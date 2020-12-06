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سياسة|سودان

السودان.. إعادة البشير إلى السجن بعد خضوعه لفحوص طبية

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال إحدى جلسات محاكمته (الأناضول)
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال إحدى جلسات محاكمته (الأناضول)
6/12/2020

أعلن أبو بكر هاشم الجعلي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير -أمس السبت- عودة الأخير إلى سجن كوبر، عقب استقرار حالته الصحية بعد خضوعه لفحوص طبية في المستشفى.

وأكد الجعلي في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن البشير دخل مستشفى علياء التخصصي بمدينة أم درمان، لإجراء المزيد من الفحوص والإجراءات الطبية، لأن طبيبه المعالج لاحظ عليه بعض الأعراض تقتضي التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة.

وأشار إلى أن الفحوص الطبية أثبتت عدم معاناته من أي مرض مزمن سوى الضغط.

وأوضح أن الفحوص أثبتت أن تورم القدمين الذي عانى منه البشير في الفترة الأخيرة، أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية ولا يشكل أي خطورة، مشيرا إلى أن التقرير الطبي له خلص إلى عدم حاجته للبقاء في المستشفى.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير مع 27 آخرين، باتهامات ينفونها، من بينها تدبير "انقلاب" وتقويض النظام الدستوري.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأودع البشير سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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