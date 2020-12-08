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سياسة|تونس

مشادات وتبادل للعنف في البرلمان التونسي والرئيس يحذر

مجلس نواب الشعب شهد مشادات وتبادل عنف بين نواب الكتلة الديمقراطية وائتلاف الكرامة (الجزيرة)
مجلس نواب الشعب شهد مشادات وتبادل عنف بين نواب الكتلة الديمقراطية وائتلاف الكرامة (الجزيرة)
8/12/2020

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من وصفهم بالمجرمين الذين يستهدفون الدولة التونسية، وذلك خلال استقباله عددا من نواب الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب.

واستقبل الرئيس مساء الاثنين وفدًا عن مجلس نواب الشعب يتكون من النواب أمل السعيدي وأنور بن الشاهد وسامية عبو وعبد الرزاق عويدات وليلى الحداد ومحمد عمار ومنيرة العياري ونجم الدين بن سالم.

وتأتي تصريحات سعيد عقب ما شهده مجلس النواب من مشادات وتبادل للعنف بين نواب الكتلة الديمقراطية وائتلاف الكرامة، اتهمت خلاله الكتلة الديمقراطية نواب الكرامة بالاعتداء على أحد نوابها.

وتعطلت في البرلمان أعمال لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بعد أعمال عنف وتبادل للاتهامات، بين نواب الكتلة الديمقراطية ونواب من كتلة ائتلاف الكرامة وكتلة حركة النهضة.

وقرر رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي فتح تحقيق بخصوص تعرض نائب من الكتلة الديمقراطية للاعتداء وفقا لوكالة الأنباء التونسية، معربا عن إدانته المطلقة للاعتداء.

ويشهد البرلمان توترا وجدلا حادا بين الكتل البرلمانية منذ أيام، على خلفية تصريح للنائب محمد العفاس (ائتلاف الكرامة) بشأن الأمهات العازبات خلال جلسة عامة لمناقشة موازنة وزارة المرأة، وقد أثار التصريح جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية.

المصدر : الجزيرة

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