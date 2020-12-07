يصعّدون ضد تركيا.. أردوغان للأوروبيين: عليكم التخلص من العمى الإستراتيجي

يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فرض عقوبات على تركيا، في حين وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة للأوروبيين، طالبهم فيها بالتخلص مما وصفه بالعمى الإستراتيجي.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم خلال اجتماعاتهم في بروكسل اتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب التصعيد شرقيّ المتوسط خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف ماس أن ألمانيا حاولت إقامة حوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن أزمة شرقي المتوسط شهدت العديد من الاستفزازات والتصعيد بين اليونان وتركيا. وأضاف "لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها".

ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم بل سيتركون ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس المقبل زعماء الاتحاد الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط.

ملفات عديدة

وهدأت التوترات عندما أعادت تركيا سفينة التنقيب عروج ريس إلى موانئها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن قضايا عديدة تتعلق بليبيا وسوريا وروسيا والوضع داخل تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي إزاء أنقرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قوله "ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد تتحدى وجهة النظر القائلة إن الوضع أسوأ مما كان عليه في أكتوبر/تشرين الأول وإنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب". وتابع "طالبنا بتغيير ولم يتحقق".

وزير خارجية ألمانيا: أزمة شرقي المتوسط شهدت العديد من الاستفزازات وينبغي بحث عواقبها (رويترز)

ويقول الاتحاد الأوروبي إن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.

والأسبوع الماضي، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تركيا إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك، حسب تعبيره.

العمى الإستراتيجي

من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في التخلص مما وصفه بالعمى الإستراتيجي بشرق المتوسط.

وأضاف أنّه لا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتصرّف وفق أهواء اليونان والشطر اليوناني من قبرص، مشيرا إلى أنّ تركيا لا تسعى للتصعيد في شرق المتوسط، بل تعمل على حلّ الخلافات بالتعاون وبشكل عادل.

ودعا إلى الابتعاد عن سياسة الإقصاء وإلى جمع كافة الفاعلين في المنطقة على طاولة المفاوضات. ولفت إلى أن أنقرة اقترحت من قبل تنظيم مؤتمر تشارك فيه جميع البلدان المطلة على المتوسط بما فيها الشطر التركي من قبرص، مؤكدا أن هذا المقترح ما زال قائما.