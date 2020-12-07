سجال الرسوم المسيئة وتجاهل حقوق الإنسان.. السيسي وماكرون من الرابح؟

في ظل حملة المقاطعة الواسعة التي تشهدها مصر والعالم الإسلامي، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرنسا والتقى رئيسها إيمانويل ماكرون، ورغم محاولة السيسي ذر الرماد في العيون بالحديث عن قضية الرسوم المسيئة؛ فإنه واصل التحريض على الإسلاميين في أوروبا بالتزامن مع حملة فرنسية تجاههم انتقدتها منظمات حقوقية دولية.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي زيارة السيسي لفرنسا في هذا التوقيت، حيث اعتبرها بعضهم دعما للرئيس الفرنسي الذي يواجه رفضا في العالم الإسلامي، فضلا عن انتقادات داخلية واحتجاجات في الشوارع، وقال بعضهم إن الرئيس المصري كان يجدر به عدم القيام بهذه الزيارة، وحتى لو كانت مجدولة مسبقا فقد كان بإمكانه تأجيلها بعد تفجر أزمة الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ودلل مغردون على رأيهم بتداول تصريحات السيسي التي دعا فيها لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، وتصريحات ماكرون التي شكر فيها السيسي الذي يترأس "بلدا عربيا وإسلاميا مهما جدا" على زيارته لباريس بعد ما أسماها "حملة الكراهية" ضد فرنسا في العالم الإسلامي، لكنه أكد أن الرسوم لا تعبر عن موقف الحكومة الفرنسية.

"شكرًا على الشرف الذي منحنا إياه".. ماكرون يرحب بزيارة #السيسي بعد حملات المقاطعة للمنتجات الفرنسية مؤكدًا وجود الشركات الفرنسية بقوة في #مصر pic.twitter.com/91tbt13IfH — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 7, 2020

سجال القيم الدينية والإنسانية

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، حاول السيسي التخفيف من وقع الغضب المتوقع بالإشارة دون التصريح إلى قضية الرسوم المسيئة، مؤكدا أنها تجرح مشاعر ملايين المسلمين.

وقال السيسي إنه يتفهم القيم الإنسانية التي تحكم المجتمع الفرنسي وتتيح له حرية التعبير، ثم أضاف "لكن هناك قيم دينية تسمو فوق تلك القيم الإنسانية ويجب احترامها"، داعيا إلى التوازن بين تلك القيم والتعامل بهدوء.

لكن ماكرون لم يفوت الفرصة ورد على السيسي بأن لا شيء يعلو في فرنسا فوق القيم الإنسانية، وأن القيم الدينية تجعل من فرنسا دولة دينية وهو أمر مرفوض.

رغم العلاقات الدافئة.. #ماكرون يرفض التسليم للسيسي باحترام القيم الدينية قبل القيم الإنسانية pic.twitter.com/3Ihwh8BV8G — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 7, 2020

السلاح أهم من حقوق الإنسان

ورغم السجال الهادئ بين الطرفين حول أزمة الرسوم المسيئة، فإن ملف حقوق الإنسان -الأكثر إحراجا للنظام المصري- شهد توافقا ودعما من الرئيس الفرنسي، الذي قال إنه لن يربط مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر بسجلها في حقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على محاربة الإرهاب في المنطقة، على حد قوله.

وقال ماكرون إنه تحدث بصراحة مع السيسي عن حقوق الإنسان بما في ذلك الحالات الفردية، لكنه لم يذكر تفاصيل، مضيفا "الأفضل أن تكون لدينا سياسة تدعو إلى الحوار بدلا من المقاطعة التي لن يكون من شأنها سوى تقليل فاعلية شريك لنا في محاربة الإرهاب".

ودعا ماكرون الحكومة المصرية إلى "انفتاح ديمقراطي، ومجتمع مدني ديناميكي ونشط في مصر" على حد وصفه.

"سيضعف شركاءنا في القضاء على الإرهاب".. #ماكرون يقول إن بيع الأسلحة إلى #مصر لا يمكن أن يكون مشروطًا بحقوق الإنسان pic.twitter.com/y3K37bj4kG — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 7, 2020

ترجمة كلام #ماكرون اليوم في مؤتمره مع السيسي ، باختصار : لا شأن لي بحقوق الإنسان في مصر ، هم شعبه هو ، يحرقهم بجاز ، يولعوا فيه ، أنا ما يخصني هو المليارات التي سوف أستوفيها لشعبي من لحم المصريين ودمهم ، بعقود السلاح السخية مع #السيسى — جمال سلطان (@GamalSultan1) December 7, 2020

انتقادات حقوقية

وقبيل الزيارة أصدرت منظمات حقوقية فرنسية ودولية بيانا يتهم الرئيس الفرنسي بغض الطرف عما تصفه بانتهاكات حكومة السيسي المتزايدة للحريات.

