشراء معدات وإمدادت طبية من روسيا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الناطقة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس. وبحسب المتحدثة فإن شراء هذه المعدات جاء بموجب اتفاق بين الجانبين في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تفشي كورونا، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تكافح الفيروس عالميًا". 01:25 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في بنما تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1317 بزيادة 136 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 32. 01:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 4861 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 56989. 00:19 بتوقيت غرينتش- تخطت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا حاجز الألف حالة خلال الساعات 24 الماضية. 00.15 بتوقيت غرينتش- مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية يقول إن العمل جار للحصول على لقاح ضد كورونا خلال ما بين سنة وسنة ونصف السنة. 00.10 توقيت غرينتش- ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 858، بعد تسجيل 73 وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. 00.00 بتوقيت غرينتش- أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا. الأربعاء 1 أبريل/نيسان 23.05 بتوقيت غرينتش- فرنسا رابع دولة تتخطى حاجز 4000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا اليوم بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. 22.52 بتوقيت غرينتش- أعلن الجيش الإسرائيلي تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 جنديا. 22.37 بتوقيت غرينتش- طائرة روسية تحمل مساعدات طبية للولايات المتحدة تهبط في مطار "جيف أف كي" بنيويورك مساء الأربعاء وسط أزمة تفشي فيروس كورونا. 22.34 بتوقيت غرينتش- قدّمت تونس في مطلع الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى "تحرّك دولي عاجل" للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد. 22.33 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: 552 حالة وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في أقل من 12 ساعة. 22.31 بتوقيت غرينتش- شهدت الولايات المتحدة ثاني وفاة لرضيع بفيروس كورونا. 22.03 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 654 مصابا. 22.03 بتوقيت غرينتش- توقع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن يصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى المليون والوفيات إلى 50 ألفا في غضون أيام. 19.48 بتوقيت غرينتش- الأمم المتحدة تعلن تأجيل قمة المناخ المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في فنلندا بسبب تفشي وباء كورونا. 19.09 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية تقول إنها سجلت 69 إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 779 وتسجيل 6 وفيات ليصل المجموع إلى 52. 16.59 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التركية تسجل 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 277 والإصابات إلى 15679. 16.52 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 423. 16.49 بتوقيت غرينتش- حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يعلن أن إجمالي الوفيات بوباء كورونا في الولاية ارتفع إلى 1941 والعدد الكلي للإصابات إلى 83712. 16.40 بتوقيت غرينتش- وكالة بلومبيرغ تكشف أن تقريرا للاستخبارات الأميركية خلص إلى أن الصين لم تبلغ عن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء كورونا، وتوضح الاستخبارات الأميركية أن بكين كانت تبلغ عن أعداد أقل من الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات. 16.24 بتوقيت غرينتش- وكالة الأنباء الجزائرية قالت إن سلطات البلاد سجلت 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة. 16.17 بتوقيت غرينتش- مسؤول إيطالي يصرح بأن عدد وفيات كورونا في بلاده ارتفع إلى 13155 بزيادة 727 حالة خلال 24 ساعة. 14.41 بتوقيت غرينتش- شرطة مدينة نيويورك تقول إن 1193 من عناصرها مصابون بوباء كورونا. 14.38 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية تعلن وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14. 14.21 بتوقيت غرينتش- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر تأجيل المباريات الأوروبية واللقاءات الودية الدولية حتى إشعار آخر بسبب كورونا. 13.56 بتوقيت غرينتش- مؤشر داو جونز الصناعي يهبط عند افتتاح بورصة نيويورك بأكثر من 800 نقطة بسبب تداعيات أزمة كورونا. 13.53 بتوقيت غرينتش- وكالة الأنباء السورية تقول إن النظام عزل بلدة منين بريف دمشق بعد وفاة امرأة مصابة بكورونا. 13.15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية تسجل 563 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2352. 10:40 بتوقيت غرينتش- الفلبين تسجل 227 حالة إصابة جديدة بكورونا وثماني وفيات أخرى. 10:24 بتوقيت غرينتش- تسجيل 15 إصابة جديدة لعمال فلسطينيين يعملون في مستوطنة إسرائيلية. 10:16 بتوقيت غرينتش- الصين تعلن 1300 إصابة لأشخاص لا تظهر عليهم أعراض كورونا. 09:45 بتوقيت غرينتش- 864 وفاة في إسبانيا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة وحصيلة الوفيات تتخطى التسعة آلاف. 09:42 بتوقيت غرينتش- مسؤول بوزارة الصحة بإيران: عدد وفيات كورونا وصل إلى 3036 والإصابات 47593. 09:35 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة بالكويت تسجل 28 إصابة بكورونا في البلاد مما يرفع الإجمالي إلى 317. 09:10 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 67 ألفا والوفيات 701. 08:43 بتوقيت غرينتش- روسيا تسجل سبع وفيات و440 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة. 08:19 بتوقيت غرينتش- سلطنة عمان تسجل أول وفاة و18 إصابة بفيروس كورونا. 07:40 بتوقيت غرينتش- ارتفاع الوفيات في باكستان بسبب فيروس كورونا إلى 26، والإصابات 2039. 07:36 بتوقيت غرينتش- فرض حجر صحي على خمسين بلدة في 21 ولاية تركية بسبب كورونا. 07:18 بتوقيت غرينتش- ارتفاع الإصابات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 5591 والوفيات 21. 07:17 بتوقيت غرينتش- تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية: أكثر من ثلاثين ألف حالة وفاة جراء وباء "كوفيد-19" في أوروبا. 07:15 بتوقيت غرينتش- إصابة 29 من العاملين بمستشفى في المكسيك بفيروس كورونا. 04:34 بتوقيت غرينتش- ألمانيا تسجل 5453 إصابة جديدة بكورونا و149 حالة وفاة. 04:17 بتوقيت غرينتش- جامعة جون هوبكينز الأميركية: عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد يتجاوز الأربعة آلاف في البلاد. 04:05 بتوقيت غرينتش- كوبا تعلق وصول الرحلات الجوية الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا. 03:03 بتوقيت غرينتش- مسؤول ياباني: البلاد لا تزال على شفا حالة الطوارئ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. 02:55 بتوقيت غرينتش- بوروندي تسجل أول خمس إصابات بفيروس كورونا. 02:30 بتوقيت غرينتش- أميركا تسارع لبناء مستشفيات ميدانية بعد ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا. 02:11 بتوقيت غرينتش- ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى عشرين. 02:01 بتوقيت غرينتش- السلفادور تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا. 01:53 بتوقيت غرينتش- ثلاث وفيات و101 إصابة إضافية بكورونا في كوريا الجنوبية خلال 24 ساعة. 01:47 بتوقيت غرينتش- الكونغو الديمقراطية تعلن أول حالتي وفاة بفيروس كورونا. 01:46 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة بالمكسيك: 1215 إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد والوفيات 29. 01:30 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 865 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد في حصيلة قياسية. 01:19 بتوقيت غرينتش- مسؤولة أميركية: وفيات كورونا بالولايات قد تصل إلى مئتي ألف. 01:00 بتوقيت غرينتش- إغلاق بعض المناطق بمحافظة مسقط العمانية كإجراء احترازي للحماية من تفشي فيروس كورونا، عقب الإعلان عن أول وفاة في السلطنة. 00:33 بتوقيت غرينتش- فرنسا تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا منذ بداية تفشي الفيروس بـ 499 وفاة. 00:30 بتوقيت غرينتش- المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى عشر حالات. 00:00 بتوقيت غرينتش- ترامب يعلن أن الأسبوعين القادمين سيكونان عصيبين للغاية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا. الثلاثاء 31 مارس/آذار 22:51 بتوقيت غرينتش- عمدة لندن صديق خان يطالب أندية كرة القدم في المدينة بمساعدة نظام الخدمة الطبية الوطنية في العمل الجاري لمكافحة انتشار فيروس كورونا. 22:45 بتوقيت غرينيتش- وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يدعو المواطنين الموجودين بالخارج والراغبين في العودة إلى "الإسراع" مشيرا إلى أن الرحلات التي ترعاها الدولة في عمليات الإجلاء ستتوقف قريبًا. 22:00 بتوقيت غرينتش- هولندا تمدد إجراءات الإغلاق التي فرضتها على المدارس والمطاعم والحانات في إطار جهود احتواء كورونا إلى 28 أبريل/نيسان. 21:30 بتوقيت غرينتش- الصومال يعلن ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى خمسة بعد تسجيل حالتين جديدتين. 21:22 بتوقيت غرينتش- وكالة الأدوية الأوروبية لا تتوقع إيجاد لقاح لفيروس كورونا قبل أقل من عام. 20:20 بتوقيت غرينتش- المغرب يعلن تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 602. 19:30 بتوقيت غرينتش- وفاة مراهق يبلغ من العمر 13 سنة في لندن جراء الإصابة بالفيروس. 19:20 بتوقيت غرينتش- تونس تعلن تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين حتى 19 أبريل/نيسان المقبل. 19:10 بتوقيت غرينتش- الخطوط الجوية القطرية تعلن انخفاض حجم عملياتها بنسبة 75% بسبب تداعيات فيروس كورونا. 19:00 بتوقيت غرينتش- بوروندي تسجل أول حالتي إصابة مؤكدتين بالفيروس على أراضيها. 18:45 بتوقيت غرينتش- حصيلة قتلى الفيروس في تركيا تتجاوز المئتين. 18:30 بتوقيت غرينتش- قطر تسجل 88 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 781 ووفاة شخصين. 17:50 بتوقيت غرينتش- فرنسا تسجل رقما قياسيا محليا في عدد الوفيات جراء الفيروس في يوم واحد، حيث أودى الوباء بحياة 499 شخصا في 24 ساعة. 17:15 بتوقيت غرينتش- وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن يدعو دول العالم الإسلامي للتريث قبل إبرام عقود الحج حتى تتضح الرؤية بشأن تفشي كورونا.

17:10 بتوقيت غرينتش- الولايات المتحدة تتجاوز الصين (بؤرة تفشي كورونا) في عدد الوفيات المسجلة جراء الوباء. فقد أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية أن عدد الوفيات في البلاد (3415) تجاوز اليوم حصيلة الصين التي سجلت 3309 حالات وفاة جراء الوباء. 16:30 بتوقيت غرينتش- إثيوبيا ترجئ الانتخابات التشريعية المقررة في أغسطس/آب المقبل إلى أجل غير مسمى، بسبب المخاوف من تفشي وباء كورونا. 15:45 بتوقيت غرينتش- ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في ولاية نيويورك الأميركية من 1218 إلى 1550 حالة، وتسجيل 9000 إصابة جديدة في يوم واحد. 14:45 بتوقيت غرينتش– بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا بنسبة 27% خلال يوم واحد ليصل 1789 حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد. 14:30 بتوقيت غرينتش– ارتفاع عدد قتلى فيروس كورونا في منطقة لومبارديا، بؤرة العدوى في إيطاليا، بـ 381 في يوم واحد ليصل عدد الوفيات في المنطقة إلى 7199. 13:30 بتوقيت غرينتش– السلطات الهندية تقرر إغلاق مقرات تابعة لـ "جماعة تبليغي" المسلمة في العاصمة نيودلهي بدعوى مخالفتها الإجراءات الاحترازية ضد تفشي كورونا. 13:15 بتوقيت غرينتش– روسيا تعلن إصابة الطبيب الذي اصطحب الرئيس فلاديمير بوتين في جولة بالمستشفى الرئيسي لمكافحة كورونا في موسكو، بالفيروس. 12:40 بتوقيت غرينتش– هولندا تسجل 175 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات 1039. 12:35 بتوقيت غرينتش– الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن بلاده ستسرع من وتيرة إنتاج الأقنعة الواقية وأجهزة التنفس الصناعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات ودور الرعاية الصحية. ووعد ماكرون بأن يصل مجموع الأقنعة المنتجة داخل فرنسا بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل، 15 مليون قناع أسبوعيا. 12:30 بتوقيت غرينتش– أرمينيا تمدد حالة الطوارئ لعشرة أيام إضافية، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 532 شخصا في البلاد التي يبلغ عدد سكانه نحو ثلاثة ملايين شخص. وتعد هذه النسبة أكبر معدل إصابات لدى بلدان منطقة جنوب القوقاز. 12:05 بتوقيت غرينتش– سيراليون تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن قدم من فرنسا في 16 مارس/آذار الجاري. 11:30 بتوقيت غرينتش– الفلبين تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات لديها جراء كورونا في يوم واحد، حيث توفي 10 أشخاص وأصيب 538 شخصا بالفيروس خلال 24 ساعة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية. وبهذه الزيادة اليومية يرتفع عدد الإصابات في عموم الفلبين إلى 2084 حالة، وعدد الوفيات إلى 88. 11:15 بتوقيت غرينتش– ظهور 114 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إندونيسيا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1528، وفق بيان لوزارة الصحة الإندونيسية. 11:09 بتوقيت غرينتش- تسجيل 849 وفاة في 24 ساعة في إسبانيا بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعتبر رقما قياسيا في البلد. 10:47 بتوقيت غرينتش- وضع 1541 مصابا بكورونا في الصين دون أعراض تحت المراقبة. وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن هناك 1541 حالة إصابة بفيروس كورونا دون أعراض تحت الملاحظة حتى نهاية أمس الاثنين، منها 205 حالات وافدة من الخارج. 10:41 بتوقيت غرينتش- إندونيسيا تصدر إفراجا مبكرا عن 30 ألف سجين بسبب كورونا. 10:38 بتوقيت غرينتش- سويسرا تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 373 والإصابات إلى 16176. 10:10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 463. 10:03 بتوقيت غرينتش- ماليزيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2766. 9:56 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 2898. 9:30 بتوقيت غرينتش- ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا في روسيا، وبلغ إجمالي الإصابات 2337. 9:25 بتوقيت غرينتش – بلجيكا تعلن تسجيل 876 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12755. 9:25 بتوقيت غرينتش- الكويت تعلن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 289. 5:30 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى 17. 5:00 بتوقيت غرينتش- جمهورية التشيك تعلن تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 3001. 5:00 بتوقيت غرينتش- تايلند تعلن تسجيل وفاة جديدة و127 إصابة بفيروس كورونا. 4:25 بتوقيت غرينتش- مسؤول بمنظمة الصحة: وباء كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في آسيا. قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن وباء فيروس كورونا العالمي "أبعد ما يكون عن الانتهاء" في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن الإجراءات الحالية لكبح انتشاره تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى. 4:14 بتوقيت غرينتش- اليابان تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ثلث دول العالم، ومنها أميركا والصين. قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إن اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة (ثلث دول العالم) منها: الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتضاف إلى أكثر من 20 دولة أخرى، معظمها في أوروبا، كانت قد حذرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية. 4:13 بتوقيت غرينتش- نيوزيلندا تمدد حالة الطوارئ للتصدي لتفشي فيروس كورونا. قال وزير الدفاع المدني في نيوزيلندا بيني هناري -في بيان- إن السلطات ستمدد حالة الطوارئ الوطنية سبعة أيام أخرى، للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا. ويستمر الإعلان الأولي لحالة الطوارئ -في 25 مارس/آذار- سبعة أيام، ويمكن تمديده وفقا للضرورة. 2:10 بتوقيت غرينتش- المكسيك تعلن حالة الطوارئ الصحية بعد تسجيل ألف إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 28 وفاة. 1:27 بتوقيت عرينتش– عدد الوفيات الناجمة في الولايات المتحدة تخطّى 3 آلاف، وارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس إلى أكثر من 163 ألفا، حسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز. 1:04 بتوقيت غرينتش– البنك الدولي: معدل النمو الاقتصادي في الصين قد ينخفض هذا العام إلى 0.1% بسبب كورونا. 00:45 بتوقيت غرينتش– أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 48 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت السلطات الصحية في البلاد أن جميع حالات الإصابة الجديدة قادمة من الخارج. الاثنين 30 مارس/آذار

23:35 بتوقيت غرينتش – تونس تعلن 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 362، وتسجيل وفاتين ليرتفغ عدد الوفيات إلى 10. 23:00 بتوقيت غرينتش- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "الصين أرسلت لنا بعض المواد، وروسيا أرسلت لنا طائرة محملة بالمعدات الطبية".



