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سياسة|لبنان

حزب الله ينفي كلاما منسوبا لنصر الله عن جهاز تابع له "يعرف كل شيء في لبنان"

نصر الله يلقي خطابا في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2016 (رويترز)
نصر الله يلقي خطابا في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2016 (رويترز)
7/12/2020

نفى حزب الله اللبناني صحة ما نُقل عن القيادي في تيار المستقبل والوزير السابق أحمد فتفت أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله أبلغه بوجود جهاز أمني تابع للحزب "يعرف كل شيء في لبنان".

وقال بيان صدر مساء الاثنين "تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيا قاطعا الأكاذيب والمزاعم التي ادعاها الوزير السابق أحمد فتفت في حديثه إلى جريدة نداء الوطن".

واتهم الحزب فتفت بأنه "حاول من خلال هذا الكلام رمي التهم الباطلة في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من صعيد".

وأضاف أن الأمين العام للحزب "لم يقل هذا الكلام بتاتا، وبالتالي فإن كل ما ادعاه ليس إلا افتراءات عارية من الصحة جملة وتفصيلا".

وكانت الصحيفة المحلية نقلت الاثنين عن فتفت قوله إن نصر الله "كان يقول دائما إنه يعرف كل شيء يحصل في لبنان، وقال أمامي شخصيا في العام 2005 إن لديه جهازا أمنيا يعرف كل شيء يحصل على كل الأراضي اللبنانية".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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