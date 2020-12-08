جنسياتها وعائداتها.. قائمة بالشركات الـ25 الأكثر تصديرا للسلاح 2019

نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم، الاثنين، تقريرا عن الشركات الأكثر تصديرا للسلاح حول العالم.

وقد هيمنت الشركات الأميركية والصينية على سوق الأسلحة العالمية عام 2019، في حين ظهر الشرق الأوسط للمرة الأولى بين أكبر 25 شركة مصنعة للأسلحة والخدمات العسكرية.

وفيما يأتي قائمة بكبرى الشركات، وحجم مبيعاتها في سوق الأسلحة العالمية، ونسبة الأسلحة من مجموع مبيعاتها.

1- "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin)، الولايات المتحدة

استحوذت على 53.23 مليار دولار من سوق الأسلحة العالمية عام 2019 . ويمثل هذا الرقم 89% من إجمالي مبيعاتها هذا العام.

2- "بوينغ" (Boeing)، الولايات المتحدة

بلغت حصتها من المبيعات الخارجية ما قيمته 33.58 مليار دولار، وهو ما يعادل 44% من إجمالي مبيعاتها.

3- "نورثروب غرومان" (Northrop Grumman)، الولايات المتحدة

صدرت أسلحة بقيمة 33.58 مليار دولار، وهو ما يمثل 44% من إجمالي مبيعاتها.

4. "ريثيون" (Raytheon)، الولايات المتحدة

باعت أسلحة للخارج بقيمة 25.32 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم 87% من إجمالي مبيعاتها.

5- "جنرال دايناميكس" (General Dynamics)، الولايات المتحدة

صدرت أسلحة بقيمة 24.5 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم 62% من إجمالي مبيعاتها.

6- شركة صناعة طيران الصين

وقد جنت من سوق السلاح العالمية 22.47 مليار دولار في 2019، وهو ما يمثل 34% من إجمالي مبيعاتها.

7- "بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems)، بريطانيا

حصلت على صفقات سلاح خارجية بقيمة 22.24 مليار دولار، وهو ما يمثل 95% من إجمالي مبيعاتها.

8- "تشاينا إلكترونيكس تكنولوجي غروب كوربوريشن-سي آي تي سي" (China Electronics Technology Group Corporation-CETC)

وجنت من سوق السلاح العالمية 15.09 مليار دولار، وهو ما يمثل 46% من إجمالي مبيعاتها.

9- "تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربوريشن-نورينكو" (China North Industries Corporation-NORINCO)، الصين

حصلت على 14.54 مليار دولار من السوق العالمية، وهو ما يمثل 22% من إجمالي مبيعاتها.

10- "إل3 هاريس تكنولوجيز" (L3Harris Technologies)، الولايات المتحدة

حصلت على 13.92 مليار دولار من صفقات السلاح، ويعادل هذا الرقم 77% من مجموع مبيعاتها.

11- "يونايتد تكنولوجيز" (United Technologies)، الولايات المتحدة

صدرت ما قيمته 13.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 17% من إجمالي مبيعاتها.

12- "ليوناردو" (Leonardo)، إيطاليا

استأثرت بـ 11.11 مليار دولار من السوق العالمية، وهو ما يمثل 72% من إجمالي مبيعاتها.

13- "إيرباص" (Airbus)، أوروبا

بلغت عائداتها من صفقات السلاح الخارجية 11.05 مليار دولار، وهو ما يمثل 14% من إجمالي مبيعاتها.

14- "تاليس" (Thales)، فرنسا

صدرت أسلحة بقيمة 9.47 مليارات دولار، وهو ما يمثل 46% من إجمالي مبيعاتها.

15- "ألماز- أنتي" (Almaz-Antey)، روسيا

صدرت أسلحة بقيمة 9.42 مليارات دولار، وهو ما يمثل 98% من إجمالي مبيعاتها.

16- "هانتينغتون إنغلز إنداستريز" (Huntington Ingalls Industries)، الولايات المتحدة

حصلت على 7.74 مليارات دولار من تصدير الأسلحة للخارج، وهو ما يمثل 87% من إجمالي مبيعاتها.

17- "داسو أفيشن" (Dassault Aviation)، مجموعة داسو للطيران، فرنسا

حصدت 5.76 مليارات دولار، وهو ما يمثل 70% من إجمالي مبيعاتها.

18- "هانيويل إنترناشونال" (Honeywell International)، الولايات المتحدة

صدرت أسلحة بقيمة 5.33 مليارات دولار، وهو ما يمثل 15% من إجمالي مبيعاتها.

19- "ليدوس" (LEIDOS)، الولايات المتحدة

جنت من مبيعات السلاح للخارج 5.33 مليارات دولار، وهو ما يمثل 48% من إجمالي مبيعاتها.

20- بوز ألن هاميلتون (Booz Allen Hamilton)، الولايات المتحدة

حصلت على 5.14 مليارات دولار من سوق السلاح، وهو ما يمثل 69% من قيمة إجمالي مبيعاتها.

21- "جنرال إلكتريك" (General Electric)‏، الولايات المتحدة

باعت أسلحة للخارج بقيمة 4.76 مليارات دولار، وهو ما يمثل 5% من إجمالي مبيعاتها.

22- "إيدج" (EDGE)، الإمارات

باعت أسلحة للخارج بقيمة 4.75 مليارات دولار، وهو ما يمثل 95% من إجمالي مبيعاتها.

23- "رولز-رويس" (Rolls-Royce)‏، بريطانيا

حصلت على 4.71 مليارات دولار من صفقات السلاح، وهو ما يمثل 24% من إجمالي مبيعاتها.

24- مجموعة صناعات جنوب الصين

صدرت أسلحة بقيمة 4.61 مليارات دولار، وهو ما يمثل 16% من إجمالي مبيعاتها في 2019.

25- شركة "يونايتد" (United) لصناعة السفن، روسيا

صدرت ما قيمته 4.5 مليارات دولار من السلاح، وهو ما يمثل 83% من إجمالي مبيعاتها.