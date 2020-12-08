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سياسة

مع تسارع خطوات التطبيع بين البلدين.. وفد إسرائيلي في تشاد لبحث التعاون الطبي

وفد إسرائيلي يزور تشاد (الجزيرة)
وفد إسرائيلي يزور تشاد (الجزيرة)
8/12/2020

قالت وزارة الصحة التشادية إن وفدا إسرائيليا من وكالة التعاون التنموي الإسرائيلية (ماشاف) بحث مع الإدارة العامة للوزارة التعاون الصحي بين تشاد وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة إن الوفد الإسرائيلي بقيادة دانيال زوهار، وهو سفير في الخارجية الإسرائيلية، وصل إلى تشاد "لدعم برامج وزارة الصحة والتضامن الوطني، ومشاركة خبرات إسرائيل في دعم المبادرات الإستراتيجية، وتدريب الأطباء التشاديين في عدة تخصصات منها القلب والكلى والتخدير، وإدارة خدمات الطوارئ في المستشفيات".

وتحرك قطار التطبيع بين تشاد وإسرائيل بخطى متسارعة خلال الفترة الماضية، حيث زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشاد العام الماضي، ووصف الزيارة بأنها "اختراق تاريخي" وأنها تندرج ضمن "الثورة التي يقوم بها في العالم العربي والمسلم".

وقبل ذلك بأشهر قليلة وتحديا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وصل الرئيس التشادي إدريس ديبي إلى إسرائيل في أول زيارة من نوعها لرئيس هذه الدولة المسلمة الواقعة وسط أفريقيا، وبعد قطيعة دامت لأكثر من 45 عاما بين البلدين.

المصدر : الجزيرة

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