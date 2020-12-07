أغضبت السعوديين.. أكاديمي إماراتي يحذف تغريدة عن المصالحة الخليجية

أثار الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، جدلا واسعا عبر تويتر إثر تغريدة قال فيها إن قطار المصالحة الخليجية لن يتحرك مليمترا واحدا بدون علم وموافقة ومباركة الإمارات مسبقا، على حد تعبيره.

واعتبر نشطاء سعوديون أن هذه التغريدة فيها تعدٍّ على السعودية معبرين عن غضبهم عبر الوسم (الهاشتاغ) "عبدالخالق عبدالله يقل أدبه"، ما دفع الأكاديمي إلى حذف تغريدته.

لأنها أثارت الكثير من الجدل واللغط فقط تم حذف التغريدة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 7, 2020

وبرر الأكاديمي عملية الحذف قائلا "لأنها أثارت الكثير من الجدل واللغط فقط تم حذف التغريدة"، واعتبر معلقون أن حذف التغريدة جاء بأوامر من جهات عليا.

سعوديون يعلقون

من جهته، قال الكاتب السعودي تركي الحمد "كل الحب والاحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لكنك بالغت هنا كثيرا دكتور عبدالخالق".

وأضاف "لو قلت أنه لا مصالحة إلا باتفاق الدول الأربع، لكان الأمر مقبولا ومنطقيا، أما أن تجعل الإمارات هي سيدة القرار بلا منازع" معتبرا أن هذا الأمر ينفيه واقع الحال.

عزيزي بو طارق، كل الحب وبالغ الاحترام للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي لها قدر وتقدير خاص في قلبي وربما بالغت التغريدة في إظهار وطنيتي وليس شوفينيتي، فقد جاءت لترد بوضوح على مزاعم ان اتفاق المصالحة الخليجية تجاوز الإمارات. زعم باطل يستحق ردًا قويًا واضحًا مني ومنك 🙏 https://t.co/yvziYdkJ3u — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 7, 2020

من جانبه، علق المستشار الإعلامي سعيد الغامدي بأنه من الأفضل في هذا الوقت والتغييرات الجيوسياسية في المنطقة أن تكسب الأصدقاء، معتبرا أن أن عودة الاستقرار في الخليج العربي مطلب خليجي بامتياز، وسيبقى الحل دائما وأبدا في الرياض.

عبدالخالق عبدالله حذف تغريدته، ولكنه بقى مصراً على مضمونها ! pic.twitter.com/pCAVEnmo1h — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) December 7, 2020

فيما اعتبره الباحث فهد الغفيلي أن "عبدالخالق عبدالله حذف تغريدته؛ لكنه بقي مصرا على مضمونها!".

وحظي الوسم بآلاف التفاعلات من النشطاء والمعلقين السعوديين، الذين رفضوا كلام الأكاديمي جملة وتفصيلا، واعتبروه من إساءة الأدب تجاه السعودية.

مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله يحذف تغريدته.

ويقول مكابرًا حذفتها لأنها أثارت اللغط والجدل، يعني هو مصر على موقفه أن #الإمارات تتحكم بقرارات #السعودية ! pic.twitter.com/Q42e5VBAQT — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 7, 2020

لانك ارتكبت خطأ فادح..

وردود فعل الاحرار كانت طبيعية. https://t.co/p9u9pNh2Ar — خالد بن حسين (@AlnoorAl3aly) December 7, 2020