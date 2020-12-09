القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بالشفافية في قضية اغتيال خاشقجي

اختتمت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة الثانية في قصر العدل بإسطنبول، من محاكمة 20 متهما غيابيا بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018.
أمرت محكمة فدرالية في نيويورك وكالةَ المخابرات المركزية ومكتبَ مدير المخابرات الوطنية بتفسير لحجبهما تسجيلا صوتيا يوثق اللحظات الأخيرة من حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.
كما أمرت الحكومةَ الأميركية بالإقرار بحجب تقرير وكالة المخابرات المركزية بشأن مقتل خاشقجي، وشرح السبب.
وقرر القاضي إمهال الحكومة أسبوعين لنشر إعلان يحدد السجلات التي حُجبت، والأساس القانوني الذي يبرر ذلك بموجب قانون حرية المعلومات.