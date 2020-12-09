العودة للاتفاق النووي لا تحتاج لمفاوضات جديدة.. روحاني: فرص الدبلوماسية باتت متاحة أكثر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، الأربعاء، إن فرص الدبلوماسية باتت متاحة أكثر من أي وقت آخر، وإن العودة للاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات جديدة، وذلك عقب تأكيد المتحدث باسم الحكومة أن المفاوضات انتهت.

وأضاف خلال اجتماع الحكومة أنه من الضروري أن تكون القرارات الصادرة من إيران مبنية على حكمة ورؤية مستقبلية تضمن مصالح الشعب الإيراني، حسب تعبيره.

وأكد أن الخطوات الإيرانية لخفض التزاماتها جاءت نتيجة عدم وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها في الاتفاق، وأن تركيب أجهزة الطرد المركزية الجديدة في منشأة "نطنز" تأتي في إطار الخطوة الخامسة، التي أعلنت طهران عنها سابقا.

إيران رفعت عددا من القيود على تخصيب اليورانيوم (الجزيرة)

تصريحات وتوضيحات

كان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد قال إن المفاوضات انتهت، وإن طهران لن تتفاوض مجددا، مطالبا جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق بضرورة العودة لتنفيذ التزاماتها وفق بنوده.

وبدا الرفض الإيراني مشفوعا، حسب ربيعي، بمطالبة للشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة بالعودة لبنود الاتفاق الأصلي.

كما دافع المسؤول الإيراني أيضا عن قرار تركيب أجهزة طرد مركزية بمفاعل نطنز، مبررا ذلك بأنها خطوة معلنة وتندرج ضمن سياسة خفض الالتزامات النووية، التي انتهجتها طهران على مراحل منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

ويقول الإيرانيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت سلفا بزيادة أجهزة الطرد بمنشأة نطنز؛ بل تمت الزيادة بإشراف مفتشي الوكالة، إلا أن هذه المبررات لم ترض أقرب حلفاء طهران.

دعوة روسية

وفي هذا السياق دعا سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، طهران إلى عدم رفع السقف فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني والتعامل بمسؤولية معه.

وأضاف ريابكوف أن هناك قوى محددة يهمها تقويض خطة العمل الشاملة المشتركة بأيد إيرانية، مشيرا إلى ضرورة زيادة فرص الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني في الوقت الحالي، الأمر الذي يتطلب -حسب تعبيره- إظهار ضبط النفس من جميع الأطراف.

كما كشف عن وجود اتصالات مكثفة بين الدول المعنية بهذا الاتفاق، ولم يستبعد عقد لقاء وزاري قبل نهاية العام الجاري على مستوى وزراء خارجية دول "5+1".

وصدّق البرلمان الإيراني على قانون يقضي بتقييد حركة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف العمل "بالبروتوكول الإضافي"، في خطوة تصعيدية ردا على مقتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الذي اغتيل قبل نحو أسبوعين قرب طهران.

ويشمل مشروع القرار 9 بنود، منها مطالبة الحكومة الإيرانية بالتراجع عن بعض التزاماتها في الاتفاق النووي، وإلغاء البروتوكول الإضافي للاتفاق، في حال لم يحقق مصالح إيران، ولم تف الدول الأوروبية بتعهداتها.

انتقاد غربي

وانتقدت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الاثنين الماضي، القانون الإيراني، كما انتقدت إعلان إيران عزمها على تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية ومتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة "نطنز"، معتبرة أن هذه الخطة تنتهك اتفاقية عام 2015 المبرمة بين طهران والدول الغربية.

من جانبه، قال جيك سوليفان -الذي عينه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي- إن الإدارة الأميركية القادمة تريد إعادة إيران "إلى الصندوق"، على حد تعبيره.

وأضاف سوليفان أن هذا سيتأتى من خلال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وإجبار طهران على الامتثال لشروطه.

وأكد خلال لقاء له مع مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) أن إدارة بايدن ترى إمكانية إحياء الاتفاق من جديد.