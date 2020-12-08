أمير الكويت يعيد تكليف صباح خالد الصباح بتشكيل الحكومة

أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، إثر تشكيل مجلس الأمة (البرلمان) الجديد الذي أعلنت نتائج انتخاباته أول أمس الأحد.

وصدر مرسوم أميري، نشرته اليوم وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، بتعيين الشيخ صباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

وفي وقت سابق، قبل الأمير استقالة صباح خالد (67 عاما) التي قدمها الأحد، في خطوة دستورية بعد انتخاب مجلس الأمة الجديد.

ووفق المادة 57 من الدستور، يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وكانت الحكومة الأخيرة قد تشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2019، وأظهرت الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت دخول 31 وجها جديدا للبرلمان بنسبة تغيير 62% مع غياب تام للمرأة.

وأخفق التجمع الإسلامي السلفي للمرة الثانية على التوالي في التمثيل داخل المجلس، في حين نجحت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في حجز 3 مقاعد، وثبت التمثيل الشيعي عند 6 نواب، رغم تبدل الوجوه.

يذكر أن مجلس الأمة يتكون من 50 مقعدا منتخبا إضافة إلى وزراء الحكومة، شرط ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي لا يزيد على 16 وزيرا).