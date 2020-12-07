بعد لقائه السيسي.. ماكرون: لن نربط التعاون بين البلدين بالخلافات حول حقوق الإنسان والديمقراطية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس إنهما متفقان بشأن ملفات المنطقة، وشكره لزيارته المتزامنة مع مقاطعة إسلامية لفرنسا، مضيفا أنه لن يربط التعاون الدفاعي والاقتصادي بين البلدين بالخلافات حول حقوق الإنسان والديمقراطية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائهما اليوم الاثنين في قصر الإليزيه، أكد ماكرون أنه يرفض التهاون بشأن أمن وسيادة دول شرق المتوسط.

كما شدد ماكرون على ضرورة إيجاد حل سلمي في ليبيا، مشيرا إلى أن بعض الدول الإقليمية تريد أن تجعل من ليبيا مسرحا لنفوذها، وقال إنه يتطلع لدور أساسي لمصر في العملية السياسية بليبيا.

وفي ما يخص ملف حقوق الإنسان، قال الرئيس الفرنسي إنه يدرك أن مصر تواجه تهديدا إرهابيا، لكنّه شدد على أن مجتمعا مدنيا شاملا يبقى السد المنيع ضد التطرف.

وأضاف ماكرون أنه "مدافع دائم عن الانفتاح الديمقراطي" و"مجتمع مدني ديناميكي ونشط" في مصر، وأنه يحيي إطلاق السلطات المصرية سراح 3 أفراد من منظمات حقوقية.

وأوضح أنه تطرق أيضا إلى "ملفات أفراد آخرين" بينهم رامي شعث المدافع المصري الفلسطيني عن حقوق الإنسان المتزوج من فرنسية، الذي تدين عدة منظمات غير حكومية اعتقاله التعسفي منذ أكثر من عام.

ومع ذلك، قال ماكرون "لن أربط تعاوننا في المجالين الدفاعي والاقتصادي بهذه الخلافات"، مشددا على "سيادة الشعوب"، ومعتبرا أن "سياسة تقوم على الحوار أكثر فاعلية من سياسة المقاطعة التي ستفضي إلى خفض فعالية أحد شركائنا في مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي".

كما شكر ماكرون الرئيس المصري الذي يترأس "بلدا عربيا وإسلاميا مهما جدا" على زيارته لباريس بعد "حملة الكراهية" ضد فرنسا بالعالم الإسلامي، في إشارة للانتقادات التي وجهت لفرنسا من العالم الإسلامي بسبب دفاعها عن نشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واعتبر ماكرون أن فرنسا ومصر "متحدتان" لبناء "حيز لا مكان فيه لأحكام الموت وخطابات الكراهية عندما يتم ببساطة التعبير عن الحريات".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) أثناء استقبال نظيره المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تصريحات السيسي

من جانبه، أكد السيسي أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والعسكرية، مشددا على أن مباحثات اليوم اتسمت بالشفافية، وعكست التقارب في وجهات النظر بين الجانبين.

وأضاف السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك أن المحادثات شملت حقوق الإنسان والتوازن بين حفظ الأمن من جهة وتعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين.

واعتبر السيسي أنه لا يليق أن يتم تقديم الدولة المصرية على أنها دولة مستبدة، مشددا على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين.

وأضاف أنه اتفق مع ماكرون على أهمية تصدي المجتمع الدولي لما وصفها بالسياسات العدوانية التي تنتهجها قوى إقليمية.

وكان السيسي التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن لودريان والسيسي بحثا خلال اللقاء الذي جرى مساء الأحد الوضع في شرق المتوسط وليبيا وسوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ولم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية تصريحا عن فحوى اللقاء مع السيسي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية في وقت سابق، من المفترض أن يتناول الطرفان خلال اللقاء أزمات منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن العلاقات مع تركيا وإيران وليبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن وزير الخارجية الفرنسي أعرب عن تطلع بلاده لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء التوازن الإستراتيجي الذي تقوم به مصر في شرق المتوسط ومحيطها الإقليمي.

وأضاف المتحدث في تدوينة على فيسبوك أن السيسي أكد حرص مصر على تدعيم الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط.

انتقادات حقوقية

وأرسل 15 نائبا فرنسيا ينتمون لكتلة الخضر في البرلمان الأوروبي رسالة إلى ماكرون أمس، قالوا فيها إن احترام حقوق الإنسان ينبغي أن يكون في صميم العلاقة مع حكومة السيسي، وهو مبدأ "لا يمكن التفاوض عليه".

وأضافوا أن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان لا حد لها، ولا يبدو أن هناك ما سيوقفها اليوم، وشددوا على أن فرنسا لا ينبغي لها أن تزكي مثل هذه الانتهاكات.

وعبّر النواب الفرنسيون عن ثقتهم بأن إحساس الرئيس الفرنسي بالواجب والشرف سيجنبه وصمة العار التي لحقت بفرنسا بعد استقبال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وطالبوه بعدم استقبال السيسي بالطريقة التي استقبل بها القذافي، كما ناشدوه تجنب تحميل بلادهم ثقل هذه "الخيانة" لقيمهم وللإنسانية، على حد تعبيرهم.

والخميس الماضي، طالبت منظمات حقوقية دولية الرئيس ماكرون بالضغط على نظيره المصري بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان"، والإفراج عن المعتقلين "تعسفيا".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته 18 منظمة حقوقية دولية، بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ورابطة حقوق الإنسان.

كما عبّر مدافعون عن حقوق الإنسان عن ذهولهم لرؤية البساط الأحمر ممدودا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لفرنسا اليوم، مطالبين باريس بـ"الانتقال من الأقوال إلى الأفعال"، واشتراط الإفراج عن المعتقلين السياسيين لتقديم دعم عسكري لمصر.

وتُنظّم غدا الثلاثاء -أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بدعوة من نحو 20 منظمة غير حكومية- مظاهرة للتنديد "بالشراكة الإستراتيجية" بين مصر وفرنسا، تحت شعار "مكافحة الإرهاب".

وقال أنطوان مادلين المسؤول في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان -إحدى المنظمات الداعية إلى المظاهرة- "إننا مذهولون لرؤية فرنسا تمدّ البساط الأحمر لدكتاتور، في حين أن هناك اليوم أكثر من 60 ألف معتقل رأي في مصر".

وفي وقت سابق الخميس الماضي، أطلقت السلطات المصرية -بعد ضغوط دولية- سراح 3 قيادات من منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الحقوقية، بعد 15 يوما من حبسهم على ذمة التحقيق.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​