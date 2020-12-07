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سياسة|سوريا

وفاة سفير الائتلاف السوري لدى قطر جراء إصابته بكورونا

الحراكي زار سوريا الشهر الماضي بعد سنوات من مغادرتها (الجزيرة-أرشيف)
الحراكي زار سوريا الشهر الماضي بعد سنوات من مغادرتها (الجزيرة-أرشيف)
6/12/2020

توفي سفير الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لدى دولة قطر نزار حسن الحراكي (58 عاما) في مستشفى بمدينة إسطنبول أمس الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقد نعاه الائتلاف السوري في بيان، وأشاد بما قدمه من جهود طيلة فترة عمله، وقال إن "ابن درعا الذي انشغل بالشأن العام وبقضايا وطنه، لم يتردد في الانضمام إلى شباب الثورة السورية والمساهمة في حراكها منذ اليوم الأول، وها نحن نفقده اليوم وهو ما يزال في الـ58 من العمر".

وأصيب الحراكي بفيروس كورونا بعد زيارة قام بها إلى الداخل السوري، حيث شارك الشهر الماضي في إحدى المظاهرات بمدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشرقي.

وجاءت زيارته بعد أن نقل الائتلاف مكاتبه إلى الداخل السوري، وكانت تلك زيارته الأولى لبلاده منذ أن غادرها عام 2012.

وكان الحراكي -المولود في دمشق عام 1962- أول سفير للائتلاف السوري، الذي عينه في فبراير/شباط عام 2013 ممثلا لسوريا لدى دولة قطر.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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