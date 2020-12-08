اليونان: نجحنا في تحويل أزمة شرق المتوسط إلى خلاف تركي أوروبي

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده نجحت في تحويل خلافها مع تركيا حول شرق المتوسط إلى خلاف تركي أوروبي، مشددا في الوقت ذاته على استعداد حكومته للحوار مع أنقرة.

جاء ذلك في حديث متلفز، الاثنين، حول مستجدات أزمة شرقي البحر المتوسط، وقمة زعماء الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وقال رئيس الحكومة اليونانية إن قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي منحت تركيا فرصة؛ لكن أنقرة لم تتبن هذه الأجندة الإيجابية، حسب تعبيره.

وحول إمكانية استخدام بعض الدول الأوروبية حق النقض ضد العقوبات على تركيا، قال "معظم الأوروبيين يقفون إلى جانب أثينا. وحلفاؤنا كثر".

وأشار إلى أن استمرار التوتر لن يكون في صالح تركيا، وينبغي على أنقرة إعادة تقييم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت ذاته، لفت إلى أن بلاده مستعدة للحوار مع تركيا حول تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية، مؤكدا أنه في حال عدم التوصل إلى حل، فإنهم مستعدون للذهاب إلى محكمة العدل الدولية.

وذكر أن تركيا سحبت سفينة التنقيب "عروج ريس" قبل 10 أيام فقط من قمة الاتحاد الأوروبي، مشيرا أنه يجب على أنقرة اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف التوتر قبل فترة معينة.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا أمس، الاثنين، ما إذا كانت هناك أسس لفرض عقوبات على تركيا بشأن أزمة شرق المتوسط.

دعوة للحوار

وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في التخلص مما وصفه بالعمى الإستراتيجي بشرق المتوسط.

وأضاف أنه لا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف وفق أهواء اليونان والشطر اليوناني من قبرص، مشيرا إلى أن تركيا لا تسعى للتصعيد في شرق المتوسط؛ بل تعمل على حل الخلافات بالتعاون وبشكل عادل.

ودعا إلى الابتعاد عن سياسة الإقصاء، وإلى جمع كل الفاعلين في المنطقة على طاولة المفاوضات، ولفت إلى أن أنقرة اقترحت من قبل تنظيم مؤتمر تشارك فيه جميع البلدان المطلة على المتوسط، بما فيها الشطر التركي من قبرص، مؤكدا أن هذا المقترح ما يزال قائما.