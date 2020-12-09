كورونا.. هيئة أميركية تؤكد فاعلية لقاح فايرز وحصيلة مرتفعة للوفيات بالبرازيل

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 حول العالم، اليوم الأربعاء، أكثر من 68 مليونا و500 ألف مصاب، وفي الوقت الذي أكدت فيه هيئة الغذاء والدواء الأميركية فعالية وسلامة اللقاح، الذي طورته شركة "فايزر" (Pfizer)، سجّلت البرازيل أعلى حصيلة وفيات منذ نحو شهر.

ووفقا لموقع "ورلد ميتر" (Worldometer) المتخصص في رصد إحصائيات كورونا، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم إلى 68 مليونا و567 ألفا و955 إصابة على الساعة 09:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة (05:00 بتوقيت غرينتش).

وبلغ عدد المتعافين في العالم 47 مليونا و462 ألفا و725، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و563 و132.

وفي الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم، بلغت أعداد الإصابات 15 مليونا و561 ألفا و709 إصابات، في حين بلغت أعداد الوفيات 293 ألفا و398.

الولايات المتحدة سجلت نحو 300 ألف وفاة بالوباء (الفرنسية)

حصيلة ثقيلة

وبحسب إحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز أحصت الولايات المتحدة يوم أمس، الثلاثاء، نحو 220 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قريبة من أعداد الإصابات، التي كانت سُجّلت خلال الأيام الأخيرة في البلاد.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات، التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أكثر من أسبوع للاحتفال بعيد الشكر، قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع. وهناك حاليا أكثر من 100 ألف في المستشفيات.

والأميركيون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

ووقّع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرسوما يمنح بلاده أولوية تسلم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

من جهته، نبَّه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إلى أن عدم توصل الكونغرس سريعا إلى توافق على الصعيد المالي لمكافحة الوباء، سيؤدي إلى تأخر في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وربما توقفها.

بايدن تحدث عن تأخر الكونغرس في التوافق على الصعيد المالي لمكافحة الوباء وتأثيراته (غيتي إيميجز)

لقاح وفاعلية

وفيما يخص اللقاحات، أكد تقرير نشرته هيئة الغذاء والدواء الأميركية فعالية وسلامة اللقاح، الذي طورته شركة فايزر ضد فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن فعالية اللقاح بلغت 95% بعد 7 أيام على الأقل من تلقي الجرعة الثانية. وأشار إلى أن فعالية اللقاح بين الجرعتين الأولى والثانية بلغت 52.4% مما يعني عدم تمكن اللقاح من بناء مناعة كافية بعد الجرعة الأولى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، إن المسؤولين في القطاع الصحي سيؤكدون خلال القمة المرتقبة، اليوم، في البيت الأبيض سلامة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأعربت ماكيناني في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) عن أملها بأن تمنح إدارة الدواء والغذاء الإذن للبدء بتوزيع اللقاحات.

البرازيل هي ثاني أعلى دولة في أعداد الوفيات بالوباء (الأناضول)

ارتفاع الوفيات

وفي البرازيل الدولة التي تسجل النسبة الثانية عالميا في أعداد الوفيات والثالثة في أعداد الإصابات بالوباء، قالت السلطات الصحية اليوم، الأربعاء، إنها سجلت أكثر من 51 ألف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، و842 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إجراءات جديدة

ولمكافحة انتشار الوباء، تدرس سلوفاكيا فرض إغلاق جديد؛ بسبب عودة أعداد الإصابات بكورونا إلى الارتفاع على نحو سريع مؤخرا.

جاء ذلك وفقا لما أكده وزير الداخلية السلوفاكي رومان ميكوليتش، مساء الثلاثاء، بعد أن أجرت اللجنة الوطنية لمتابعة الأزمة مشاورات استمرت 6 ساعات في براتسلافا. وأوضح الوزير أن الحكومة لن تعلن عن مزيد من التفاصيل قبل الأربعاء.

يشار إلى أن المدارس في سلوفاكيا مغلقة حتى الآن للطلاب، الذين تزيد أعمارهم عن 10 أعوام، كما لا يُسْمَح للمطاعم باستقبال زبائن داخل صالاتها؛ بل فقط بيع المأكولات والمشروبات لتناولها إما في المنازل أو في الهواء الطلق.

وأبقت الحكومة حتى الآن على أغلب المحال مفتوحة مقابل شروط صارمة، ومنذ أيام، أوصى خبراء بفرض "إغلاق حقيقي"، وذلك من خلال غلق كل المحال باستثناء محال المواد الغذائية والبضائع الأخرى، التي لا يمكن الاستغناء عنها.

لقاح إماراتي

عربيا، قالت وزارة الصحة الإماراتية اليوم، الأربعاء، إن النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح "سينوفارم" (Sinopharm) للوقاية من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 86%.

وقالت أيضا إنها سجلت اللقاح رسميا، وذلك بعد أن وافقت على الاستخدام الطارئ لبعض الفئات في سبتمبر/أيلول الماضي.