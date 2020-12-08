في الذكرى 33 للانتفاضة الأولى.. حماس تعلن رفضها للتطبيع وتتمسك بكافة أشكال المقاومة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الذكرى 33 للانتفاضة الفلسطينية الأولى، تمسكها بكافة أشكال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، وإنجاز المصالحة الكاملة.

وعبرت حماس في بيان لها عن رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال في ظل المرحلة الحساسة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، كما دعت السلطة الوطنية إلى التراجع عن قرار عودة العلاقات والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وفي وقت سابق، قالت الحركة يوم الاثنين إن إسرائيل تسعى إلى تهويد مدينة القدس، وطمس هويتها العربية عبر الاستيطان.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس إن هناك خطى حثيثة من الاحتلال لاستكمال تهويد المدينة المقدسة، ومحاولة طمس هويتها العربية من خلال بناء مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن تسارع البناء الاستيطاني يأتي في ظل دعم أميركي لا محدود، وفي ظل التطبيع العربي الذي شجع الاحتلال على هذا المسار، وعودة السلطة الوطنية للاتفاقيات مع الاحتلال.

ودعا قاسم إلى تفعيل المقاومة الشاملة لمواجهة الاستيطان، وبناء إستراتيجية موحدة للدفاع عن فلسطين.

ومساء الأحد، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن هناك تقدما طرأ في مخطط المشروع الاستيطاني لبناء مستوطنة جديدة تضم 9 آلاف وحدة سكنية في عطروت شمالي مدينة القدس المحتلة.

وبحسب القناة، فإن تل أبيب تنوي تجاهل الانتقادات الدولية بشأن البناء الاستيطاني، وستعمل على استكمال خطوات البناء قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشارت إلى أن التقدم في المخطط جاء بعد اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة الأخير إلى تل أبيب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.