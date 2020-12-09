القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بالشفافية في قضية اغتيال خاشقجي

قال موقع إنتلجنس أونلاين الفرنسي إن المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه” وجدت نفسها، مع انتخاب جو بايدن، على الموجة ذاتها مع البيت الأبيض لأول مرة منذ 4 سنوات.