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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بالشفافية في قضية اغتيال خاشقجي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي (الجزيرة)
الصحفي السعودي جمال خاشقجي (الجزيرة)
9/12/2020

أمرت محكمة فدرالية في نيويورك وكالةَ المخابرات المركزية ومكتبَ مدير المخابرات الوطنية بتفسير لحجبهما تسجيلا صوتيا يوثق اللحظات الأخيرة من حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

كما أمرت الحكومةَ الأميركية بالإقرار بحجب تقرير وكالة المخابرات المركزية بشأن مقتل خاشقجي، وشرح السبب.

وقرر القاضي إمهال الحكومة أسبوعين لنشر إعلان يحدد السجلات التي حُجبت، والأساس القانوني الذي يبرر ذلك بموجب قانون حرية المعلومات.

المصدر : وكالات

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