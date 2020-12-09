مدججة بالسلاح والدعم الحكومي.. هل تتراجع الشرطة الفرنسية أمام غضب الشارع؟

صارت الشرطة تتصدر عناوين الصحف في فرنسا بسبب ممارساتها العنيفة ضد المواطنين أثناء الاحتجاجات، وما نجم عن ذلك من صدامات وأعمال شغب واعتقالات.

وجدد الشارع الفرنسي رفضه مشروع "قانون الأمن الشامل"، ونظم مظاهرات متكررة للتنديد بهذا المشروع الذي يرى فيه كثيرون وسيلة تدعم من خلالها الحكومة أفراد الشرطة.

وعملت الحكومات الفرنسية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة على تقوية شوكة جهاز الشرطة وزيادة عدد عناصره.

بين شرطة فرنسا وأوروبا

منذ يونيو/حزيران الماضي، انخفضت فترة تدريب الطلاب في المدرسة الوطنية للشرطة في فرنسا، أو من يسمون "طلاب قوات حفظ السلام"، من 12 شهرا إلى 8 أشهر فقط، تتبعها 16 شهرا في الميدان، أو ما يسمى "الاحتراف". أما في ألمانيا وفنلندا والنرويج، فيستمر تدريب أفراد الشرطة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وغيّرت فرنسا منهجية التجنيد والتدريب في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها عام 2015، حيث قال برنار كازينوف وزير الداخلية آنذاك في عهد الرئيس فرانسوا هولاند إن أكاديميات الشرطة ستخرج أكثر من 4600 من أفراد "حفظ السلام" مقارنة بـ488 فقط عام 2012، بالإضافة إلى بناء ما يقرب من 9 آلاف مركز للشرطة والدرك على مدار 5 سنوات.

وبالتالي، زاد معدل القبول بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب زيادة عدد المناصب المراد شغلها، لتتحول من 2% عام 2010 إلى 18% عام 2018، حسب الشرطة الوطنية.

وتعد شرطة فرنسا من الأجهزة الأمنية الأكثر تجهيزا في أوروبا، إذ يمتلك الشرطي قنابل الغاز المسيل للدموع وأسلحة أخرى، أما في ألمانيا فيتم استخدام خراطيم المياه فقط لتفريق الحشود، وتتدخل الشرطة من دون درع أو أسلحة.

وفي عام 2013، سعت دول أوروبية عدة إلى وضع إستراتيجية مشتركة لتهدئة العلاقات بين المتظاهرين والشرطة، إلا أن فرنسا تغيبت ولم تشارك في هذه المحادثات.

وثمة اختلافات أيضا بين فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية على مستوى الهيئات التي تراقب عمل مؤسسة الشرطة وتقوم بالتحقيق في إخفاقاتها ومخالفاتها.

ففي المملكة المتحدة -مثلا- يتولى إدارة الهيئة التي تقوم بهذه المهمة مواطن مدني لم يكن عضوا في الشرطة من قبل.

أما في فرنسا، فإن المنتسبين لهيئة تفتيش الشرطة الوطنية يتدرجون في رتب جهاز الشرطة، وتقدم الهيئة تقاريرها لوزارة الداخلية بشكل مباشر.

قوانين تحمي الشرطة والدرك

وعاد الجدل بشأن الشرطة الفرنسية مع خروج المحتجين للتظاهر أمام البرلمان حين بدأ نقاشه للمادة 24 من "قانون الأمن الشامل" في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي تعاقب منتهكيها "بالحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 45 ألف يورو لنشر صور تحدد هوية مسؤول من الشرطة الوطنية أو جندي من الدرك الوطني بهدف الإضرار بسلامته الجسدية أو النفسية أثناء أداء وظيفته".

وتؤكد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أن المادة 24 تهدف إلى حماية عناصر الشرطة من حملات الكراهية ودعوات القتل التي تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها تواجه احتجاجات متصاعدة؛ إذ يقول معارضو هذه المادة إنها تحد من حرية الصحافة، وتمثل وسيلة لمنع الكشف عن تجاوزات الشرطة.

وتنص المادة 25 من مشروع القانون على رفع القيود عن حمل القوات الأمنية الأسلحة في الأماكن العامة، أما المادة 26 فتنظم شروط استخدام الشرطة السلاح.

صدامات بين الشرطة والمحتجين على قانون "الأمن الشامل" في باريس (الأوروبية)

وصارت المظاهرات المتكررة الرافضة للقانون مصدر أرق للحكومة الفرنسية، خاصة بعد حادثة ضرب عناصر الشرطة المنتج الموسيقي من أصول أفريقية ميشيل زيكلر ونعته "بالزنجي القذر" في باريس الشهر الماضي.

وندد الرئيس ماكرون بالاعتداء "غير المقبول" على زيكلر، ونشر في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يجب ألا يُسمح بإذكاء الكراهية أو العنصرية، مطالبا بـ"شرطة نموذجية مع الفرنسيين"، ولكن في الوقت نفسه بـ"فرنسيين نموذجيين مع قوات حفظ النظام"، حسب تعبيره.

شرخ في العلاقة مع الشعب

وشهدت فرنسا في أحداث مختلفة تعامل الشرطة العنيف مع المتظاهرين، وما جره ذلك من تصاعد الاشتباكات من الجهتين؛ فعند إطلاق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع يقوم ملثمون برشق رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، وإقامة حواجز على الطرق، وإضرام النار في الممتلكات العامة.

ويقول عالم الاجتماع سيباستيان روشيه -منتقدا إدارة القانون والنظام خلال أزمة "السترات الصفراء"- إنه "عندما تقلل فترة التدريب لتصل إلى 8 أشهر فقط، فلن يكون لديك الوقت للقيام بالتدريب كاملا، خاصة التدريب الأخلاقي للضباط".

و"السترات الصفراء" حركة احتجاجية اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ احتجاجا على السياسات الضريبية والاجتماعية للرئيس ماكرون، ونظم أنصارها مظاهرات حاشدة كل سبت في باريس وأنحاء البلاد على مدى أسابيع.

وقال روشيه "(في فرنسا) نعلم ضباط الشرطة أن يتم احترامهم بالقوة، أما في ألمانيا والدانمارك فيعلمونهم اكتساب الاحترام من خلال مهارات التواصل، ونظام يرفض العنف حتى مع تصاعد الاحتجاجات".

يذكر أنه تم فصل روشيه من المدرسة الوطنية للشرطة، حيث كان يعمل مدرسا منذ عام 1993، ومتخصصا في تقارير الشرطة.

وأضيف عنف أفراد الشرطة وقوانين الحكومة الداعمة لهم إلى لائحة الأسباب التي تدفع الفرنسيين إلى الخروج والتظاهر في العاصمة باريس وباقي المدن، إذ تم تسجيل أكثر من 45 ألف مظاهرة ومسيرة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ومايو/أيار 2019 فقط.

وفي الأخير، يأتي السؤال الذي يطرح نفسه: أي كفة من الميزان سترجح: كفة الحكومة الفرنسية بقوانينها ودعمها للشرطة، أم غضب الشارع ومظاهراته المستمرة؟