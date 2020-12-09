أستراليا.. قوانين جديدة لمنصات التواصل تجبر غوغل وفيسبوك على دفع أموال للمؤسسات الإعلامية

طرحت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء قوانين على البرلمان هي الأولى من نوعها في العالم، من شأنها أن تجبر شركتي غوغل وفيسبوك على دفع أموال للمؤسسات الإخبارية مقابل نقل المحتوى الخاص بها.

وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ إن القوانين ستعالج اختلال توازن القوة التفاوضية بين شركات الإعلام الإخباري والمنصات الرقمية.

وبموجب هذه القوانين، سيتم تشجيع الشركتين العملاقتين على التفاوض مع شركات الإعلام الكبرى في أستراليا، بما في ذلك هيئات البث العامة، حول المبلغ الذي سيدفع للوصول إلى أخبارهما، وفي حال عدم التوصل لاتفاق، سيتم اللجوء إلى محكمين مستقلين لفرض ترتيب إلزامي.

من جانبها، تقول فيسبوك إن القوانين المقترحة "تسيء فهم ديناميات الإنترنت وستضر بكل منظمة إخبارية تحاول الحكومة حمايتها".

وجرى إعداد هذه القوانين من جانب اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين على مدار 3 أعوام بعد مشاورات عامة.

وأوضح فرايدنبرغ إن شركات الإعلام تحتاج إلى تعويضها بشكل عادل عن إنتاجها المحتوى الأصلي و"يجب أن تعكس قواعد العالم الرقمي قواعد العالم المادي".

ومن المتوقع أن يتم التصويت على القوانين بحلول أوائل العام المقبل.