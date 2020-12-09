البث الحي
سياسة|إندونيسيا

رغم تفشي كورونا.. الناخبون يبدؤون التصويت في انتخابات محلية بإندونيسيا

الانتخابات انطلقت صباح اليوم رغم تفشي كورونا في البلاد (رويترز)
الانتخابات انطلقت صباح اليوم رغم تفشي كورونا في البلاد (رويترز)
9/12/2020

يتوجه ملايين الإندونيسيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي لم تظهر فيه جائحة فيروس كورونا أي مؤشرات على التراجع في البلاد.

وانطلقت الانتخابات في تمام الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ومن المنتظر أن تنتهي الساعة الواحدة ظهرًا، حيث أعلنت الحكومة اليوم عطلة رسمية، وشددت من تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وحث وزير الشؤون الداخلية، تيتو كارنافيان، الشعب أمس الثلاثاء على التصويت، قائلا إنه تم تنفيذ بروتوكولات صحية صارمة لكبح انتشار فيروس كورونا، وأضاف "آمل ألا يقلق الناخبون من المجيء لمراكز الاقتراع".

ويصوت الناخبون في 298 ألفا 939 صندوق اقتراع أنشئت في عدد من المناطق لاختيار حكام 9 ولايات ورؤساء 37 بلدية و224 مقاطعة.

وفقًا للكثافة السكانية، تبرز غرب سومطرة وجنوب كاليمانتان وكاليمانتان الوسطى وجامبي كمناطق مهمة في انتخاب حكام الولايات، في حين أن مدنا مثل ميدان وماكاسار وديبوك وسورابايا وباليكبابان ومانادو من بين المدن الرئيسية في انتخابات البلديات.

وبحسب معطيات لجنة الانتخابات الإندونيسية، هناك 100 مليون 359 ألفا و152 ناخبا مسجلا في الانتخابات التي يشارك فيها 20 حزباً.

يذكر أن إندونيسيا سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، وتشهد زيادات يومية بأكثر من 5 آلاف إصابة، وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 586 ألفا و842 حالة حتى الثلاثاء.

وأصيب أكثر من 1023 عاملا من موظفي الانتخابات و63 مرشحا، وتوفي 3 مرشحين بسبب الإصابة بذلك الفيروس.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

وفيات كورونا بإندونيسيا الأعلى في جنوب شرقي آسيا

احتلت إندونيسيا المرتبة الأولى بين دول جنوب شرقي آسيا في عدد وفيات فيروس كورونا. ورغم التشكيك في مصداقية الأرقام الرسمية المعلنة بشأن ضحايا الفيروس، فإن نسبة الوفاة المعلنة بسببه قد تصل إلى 9%. تقرير: صهيب جاسم تاريخ البث: 2020/4/23

إجراءات احترازية جديدة في إندونيسيا لمواجهة كورونا بجاكرتا

بدأت العاصمة الإندونيسية جاكرتا مرحلة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث تتركز نصف الإصابات بإندونيسيا حتى الآن، وتعد جاكرتا أول إقليم بالبلاد يطبق المعايير التي وضعتها وزارة الصحة لما بات يعرف بالتباعد الاجتماعي الموسع. تقرير: صهيب جاسم تاريخ البث: 2020/4/14

معارضة قانون التوظيف.. المظاهرات ما زالت مستمرة في العاصمة الإندونيسية

تواصلت أعمال الشغب والمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين من طلبة الثانويات في الأحياء والشوارع الفرعية في العاصمة الإندونيسية. وذلك بعد ساعات من مظاهرات قرب القصر الرئاسي؛ للتعبير عن معارضة قانون التوظيف.

المزيد من سياسة

القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بالشفافية في قضية اغتيال خاشقجي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي (الجزيرة)

هذا ما فعله أوستن مرشح بايدن لحقيبة الدفاع في العراق

أوستن قاد القوات الأميركية عند غزو بغداد عام 2003 (غيتي)

لوبوان: اعترافات مرتزق روسي من داخل "فاغنر" أكثر المليشيات سرية في العالم

لوبوان: طُلب من مارات إرسال مقاتلين سوريين لليبيا، وبعد إرسالهم تلقى مكالمة من زميل هناك يسأله "هل يمكن أن نستخدمهم كانتحاريين؟ (رويترز)

السيسي يتخلص من آخر المزعجين.. خسارة الطنطاوي وسط اتهامات بالتزوير

أحمد الطنطاوي أبرز نواب المعارضة المصرية يخسر مقعده بمجلس النواب (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

قصة الوفيات الست بين المشاركين في تجربة لقاح "فايزر" لفيروس كورونا

إساءة عنصرية غير مسبوقة بطلها حكم.. ماذا جرى في مواجهة سان جيرمان وباشاك شهير؟

هرج ومرج وسجال وانسحاب في مواجهة سان جيرمان وباشاك شهير (رويترز)

تمرد جمهوري ضد ترامب بمجلس النواب والمحكمة العليا.. إقرار ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة ورفض تغيير نتائج بنسلفانيا

(الجزيرة)

من أجمل البنايات في العالم.. قصور صدام التي ورثها معارضوه

أحد القصور الرئاسية في العاصمة بغداد (غيتي)