الانتخابات الأميركية.. ترامب يهاجم حاكما جمهوريا وقاضيان يرفضان دعاوى لإلغاء نتائج الانتخابات في جورجيا وميشيغان

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الحاكم الجمهوري لجورجيا برايان كيمب لعدم تأييده له في موقفه من الانتخابات، كما رفض القضاء دعاوى تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في جورجيا وميشيغان، في حين رأى سيناتور جمهوري أن ترامب اعترف ضمنيا بخسارته.

وقال ترامب في تغريدة إن حاكم جورجيا يرفض التحقق من صحة التوقيعات على بطاقات الاقتراع التي يقول إنها خطوة كافية لمنحه الفوز في الولاية، وتساءل عن أسباب رفض الحاكم القيام بذلك وما الذي يخفيه، حسب قوله.

The Republican Governor of Georgia refuses to do signature verification, which would give us an easy win. What’s wrong with this guy? What is he hiding?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2020