كما دعت 20 منظمة حقوقية غير حكومية في فرنسا إلى تنظيم احتجاجات واسعة، غدا الثلاثاء، أمام مقر البرلمان الفرنسي، احتجاجا على ما أسمته "الشراكة الإستراتيجية" بين باريس والقاهرة.

واستنكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الإثنين، زيارة السيسي إلى فرنسا، باعتباره المسؤول عن "قمع لم تشهده مصر على مدار تاريخها الحديث".

وقال المسؤول في المنظمة (مقرها باريس) أنطوان مادلين إن مد البساط لاستقبال الرئيس المصري في فرنسا "لا يتماشى مع استهزائه (السيسي) بكل القيم التي من المفترض أن تدافع عنها الجمهورية الفرنسية، لذا نطالب السلطات الفرنسية بإعادة النظر في هذه الشراكة الخطيرة؛ لأنها تنطوي على تأجيج القمع الذي يشكل خطورة على أمن مصر".

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا قالت فيه إن السلطات المصرية اندمجت في حملة خاصة من أجل استئصال حركة حقوق الإنسان، وإنه "كيف يمكن لدولة (فرنسا) تدّعي حماية حقوق الإنسان أن تمد السجاد الأحمر لدكتاتور مصري".

أسئلة انتهاكات حقوق الإنسان تُحرج النظام في كل مكان.. و #السيسي يرد: "تقدموننا كأننا قادة مستبدون عنيفون" pic.twitter.com/COMxzv3VVe — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 7, 2020

هجمة عكسية وتحريض

ويبدو أن تغاضي ماكرون عن ملف حقوق الإنسان ودعمه للسيسي، دفع الأخير إلى شن هجمة عكسية ضد الصحفيين والمنتقدين لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بل والتحريض على التنظيمات الإسلامية في فرنسا والدول الأوروبية.

ورفض السيسي تلك الاتهامات قائلا "لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية وكل ما تفعله من أجل شعبها ومن أجل استقرار المنطقة على أنها نظام مستبد".

وتابع السيسي "نحن نقدم وكأننا لا نحترم الناس وكأننا قادة عنيفون مستبدون وهذا أمر لا يليق، لا يليق أن يتم تقديم الدولة المصرية باعتبارها نظاما مستبدا، وهذا أمر ولى منذ سنوات طويلة، لا يمكن أن نفرض على الشعب أي نظام لا يقبله".

وأكد أنه ليس لديه ما يخافه أو يتسبب له في حرج، مضيفا "نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف في منتهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب".

وحرض السيسي على المنظمات الإسلامية في فرنسا وأوروبا بشكل غير مباشر، بقوله إنه يحارب تنظيما متطرفا متجذر في مصر من 90 سنة، وذلك في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال إن هذا التنظيم لم ينجح في إنشاء قواعد في مصر فقط، بل في العالم كله، موجها الحديث لماكرون "إذا كنتم تعانون من التطرف فذلك بسبب الأفكار التي تم نقلها للتابعين لهم في فرنسا وأوروبا".

بعد إحراجه بأسئلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.. السيسي يقول إنه يحارب المتطرفين الذين نقلوا أفكارهم إلى #فرنسا وأوروبا pic.twitter.com/226lbOR6jE — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 7, 2020

لقطة الخزي والعار في لقاء السيسي وماكرون:

بعيدا عن تكشف الحقيقة بان ماكرون هو الذي وجه الدعوة للسيسي لزيارة فرنسا لاضعاف المقاطعة وفشخرة المجرم الفرنسي بان السسي اول رئيس مسلم لدولة اسلامية بلد الازهر الشريف يزور فرنسا بعد اساءتها لرسول #فضيحه_مستنقع_وطن_بالسويس pic.twitter.com/BIjJ9ddCMk — محمد علي | Mohamed Ali (@Moaliofficiai_) December 7, 2020

1. #السيسي في #فرنسا:

معرفة طبيعة الحلف بين الاستعمار والاستبداد ركيزة أساسية في #معركة_الوعي، والتخلص من طغمة المستبدين والمفسدين هي الجلاء الحقيقي للمحتلين والإنهاء الفعلي لحقبة المستعمرين، وهو ما ينبغي أن تدركه الشعوب وتسعى إلى تحقيقه بصبر وجد. #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه41 pic.twitter.com/XR5GHFQpiI — د. محمد الصغير (@drassagheer) December 7, 2020