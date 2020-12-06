وسط إقرار باستمرار الخلافات.. مفاوضات بريكست تستأنف اليوم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في ختام اتصال بينهما السبت، أن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستستأنف جلساتها الأحد في بروكسل، وسط إقرار باستمرار الخلافات.

وأجري الاتصال الذي استغرق نحو ساعة في توقيت تتصاعد فيه الضغوط على الجانبين، لإنجاز اتفاق تجاري قبل 31 ديسمبر/كانون الأول.

وقال الطرفان -في بيان مشترك صدر عن داونينغ ستريت- إنّه على الرغم من استمرار الخلافات، "يجب بذل مزيد من الجهود" من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان "حلّها"، وأشارا إلى أنّهما سيتباحثان مجددا مساء الاثنين.

وفي تغريدة لها، كتبت فون دير لاين عبر تويتر "إن الخلافات قائمة، لا يمكن التوصل لاتفاق ما لم يتم حلها. سيعود كبار المفاوضين للاجتماع غدا الأحد. سنتحدث مرة أخرى الاثنين".

ويأتي الاتصال غداة تعليق مندوبي لندن وبروكسل محادثات اللحظات الأخيرة في وقت متأخر الجمعة، وإقرارهم بأنه لم يتم الإيفاء بالشروط اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق.

فون دير لاين: الخلافات قائمة ولا يمكن التوصل لاتفاق ما لم يتم حلها (الأناضول)

ضغوط متزايدة

وأشار كبير المفاوضين عن الجانب البريطاني ديفيد فروست ونظيره الأوروبي ميشال بارنييه إلى وجود "خلافات كبيرة" بشأن عدد من المسائل الأساسية التي عطّلت المحادثات منذ الصيف.

لكن بارنييه قال السبت "سنرى ما إذا كان من الممكن المضي قدما"، مضيفا "العمل يتواصل غدا". ولفت في تصريحات للصحفيين أن فريقه سيبقى هادئا كالعادة، وأضاف "سنرى إن كان لا يزال هناك مجال" للتوصل إلى اتفاق.

في الأثناء، يزداد الضغط على الجانبين لإبرام اتفاق في وقت تشارف فيه فترة بريكست الانتقالية التي تستمر 11 شهرا على الانتهاء في 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

ويعد التوصل إلى اتفاق ضروريا لتجنّب أي اضطرابات عميقة لاقتصادات الجانبين المتضررة أساسا جرّاء كوفيد-19، وخصوصا بريطانيا.

جونسون: بلادي "ستزدهر بقوة" مهما كانت نتيجة المحادثات (رويترز)

انقسامات وخلافات

وجرى آخر حديث بين جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الانقسامات بقيت بين بريطانيا والتكتل بشأن تساوي الفرص والحوكمة وصيد السمك.

وأفاد مصدر أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية بوجود "صعوبات جدية" في هذه المرحلة الحاسمة من العملية.

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) إلى احتمال عقد جونسون محادثات مع قادة أوروبيين في عطلة نهاية الأسبوع، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم الخميس المقبل، والتي يتوقع العديد منهم أن يعرفوا بحلول موعدها إن كان التوصل إلى اتفاق بريكست لا يزال ممكنا.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني توم تاغندات لمعهد "لووي" في مقابلة نشرت السبت "إن عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيكون فشلا ذريعا" للسلطة الحاكمة.

معظم جوانب الاتفاق استكملت خلال محادثات العام الجاري إلا أن المسائل الأكثر حساسية بقيت دون حل (الأوروبية)

مغادرة وقواعد

يذكر أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو 4 سنوات من استفتاء على عضوية التكتل أحدث انقسامات في البلاد.

لكنها بقيت ملزمة بمعظم قواعده حتى نهاية العام، في وقت يحاول فيه الطرفان الاتفاق على الشكل الدقيق لعلاقتهما المستقبلية.

وما لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيحتكم الجزء الأكبر من التجارة عبر بحر المانش إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، وسيعاد تطبيق الرسوم الجمركية والحصص بعد عقود من التكامل الاقتصادي والسياسي العميق بين لندن ودول الاتحاد.

وبينما استُكملت معظم جوانب الاتفاق خلال المحادثات التي جرت العام الجاري، فإن المسائل الأكثر حساسية بقيت دون حل، في وقت ينتظر فيه أن تغادر بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

أما في بريطانيا، فأصرّ جونسون على أن بلاده "ستزدهر بقوة" مهما كانت نتيجة المحادثات، لكنه سيواجه تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة في حال لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق.