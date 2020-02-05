جيروزاليم بوست: هل بدأ السودان وإسرائيل تشكيل لجان للتعاون المشترك؟

أولت الصحف الإسرائيلية اهتماما واسعا باللقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا، وقالت إحداها إن إسرائيل والسودان بدآ تشكيل لجان للعمل على كيفية تطوير التعاون بينهما وإقامة علاقات دبلوماسية.

ولم تورد صحيفة جيروزاليم بوست -التي نشرت الخبر عن هذه اللجان- أي تفاصيل إضافية حولها، مشيرة إلى أن اللقاء بين نتنياهو والبرهان أثار ردود فعل صامتة من قبل الحكومة السودانية التي اكتفت بالإعلان عن أنها لم تبّلغ مسبقا بهذا اللقاء.

وأشارت كل من جيروزاليم بوست وهآرتس ويديعوت أحرونوت إلى أن الإمارات نسقت ورتبت لهذا اللقاء في عنتيبي في أوغندا، وأن أهم دوافع أبو ظبي لذلك هو إقناع واشنطن بأن لها تأثيرا واسعا وسط الدول العربية والأفريقية، وكذلك إقناع هذه الدول بأن لها نفوذا لدى إسرائيل التي تمثل البوابة الرئيسية لأميركا.

ليس معتادا من حمدوك

وقالت جيروزاليم بوست إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك -الذي كان في زيارة إلى جيبوتي- لم يدل بأي تصريح هناك عن لقاء البرهان نتنياهو، ونسبت إلى صحيفة "سودان تربيون" قولها إن هذا الامتناع من حمدوك ليس معتادا.

ومع ذلك، قالت نفس الصحيفة في تقرير آخر إن البرهان ألقى بظلال من الشك على سرعة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية سيستمر بدون تغيير، وإن مسؤولية إقامة علاقات بين البلدين تقع على عاتق المؤسسات المعنية، في إشارة واضحة للحكومة المدنية.

وعلقت الصحيفة بأنه من المرجح أن يؤدي تطبيع العلاقات بين الطرفين- والذي لم يحدث أبدا في التاريخ- إلى إثارة الغضب في السودان والعالم العربي الأوسع، وخاصة في وقت يروّج فيه نتنياهو لخطة سلام أميركية يرفضها الفلسطينيون.

اختراق دبلوماسي

ونشرت يديعوت أحرونوت أن الاجتماع السري للبرهان مع نتنياهو أثار نقاشات ساخنة بالسودان، إذ يتهم البعض البرهان بالخنوع والتذلل لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويقول آخرون إن العلاقات مع إسرائيل مفيدة.