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الإمارات وإسرائيل.. مجموعة أبو ظبي للإعلام ومكتب أبو ظبي للاستثمار ينضمان لمسار التطبيع

7/12/2020

أعلنت مجموعة أبو ظبي للإعلام وقناة "آي 24 نيوز" (i24NEWS) الإسرائيلية الناطقة بلغات أجنبية بينها العربية، عن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير المحتوى، وتوفير تغطية إخبارية متبادلة لطواقم المؤسستين، كما أكد مكتب أبو ظبي للاستثمار أنه سيفتح مكتبا في إسرائيل قريبا.

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية أن مذكرة التفاهم تأتي بما ينسجم مع أهداف أبو ظبي للإعلام والقناة الإسرائيلية في تطوير إنتاج محتوى متميز، يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته.

كما تسمح هذه المذكرة بتبادل التغطية في مجال الأخبار والقضايا الراهنة والتقارير والأفلام الوثائقية وبعض المواد الأرشيفية، مع التركيز على اللغة العربية.

وتعد مجموعة أبو ظبي للإعلام جزءا من "القابضة" (ADQ)، التي تعد من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، ضمن قطاعات رئيسية غير نفطية في إمارة أبو ظبي.

أما قناة "آي 24 نيوز" فانطلقت في يوليو/تموز 2013 كجزء من مجموعة "ألتيس" (Altis)، التي يمتلكها رجل الأعمال باتريك دراحي، ولديها أستوديوهات في إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا.

من جهة أخرى، قال المدير العام لمكتب أبو ظبي للاستثمار طارق بن هندي اليوم الاثنين، إنه سيفتح مكتبا بإسرائيل في غضون أسابيع، معتبرا أن "هذا أمر مثير للغاية".

وكان مكتب أبو ظبي للاستثمار أعلن في سبتمبر/أيلول أنه سيفتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب، إثر توقيع اتفاق لإقامة علاقات رسمية بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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