وأكد الرئيس الأميركي -في مؤتمره الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا- أن الاقتصاد يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة له، وأنه يريد أولا إنقاذ الأرواح و"الاقتصاد سيتعافى وبسرعة". 22:50 بتوقيت غرينتش- مدير المعهد الوطني الأميركي للأمراض المعدية أنطوني فاوتشي يتوقع أن يضرب فيروس كورونا مجددا خلال الخريف. 22:30 بتوقيت غرينتش- البنتاغون يعلن وفاة أول جندي بعد إصابته بفيروس كورونا. 22:25 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: نحو 3 آلاف وفاة، وأكثر من 160 ألف مصاب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. 22:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الموريتانية تعلن وفاة امرأة في الأربعين من عمرها بفيروس كورونا كانت قيد الحجر الصحي. 21:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 4376 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يصل إلى 44 ألفا و550. 18:15 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية تدعو مصر إلى توفير المزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبا لانتشار واسع محتمل لكورونا. 18:00 بتوقيت غرينتش- حاكم ولاية نيويورك: 1218 وفاة بفيروس كورونا وعدد الإصابات يرتفع إلى 66,497. 17:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4695 وإجمالي الوفيات 16. 17:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 534. 17:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 656 وإجمالي عدد الوفيات 41. 17:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 630. 16:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية: 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 584 وتسجيل 4 وفيات جديدة. 16:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي حالات الشفاء 51. 16:17 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التركية: 37 وفاة جديدة جراء كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 168 وارتفاع عدد الإصابات إلى 10,827. 15:51 بتوقيت غرينتش- وكالة الصحافة الفرنسية: ترامب وبوتين بحثا هاتفيا ملفي فيروس كورونا والنفط. 15:34 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: وزارة الدفاع الأميركية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيها إلى 1087. 15:31 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية: التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي أديا إلى تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا. 15:27 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية: القيود على حركة التنقل وإغلاق المطارات لا يمنعان انتقال فيروس كورونا ولكن يحدان من انتشاره. 15:07 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية تطلب من وزراء الصحة والاقتصاد بدول مجموعة العشرين توفير متطلبات مواجهة فيروس كورونا. 15:05 بتوقيت غرينتش- رويترز: لجنة تسيير "إكسبو 2020 دبي" توصي بتأجيل المعرض العالمي لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 14:06 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية تعلن تسجيل 180 وفاة جديدة بفيروس كورونا. 13:11 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتين خلال الـ24 ساعة الماضية. 12:40 بتوقيت غرينتش -الصحة السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 1453. 12:39 بتوقيت غرينتش- الداخلية السعودية: إجراءات إضافية لمكافحة كورونا في أحياء بمكة المكرمة، وحظر التجول فيها بدءا من ظهر اليوم. 12:18 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29. 12:14 بتوقيت غرينتش– السويد تعلن تسجيل 36 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 146. 12:08 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 2504، وعدد الإصابات إلى 143,055. 11:42 بتوقيت غرينتش- رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو وطاقمه يخضعون أنفسهم للحجر المنزلي إلى حين صدور نتائج فحوص الكورونا. 11.41 بتوقيت غرينتش- قضى فريق تشارك فيه شركة مرسيدس أقل من أسبوع في تطوير نموذج جديد من جهاز للتنفس يمكنه مساعدة مرضى فيروس كورونا، ويخضع للتجربة حاليا في بعض مستشفيات لندن. وتم استخدام أجهزة الضغط الإيجابي المستمر (سي بي أي بي) في الصين وإيطاليا، لتوصيل الهواء والأكسجين إلى رئات المرضى ومساعدتهم على التنفس دون الحاجة لوضعهم على أجهزة التنفس الصناعي التي تمثل تدخلا طبيا أقوى. 11.28 بتوقيت غرينتش- بدا أن فيروس كورونا الجديد يواصل الانتشار في قلب الحكومة البريطانية اليوم الاثنين مع خضوع دومينيك كامينغز -وهو أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون- للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض عليه قد تشير إلى إصابته بالمرض، بعد أيام من تأكيد إصابة جونسون به. وأصبح جونسون يوم الجمعة الماضي أول زعيم لقوة عالمية كبرى يصاب بالفيروس، كما أكدت التحاليل إصابة وزير الصحة مات هانكوك أيضا، بينما خضع كبير المستشارين الصحيين للحكومة كريس ويتني للعزل الذاتي. 11.15 بتوقيت غرينتش- سجلت إسبانيا 812 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7340 حالة. ووفق معطيات وزارة الصحة اليوم الاثنين، فإن عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 812 حالة، وشهد عدد الوفيات تراجعا طفيفا مقارنة بحصيلة الأحد التي بلغت 838، وكانت أعلى حصيلة يومية. 11.10 بتوقيت غرينتش- أعلن لبنان اليوم الاثنين ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 11 والإصابات إلى 446 إثر تسجيل وفاة واحدة و8 إصابات جديدة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا إنه حتى تاريخ اليوم الاثنين بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا 446 حالة، بزيادة 8 حالات عن يوم أمس. 10.55 بتوقيت غرينتش- أعلنت إيران اليوم الاثنين تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات بحسب الأرقام الرسمية إلى 2757. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور كذلك أنه تم تسجيل 3186 إصابة جديدة خلال يوم واحد، مما يرفع إجمالي الإصابات في إيران إلى 41,495 حالة. 8:07 بتوقيت غرينتش- أعلنت الصين انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، مع تراجع عدد الحالات القادمة من الخارج بفضل إجراءات صارمة على المسافرين الدوليين، في وقت ركز فيه صناع السياسات جهودهم على معالجة أثر التفشي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولم تسجل مدينة ووهان، التي ظهر فيها المرض وأصبحت بؤرة أساسية لتفشيه، أي حالة إصابة جديدة لليوم السادس على التوالي، في حين عادت شركات للعمل، وبدأ سكان في استعادة الكثير من حياتهم الطبيعية اليومية بعد إغلاق دام نحو شهرين. 7:59 بتوقيت غرينتش- بدأت السلطات الأردنية الاثنين إخلاء نحو خمسة آلاف شخص من فنادق بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر إلزامي مدة أسبوعين، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يجري نقل هؤلاء وعلى مراحل بواسطة سيارات تتبع التطبيقات الذكية وعلى نفقة الحكومة إلى منازلهم، على أن يخضعوا لحجر منزلي آخر وقائي يمتد لأسبوعين. 7:02 بتوقيت غيرنتش- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سوف يخضع لفحص فيروس كورونا بعد ثبوت إصابة مستشارة له بالفيروس. وكانت القناة الإخبارية الإسرائيلية قد أشارت إلى تشخيص إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به. والتقت بالوش برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين في الأيام الأخيرة. 6:54 بتوقيت غرينتش- قالت وكالة الإعلام الروسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين طلب من حكام المناطق اليوم الاثنين بحث فرض القيود التي تفرضها العاصمة موسكو على التنقلات لكبح انتشار فيروس كورونا. وكانت سلطات موسكو قد أعلنت إغلاقا جزئيا أمس الأحد، وأمرت السكان بالتزام بيوتهم اعتبارا من اليوم، في خطوة هي الأكثر صرامة حتى الآن لإبطاء وتيرة انتشار المرض بعدما تخطى عدد الحالات المعلن رسميا في العاصمة حاجز الألف إصابة. 6:24 بتوقيت غرينتش- سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأحد باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين علاجا لفيروس كورونا المستجد لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمالا كبيرة. 1:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الداخلية الموريتانية تصنف العاصمة نواكشوط ومدينة كيهيدي بالجنوب بؤرتين لفيروس كورونا. وبناء على هذا التصنيف جرى حظر الدخول والخروج من المدينتين تفاديا لانتشار الفيروس بين

السكان. 1:38 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأرجنتيني يعلن تمديد الحجر الصحي الوطني الإلزامي للحد من تفشي كورونا حتى 12 أبريل/نيسان القادم. 1:06 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة المكسيكية تعلن تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 20. 1:04 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية هرات ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 141. 00:45 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز الأميركية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 2467، والإصابات إلى 140,886. 00:30 بتوقيت غرينش- الصين تعلن 4 وفيات و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3304 والإصابات إلى 81,470. الأحد 29 مارس/آذار

21:50 بتوقيت غريتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرجح أن تشهد الولايات المتحدة ذروة معدل الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين. وقال الرئيس الأميركي إن العمل جار على قدم وساق لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا. وأضاف "لدينا العديد من الأبحاث الخاصة بالعلاج عن طريق بلازما الدم وتوصلنا إلى نتائج جيدة بالتعاون مع بعض الدول" وتعهد بتوفير 50 ألف جهاز اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، وقال "نجري اختبارات لنحو 100 ألف شخص يوميا ونعمل بشكل وثيق على توفير معدات طبية للولايات". 18:25 بتوقيت غرينتش – مكتب منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط: اللقاحات المضادة لأمراض أخرى لم تثبت بعد جدواها ضد فيروس كورونا. 18:00 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة المصرية: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات. 17:55 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 292 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 2606. 17:26 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة المغربية: وفاتان جديدتان بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 26، وعدد حالات التعافي إلى 13. 17:21 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الأردنية: تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا، و13 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 259. 17:18 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة القطرية: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 634. 17:14 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة المغربية: تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 463. 17:00 بتوقيت غرينتش – مراسل الجزيرة: عمدة موسكو يعلن فرض حجر صحي عام على سكان العاصمة اعتبارا من غد الاثنين. 16:50 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الإماراتية: 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 570، وتسجيل حالة وفاة واحدة، وتعافي 3 حالات. 16:22 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية: 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 511، وتسجيل وفاتين جديدتين. 16:21 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التركية: 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 131. 16:20 بتوقيت غرينتش- رويترز: 756 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا، وارتفاع عدد الوفيات إلى 10,779، وتسجيل نحو 5 آلاف إصابة جديدة. 15:26 بتوقيت غرينتش- المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8. 15:04 بتوقيت غرينتش- رويترز: 416 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم لومبارديا الإيطالي خلال 24 ساعة. 13:20 بتوقيت غرينتش- موريتانيا تعلن إغلاق مدينة كيهيدي جنوبي البلاد بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا فيها. 13:06 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 209 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1228 وفاة. 12:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 8. 12:39 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1299. 12:09 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في السويد تسجل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 3700. 11:20 بتوقيت غرينتش- الدانمارك تسجل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل الإجمالي إلى 2395، وتسجيل 257 إصابة جديدة في النرويج ليصل الإجمالي إلى 4102. 10:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 19، وتسجيل 4 إصابات جديدة في جيبوتي؛ ليرتفع الإجمالي إلى 18. 09:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية تعلن تسجيل 78 وفاة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى 431، وتسجيل 1702 إصابة جديدة؛ ليصل الإجمالي إلى 10 آلاف و836. 09:00 بتوقيت غرينتش- رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن ارتفاع عدد الإصابات إلى 106. 08:20 بتوقيت غرينتش- تسجيل 270 إصابة جديدة في روسيا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1534. 06:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد تسجيل 246 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3865 إصابة. و وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 167 حالة. 04:50 بتوقيت غرينتش- تسجيل 44 إصابة جديدة في الصين لقادمين من الخارج وإصابة محلية واحدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82 ألفا و341، وتسجيل 5 وفيات؛ ليرتفع العدد إلى 3306 وفيات. 04:30 بتوقيت غرينتش- تايلند تعلن تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1388، وتسجيل وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 7. 03:35 بتوقيت غرينتش- المكسيك تعلن 131 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 848 والوفيات إلى 16. 02:55 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى 116، والإصابات إلى 3904. 01:15 بتوقيت غرينتش- كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 105 إصابات جديدة بكورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 9583. السبت 28 مارس/آذار 22:40 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 2010 والإصابات إلى 119,748. 18:05 بتوقيت غرينتش- ترامب: سنتخذ في وقت قريب قرارا حيال فرض حجر صحي في نيويورك ونيوجيرسي وكوناتيكت. 18:00 بتوقيت غرينتش- وسائل إعلام إيرانية: وفاة رئيس دائرة الفتوى في مكتب المرشد الإيراني جراء إصابته بفيروس كورونا. 17:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 6 وفيات بفيروس كورونا، و40 إصابة جديدة. 17:15 بتوقيت غرينتش- رويترز: تسجيل 889 وفاة في إيطاليا بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10023. 16:55 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: تسجيل 16 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 108، وتسجيل 1704 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 7402. 16:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأول وفاة جراء الإصابة بالفيروس. 16:25 بتوقيت غرينتش- المركز الليبي لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لترتفع الإصابات في البلاد إلى ثلاث حالات. 16:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية تسجل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا، و45 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 454. 16:05 بتوقيت غرينتش- تسجيل 2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم لومبارديا الإيطالي خلال 24 ساعة. 14:37 بتوقيت غرينتش- روسيا تقرر إغلاق حدودها بالكامل اعتبارا من 30 مارس/آذار الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا. 14:21 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية البريطانية تسجل 260 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1019. 14:10 بتوقيت غرينتش- ترامب يوقع مرسوما يوجه وزير دفاعه باستدعاء وحدات بالحرس الوطني والاحتياط لتعزيز التصدي لفيروس كورونا. 13:56 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في سنغافورة تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 802. 13:17 بتوقيت غرينتش- السلطات الصحية في هولندا تسجل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا. 13:12 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 468. 13:11 بتوقيت غرينيتش –مراسل الجزيرة: السلطات الصحية السويدية تسجل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل عدد الإصابات إلى 3447. 13:07 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: السويد تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ليصل إجمالي الوفيات إلى 102. 13:06 بتوقيت غرينيتش- مراسل الجزيرة: الدانمارك تسجل 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ليصل إجمالي الوفيات إلى 65. 13:02 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في هولندا تسجل 1159 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9762. 12:53 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: النرويج تعلن تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 3845. 12:42 بتوقيت غرينتش– مراسل الجزيرة: الدانمارك تعلن تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2201. 12:41 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة السعودية: بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا 37. 12:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطن سعودي ليرتفع عدد الوفيات إلى 4. 12:39 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1203. 10:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل 8189 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72248، وتسجيل 832 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 5690 وفاة. 10:40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية تعلن تسجيل 1850 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 9134، وتسجيل 64 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 353. 09:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية تعلن أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا بلغ 11679 شخصا، وتسجيل 3076 إصابة جديدة، وارتفاع العدد الإجمالي إلى 35408، وتسجيل 139 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2517. 09:10 بتوقيت غرينتش- ماليزيا تعلن تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 2320. 09:00 بتوقيت غرينتش- تسجيل 228 إصابة جديدة في روسيا، ليرتفع العدد إلى 1264. 08:05 بتوقيت غرينتش- الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة في بيت لحم ليرتفع عدد الإصابات إلى 97. 08:00 بتوقيت غرينتش- تسجيل 13 إصابة جديدة في المغرب وارتفاع عدد الإصابات إلى 358. 07:25 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل وارتفاع عدد الإصابات إلى 3460. 07:15 بتوقيت غرينتش- طوكيو تعلن تسجيل أكثر من 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات. 06:22 بتوقيت غرينتش- فنلندا تقرر عزل العاصمة هلسنكي لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 04:30 بتوقيت غرينتش- موريتانيا تعلن وقف تنقل الأفراد وكل أنواع التبادل بين ولايات البلاد، بعد تسجيل إصابتين جديدتين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5. 04:20 بتوقيت غرينتش- تايلند تعلن أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 6 والإصابات 1245 حالة.

الجمعة 27 مارس/آذار 23:48 بتوقيت غرينتش- الصين تعلن أنها سجلت 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3295 حالة، إضافة إلى 54 إصابة جديدة. 21:28 بتوقيت غرينتش- الأردن يسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. 20:07 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي يوقع قانون الإنتاج الدفاعي ويأمر شركة جنرال موتورز بإنتاج فوري لأجهزة تنفس اصطناعي، ويوقع تشريعا للإغاثة في حالة الطوارئ أقره الكونغرس يتضمن أكبر حزمة إنقاذ اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة. 19:15 بتوقيت غرينتش- الإعلان عن 345 وفاة و18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد. 18:55 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المصرية: 41 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 536 حالة، والوفيات 6 ليرتفع الإجمالي إلى 30 وفاة. 18:25 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الفرنسية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1995 والإصابات إلى 32,964. 17:51 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 17:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. 17:35 بتوقيت غرينتش- مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. 17:20 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة الأردني: 23 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 235. 17:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 333. 17:10 بتوقيت غرينتش- الحكومة البريطانية: سنجري فحوصا جماعية على أوسع نطاق للعاملين في نظام الرعاية الصحية. 16:55 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة التركي: 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 92. 16:40 بتوقيت غرينتش- وكالة الصحافة الفرنسية: نحو 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال يوم واحد. 16:18 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 409. 15:59 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة: رئيس الحكومة الفرنسية يعلن تمديد الحجر الصحي العام المفروض في البلاد لأسبوعين إضافيين حتى 15 أبريل/نيسان. 15:40 بتوقيت غرينتش- ترامب يطالب شركتي فورد وجنرال موتورز بالبدء فورا في تصنيع أجهزة التنفس ملوحا بتطبيق قانون الإنتاج الدفاعي. 15:30 بتوقيت غرينتش- صندوق النقد الدولي: من غير الواضح بعد ما إذا كانت إجراءات حماية النظام المالي ستكفي حتى احتواء كورونا. 15:14 بتوقيت غرينتش- مديرة صندوق النقد الدولي: العالم دخل حالة ركود قد تكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية الأخيرة. 15:00 بتوقيت غرينتش- الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات التي يمكن أن تقوض قدرة الدول على مكافحة وباء كورونا. 14:50 بتوقيت غرينتش- رويترز: الرئيس ترامب اتفق في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني على العمل معا من أجل دحر وباء كورونا. 14:27 بتوقيت غرينتش -قائد القوات الأميركية الفضائية: إصابة 3 من عناصرنا بفيروس كورونا. 14:25 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة البريطانية تعلن تسجيل 181 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 759. 13:29 بتوقيت غرينتش -البنتاغون يعلن تسجيل ثاني وفاة في صفوفه بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات إلى 652. 13:20 بتوقيت غرينتش -السويد تسجل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 92 والإصابات إلى 3046. 13:09 بتوقيت غرينتش -سلطات الصحة في هولندا: تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 وفاة جديدة. 13:06 بتوقيت غرينتش -رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي يعلن خضوعه للحجر الصحي بعد ثبوت إصابة أحد مساعديه بكورونا. 13:03 بتوقيت غرينتش -مراسلة الجزيرة: إصابة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بفيروس كورونا. 12:40 بتوقيت غرينتش -وزارة الصحة السعودية: تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1104. 12:36 بتوقيت غرينتش -الدانمارك تعلن تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 52. 12:33بتوقيت غرينيتش -النرويج تعلن تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3581. 12:27 بتوقيت غرينتش -قائد القوات الأميركية الفضائية: إصابة 3 من عناصرنا بفيروس كورونا. 11.40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 40 بعد تسجيل 4 حالات جديدة، وتسجيل 76 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 458. 11.25 بتوقيت غرينتش- وكالة الأنباء الجزائرية تعلن توسيع إجراءات الحجر الجزئي لتشمل 9 ولايات طبقا لتدابير الوقاية من فيروس كورونا. 11.20 بتوقيت غرينتش- بريطانيا تعلن إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا وتقول إنه ما زال يواصل قيادة جهود الاستجابة لحالة الطوارئ. 10.50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية تؤكد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4858 وعدد المصابين إلى 64059. 09.40 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة وارتفاع عدد الإصابات إلى 227. 09.35 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية تسجل 144 وفاة جديدة مما يرفع عدد الوفيات إلى 2378، كما تسجل 2926 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 32332. 08.20 بتوقيت غرينتش- روسيا تسجل 196 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 1036. 07.55 بتوقيت غرينتش- وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن بلاده تحاول إعادة 30 ألفا من المواطنين الفرنسيين من الخارج، بسبب فيروس كورونا. 07.19 بتوقيت غرينتش- روسيا تعلق عمل المرافق السياحية والفنادق لغاية 1 يونيو/حزيران. 05.55 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد تسجيل تاسع وفاة لمصاب بفيروس كورونا، من بين 2693 مصابا في إسرائيل. 05.45 بتوقيت غرينتش- الرئيس الصيني يبلغ نظيره الأميركي رغبة بكين في العمل مع كل الشركاء -بما فيهم واشنطن- بشأن فيروس كورونا. 01.35 بتوقيت غرينتش- آخر إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأميركي تشير إلى بلوغ إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة 1288، وتجاوز عدد الإصابات 85 ألفا. 01.33 بتوقيت غرينتش- الحكومة اليابانية تقول إنه لا حاجة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وذلك بعدما وصف رئيس الوزراء شينزو آبي أزمة كورونا "بالأزمة الوطنية"، إثر ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في العاصمة طوكيو. 01.26 بتوقيت غرينتش- ذكرت مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنها سجلت 91 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9332. 00.38 بتوقيت غرينتش- الصين تسجل أمس الخميس 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لقادمين من الخارج إلا حالة عدوى محلية وحيدة. 00.32 بتوقيت غرينتش- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول على تويتر إنه والرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلنان خلال أيام مبادرة جديدة لمكافحة فيروس كورونا. الخميس 26 مارس/آذار 22.42 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة التونسية تسجل 24 إصابة جديدة بمرض كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 197. 22.15 بتوقيت غرينتش – مايك بنس نائب الرئيس الأميركي يقول إن مختبرات آبوت قدمت لإدارة الأغذية والأدوية اختبارا لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة. 21.55 بتوقيت غرينتش – الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إن ارتفاع حجم الإصابات المسجلة في بلاده بوباء كورونا جاء نتيجة تسريع وتيرة الفحوص. 21.17 بتوقيت غرينتش – الولايات المتحدة تتصدر عدد الإصابات بكورونا في العالم بأكثر من 82 ألف حالة منذ بدء أزمة تفشي الفيروس. 20.50 بتوقيت غرينتش – ذكر مراسل الجزيرة أنه سجلت أكثر من أربعة آلاف إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الساعات الثلاث الأخيرة. 19:50 بتوقيت غرينيتش – وزير الصحة التركي يعلن وفاة 16 مصابا بفيروس كورونا وتسجيل 1196 إصابة جديدة. 19:00 بتوقيت غرينيتش – وكالة الحماية المدنية الإيطالية تسجل 6153 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي المصابين إلى 80539. كما تم تسجيل 712 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8165. 18:30 بتوقيت غرينيتش – وزارة الصحة الفرنسية تسجل 365 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1696. 18:30 بتوقيت غرينيتش – وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة. 18:30 بتوقيت غرينيتش – وزارة الصحة البريطانية تسجل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. 18:30 بتوقيت غرينيتش – اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر تعلن فرض عقوبات بالحبس وغرامة مالية على المخالفين لقرار الحجر الصحي. وتم تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2، ليصل عدد المتعافين إلى 43. 17:45 بتوقيت غرينيتش – وزير الصحة الأردني: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212. وقررت السلطات الأردنية عزل قصبة إربد وعدد من القرى التابعة لها عن باقي المحافظة لمكافحة كورونا. 17:00 بتوقيت غرينيتش – وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10. وتم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 275. 17:00 بتوقيت غرينيتش – وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 367. 13:45 بتوقيت غرينيتش- لبنان يمدد حالة التعبئة العامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى 12 أبريل/نيسان المقبل. وفي هذا الصدد، قررت الحكومة اللبنانية غلق المؤسسات الخاصة من 7 مساء حتى 5 صباحا، لمواجهة تفشي الفيروس. 13:42 بتوقيت غرينيتش- نحو 22 ألف وفاة في العالم حتى الساعة 11 بتوقيت غرينيتش. أودى وباء كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 21,873 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول في الصين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية. وثبتت رسميا 481,300 إصابة في 182 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. 13:30 بتوقيت غرينيتش- الجيش الأميركي يخفي بعض بيانات الإصابة بكورونا بين صفوفه. قرر الجيش الأميركي التوقف عن تقديم بعض البيانات التفصيلية عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه، تحسبا لأن يستخدم "أعداؤه" هذه البيانات مع تفشي الفيروس. 