نكسة جديدة لترامب.. محكمة فدرالية تأمر بإعادة العمل ببرنامج خاص بالمهاجرين

أمر قاض فدرالي أميركي أمس الجمعة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن تُعيد بالكامل العمل ببرنامج "الحالمين" المخصص لحماية المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالًا والذي كان أطلقه الرئيس الأسبق باراك أوباما وحاول ترامب إنهاءه منذ 2017.

وطالب القاضي نيكولاس غاروفيس من محكمة بروكلين في نيويورك، السلطات الأميركية بالسماح للمهاجرين المعنيّين بأن يتسجّلوا في هذا البرنامج، مُعارضا بذلك حُكما يجعل البرنامج مقتصرا على المستفيدين الذين كانوا قد تسجّلوا في السابق.

ووجهت المحكمة وزارة الأمن الداخلي بنشر إشعار عام على مواقعها الإلكترونية بحلول يوم الاثنين معلنة قبولها التقدم بطلبات جديدة للبرنامج.

ويستفيد من البرنامج حوالي 700 ألف شخص يتحدّر معظمهم من أميركا اللاتينية، وبحسب "مركز التقدم الأميركي" للأبحاث الذي يُدافع عن البرنامج، فإن هناك نحو 300 ألف شخص إضافي يُمكن أن يستفيدوا من البرنامج.

وهذه أحدث نكسة يُمنى بها ترامب في إطار ملف "الحالمين".

وكانت المحكمة العليا للولايات المتحدة قد منعت ترامب في يونيو/حزيران الماضي من إنهاء برنامج "الحالمين"، معتبرةً قراره "تعسّفيا" و"اعتباطيا"، ولكن إدارته واصلت سياستها المتمثلة في عدم قبول الطلبات الجديدة للبرنامج.

و"الحالمون" تسمية تُطلق على المهاجرين دون الثلاثين عامًا الذين وصلوا الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنِحوا أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.

ومنذ انتخاب ترامب، عاش "الحالمون" حالة من اللايقين، خصوصا وأن الرئيس الجمهوري جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية إحدى ركائز سياسته.

من جهته، وعد الرئيس المنتخب جو بايدن بإعادة العمل بهذا البرنامج بمجرد توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني القادم.