كبار السن أم "العمال الأساسيون".. من يجب أن يتلقى لقاح كورونا أولا؟

قالت نيويورك تايمز (The New York Times) إن الولايات المتحدة تواجه، في ظل تفشي جائحة كورونا ومحدودية إمدادات اللقاح الأولية، "خيارا صعبا" وهو هل ينبغي لهذه اللقاحات أن تركز خلال الأشهر الأولى على فئة المسنين ومن يعانون من حالات طبية خطيرة تهدد حياتهم، أم على العمال الأساسيين وهم فئة واسعة تشمل أناسا عرضوا أنفسهم أكثر من غيرهم لخطر الإصابة.

وذكرت الصحيفة أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستقرر قريبا من يحق له تلقي اللقاحات أولا، مشيرة إلى أن الجدل يتزايد بشكل حاد في هذا الصدد وأن مختلف الولايات ستقرر في النهاية أي مجموعة أو فئة يجب أن تحظى بالأولوية.

وترى أنه من شبه المؤكد أن العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن الذين يتلقون العلاج في مرافق الرعاية الصحية طويلة الأمد، سيحصلون على اللقاحات الأولى، وفقًا للإرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

مسألة عاجلة

لكن مع توقع بدء عملية التلقيح هذا الشهر -تضيف نيويورك تايمز- أضحى قرار مسؤولي الصحة الفدراليين وفي الولايات بشأن من سيكون التالي مسألة عاجلة وملحة، خاصة في ظل ضغوطات من مجموعات خارجية من أجل أن يتم إضافتها للفئات المستهدفة.

وتؤكد أن ما يجعل هذا بالغ الحساسية هو المخاوف من تكرار أوجه "عدم المساواة" التي أبان عنها الوباء، بدءا من تفاوت معدلات الإصابة والوفاة، حيث سجل أغلبها في صفوف الفقراء والملونين، وصولا إلى التباين في الوصول للفحوصات ورعاية الأطفال والاستفادة من تكنولوجيا التعليم عن بعد.

وترى أنه نهاية المطاف فإن الخيار سيكون مرتبطا بما إذا كان الهدف الأساسي من عملية التلقيح برمتها هو الحد من حالات الوفاة، أو وقف انتشار الفيروس والعودة لنوع من مظاهر الحياة الطبيعية.

وذكر الدكتور سكوت غوتيليب، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء في تصريح له مؤخرا أنه "إذا كان الهدف هو تحقيق أقصى قدر من الحفاظ على حياة الناس، فعندئذ يجب أن تميل اللقاحات أكثر تجاه الأميركيين الأكبر سنا. أما إذا كان الهدف هو تقليل معدلات الإصابة، فحينها يجب أن تعطى الأولوية للعاملين الأساسيين. الأمر كله يعتمد على طبيعة التأثير الذي نسعى لتحقيقه".

وتقول نيويورك تايمز إن المفاضلة بين الفئتين يشوشه تعريف فئة "العمال الأساسيين" الذي تستخدمه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث تضم هذه الفئة ما يقارب 70% من القوة العاملة الأميركية.

ويعتبر بعض الاقتصاديين ومسؤولي الصحة العامة أن هذه الفئة كبيرة بشكل مبالغ فيه، لذلك يطالبون بحصرها فقط في العمال الذين يتفاعلون شخصيا مع المواطنين.

وستصوت قريبا لجنة مستقلة من الخبراء الطبيين، تقدم المشورة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن ممارسات التطعيم، على من ستشملهم المرحلة الثانية من عملية التلقيح التي تعرف بالمرحلة "1ب".

وخلال اجتماع الشهر الماضي، أشار جميع أعضاء اللجنة الذين يحق لهم التصويت إلى أنهم يدعمون إعطاء الأولوية للعاملين الأساسيين على حساب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر ومن يعانون من ظروف صحية بالغة الخطورة.

عدالة اجتماعية

وتؤكد نيويورك تايمز أن هذه اللجنة اعتمدت تاريخيا على الأدلة العلمية لاتخاذ قراراتها، لكن أعضاءها الآن يولون الاهتمام أيضا لاعتبارات العدالة الاجتماعية، وفق ما ترى ليزا بروسر، أستاذة السياسات الصحية وعلوم اتخاذ القرار بجامعة ميشيغان.

ويعتبر الدكتور بيتر سيلاجيي، أستاذ طب الأطفال في جامعة كاليفورنيا وأحد أعضاء اللجنة أن "مسألة الأخلاق مهمة جدا أيضا لهذا البلد.. وأدعم بوضوح فئة العمال الأساسيين نظرا لارتفاع نسبة المنحدرين من أقليات وذوي الدخل المنخفض ومنخفضي التعليم في صفوف المنتمين لهذه الفئة".

وتختم الصحيفة: لكن هذا الموقف يتعارض مع الإطار الذي اقترحته منظمة الصحة العالمية والأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب والعديد من دول العالم التي ترى أن الحد من الوفيات يجب أن يكون أولوية لا لبس فيها وأن كبار السن والمرضى يجب أن يسبقوا العمال، وهي وجهة نظر يشاركها الكثير من العاملين في قطاعي الطب والصحة العامة في أميركا.