13:24 بتوقيت غرينيتش- بريطانيا ستدفع أموالا لمليوني عامل مستقل خلال تفشي فيروس كورونا. ذكرت صحيفة تايمز أن الحكومة البريطانية ستعلن اليوم الخميس عن خطط لمساعدة مليونين تقريبا من بين خمسة ملايين شخص يعملون لحسابهم الخاص خلال تفشي فيروس كورونا، وذلك عبر وضع أموال في حساباتهم البنكية مباشرة. 13:16 بتوقيت غرينيتش- تركيا قد تأمر بالبقاء في المنازل إذا تفاقم انتشار كورونا. قالت الحكومة التركية -اليوم الخميس- إنها قد تصدر أمرا بالبقاء في المنازل إذا استمر انتشار العدوى بفيروس كورونا، وفرضت مزيدا من القيود على خروج المستلزمات الطبية من البلاد. 13:14 بتوقيت غرينيتش- الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بنحو 2500 حالة في لومبارديا الإيطالية. قال حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة التي تضم ميلانو -العاصمة المالية للبلاد- ارتفع بنحو 2500 حالة اليوم الخميس. 11.55 بتوقيت غرينتش- إسرائيل تسجل سادس وفاة بفيروس كورونا. 11.10 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية أعلنت تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 368. 11.00 بتوقيت غرينتش- الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أعلن أنه يرى مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا. 10.45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من 47610 إلى 56188، وارتفاع عدد الوفيات من 3434 إلى 4089. 10.00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية أعلنت تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 109. 09.45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 29406، وعدد الوفيات إلى 2234. 09.20 بتوقيت غرينتش- مجلس الوزراء العراقي قرر تمديد حظر التجوال لغاية 11 أبريل/نيسان المقبل، والحكومة الفلسطينية سجلت 15 إصابة جديدة. 09.00 بتوقيت غرينتش- السلطات الروسية سجلت 182 إصابة ليرتفع عدد الإصابات إلى 840. 08.30 بتوقيت غرينتش- ماليزيا فرضت الحجر الصحي على القصر الملكي بعد اكتشاف سبعة إصابات بين موظفي القصر، وتأكيد عدم إصابة الملك والملكة. 07.00 بتوقيت غرينتش- ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 2495، بعد تسجيل 126 حالة جديدة. 06.00 بتوقيت غرينتش- أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني بدء حظر السفر بين المدن، وسط مخاوف من الموجة الثانية من فيروس كورونا. 05.30 بتوقيت غرينتش- قالت الحكومة التايلندية إنها سجلت 111 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 1045. 05.18 بتوقيت غرينتش- الحكومة الروسية قررت إيقاف جميع الرحلات الجوية من روسيا وإليها، باستثناء رحلات إعادة الروس من الخارج، بدءا من الغد. 03.51 بتوقيت غرينتش- مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ بالإجماع مشروع قانون بتريليوني دولار للاستجابة لفيروس كورونا، وأرسله لمجلس النواب. 03.13 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 1046، والإصابات تناهز 70 ألفا. 01.23 بتوقيت غرينتش- أعلنت سلطات كوريا الجنوبية إصابة 104 أشخاص بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9241. 00.27 بتوقيت غرينتش- قالت جامعة جونز هوبكنز الأميركية إنها سجلت أكثر من 230 وفاة جديدة بالولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 942 والإصابات إلى 65,778. 00.15 بتوقيت غرينتش- تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بنما، ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 558. 00.11 بتوقيت غرينتش- الصين تسجل ست وفيات و67 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، وتؤكد أن المصابين قادمون من خارج البلاد، وبذلك يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 3287 والإصابات إلى 81,285. الأربعاء 25 مارس/آذار 23.52 بتوقيت غرينتش- قال مراسل الجزيرة إن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا داخل مبنى البنتاغون. 22.19 بتوقيت غرينتش- وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يأمر بوقف تحركات القوات الأميركية وموظفي البنتاغون خارج الولايات المتحدة لمدة ستين يوما. 22.06 بتوقيت غرينتش- قال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو إن مئتي شخص ماتوا بسبب وباء كورونا في المدينة، وبلغ عدد الإصابات 17 ألفا و856، وهو ما يعادل 32% من الحالات في الولايات المتحدة. 21.57 بتوقيت غرينتش- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا، وقال "أمامنا أسابيع في نيويورك بسبب انتشار كورونا، والوضع فيها أكبر مشكلة تواجهنا حتى الآن". 21.52 بتوقيت غرينتش- ذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة أن سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في القطاع إلى تسعة. 21.01 بتوقيت غرينتش- ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 28 وفاة جديدة بكورونا في المملكة؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 465. 20.59 بتوقيت غرينتش- صرح وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا بأن الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 59 بعد تسجيل 15 وفاة جديدة، والإصابات إلى 2433. 20.32 بتوقيت غرينتش- إعلان إصابة كارمن كالفو النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية بفيروس كورونا. 19.51 بتوقيت غرينتش- أعلنت الحكومة الألمانية أن نتائج اختبار الكشف عن فيروس كورونا الذي أجري للمرة الثانية الأربعاء للمستشارة أنجيلا ميركل جاءت سلبية. 19.45 بتوقيت غرينتش- أعلن المتحدث باسم الكتيبة الدولية في قوة حلف شمال الأطلسي تأكد إصابة عشرين من الجنود المنتشرين في ليتوانيا بفيروس كورونا. وأكد الهولندي إيرفت-يان دانيلز إصابة جنديين هولنديين، وقال إنه جرى نقلهما إلى هولندا للعلاج، إلا أنه رفض الكشف عن جنسيات المصابين الآخرين. 19.28 بتوقيت غرينتش- ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 2369 بعد الكشف عن 199 إصابة جديدة. وأعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن خشيته من انهيار المنظومة الصحية في بلاده، وفق قناة "كان" الرسمية. 19.27 بتوقيت غرينتش- توفي 67 كاهنا إيطاليا إثر إصابتهم بجائحة كورونا منذ بدء انتشاره في إيطاليا، حسب حصيلة أوردتها صحيفة مجلس الأساقفة الإيطاليين (أفينيري) الأربعاء. ونشرت الصحيفة أسماء الكهنة، وأغلبهم متقدمون بالسن، وفي بعض الأحيان نشرت صورهم. وكانت تحدثت الثلاثاء عن خمسين وفاة. 19.24 بتوقيت غرينتش- طلبت إسبانيا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) مساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا. وأفاد مركز تنسيق الاستجابة للكوارث الأورو-أطلسي التابع للحلف في بيان أن إسبانيا تقدمت بطلب رسمي للحصول على مساعدات، بينها 150 ألف جهاز تنفس وألف جهاز لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، وخمسة آلاف قناع طبي، وخمسمئة ألف من أدوات التشخيص الطبي. 18:00 بتوقيت غرينتش- قالت وكالة مكافحة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء، نقلا عن دراسات علمية، إن التدخين قد يجعل الناس أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة للإصابة بفيروس كورونا، إلا أن البيانات المتاحة لا تزال محدودة. 17:53 بتوقيت غرينتش- وكالة رويترز تؤكد وفاة 683 في إيطاليا خلال يوم بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7503 وفيات. 17:50 بتوقيت غرينتش- أعلن الأردن تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا، في حين أعلنت وزارة الصحة بقطر في بيان الأربعاء تسجيل 11 إصابة جديدة، مما رفع عدد المصابين إلى 573. 17:39 بتوقيت غرينتش- قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم الأربعاء إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن تفشي كورونا ارتفع إلى 7503 بعد تسجيل 683 وفاة جديدة، مما يعكس تراجعا في العدد اليومي للوفيات بعد قفزة في اليوم السابق. 15:55 بتوقيت غرينتش- أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل ثاني حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وشددت حظرا للتجول في أنحاء البلاد، ليشمل منع الدخول أو الخروج من العاصمة الرياض ومدينتي مكة والمدينة، فضلا عن منع الانتقال بين جميع محافظات المملكة بدءا من اليوم الأربعاء. 15:34 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز تؤكد ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 802 حالة والإصابات إلى 55 ألفا و243. كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ارتفاع الإصابات بكورونا في صفوفها إلى 435 إصابة. وبلغت الإصابات في صفوف العسكريين 277، مما يمثل زيادة بواقع نحو مئة إصابة عن أمس. 15:26 بتوقيت غرينتش- أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي تسجيل 59 إصابة جديدة بكورونا في تونس بعد إجراء 229 تحليلا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 173 حالة مؤكدة. 15:24 بتوقيت غرينتش- تبنى البرلمان الألماني الأربعاء خطة تدابير شاملة بقيمة 1100 مليار يورو ستسمح لأول قوة اقتصادية في أوروبا بمواجهة تبعات وباء كورونا. 13:45 بتوقيت غرينتش- مراسل الجزيرة يقول إن النرويج أكدت تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصل الإصابات إلى 2916 حالة. 13:32 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 29 بعد تسجيل وفاتين جديدتين، وتؤكد تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 346. 13:22 بتوقيت غرينتش- قال رئيس بلدية موسكو على موقعه الإلكتروني إن المدينة استحدثت مجموعة من الإجراءات اليوم الأربعاء بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد تشمل حظرا مؤقتا على تنظيم أي تجمعات عامة وتعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم على 65 عاما. 11:30 بتوقيت غرينتش– وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2170، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول: نقترب من موجة إصابات شديدة بفيروس كورونا، وسنشهد نسبة كبيرة من الحالات الخطيرة. 11:05 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البلجيكية تعلن تسجيل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 178. 11:00 بتوقيت غرينتش- الدانمارك تعلن تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1715. 11:00 بتوقيت غرينتش- القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بفيروس كورونا. 10:55 بتوقيت غرينتش- إسبانيا تسجل 738 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد وفياتها إلى 3434، وهو ما يتجاوز عدد الوفيات الصينية بأزيد من 100.



