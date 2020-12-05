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سياسة|أفغانستان

أفغانستان.. طالبان تدين القصف الأميركي لمواقعها وبومبيو ينتقد تصاعد العنف

مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية (مواقع التواصل الاجتماعي)
مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية (مواقع التواصل الاجتماعي)
5/12/2020

أعلنت حركة طالبان الأفغانية أن القوات الأميركية شنت غارات على مواقعها في ولاية هلمند (جنوب)، بينما انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو العنف في أفغانستان.

وقالت الحركة في بيان اليوم السبت إن "غارة أولى استهدفت أحد المواقع، وعندما تجمع الأهالي لانتشال الجثث والجرحى، نفذت طائرات مسيرة 7 غارات أخرى، مما أدى لمقتل 18 شخصا، بينهم مقاتلون من الحركة".

ودانت الحركة الهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لاتفاق الدوحة، محذرة من أنه قد يؤدي إلى ردود انتقامية.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان إن 25 من مسلحي طالبان بينهم قادة ميدانيون، قتلوا ليلة أمس في غارات جوية وصفتها بالضربات الاستباقية في مديرية ناوة بهلمند.

ولم يصدر أي تعليق أميركي على القصف حتى الآن، بينما أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن اعتقاده بأن مستوى العنف وصل في أفغانستان إلى مستوى مرتفع وغيرِ مقبول.

وقال إنه أوضح للوفد الحكومي الأفغاني ووفد حركة طالبان في مفاوضات الدوحة أن ذلك لا يمكن أن يستمر مع المفاوضات.

وأضاف أنه يأمل أن يبدأ الجانبان في معالجة بعض القضايا الأساسية، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وتأتي تصريحات بومبيو بعد يومين من توصل مفاوضين مدعومين من كابل وطالبان إلى اتفاق في الدوحة لمواصلة المحادثات، من أجل تسوية سياسية للصراع المستمر منذ عقود.

وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات في 10 مارس/آذار بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان لانسحاب القوات الأميركية، لكنها تأخرت بسبب خلافات حول إطلاق سراح السجناء وقواعد وإجراءات المحادثات وسط تصاعد أعمال العنف.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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