رغم تفشي كورونا.. الناخبون يبدؤون التصويت في انتخابات محلية بإندونيسيا

يتوجه ملايين الإندونيسيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي لم تظهر فيه جائحة فيروس كورونا أي مؤشرات على التراجع في البلاد.

وانطلقت الانتخابات في تمام الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ومن المنتظر أن تنتهي الساعة الواحدة ظهرًا، حيث أعلنت الحكومة اليوم عطلة رسمية، وشددت من تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وحث وزير الشؤون الداخلية، تيتو كارنافيان، الشعب أمس الثلاثاء على التصويت، قائلا إنه تم تنفيذ بروتوكولات صحية صارمة لكبح انتشار فيروس كورونا، وأضاف "آمل ألا يقلق الناخبون من المجيء لمراكز الاقتراع".

ويصوت الناخبون في 298 ألفا 939 صندوق اقتراع أنشئت في عدد من المناطق لاختيار حكام 9 ولايات ورؤساء 37 بلدية و224 مقاطعة.

وفقًا للكثافة السكانية، تبرز غرب سومطرة وجنوب كاليمانتان وكاليمانتان الوسطى وجامبي كمناطق مهمة في انتخاب حكام الولايات، في حين أن مدنا مثل ميدان وماكاسار وديبوك وسورابايا وباليكبابان ومانادو من بين المدن الرئيسية في انتخابات البلديات.

وبحسب معطيات لجنة الانتخابات الإندونيسية، هناك 100 مليون 359 ألفا و152 ناخبا مسجلا في الانتخابات التي يشارك فيها 20 حزباً.

يذكر أن إندونيسيا سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، وتشهد زيادات يومية بأكثر من 5 آلاف إصابة، وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 586 ألفا و842 حالة حتى الثلاثاء.

وأصيب أكثر من 1023 عاملا من موظفي الانتخابات و63 مرشحا، وتوفي 3 مرشحين بسبب الإصابة بذلك الفيروس.