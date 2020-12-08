البث الحي
سياسة|قطر

أمير قطر يبحث مع سلطان عمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
8/12/2020

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية، فقد تم خلال الاتصال أمس الاثنين "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

وفي وقت سابق أجرى أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، عبر خلاله عن ثنائه وتقديره لمساعي الكويت للحفاظ على الوحدة الخليجية، وذلك بعدما أعلنت الكويت عن مباحثات "مثمرة" لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، فقد أعرب الشيخ تميم بن حمد عن شكره وتقديره للشيخ نواف الأحمد على ما بذلته الكويت من جهود للحفاظ على الوحدة الخليجية، ودعم وتعزيز وحدة صف الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر أثنى خلال الاتصال على المساعي، التي بدأها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاحتواء الأزمة، وحرصه الدائم على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ومصالح شعوبه.

كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية، ومسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأعلن وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر الصباح، يوم الجمعة أن مباحثات "مثمرة" جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية، موضحا أن هذه المباحثات "أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم، وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وفي اليوم نفسه، بعث أمير الكويت رسالتي شكر إلى كل من أمير قطر وملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، على جهودهما لاحتواء الأزمة الخليجية، والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية قد ذكرت، الخميس، أن إدارة دونالد ترامب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر بزعم دعمها للإرهاب، في وقت تنفي فيه الدوحة تلك الاتهامات وتعتبرها محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

حول هذه القصة

في رسالتين لأمير قطر وملك السعودية.. أمير الكويت: سعداء بالتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأزمة الخليجية

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح برسالتي شكر إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، على جهودهما لاحتواء الأزمة الخليجية والتوصل إلى اتفاق نهائي.

الكويت تعلن عن مباحثات مثمرة لحل الخلاف الخليجي.. قطر تصف الخطوة بالمهمة والسعودية متفائلة بقرب التوصل لاتفاق

قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح الجمعة إن مباحثات “مثمرة” جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017، في حين توالت ردود الفعل المرحبة بهذه الخطوة خليجيا ودوليا.

المزيد من سياسة

انتقدت بناء المستوطنات الإسرائيلية.. السعودية تجدد تمسكها بالمبادرة العربية

مجلس الوزراء السعودي أكد أن القضية الفلسطينية لا تزال على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية (واس)

كردستان العراق.. ارتفاع عدد القتلى والجرحى باحتجاجات على تأخر دفع الرواتب

المحتجون حاولوا إحراق مقرات حزبية (رويترز)

الأزمة الخليجية.. مصر ترحب بجهود التسوية والإمارات تثمن الدورين الكويتي والأميركي

من اجتماع وزاري تحضيرا لقمة خليجية سابقة (مواقع التواصل)

اغتيال فخري زاده.. طهران تعلن اعتقال متورطين وتتوعد بالرد قريبا

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده اغتيل في كمين قرب طهران (الأناضول)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. إساءة عنصرية توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير وأردوغان يستنكر

الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد لنادي باشاك شهير التركي احتج على تعرضه للإساءة (رويترز)

من أجمل البنايات في العالم.. قصور صدام التي ورثها معارضوه

أحد القصور الرئاسية في العاصمة بغداد (غيتي)

يقدم دروسا لطلاب في 83 دولة.. معلم هندي فاز بمليون دولار فتبرع بنصفه لمنافسيه

حصل الهندي رانجيتسين ديسيل على جائزة المعلم العالمية لعام 2020 (مواقع التواصل الاجتماعي)

حصاد دوري الأبطال.. رونالدو يتفوق على ميسي وإقصاء مانشستر يونايتد وتألق المغربي النصيري

رونالدو أحرز ثنائية في معقل غريمه الأرجنتيني (غيتي)