الأزمة الخليجية.. مصر ترحب بجهود التسوية والإمارات تثمن الدورين الكويتي والأميركي

أعربت مصر اليوم عن أملها في أن تسفر المساعي الجارية مؤخرا عن تسوية للأزمة الخليجية، ورحبت بجهود دولة الكويت لإيجاد حل شامل للأزمة المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات. كما عبرت دولة الإمارات عن دعمها للمساعي السعودية، وثمنت الدورين الكويتي والأميركي لتعزيز التضامن في الخليج.

وعبّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ عن "تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت، وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية".

وأضاف حافظ -في بيان اليوم الثلاثاء- أن مصر تأمل أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن "الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".

قمة خليجية ناجحة

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن بلاده تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة، وتثمن الجهود الكويتية والأميركية لتعزيز التضامن في الخليج.

وأضاف قرقاش -في تغريدة على تويتر- أن بلاده تدعم المساعي السعودية بالنيابة عن الدول الأربع، وتؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى أمس اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، عبر خلاله عن ثنائه وتقديره لمساعي الكويت للحفاظ على الوحدة الخليجية، ودعم وتعزيز وحدة صف الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأعلن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح -يوم الجمعة- أن مباحثات "مثمرة" انطلقت مؤخرا لحل الأزمة الخليجية، وأن جميع الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي.