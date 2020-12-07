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في أول زيارة رسمية له.. وزير خارجية النظام السوري الجديد يلتقي كبار المسؤولين في طهران

المقداد (يسار) في أول زيارة بعد تعيينه وزيرا لخارجية النظام السوري يلتقي نظيره الإيراني في طهران (الفرنسية)
المقداد (يسار) في أول زيارة بعد تعيينه وزيرا لخارجية النظام السوري يلتقي نظيره الإيراني في طهران (الفرنسية)
7/12/2020

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره السوري فيصل المقداد بطهران، في أول زيارة للمقداد بعد أن أصبح وزيرا لخارجية النظام السوري.

وحسب الخارجية الإيرانية، فإن المقداد يبحث في طهران آخر مستجدات الأزمة السورية، والعلاقات الثنائية السورية الإيرانية.

وأكدت الخارجية أن طهران تؤمن بأن الحل السياسي هو المسار الوحيد لحل ‎الأزمة السورية، وأن ظريف أعرب عن دعم بلاده للمفاوضات في صيغة أستانا، كما وصف مؤتمر عودة اللاجئين المنعقد مؤخرا في دمشق بأنه كان إيجابيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على تويتر إن "إيران تقف إلى جانب شعب وحكومة سوريا في الحرب ضد الإرهاب".

وقدم المقداد العزاء إلى إيران بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في عملية غامضة مؤخرا.

ووصل المقداد إلى طهران فجر اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ومن المقرر أن يلتقي أيضا الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومسؤولين آخرين.

وخلف فيصل المقداد وزير الخارجية الراحل وليد المعلم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد وفاة المعلم بعدة أيام.

المصدر : وكالات

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