ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 425 بعد تسجيل 64 وفاة إضافية

ارتفع عدد الوفيات المؤكدة في الصين جراء فيروس كورونا الجديد إلى 425، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي اليوم الثلاثاء تسجيل 64 وفاة إضافية.

وقالت لجنة الصحة في المقاطعة أيضا إن هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 2345 إصابة جديدة مؤكدة في هوبي (بؤرة انتشار الفيروس).

وحسب إحصاءات الحكومة المركزية، فقد وصل عدد المصابين بالفيروس إلى عشرين ألفا و438 حالة.

وتقول الصين إن الولايات المتحدة الأميركية لم تقدم أي مساعدة "ملموسة" خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد، وبدل ذلك تعمل على "نشر الذعر".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ "على حد علمي، الحكومة الأميركية لم تقدم أي مساعدة ملموسة للجانب الصيني بعد".

وأضافت "على العكس، كانت أول دولة تسحب طاقم عملها القنصلي من ووهان، وأول دولة تشير إلى سحب جزئي لطاقم السفارة، والأولى التي تعلن حظر دخول المواطنين الصينيين، بعد أن أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها لا توصي أو حتى تعارض السفر، بالإضافة إلى القيود التجارية ضد الصين".

وأوضحت أن الصين على ثقة في أنها ستفوز "بالحرب" ضد هذا الوباء، وتحمي حياة المواطنين والأجانب داخل حدودها.

وأضحت هوا شونيانغ في مؤتمر صحافي الاثنين أن "ما تحتاج إليه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وسترات وقائية ونظارات للحماية".

وسُجلت أول وفاة بالمرض خارج الصين مع إعلان منظمة الصحة العالمية الأحد وفاة صيني في الفلبين، مشيرة إلى أنه ينحدر من ووهان، ويبلغ من العمر 44 عاما.