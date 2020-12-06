طريق حرير للحجاج.. العراق يتجه لافتتاح معبر حدودي ثان مع السعودية

يتجه العراق لافتتاح معبر حدودي جديد مع السعودية يسمح بدخول السلع والبضائع، ونقل قوافل الحجاج العراقيين والآسيويين عبر محافظة المثنى 280 كلم جنوبي بغداد.

وقال محافظ المثنى أحمد منفى، في تصريحات صحفية نشرت اليوم، إن العراق يعتزم إعادة افتتاح منفذ الجميمة مع السعودية بعد الحصول على الضوء الأخضر بهذا الشأن من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن "افتتاح المنفذ سيسهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء محافظة المثنى، وإقامة كثير من المشروعات لتنمية المحافظة اقتصاديا".

وأكد أن الخبراء يصفون طريق الحج عبر منفذ جميمة بطريق الحرير بالنسبة للعراق لأن جميع حجاج آسيا سيسلكونه وصولا إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث إن المسافة بين المنفذ والمدينة المنورة تستغرق ساعات قليلة، كما سيتم نقل البضائع التجارية من البحر الأحمر. ويبعد المنفذ عن مركز محافظة المثنى نحو 280 كلم، ويوجد طريق جاهز للاستخدام وصولا إلى الدعامات الحدودية بين البلدين".

وطمأن المسؤول العراقي أن الوضع الأمني "مستتب في محافظة المثنى وفي مناطق البادية التي تشهد حركة سياحية داخلية وخارجية".

وكان العراق قد أعاد افتتاح معبر عرعر الحدودي الشهر الماضي مع السعودية بعد توقف دام نحو 30 عاما، وبدأ تدفق دخول الشاحنات التجارية بين البلدين.