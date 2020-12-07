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مطلب بإشراك السود في المناصب الأربعة الكبرى.. بايدن يختار وزيرا للصحة ومديرة لمركز الأمراض المعدية

خافيير بيسيرا من أصول لاتينية، ويشغل حاليا منصب المدعي العام بكاليفورنيا (رويترز)
خافيير بيسيرا من أصول لاتينية، ويشغل حاليا منصب المدعي العام بكاليفورنيا (رويترز)
7/12/2020

أفادت التقارير بأن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اختار أستاذة بجامعة هارفارد لقيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وأنه يعتزم ترشيح مدعي عام كاليفورنيا لشغل منصب وزير الصحة، فيما طالب عضو بالكونغرس إشراك السود في المناصب الأربعة الكبرى.

وقد رشح بايدن روشيل والينسكي لقيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، حسبما نقلت "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) و"نيويورك تايمز" (New York Times).

ووالينسكي تعمل حاليا مديرة قسم الأمراض المعدية في "مستشفى ماساشوستس الحكومي" (Massachusetts General Hospital)، وأستاذة الطب بجامعة هارفارد.

وستحل مكان روبرت ريدفيلد، مدير مراكز مكافحة الأمراض، التي تعرضت لضغوط من ترامب وحلفائه على خلفية إرشادات الوقاية من الفيروس.

وفي السياق ذاته، يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ترشيح مدّعي عام كاليفورنيا، خافيير بيسيرا، لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية.

وعندما كان بيسيرا عضوا في الكونغرس كان محاميا صريحا عن حقوق ذوي الأصول من دول أميركا اللاتينية، ومدافعا قويا عن برنامج الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحية، الذي تعرض لهجوم شديد من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والجمهوريين.

ونقلت كل من "إن بي سي" (NBC)‏ و"نيويورك تايمز" ووسائل إعلامية أخرى عن مصادر لم تسمها قريبة من الرئيس المنتخب، أن هناك اتجاها لترشيح بيسيرا لهذا المنصب الجديد.

وشغل بيسيرا (62 عاما) منصب مدعي عام ولاية كاليفورنيا في 2016، خلفا لنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس بعد انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ، وكان بيسيرا أول شخص من أصل لاتيني يشغل هذا المنصب.

وأثناء وجوده في منصبه، دافع بيسيرا أيضا عن برنامج حقوق المهاجرين "داكا" (DACA) أمام المحكمة العليا.

وفي حال تثبيت بيسيرا في منصب وزير الصحة، سيكون عليه قيادة الوزارة في ظل جائحة كوفيد-19، التي أودت بأكثر من 282 ألف شخص في الولايات المتحدة.

فريق متنوع
وبيسيرا هو ثاني شخصية لاتينية يضمها بايدن لفريقه، الذي يتميز إلى حد كبير بتنوعه. وقد أكد بايدن في وقت سابق سعيه لتحقيق هذا التنوع.

وأعلن في وقت سابق اختيار أليخاندرو مايوركاس، وهو من أصل كوبي، لشغل منصب وزير الأمن الداخلي.

لكن عضو مجلس النواب، كارين باس، قالت إنه ينبغي على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن أن ترشح أميركيا من أصول أفريقية لشغل أحد المناصب الأربعة الكبرى، وهي وزارات الخارجية والخزانة والدفاع والعدل.

وكان بايدن قد اختار أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية، وجانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وهما من البيض.

ورأت كارين باس أنه ينبغي إسناد أحد المنصبين الوزاريين الكبيرين الباقيين لأميركي أسود.

وأضافت "سيكون الأمر عظيما إذا فعل ذلك بالنسبة لمنصب وزير الدفاع"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) للأنباء.

المصدر : وكالات

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