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سياسة

في زيارة تستغرق يوما واحدا.. وزير الخارجية السعودي يصل الخرطوم

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (الأناضول)
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (الأناضول)
8/12/2020

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مطار الخرطوم الدولي، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، يجري خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عمر قمر الدين، وكل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ونسبت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) لمصادر قولها إن المباحثات التي سيعقدها الوزير السعودي مع المسؤولين ستتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والاطلاع على تطورات الأوضاع في السودان، واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخرا في عاصمة جنوب السودان.

وذكرت وكالة سونا أن الزيارة ستبحث كذلك نتائج مؤتمر "أصدقاء السودان" الذي استضافته الرياض مؤخرا.

ويقاتل جنود سودانيون باليمن ضمن التحالف السعودي الإماراتي الذي بدأ منذ عام 2015، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

المصدر : الجزيرة
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