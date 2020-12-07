البث الحي
سياسة|سودان

السودان.. وزير الإعلام ينتقد انفراد الجيش بملف التطبيع مع إسرائيل

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأوروبية)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأوروبية)
6/12/2020
|
آخر تحديث
7/12/2020
(مكة المكرمة) 06:30 AM

انتقد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح سعي العسكريين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل دون تنسيق مع مسؤولين آخرين، وذلك بعد أسابيع من إعلان الخرطوم وتل أبيب اتفاقهما على تطبيع العلاقات برعاية أميركية.

وقال صالح في حديث لقناة تلفزيونية محلية في وقت متأخر من يوم السبت إن زيارة وفد إسرائيلي لمؤسسة تصنيع عسكرية سودانية الشهر الماضي جرت دون علم مجلس الوزراء.

ورأى وزير الإعلام أن العلاقات الخارجية يفترض أن تكون بيد مجلس الوزراء، لكنه قال إن "الأمور المتعلقة بالتطبيع في يد الجيش بشكل فعلي وأحادي".

واتهم صالح الجيش ومجلس السيادة بالاستئثار ببعض القرارات المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، مشددا على ضرورة حسم هذا الموضوع.

ويأتي هذا وسط توتر بين المسؤولين المدنيين والعسكريين داخل السلطة الانتقالية التي تقود السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي.

فقد أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان يوم الخميس الماضي قرارا بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ورأت الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك أن المجلس يمثل تغولا على مهام وصلاحيات هياكل السلطة الانتقالية ويتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

وكان المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي قد قال في تصريحات سابقة إن زيارة الوفد الإسرائيلي للبلاد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كانت ذات طبيعة عسكرية محضة لا سياسية.

وقال إن الوفد زار منظمة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش السوداني وعقد لقاءات مع شخصيات عسكرية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما برفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وأن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا -بوساطة أميركية- على تطبيع العلاقات بينهما.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

نيويورك تايمز: السودان يشترط تمرير قانون أميركي يحصنه من دعاوى الإرهاب لمواصلة التطبيع مع إسرائيل

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن رئيس مجلس السيادة السوداني أبلغ وزير الخارجية الأميركي أن الخرطوم لن تمضي قُدما بالتطبيع مع إسرائيل ما لم يمرر الكونغرس تشريعا يحصّن السودان من الدعاوى المتعلقة بالإرهاب.

المزيد من سياسة

الانتخابات الأميركية.. سيناتور جمهوري: ترامب اعترف عمليا بهزيمته ووزير العدل يخطط للاستقالة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (رويترز)

واشنطن بوست: ردّ فعل نتنياهو على فوز بايدن مقيت وسيضرّ بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية

المقال: نتنياهو ماضٍ بعزم في تبني إستراتيجية حيال واشنطن لم يسبقه إليها أي زعيم آخر لدولة حليفة، وهي الاصطفاف الصريح إلى جانب الحزب الجمهوري والنيل من الرؤساء الديمقراطيين المتعاقبين (رويترز)

أمير قطر يشكر أمير الكويت على مساعي بلاده للحفاظ على الوحدة الخليجية

لقاء سابق بين أمير الكويت الشيخ نواف الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)

قبل 18 عاما.. آلاف الوثائق قدمها صدام حسين لإثبات خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل

صدام حسين رغب في أن يظن العالم أنه يمتلك أسلحة دمار حتى لا يبدو ضعيفا أمام أعدائه (الجزيرة-أرشيف)
الأكثر قراءة

يحدد الحياة أو الموت.. ما أخطر يوم يعيشه مريض كورونا؟

هكذا ردّ صدام حسين على عمرو موسى عندما حذره من ضربة أميركية قاصمة

موسى (يسار) قال إن صدام فوّضه للتحدث باسم العراق مع الأمم المتحدة وأميركا (رويترز)

يصعّدون ضد تركيا.. أردوغان للأوروبيين: عليكم التخلص من العمى الإستراتيجي

أردوغان أكد أن تركيا لا تسعى للتصعيد وطالب بعقد مؤتمر لحل الخلافات (الأناضول)

مدججة بالسلاح.. أقوى عصابات المخدرات بالمكسيك تعلن الحرب على "إل تشابو" الشهيرة

لقطة من فيديو نشرته عصابة جاليسكو قبل أشهر لمسلحين تابعين لها (مواقع التواصل)