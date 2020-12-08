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سياسة|مملكة متحدة

المفوضية الأوروبية: لم نتوصل لشروط الاتفاق التجاري مع بريطانيا

الخلافات بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة (رويترز)
الخلافات بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة (رويترز)
8/12/2020

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن شروط الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تُحدد بعد بسبب الخلافات القائمة حول مسائل حاسمة.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر لرئيسة المفوضية عقب حديثها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هاتفيا، بشأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وكتبت في تغريدتها أنه لم يتم التوصل إلى شروط الاتفاق التجاري، وذلك بسبب تواصل خلافات حول موضوعات عديدة. وأشارت إلى أنها ستلتقي جونسون مباشرة، خلال الأيام القادمة، لمناقشة الخلافات المتبقية.

وفي وقت سابق السبت، قالت فون دير لاين، عبر تويتر، إن الخلافات بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة.

كما أعلن ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا (بريكست)، الجمعة، عدم الإيفاء بشروط اتفاق بين الاتحاد وبريطانيا بسبب خلافات كبيرة بمواضيع ضمان المنافسة العادلة، والحوكمة، ومصائد الأسماك.

في سياق متصل، استبعد مصدر بارز بالحكومة البريطانية الوصول إلى اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه رغم عدم انتهاء عملية التفاوض بعد، فإنه لم يتحقق أي تقدم منذ يوم الجمعة.

وأضاف المصدر "المحادثات الآن في نفس الموضع الذي كانت فيه الجمعة. لم نحقق أي تقدم ملموس. من الواضح أن هذا يجب الآن أن يستمر على الصعيد السياسي".

يذكر أن المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، ولكنّها لا تزال خاضعة للقوانين الأوروبية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي، في فترة انتقالية تأمل خلالها لندن والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق تجاري يرعى العلاقة المستقبلية.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنّ قطيعة حادة ستعصف بالتبادلات بين الطرفين، مزعزعة بشكل إضافي اقتصادات تعاني حالياً من تداعيات أزمة وباء كورونا.

المصدر : وكالات

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