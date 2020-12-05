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سياسة|كويت

الكويت.. بدء التصويت بانتخابات مجلس الأمة وسط إجراءات احترازية مشددة

إحدى لجان انتخابات مجلس الأمة (رويترز)
إحدى لجان انتخابات مجلس الأمة (رويترز)
5/12/2020

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباح اليوم السبت أمام الناخبين الكويتيين، لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في فصله التشريعي رقم 16، وسط إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وهذه هي أول انتخابات في عهد الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح، والذي تولى المنصب في سبتمبر/أيلول خلفا لأخيه الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر.

ويخوض السباق الانتخابي أكثر من 300 مرشح بينهم 29 امرأة للفوز بمقاعد المجلس الخمسين، موزعين على 5 دوائر، حيث تمثل كل دائرةٍ بـ 10 نواب.

وتتنافس في الانتخابات البرلمانية تيارات سياسية شتى أبرزها "الليبرالي" والحركة الدستورية الذراع السياسي للإخوان المسلمين في البلاد، والحركة السلفية والتجمع السلفي، عدا بعض التنظيمات الشيعية.

وستتواصل عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد حتى الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، يعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت. على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

وفرضت السلطات إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار كورونا بمراكز الاقتراع، شملت مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول، مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.

كما تضمنت المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الناخبين طوال فترة المكوث داخل مركز الاقتراع، كما تم تخصيص عيادات طبية في كل مركز حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وقالت مراسلة الجزيرة في الكويت سمر شدياق إن الانتخابات تجري في أجواء هادئة، فقد غابت الطوابير الطويلة بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت شدياق أن السطات الكويتية خصصت 6 مدارس في جميع أنحاء البلاد للمصابين بفيروس كورونا حتى يتمكنوا من أداء حقهم الدستوري بالتصويت في الانتخابات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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