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عقارات وصفقات ومشروعات.. تقرير إسرائيلي: منظمات جريمة نقلت نشاطها إلى الإمارات

منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات (غيتي)
منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات (غيتي)
6/12/2020

قالت قناة إسرائيلية إن قادة بارزين في منظمات الجريمة بإسرائيل بدؤوا أخيرا بنقل نشاطهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت القناة (12) الخاصة عن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية لم تسمّه قوله إن قادة المنظمات الإجرامية يعملون من خلال وكلاء أرسلوهم نيابة عنهم، أو سافروا هم بأنفسهم لإتمام صفقات تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

كما نقلت عنه قوله إن هؤلاء المجرمين ينتحلون صفة رجال أعمال إسرائيليين، ويخفون حقيقة أنهم مجرمون خطرون.

وأوضح الضابط الإسرائيلي أن المجرمين الإسرائيليين يشترون عقارات في دبي، ويشاركون في مشروعات غذائية وفندقية يتخذونها ستارا للاتجار بمخدّر الكوكايين وغسل الأموال التي جمعوها في إسرائيل.

وختم حديثه للقناة قائلا "نجمع معلومات عن الإسرائيليين الذين يعملون هناك (في الإمارات) منذ أكثر من شهر، ونحللها للوصول إليهم أو إلى الوكلاء الذين أرسلوهم، ونقدر أن هؤلاء المجرمين سيحاولون غسل مئات الملايين من الدولارات في دبي، وسنفعل كل شيء لوقف ذلك".

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية أميركية، ثم وقعت الدولتان لاحقا العديد من اتفاقيات التعاون، بينها اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.

ويوم الأربعاء الماضي بدأت شركة يسرائير للطيران بتسيير رحلتين يوميا من تل أبيب إلى الإمارات، تبعتها شركة أركيع بعد يوم واحد، في حين ستنضم إليهما إلعال أكبر شركة طيران إسرائيلية، في 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي بـ14 رحلة أسبوعيا.

وفي المقابل، بدأت شركة فلاي دبي (إماراتية) بتسيير رحلتين يوميا، من الإمارات إلى تل أبيب، منذ 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + وكالة الأناضول

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