وسجلت إسبانيا اليوم 5552 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47,610. 10:13 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 333. 10:09 بتوقيت غرينتش- الملك السعودي يصدر قرارا يمنع سكان مناطق المملكة من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى. ويتضمن القرار زيادة ساعات حظر التجول في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة لتبدأ من الساعة 3 عصرا. 9:20 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2206 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 27,017، وتسجيل 143 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 2077. 9:17 بتوقيت غرينتش- المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 62.

7:15 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية تعلن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 97.

7:05 : بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العمانية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 99.

6:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا و474 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 والمصابين إلى 2030.

6:30 بتوقيت غرينتش- الرئيس الإيراني: تخطينا الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، وهناك تحذيرات من الموجة الثانية.

6:20 بتوقيت غرينتش- تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا ليصل عدد المصابين إلى نحو 1800.

6:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الأفغانية تعلن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في ولاية هيرات غربي البلاد.

5:30 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 4 من المصابين بفيروس كورونا ليصبح عدد المتعافين 43.

5:14 بتوقيت غرينتش- مسؤول في البيت يعلن توصل مجلس الشيوخ ومسؤولي إدارة ترامب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الاستجابة لفيروس كورونا.

4:20 بتوقيت غرينتش- ماليزيا تعلن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 17.

4:15 بتوقيت غرينتش- تايلند تعلن تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 934.

3:15 بتوقيت غرينتش- أعلنت كوريا تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 126 حالة، كما أكدت تسجيل 100 إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 9137، بينها 3730 حالة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفيات.

3:00 بتوقيت غرينتش- جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 780 والإصابات إلى 53,740.

02:50 بتوقيت غرينتش- المكسيك تعلن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 405.

02:30 بتوقيت غرينتش- رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ مع دخول البلاد الإغلاق الكامل لمواجهة تفشي الفيروس.

01:45 بتوقيت غرينتش- الولايات المتحدة تعلن تسجيل أكثر من مئة حالة وفاة وأزيد من سبعة آلاف إصابة في أقل من 12 ساعة، كما أصيب بحارة على متن حاملة طائرات أميركية.

01:15 بتوقيت غرينتش- بنما تعلن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 443.

الثلاثاء 24 مارس/آذار

21:30 بتوقيت غرينتش- تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا، وفقا لما أعلنه المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض.

18:35 بتوقيت غرينتش- عمدة مدينة برغامو الإيطالية -وهي واحدة من أكثر المدن تضررا من أزمة تفشي فيروس كورونا- يقول إن وفيات كورونا قد تكون أربعة أضعاف الرقم المعلن.

18:34 بتوقيت غرينتش- توقيف أكثر من 1600 شخص في الأردن لمخالفتهم حظر التجول المفروض لمكافحة كورونا.

18:25 بتوقيت غرينتش- بريطانيا ستقيم مستشفى ميدانيا في لندن بسعة 4000 سرير للمصابين بكورونا.

18:24 بتوقيت غرينتش-أكثر من 400 ألف إصابة معلنة رسميا بفيروس كورونا في العالم.

18:20 بتوقيت غرينتش- إصابة مساعد كبير للرئيس النيجيري بكورونا. 18:06 بتوقيت غرينتش- اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر: تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا وتعافي أربع حالات. 18:06 بتوقيت غرينتش- اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر: إنشاء مرفقين طبيين مؤقتين لتقديم الرعاية لحالات الإصابة الخفيفة. 18:05 بتوقيت غرينتش- الأردن.. 26 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 153. 17:46 بتوقيت غرينتش- بسبب كورونا.. الهند تفرض حظر تجوال ثلاثة أسابيع. 17:38 بتوقيت غرينتش- وفيات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ترتفع إلى 600، والإصابات المؤكدة تناهز 50 ألفا. 17:37 بتوقيت غرينتش- إسرائيل تسجل ثالث وفاة بكورونا. 17:24 بتوقيت غرينتش- بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا بـ87 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي العدد إلى 422. 17:20 بتوقيت غرينتش- حصيلة كورونا اليومية تعاود الارتفاع في إيطاليا مع تسجيل 743 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و820 حالة. 17:11 بتوقيت غرينتش- البنتاغون: ارتفاع إصابات كورونا بين عناصر الجيش الأميركي وذويهم إلى 300. 16:49 بتوقيت غرينتش- البنتاغون يقدّر أن الأزمة الناجمة عن كورونا المستجد ستستمر 90 يوما. 16:41 بتوقيت غرينتش- الجزائر.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 19 والإصابات إلى 264. 16:40 بتوقيت غرينتش- بعد كورونا.. "هانتا" فيروس جديد يظهر في الصين ويسجل أول وفاة. 16:33 بتوقيت غرينتش- حاكم نيويورك: الإصابة بكورونا تتضاعف بالولاية كل ثلاثة أيام. 16:14 بتوقيت غرينتش- رقم قياسي جديد في إسبانيا لعدد الوفيات بكورونا تجاوز 500 حالة في يوم واحد. 15:49 بتوقيت غرينتش- أكثر من 2.6 مليار شخص حول العالم في الحجر بسبب كوفيد-19. 15:30 بتوقيت غرينتش- وكالة الأنباء السورية: حظر للتجوال من 6 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من غد الأربعاء لمواجهة فيروس كورونا.

14:03 بتوقيت غرينتش- البنتاغون: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في صفوف وزارة الدفاع الأميركية إلى 321، بينها 174 عسكريا.

13:38 بتوقيت غرينتش- السلطات الهولندية: 811 إصابة و63 وفاة جديدة بكورونا. 13:36 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العراقية: 4 وفيات و50‎ إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 27 وفاة و316 إصابة. 13:26 بتوقيت غرينتش- الأمم المتحدة تطالب بتخفيف العقوبات على إيران والدول الأخرى التي تواجه كوفيد-19. 13:15 بتوقيت غرينتش- اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) يتوقع أن يخسر قطاع الطيران في العالم 252 مليار دولار من عائداته هذا العام بسبب فيروس كورونا. 13:00 بتوقيت غرينتش- اللجنة الأولمبية الدولية تعلن الاتفاق مع رئيس وزراء اليابان على تأجيل أولمبياد طوكيو إلى عام 2021. 13:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة السعودية: تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا لمقيم أفغاني. 12:59 بتوقيت غرينتش- تونس.. تعزيز انتشار الجيش بالشوارع لتطبيق الحجر الصحي الشامل. 11:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة التونسية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 114 مصابا.

11:38 بتوقيت غرينتش- السلطات الروسية تعلن تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 495. 12:35 بتوقيت غرينتش- السلطات الباكستانية تعلن تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 909 مصابين. 11:35 بتوقيت غرينتش- مصر تفرض حظرا للتجوال والعديد من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 11:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة البحرينية: شفاء 13 مصابا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 177. 10:50 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 514 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2696. 10:45 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 304. 10:40 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية: يمكن أن تتحول الولايات المتحدة لبؤرة جديدة لتفشي كورونا، نتيجة التسارع الكبير في عدد الإصابات. 10:40 بتوقيت غرينتش- منظمة الصحة العالمية: 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هي من أوروبا والولايات المتحدة. 10:13 بتوقيت غرينتش- الدانمارك تعلن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1577. 10:00 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 1762 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24,811، وتسجيل 122 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1934. 10:00 بتوقيت غرينتش- تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا، ليرتفع الإجمالي إلى 1624.

8:10 بتوقيت غرينتش- قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 27,436 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 114.

8:08 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 191.

8:00 بتوقيت غرينتش- قالت لجنة الصحة بإقليم هوبي إنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من الإقليم وإليه ابتداء من غد، باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم بؤرة تفشي فيروس كورونا.



وأضافت اللجنة أن القيود المفروضة على مغادرة ووهان سترفع في 8 أبريل/نيسان المقبل. 7:42 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 91. 7:30 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1656. 6:43 بتوقيت غرينتش- وزارة الصحة العُمانية تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84. 6:00 بتوقيت غرينتش- أعلنت الصين أنه سيتم إخضاع كل القادمين من الخارج للحجر الصحي وإجراء الفحوص ابتداء من غد الأربعاء. 5:46 بتوقيت غرينتش- وزير الصحة الكويتي: 9 حالات شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 39. 3:20 بتوقيت غرينتش- تايلند تسجل 106 إصابات جديدة، وثلاث وفيات أخرى بفيروس كورونا.

وبذلك يصل الآن عدد الإصابة بفيروس كورونا إلى 827 حالة، والوفيات إلى أربع، منذ بدء تفشي المرض.

3:00 بتوقيت غرينتش- الفلبين تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 501، بينما بلغت الوفيات 33، وحالات الشفاء 19. 2:30 بتوقيت غرينتش- أستراليا تشهد قفزة في إصابات كورونا، فوفق آخر البيانات بلغ عدد الإصابات 1866 بينها 818 في ولاية نيو ساوث ويلز، فيما بلغ عدد الوفيات 7. ومع بدء تطبيق القيود الجديدة بإغلاق الخدمات غير الأساسية، ظهرت علامات واضحة للضغط الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الصفوف الطويلة أمام مكاتب وكالة الرعاية الرئيسية بأنحاء البلاد. 2:10 بتوقيت غرينتش- الصين تسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ و78 إصابة جديدة، غالبيتها لوافدين من الخارج. وقالت وزارة الصحّة الصينية في بيان إنّ الوفيات السبع أحصيت جميعا في مدينة ووهان الواقعة في وسط البلاد، والتي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأضافت أنّ إصابة جديدة واحدة بالفيروس سجّلت في ووهان، بعد خمسة أيام من عدم تسجيل المدينة أيّ إصابات. 1:55 بتوقيت غرينتش- كوريا الجنوبية تعلن 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة. وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة، وارتفع عدد الوفيات اثنين إلى 120 حالة. 1:41 بتوقيت غرينتش- أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنّها تسعى لإعادة 13,500 أميركي لا يزالون عالقين في الخارج بسبب الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، لكن من دون أن تتعهّد في الوقت الراهن بإعادتهم جميعا. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّ الوزارة أعادت منذ بدء أزمة الفيروس ولغاية اليوم ما مجموعه 5700 أميركي، من بينهم أكثر من 800 من مدينة ووهان وسط الصين، وأكثر من 300 كانوا على متن سفينة الرحلات البحرية "دايموند برينسيس" في اليابان، إضافة إلى حوالي 1200 أميركي أعيدوا من المغرب الأسبوع الماضي، فضلا عن أميركيين تم إجلاؤهم من أميركا اللاتينية في الأيام الأخيرة. 1:40 بتوقيت غرينتش- ميانمار تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا، إحداهما لشخص عائد من بريطانيا، والثانية لآخر عائد من الولايات المتحدة. 1:35 بتوقيت غرينتش- كوبا تمنع كل المواطنين من التنقل، وتفرض حجرا على السياح الأجانب، وقد سجلت حتى هذا الوقت 40 إصابة بفيروس كورونا المستجد. 1:10 بتوقيت غرينتش- السنغال وساحل العاج تعلنان حالة الطوارئ في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا، في حين أعلنت رواندا ارتفاع عدد الإصابات به إلى 36، بعد تسجيل 17 حالة جديدة. 00:14 بتوقيت غرينتش- نيوزيلندا تسجل 40 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 155. الاثنين 23 مارس/آذار

23:45 بتوقيت غرينتش- الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان يعلن وضع إمكانيات الدولة والقوات المسلحة في مواجهة وباء كورونا، وإنشاء صندوق قومي لمواجهة الأزمة لتلقي التبرعات من أبناء السودان في داخل وخارج البلاد. 23:30 بتوقيت غرينتش- اللجنة العليا للطوارئ لإدارة أزمة كورونا في السودان تعلن حظر التجول في كل أنحاء البلاد اعتبارا من الثلاثاء بدءأ من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، كما أعلنت وقف حركة الحافلات بين مدن البلاد اعتبارا من الخميس المقبل.

23:20 بتوقيت غرينتش- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن أن مدينة نيويورك ومناطق أخرى ستبدأ اليوم الثلاثاء استخدام عقار علاج الملاريا، لعلاج وباء كورونا.

20:00 بتوقيت غرينتش – جامعة جونز هوبكنز تسجل ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 573 شخصا والإصابات إلى 41708. 20:00 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة المصرية: تسجيل 5 وفيات و39 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 366 والوفيات إلى 19. 19:30 بتوقيت غرينتش – الجزائر تضع ولاية البليدة تحت الحجر الصحي لعشرة أيام وتفرض حظر التجول بالعاصمة من السابعة مساء حتى السابعة صباحا. 18:54 بتوقيت غرينتش – حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا ترتفع من 186 إلى 860. 18:54 بتوقيت غرينتش – الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤجل نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي. 18:54 بتوقيت غرينتش – طلب الملك الأردني عبد الله الثاني من المواطنين عدم التنقل ودعاهم للالتزام بالتعليمات الرسمية للارتقاء بمسؤولية حماية الوطن. وأضاف الملك الأردني "كلي ثقة بأننا سنتجاوز هذه الأزمة وشكلنا خلية أزمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا". 16:55 بتوقيت غرينتش – السلطات الإيطالية تعلن وفاة 602 بسبب فيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 6078.

14:50 بتوقيت غرينتش – منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: ثمة حاجة لإرسال مساعدات إنسانية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا. 14:25 بتوقيت غرينتش – وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: إيران تستمر بالكذب على شعبها وعلى العالم بشأن عدد الإصابات والوفيات لديها وهو أعلى بكثير مما تعترف به. وقال بومبيو إن النظام الإيراني تجاهل تحذيرات مسؤوليه في قطاع الصحة وأنكر أول وفاة بسبب كورونا لمدة تسعة أيام على الأقل. وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن خمس دول على الأقل وصلها فيروس كورونا من إيران، كما أن خطوط طيران ماهان الإيرانية سيرت 55 رحلة بين طهران والصين وتسببت بزيادة إصابة الإيرانيين. 14:25 بتوقيت غرينتش – مراسل الجزيرة: وزارة الصحة البريطانية تسجل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 289. 14:25 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات إلى 562 وشفاء 19 حالة. 13:25 بتوقيت غرينتش – وزارة الصحة الإماراتية تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 198. 13:25 بتوقيت غرينتش – مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في السويد تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 2016 إصابة. 13:25 بتوقيت غرينتش – البحرين تعلن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد اعتبارا من اليوم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

12:00 بتوقيت غرينتش- سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا من 1046 إلى 8060 حالة. سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا من 1046 إلى 8060 حالة.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة إن عدد الوفيات ارتفع إلى 66.

11:45 بتوقيت غرينتش- وفاة لواء ثانٍ في الجيش المصري إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي اليوم الاثنين لواء ثان في الجيش المصري إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد، وهو ثاني ضابط كبير يفارق الحياة بسبب الفيروس خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلن التلفزيون المصري.

وتوفي اللواء أركان حرب شفيع داود مدير إدارة المشروعات الكبرى في الجيش المصري "نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة المرض في البلاد.

وكان الجيش المصري أعلن في بيان مساء أمس الأحد وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه في الجيش للسبب نفسه.

11:14 بتوقيت غرينتش- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين تسجيل ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 256 حالة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إن 11 حالة وردت من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، وهي تحتاج لإعادة التأكيد في مستشفى الحريري الجامعي.

11:10 بتوقيت غرينتش- حصيلة الوفيات بكورونا في إسبانيا بلغت 2182 بعد تسجيل 462 وفاة إضافية.



وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد 33089 حالة في إسبانيا، وهي إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الصين وإيطاليا.

10:24 بتوقيت غرينتش– إيران تعلن عن 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد لترتفع الحصيلة إلى 1812 وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن 1411 حالة إصابة جديدة سجلت في إيران خلال 24 ساعة. ووفق الأرقام الرسمية، يبلغ عدد المصابين بالمرض في الجمهورية الإسلامية 23049 شخصا حتى الآن.

10:19 بتوقيت غرينتش- إغلاق مراكز التسوق في الإمارات بسبب فيروس كورونا الجديد.

قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية، وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعدما تسبب بوفاة شخصين في الدولة الخليجية الثرية.

وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في بيان مشترك، إن السلطات قررت "إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضروات واللحوم".

واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالات و"السوبرماركت" والصيدليات.

10:00 بتوقيت غرينتش- انطلاق تجربة سريرية أوروبية على 4 علاجات محتملة لفيروس كورونا

بدأت تجارب سريرية أوروبية في سبع دول أوروبية على الأقل لاختبار أربعة علاجات محتملة لفيروس كورونا الجديد تشمل 3200 شخص.

والعلاجات الأربعة تشمل عقاقير "ريمديسيفير"، و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير" على أن يعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا" أو من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكين كما ذكرت هيئة "إنسيرم" الفرنسية للأبحاث الطبية في بيان.

وسيتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص أدخلوا المستشفى لإصابتهم بفيروس "كوفيد-19" في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا كما أكد البيان.

9:25 بتوقيت غرينتش- ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 35200، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 471.

8:30 بتوقيت غرينتش- الفلبين: تسجيل 82 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 462.

8:27 بتوقيت غرينتش- ألمانيا تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 22672 والوفيات 86.

أظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا قفز إلى 22672 حالة كما توفي 86.

7:20 بتوقيت غرينتش- الإمارات ستعلق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت لمدة أسبوعين، على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكانت السلطات الإماراتية سجلت في الأسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان.

2:50 بتوقيت غرينتش- الصين تعلن أنها لم تسجل أي إصابة "محلية" بفيروس كورونا، لكن السلطات الصحية قالت في المقابل إنها سجلت 39 حالة "مستوردة" أي قادمة من الخارج.

ومن بين الحالات الجديدة التي أبلغ عنها الاثنين توجد عشر حالات في شنغهاي، وعشر أخرى في بكين.

وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت أيضا تسع وفيات جراء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان بؤرة كورونا.

2:45 بتوقيت غرينتش- كوريا الجنوبية تسجل أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ وصولها إلى الذروة في 29 فبراير/شباط الماضي، وهو ما يعزز الآمال بانحسار الفيروس في البلاد.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ليرتفع بذلك عدد الإصابات فيها إلى 8961، والوفيات إلى 110.

00:10 بتوقيت غرينتش- نيوزيلندا تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 103.