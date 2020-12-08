آلان غريش: السيسي في باريس نوع من المداهنة

قبل ما يقرب من 10 سنوات، انتفض الشعب المصري ضد الدكتاتورية ومهّد الطريق للربيع العربي بعد تونس، إلا أن مصر تحولت بعد 10 سنوات إلى سجن هائل يقبع فيه عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، من الإخوان المسلمين والليبراليين والحقوقيين، وباتت البلاد تتصدر قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم.

بهذه العبارات بدأ آلان غريش -الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومدير موقع "أوريان21" (orient xxi) الفرنسي افتتاحية، استغرب فيها كون كل المعتقلين في مصر تقريبا متهمين بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" واحدة، وهي جماعة الإخوان المسلمين، حتى ولو ثبت أنهم مناهضون لهذه الحركة طوال حياتهم.

ويرى غريش أن الإعلام أيضا في هذا البلد تم إخضاعه، وأصبح بيد حفنة من المرتزقة يوجهون من قِبَل الأجهزة الأمنية ويمتدحون "الرئيس" ونظامه بلا هوادة.

وقال إن الإصلاحات الاقتصادية التي فرضت بوحشية شديدة من قِبَل الجيش المصري والتي يستفيد منها أساسا كبار الضباط، أدت إلى تقويض مستوى معيشة السكان، وأصبح "نظام العسكر" هو الحاكم الفعلي الآن في وادي النيل.

سياسة الضغوطات

وفي ظل هذه الظروف -يضيف غريش- يتم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس من قِبَل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولا شك أن هذا الأخير -كما في زيارته للقاهرة نهاية يناير/كانون الثاني 2019- تطرق لقضية المعتقلين السياسيين، مثل علاء عبد الفتاح أحد رواد ثورة 25 يناير، ورامي شعث المنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر.

وعلى عكس ما تحاول السلطات المصرية إظهاره، فإن سياسة الضغوطات تؤتي أكلها، وهو ما ظهر مؤخرا في الإفراج عن مسؤولين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

غير أنه لا يزال من الضروري إظهار تصميم أكبر -يضيف غريش- وهو ما ليس في وارد فرنسا وحلفائها في الاتحاد الأوروبي الذين يمتلكون العديد من وسائل الضغط التي لا يتوانون في استخدامها إن دعت الضرورة ضد روسيا أو الصين أو فنزويلا.

وتساءل الكاتب، هل تُقدّر باريس ما يعنيه التواطؤ مع هذا النظام الذي يدوس على قيم الديمقراطية وفي مقدمتها حرية التعبير التي تزعم فرنسا أنها بطل الدفاع عنها؟

وأضاف هل كان وزير الخارجية جان إيف لودريان يدرك عندما ذهب إلى القاهرة للدفاع عن الرؤية الفرنسية "لحرية التعبير"، مدى عبثية مثل هذا التحرك في بلد يمكن أن تؤدي فيه أدنى ملاحظة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى السجن، دون أن يقول شيئا عن ذلك؟

طبعا لا توجد دولة تؤسس سياستها الخارجية على الدفاع عن حقوق الإنسان وحده، وباريس تبرر علاقتها بالقاهرة باعتبارات إستراتيجية، أساسها استقرار مصر الضروري "حصنا ضد الإرهاب"، مما يبرر بيع الأسلحة التي يستخدم بعضها للقمع الداخلي.

سيناء وليبيا

ونبه غريش إلى أن سيناء ظلت منطقة خارج السلطة المركزية وإن كانت هادئة نسبيا، ولا يبدو بعد 7 سنوات من الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، أن السيسي قادر على إنهاء التمرد الذي أدى فيها إلى التطرف والانحراف إلى تنظيم الدولة الإسلامية، على الرغم من وجود مئات الآلاف من الجنود، وعلى الرغم من السلاح الفرنسي.

وفي ليبيا -يقول الكاتب- لعبت مصر بالنار من خلال دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مما أدى بفرنسا إلى رهان خاسر نجم عنه تفتيت البلاد أكثر وإضفاء الشرعية على التدخل التركي المقدم على أنه رد على التدخلات المصرية والإماراتية "المدعومة من قبل باريس".

ويرى غريش أن هناك مصالح مشتركة بين فرنسا ومصر، بعضها مشروع في المجالات الاقتصادية والثقافية، لكن بعضها الآخر مطعون فيه، مثل التعاقد مع القاهرة لإدارة ملف تدفق المهاجرين.

ويخلص إلى أنه يجب أن نتعلم الدروس من التاريخ، ففي أبريل/نيسان 2011، قال وزير الخارجية الفرنسي آنذاك آلان جوبيه في نقد ذاتي للسياسة الفرنسية، "يجب أن نعترف جميعا أن هذا الربيع العربي كان مفاجأة، فكم اعتقدنا أن الأنظمة الاستبدادية هي الحصن الوحيد ضد التطرف في العالم العربي، وكم استخدمنا ذريعة التهديد الإسلامي لتبرير نوع من المداهنة للحكومات التي تدوس على الحرية وتعوق تطور بلادها".

واليوم -بعد 10 سنوات- كيف ننسى مرة أخرى أن الدكتاتوريات هي الأرضية الخصبة التي تنبت الإرهاب وعدم الاستقرار؟!